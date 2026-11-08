Львы, Стрельцы, Раки и Тельцы в гороскопе Джорджии Николс на понедельник 9 ноября

В понедельник новолуние пройдёт в Скорпионе. В гороскопе Джорджии Николс на 9 ноября у каждого знака свой повод задуматься о переменах. Тельцам стоит поговорить с любимым человеком о том, чего ему сейчас не хватает. Львам предстоит решить, что они хотели бы изменить у себя дома, а Стрельцам полезно присмотреться к привычке, из-за которой хорошая задумка раз за разом откладывается.

Как читать оценки. Пять звёзд означают энергичный, насыщенный день, четыре обещают благоприятный ход дел. Три звезды соответствуют обычному дню, две предупреждают о возможных заминках, одна означает трудный день.

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🟣 ♈ Овен (21 марта – 19 апреля) · ★★★

Вам хочется, чтобы в расписании появилось хоть что-нибудь, чего вы ждёте с удовольствием. Наметьте на эту неделю поездку, встречу или занятие, которое давно хотелось попробовать. А в делах новолуние благоприятствует куда менее увлекательной, зато полезной работе. Если накопились счета, бумаги или вопросы по долгу, выясните, сколько осталось заплатить и когда истекает срок. Одним поводом для беспокойства станет меньше.

🟣 ♉ Телец (20 апреля – 20 мая) · ★★★

Новолуние проходит в противоположном вам знаке Скорпиона и обращает ваше внимание на близкие отношения. Чего вам хотелось бы чаще получать от любимого человека? А знаете ли вы, в чём он сам нуждается сейчас? Возможно, вы стараетесь помочь ему советом, хотя больше всего он скучает по вечерам, когда вы могли спокойно побыть вдвоём. Сегодня стоит об этом спросить.

🟣 ♊ Близнецы (21 мая – 20 июня) · ★★★

Присмотритесь к той части рабочего дня, на которую уходит больше времени, чем она того заслуживает. Если приходится переделывать одно и то же, понедельник подходит для того, чтобы изменить порядок работы. В разговорах с родными и соседями тоже будет много энергии. Обсуждение общей идеи может быстро перейти в спор, особенно если каждый уже придумал, как всё устроить.

🟣 ♋ Рак (21 июня – 22 июля) · ★★★★

У Раков приятный понедельник для свиданий, встреч с друзьями и семейных затей. Если дети зовут поиграть или кто-то предлагает после работы выбраться на матч, соглашайтесь, пока сами этого хотите и ещё не успели придумать пять уважительных причин остаться дома. В личной жизни возможен флирт. Особенно приятно, если человек, который вам давно симпатичен, сам предложит увидеться.

🟣 ♌ Лев (23 июля – 22 августа) · ★★★

Подумайте, чего лично вам не хватает дома. Может быть, хочется поужинать всей семьёй, но все давно привыкли есть в разное время. Или у каждого есть свой уголок, кроме вас. Начните с той перемены, о которой проще всего договориться уже сегодня. Даже один свободный вечер в неделю стоит обсудить, если именно таких вечеров вам и недостаёт.

🟣 ♍ Дева (23 августа – 22 сентября) · ★★★★

Вы хорошо запоминаете подробности и умеете так точно передать чужую интонацию, что знакомые сразу понимают, о ком речь. Сегодня эта наблюдательность пригодится в обычном разговоре. Вы можете первым заметить, что собеседник замялся или так и не договорил о чём-то важном. Дайте ему закончить, даже если вам кажется, что вы уже знаете продолжение.

🟣 ♎ Весы (23 сентября – 22 октября) · ★★★

Вы предпочитаете держать денежные дела при себе. Но насколько хорошо вы сами знаете, куда уходит заработанное? Новолуние в вашем секторе финансов располагает к тому, чтобы разобраться в собственных расходах. Для начала посмотрите выписку за месяц. Возможно, найдётся покупка, на которую вам всегда жалко денег, хотя примерно столько же набегает из мелких трат, о которых вы потом даже не вспоминаете.

🟣 ♏ Скорпион (23 октября – 21 ноября) · ★★★★

Единственное в этом году новолуние в вашем знаке даёт повод взглянуть на себя со стороны. Нравится ли вам то, как вы выглядите сейчас? Бывает, что любимый пиджак по-прежнему отлично сидит, но надевать его уже совсем не хочется. Примерьте другой фасон, присмотритесь к новой стрижке или достаньте пару обуви, которую бережёте для особого случая. Сегодня легче понять, что вам действительно идёт и в чём вы себе нравитесь.

🟣 ♐ Стрелец (22 ноября – 21 декабря) · ★★★

Вспомните дело, за которое вы уже несколько раз собирались взяться. На каком месте вы обычно останавливаетесь? Может быть, ждёте, когда освободится целый день, хотя для начала хватило бы получаса. Или охотно соглашаетесь помочь другим и отдаёте им как раз то время, которое оставляли себе. Сегодня вы можете заметить этот момент и хотя бы раз поступить по-другому.

🟣 ♑ Козерог (22 декабря – 19 января) · ★★★★

Вы умеете собрать людей и найти занятие, которое всех увлечёт. В понедельник это качество пригодится и в компании друзей, и среди коллег. Впрочем, у дружбы есть и более личная сторона. Если с кем-то вы в последнее время видитесь только в общей компании, предложите встретиться вдвоём. Возможно, вы давно в курсе всех его новостей, но уже порядком соскучились по вашим разговорам.

🟣 ♒ Водолей (20 января – 18 февраля) · ★★★

Сегодня вы заметнее обычного. Кто-то даже может упомянуть подробность вашей личной жизни, о которой вы ему не рассказывали. На работе особого внимания заслуживает разговор с руководителем. Вы дорожите самостоятельностью, и, если вам предлагают неудобный порядок действий, объясните, как предпочли бы выполнить задачу. Конкретное предложение даст собеседнику возможность с вами согласиться.

🟣 ♓ Рыбы (19 февраля – 20 марта) · ★★★★

Какую поездку вы бы запланировали, если бы выбирали место исключительно по собственному вкусу? Новолуние благоприятствует и путешествиям, и учёбе, особенно когда за ними стоит давнее любопытство. Присмотритесь к маршруту, узнайте, чему учат на заинтересовавшем вас курсе. Уже по тому, какие подробности вам захочется выяснить, станет понятно, чем вы всерьёз готовы занять ближайшие месяцы.

Если вы родились 9 ноября

Именинникам Джорджия Николс приписывает наблюдательность, смелость первопроходца и готовность браться за дела, важные для других.

В предстоящем году особенно удачно могут сложиться творческие начинания. Чаще принимайте приглашения и сами собирайте тех, с кем вам интересно. Может возобновиться старая дружба, по которой вы скучали. Среди планов, к которым вы относитесь всерьёз, оставьте место и для встреч просто ради удовольствия.