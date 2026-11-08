Новолуние 9 ноября: советы по выживанию для Скорпионов, Козерогов, Львов и Овнов

В понедельник, 9 ноября 2026 года, в 08:02 по центральноевропейскому времени наступит новолуние. Тонкий серп появится позже. А пока ночное небо останется почти без лунного света, и это кстати: в ближайшие дни можно увидеть Тауриды. Среди этих метеоров попадаются такие яркие, что на секунду кажется, будто над горизонтом пролетел огненный шар.

В астрологическом календаре это новолуние в Скорпионе. С ним связывают вопросы доверия, близости и невысказанных обид. Кому-то знакомо такое чувство: в другой день удалось бы промолчать, а сегодня ещё одна шутка или просьба, на которую прежде соглашались, вдруг задевает всерьёз. Стоит ли сказать об этом сразу? Многое зависит от того, случилось ли что-то впервые или вы терпите одно и то же уже полгода.

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Молодой месяц в вечернем небе. В момент новолуния серпа ещё не видно.

Чем интересно именно это новолуние

Девятое ноября приходится между максимумами двух ветвей метеорного потока Тауриды. Южные Тауриды наиболее активны около 5 ноября, Северные достигнут максимума в ночь с 11 на 12 ноября. В ночь их максимума молодой месяц будет ещё очень тонким и рано зайдёт. Лунный свет почти не помешает разглядеть метеоры, если небо будет ясным.

Ждать сплошного звёздного дождя не стоит. По данным NASA, даже в хороших условиях вблизи максимума можно увидеть лишь несколько Таурид за час. Зато этот поток известен яркими болидами. Чтобы заметить такой, телескоп не нужен: лучше выбрать место подальше от фонарей, дать глазам привыкнуть к темноте и смотреть на широкий участок неба.

Всего через четыре дня после новолуния, 13 ноября, Луна окажется в самой далёкой от Земли точке своей орбиты за этот оборот. А к полнолунию 24 ноября она, наоборот, подойдёт близко к Земле, поэтому полный диск будет выглядеть немного крупнее обычного. Именно к этому полнолунию относится название «суперлуние». Следующее новолуние наступит 9 декабря.

Куда пропадает Луна и когда покажется первый серп

Луна светит отражённым солнечным светом, и в новолуние Солнце по-прежнему освещает примерно половину её поверхности. Спутник в этот момент проходит между Землёй и Солнцем, немного в стороне от прямой линии, которая их соединяет. Почти вся освещённая половина отвёрнута от нас. Луна восходит и заходит почти одновременно с Солнцем, и тёмный диск теряется на фоне дневного неба. Само новолуние, хотя под него отведён целый день в календаре, для астронома длится одно мгновение: от него ведут отсчёт следующего лунного месяца.

Почему тогда Солнце не исчезает каждый месяц? Лунная орбита немного наклонена к плоскости земной. Обычно Луна проходит чуть выше или ниже солнечного диска. Лишь когда всё совпадает достаточно точно, происходит солнечное затмение. 9 ноября затмения не будет.

В следующие вечера после заката тонкий серп можно искать низко на западе. В первые сутки заметить его особенно трудно: мешают светлые сумерки, облака и даже дома у горизонта. А через несколько дней к серпу стоит присмотреться внимательнее. Порой рядом с ним проступает бледный контур остальной Луны. Этот слабый отсвет называют пепельным светом Луны. Солнечные лучи отражаются от Земли и освещают ту часть лунного диска, которая иначе была бы для нас тёмной. Земля для лунной ночи служит таким же светильником, каким полная Луна порой служит для нашей.

Есть у новолуния и вполне земное следствие. В океане вблизи новолуния, как и при полной Луне, разница между уровнем воды в прилив и отлив обычно больше, чем в дни первой и последней четверти. Так складывается действие лунного и солнечного притяжения. Подъём воды у берега можно измерить. С настроением всё сложнее.

Новолуние в Скорпионе: почему вдруг не хочется молчать

В западной астрологии 9 ноября Солнце и Луна соединяются в знаке Скорпиона. В этой традиции Скорпиону отводят темы, о которых бывает трудно говорить даже с близкими: ревность, общие деньги, доверенные тайны, право решать за себя. Некоторые люди говорят, что именно в дни новолуния им труднее сдерживать раздражение и закрывать глаза на то, чем они недовольны. Надёжных научных доказательств того, что такую реакцию вызывает сама фаза Луны, нет.

А повод наконец что-то сказать может быть вполне реальным. Допустим, в компании снова пошутили над вами. Шутка была не злее прежних, но именно сегодня вы не захотели смеяться вместе со всеми. Окружающим ваша реакция может показаться внезапной. Для вас же это уже пятый случай, а про предыдущие четыре никто не знает именно потому, что вы тогда промолчали.

Здесь полезно понять, что должно измениться после разговора. Возможно, вам достаточно попросить не обсуждать определённую тему при посторонних. Или дело серьёзнее: вы уже просили об этом, а близкий человек продолжает. Это два разных разговора. Если вы пока слишком сердиты, чтобы спокойно объяснить, что вас задело, пауза пойдёт на пользу. А завтра, когда злость уляжется, просьба всё равно останется в силе.

Что можно делать 9 ноября, а с чем лучше повременить

Начать то, чего вы давно хотите. Новолуние традиционно считают началом цикла, и дата удобна хотя бы как точка отсчёта. Подберите для давней задумки одно дело на сегодня: сходить на одно занятие, показать работу человеку, чьему мнению доверяете, договориться о встрече. Уже на следующий день у вас будет больше оснований решить, хотите ли вы продолжать.

Пересмотреть договорённость, которая перестала устраивать. Вы могли когда-то предложить помощь от чистого сердца, а со временем она превратилась в обязанность, о которой вас даже не спрашивают. В понедельник можно сказать, в чём вы по-прежнему готовы участвовать, а с чем больше не справляетесь. Лучше сделать это заранее, пока у другого человека есть время изменить планы.

Повременить с поступком, который трудно отменить. Отправить резкое письмо с копией всем коллегам, пересказать чужой секрет в разгар ссоры или объявить о расставании только ради того, чтобы вас наконец услышали, можно за минуту. Исправлять последствия придётся гораздо дольше. Если вопрос не срочный, дайте себе время перечитать письмо или поговорить с человеком наедине.

Особых запретов на 9 ноября нет. Можно ездить в гости, заниматься спортом, стричься, совершать покупки и подписывать документы. Для важного договора имеют значение его условия и то, успели ли вы их прочесть. А если пора к врачу, ориентируйтесь на самочувствие и его рекомендации. Ждать другой фазы Луны не требуется.

По одному совету каждому знаку на 9 ноября

🟣 ♈ Овен

Если сегодня вас рассердит чужое опоздание, вспомните, чем именно оно вам помешало. Может быть, самое неприятное в том, что вас опять не предупредили и вы зря прождали полчаса. Об этом и скажите. Так у собеседника будет шанс исправить то, что для вас действительно важно.

🟣 ♉ Телец

Перед общей покупкой предложите каждому назвать сумму, которую ему удобно потратить. Проделайте это до похода в магазин. Может выясниться, что вещь вы выбрали одну и ту же, а цену каждый мысленно назначил свою. Дома об этом говорить гораздо легче, чем у кассы.

🟣 ♊ Близнецы

Оставьте человеку право самому рассказать свою новость. Даже хорошую, даже самым близким. Если друг поделился радостью именно с вами, пока достаточно порадоваться вдвоём. Когда придёт время рассказать остальным, пусть он сам увидит их первую реакцию.

🟣 ♋ Рак

Если вам кажется, что с близким человеком вы стали реже бывать по-настоящему вдвоём, вспомните, по чему именно скучаете. Может быть, по завтракам, когда никто не спешил, или по дороге домой, которую когда-то продлевали на целый квартал. Предложите повторить это в конкретный день.

🟣 ♌ Лев

Дайте себе вечер на занятие, которое вас увлекает, хотя мастерства пока не хватает. Потанцуйте, порисуйте, разучите несколько тактов любимой мелодии. Сегодня полезно хотя бы раз не показывать результат и не спрашивать, хорошо ли вышло. Так проще заметить, нравится ли вам само занятие.

🟣 ♍ Дева

Вспомните, что вы обещали сделать к определённому сроку. Если уже ясно, что не успеваете, предупредите сегодня и назовите день, на который человек действительно может рассчитывать. Пока у другого человека есть выбор, даже неприятная новость прозвучит честнее, чем объяснение задним числом.

🟣 ♎ Весы

Когда близкие в очередной раз предложат вам выбрать место для встречи, назовите то, куда хочется именно вам. Не торопитесь уступать раньше, чем кто-либо успел возразить. Возможно, друзья годами выбирали за вас просто потому, что считали: вас всё устраивает.

🟣 ♏ Скорпион

О личном поговорите наедине. Если вас задел поступок одного человека, свидетели вряд ли помогут ему лучше вас понять. Выберите момент, когда у вас обоих будет время. За общим столом человек, скорее всего, станет защищаться уже от неловкости; вдвоём у вас больше шансов услышать друг друга.

🟣 ♐ Стрелец

Проверьте одну давнюю идею на практике. Хотели освоить новое дело? Попросите человека, который умеет, показать вам самое начало. Одна попытка даст больше, чем ещё один вечер за поиском идеального курса. А принимать решение на год вперёд сегодня не придётся.

🟣 ♑ Козерог

Вспомните, кто помог вам в том, с чем вас недавно поздравляли. Поблагодарите за конкретный поступок. Если при всех похвалили вас одного, хотя удачное решение нашёл коллега, при случае назовите его имя. Иногда одной такой фразы достаточно, чтобы человек почувствовал: его вклад заметили.

🟣 ♒ Водолей

Вернитесь к плану, который когда-то отложили по конкретной причине. Тогда не хватало времени, не подходило расписание или нужен был человек, готовый помочь. Проверьте, существует ли это препятствие до сих пор. Бывает, обстоятельства давно изменились, а мы по привычке считаем дело невозможным.

🟣 ♓ Рыбы

Откройте фотографию дня, который вам хотелось бы повторить. Чего сейчас не хватает больше всего: того места, любимого занятия или человека рядом? Если дело в человеке, не обязательно ждать отпуска и снова ехать туда же. Можно уже сегодня пригласить его на ужин.