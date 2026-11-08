Гороскоп здоровья на неделю 9-15 ноября: Львам вернуться к любимому спорту, Козерогам оставить субботу себе

Понедельник, 9 ноября, совпадает с новолунием в Скорпионе. Овны могут встретить неделю с таким запасом сил, что уже к среде пообещают больше, чем им захочется делать в пятницу. У Тельцов всё начнётся спокойнее: им понадобится пара размеренных вечеров, зато ближе к выходным они сами станут звать близких в гости. Львам больше всего удовольствия принесёт возможность снова сыграть в то, что они когда-то любили.

Выбирая планы на эту неделю, стоит вспомнить, после чего вам в последний раз было по-настоящему хорошо. Устать за день можно и от беготни, и от восьми часов в кресле, а провести вечер в этих двух случаях хочется совершенно по-разному. Это особенно почувствуют Козероги, Близнецы и Рыбы. Одним понадобится движение, другим тишина, а кому-то для хорошего самочувствия будет достаточно наконец высказать то, что давно не даёт покоя.

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🟣 ♈ Овен

Самые деятельные дни у Овнов ожидаются в начале недели. Если давно хотелось вернуться к занятиям или взяться за дело, на которое до сих пор не хватало охоты, попробуйте в понедельник или вторник. Только не занимайте заодно и три следующих вечера. К середине недели у вас могут появиться совсем другие желания, в том числе самое обыкновенное: поужинать дома и пораньше лечь спать.

В движении вам сейчас важнее регулярность, чем разовый результат. Пропустив занятие, не нужно в следующий раз отрабатывать двойную нагрузку. Даже короткая прогулка в день, когда больше ничего не помещается в расписание, тоже идёт в счёт.

К пятнице ваше настроение может заметно улучшить встреча с человеком, рядом с которым вы обычно много смеётесь. На такую встречу и стоит приберечь один из свободных вечеров.

🟣 ♉ Телец

Тельцам в первые дни недели может нелегко даваться ранний подъём, особенно если выходные закончились поздно. Посмотрите, в какой момент у вас обычно затягивается вечер. Порой спать хочется уже давно, но жалко прервать фильм или оставить на завтра дела, которые внезапно показались срочными. Несколько дней с привычным временем подъёма и спокойным отходом ко сну дадут больше, чем надежда однажды отоспаться за всю неделю.

Днём, наоборот, не отказывайтесь от возможности выбраться из дома. Если к окончанию работы уже темно, перенесите короткую прогулку на обед. Светлое время суток стоит застать и в будни.

К субботе захочется общества и вкусной домашней еды. Готовьте то, что хорошо умеете. Тогда успеете и поесть вместе со всеми, и послушать семейные истории с самого начала, а не только последнюю смешную фразу из соседней комнаты.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецам обещает понравиться первая половина недели: появится повод увидеться с людьми, с которыми вы давно только переписывались. У такой насыщенной жизни есть и вполне бытовая сторона. Если до вечера вы успели выпить два кофе, поговорить с десятком знакомых и ни разу спокойно не поесть, не спешите объяснять свою раздражительность исключительно чужим характером. Возможно, вам нужны обед и полчаса без разговоров.

В четверг или пятницу особенно удачно пройдёт вечер с музыкой. На концерте выбирайте место, где хорошо слышно и не приходится стоять вплотную к колонке. Для слуха имеет значение и громкость, и время, которое вы проводите среди шума.

Выходные лучше оставить без длинной цепочки визитов. Одна встреча, на которой можно задержаться по собственному желанию, порадует вас больше, чем три, во время которых придётся смотреть на часы.

🟣 ♋ Рак

Ракам стоит вернуть в будни хотя бы одно занятие, которого они будут ждать с удовольствием. Возможно, раньше вы охотно плавали, гуляли с подругой или любили готовить что-нибудь новое, пока обычные заботы не заняли все вечера. На этой неделе желание может вернуться раньше, чем появится свободное время. Поэтому проще сразу выбрать день и договориться с тем, кто составит вам компанию.

Дома на самочувствии скажется и то, как проходят семейные разговоры. Если за каждым ужином всплывает один и тот же неприятный вопрос, выделите для него отдельное время. Вам обоим может быть полезно хотя бы раз спокойно поесть вместе и вспомнить, о чём ещё вы любите говорить.

В выходной примите приглашение в гости, если есть настроение. Пройти туда часть пути пешком, сменить обстановку и позволить кому-то другому позаботиться об ужине сейчас будет особенно приятно.

🟣 ♌ Лев

Львам стоит согласиться, если их позовут поиграть в бадминтон, поплавать или просто погонять мяч с детьми. В знакомой игре азарт возвращается быстро: вы ещё помните, как подать или куда бежать, и легко увлекаетесь. А вот привычная когда-то нагрузка после перерыва может ощущаться иначе. Для первого раза хватит короткой игры, даже если счёт хочется непременно сравнять.

В середине недели вас может утомить работа, которая требует подолгу сидеть и смотреть в одну точку. Перед новым делом встаньте, переведите взгляд вдаль, дайте себе несколько минут пройтись. Если после этого появится желание продолжить вечер вне дома, сил у вас, вероятно, больше, чем казалось за рабочим столом.

В воскресенье не ставьте будильник ради тренировки, на которую совсем не хочется идти после позднего субботнего вечера. Встречу можно перенести на день и прийти на неё выспавшись.

🟣 ♍ Дева

Девам на этой неделе пригодится умение доверять собственным ощущениям. Представьте знакомое утро: вы проснулись до будильника, легко встали, с аппетитом позавтракали, а потом увидели невысокую оценку сна в приложении и засомневались, хорошо ли спали. Одна цифра не расскажет, насколько вы сегодня бодры, легко ли сосредоточиться и хочется ли вам двигаться.

Со счётчиком шагов та же история. Можно не набрать привычное число, но провести вечер в бассейне или на танцах. А можно выполнить дневную норму в бесконечной беготне по делам и к ужину мечтать только о кресле. Выбирая нагрузку на завтра, учитывайте, как на самом деле прошёл сегодняшний день.

К выходным появится хороший повод выйти из привычного распорядка. Ужин с друзьями или свободное утро без заранее составленной программы пойдут вам на пользу хотя бы тем, что удовольствие от них не придётся измерять.

🟣 ♎ Весы

У Весов на настроение в начале недели может влиять разговор, который они давно откладывают. Обиду легко часами обдумывать по дороге, за едой и перед сном, хотя сам разговор порой занимает десять минут. Выберите момент, когда оба никуда не спешите. Возможно, человеку даже не пришло в голову, что вас задели его слова.

Во второй половине недели вам захочется больше двигаться, особенно если найдётся приятная компания. Для начала подойдёт прогулка в таком темпе, при котором не приходится обрывать фразу, чтобы перевести дух. А если давно хотелось вернуться в бассейн или на занятия, предложите пойти вместе тому, с кем давно не виделись.

На выходных оставьте один вечер для двоих. Выберите место, где не нужно перекрикивать музыку. Уйти домой с ощущением, что вы наконец наговорились, для вас сейчас важнее, чем успеть на ещё одно мероприятие.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионам неделя может принести и приятное волнение, и немало хлопот, особенно если на эти дни приходится день рождения или встреча с близкими. Заранее решите, в каком виде вам самим хочется её провести. Между большим застольем дома и вечером в узком кругу есть ощутимая разница: в первом случае вы рискуете увидеть своих гостей главным образом по дороге от кухни к столу.

В день праздника не откладывайте всю еду до ужина. Обычный обед позволит сесть за стол с аппетитом, спокойно попробовать любимые блюда и получить удовольствие от компании. Если вечеринка затянется, не назначайте на следующее утро ничего, что потребует раннего подъёма без особой необходимости.

Ближе к воскресенью захочется сменить шум на тишину. Прогулка с одним близким человеком или несколько часов дома за любимым занятием могут понравиться вам больше, чем продолжение праздника. И то и другое вполне можно уместить в одну хорошую неделю.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцам захочется перемены обстановки. Даже если большой поездки в планах нет, приятный повод выйти из дома найдётся: выставка, незнакомый район, место, о котором давно рассказывали друзья. Когда вам интересно, куда идти, прогулка перестаёт быть очередной обязанностью.

В будни настроение способна портить забота, которую вы мысленно берёте с собой даже на отдых. Если вопрос зависит от другого человека, выясните хотя бы, когда ждать ответа. Тогда вечером будет легче переключиться на собственные дела и лечь спать, не перебирая в голове всё те же варианты.

Субботняя вылазка обещает порадовать, если не пытаться посмотреть всё за один день. Наденьте обувь, в которой уже много ходили, заранее присмотрите место для обеда и оставьте время задержаться там, где понравится. Ваше воскресное самочувствие тоже заслуживает места в этих планах.

🟣 ♑ Козерог

Козероги начнут неделю с хорошим запасом сил. Получится и продвинуться в сложном деле, и выкроить время для себя. А к четвергу вы можете обнаружить любопытную разницу: пройти несколько километров хочется, а решать за всех, куда идти и где потом ужинать, уже нет. В таком случае вечер вполне может спасти простая просьба к близкому человеку: пусть на этот раз он сам выберет место и всё устроит.

В течение недели присмотритесь, какой отдых действительно помогает именно сегодня. После долгих часов за столом может потянуть в бассейн или на воздух. После дня на ногах больше порадуют домашний ужин, книга и возможность лечь спать пораньше. Не обязательно выполнять один и тот же вечерний план только потому, что позавчера он вам прекрасно подошёл.

Субботу по возможности оставьте себе. Если утром появится азарт, займитесь тем, на что давно не хватало времени. Если захочется медленно завтракать с близкими и никуда не собираться, у вас уже получился выходной, которого так не хватало.

🟣 ♒ Водолей

Водолеев может увлечь новое дело. За интересной работой несколько часов проходят незаметно, но стоит отвернуться от экрана, и вы вдруг понимаете, что давно сидите неудобно, а чай так и остался нетронутым. Попробуйте прерваться в тот момент, когда уже ясно, с чего продолжать. Тогда легче встать, размяться и вернуться без долгих попыток вспомнить нужную мысль.

После дня, полного чтения и разговоров, вам особенно понравится что-нибудь сделать руками. Приготовить любимое блюдо, поиграть на инструменте, заняться растениями. У такого вечера есть приятный результат: голова занята совсем другим, а рабочие вопросы могут подождать до утра.

К выходным найдутся люди, с которыми захочется поделиться своим увлечением. Оставьте для встречи дневные часы, если знаете за собой привычку засиживаться допоздна. Тогда и наговориться успеете, и следующее утро останется вашим.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбам важно, чем заканчивается день. Даже после вполне удачного вечера можно лечь в постель и вдруг вспомнить о завтрашней встрече, обещании или деле, которое страшно забыть. Запишите его до того, как выключите свет. Если заодно замечаете, что после поздней чашки кофе дольше не спится, попробуйте пить его раньше: действие кофеина у некоторых людей сохраняется несколько часов.

В середине недели потянет к музыке, красивым местам и людям, с которыми можно не торопиться. Выставка или неспешная прогулка вдвоём хорошо подойдут под такое настроение. Вы и пройдётесь, и поговорите, когда захочется, без необходимости целый вечер развлекать компанию.

Два выходных лучше провести по-разному. Если в субботу будет много людей и впечатлений, воскресное утро приятно оставить свободным. А если весь первый выходной провели дома и успели соскучиться по общению, предложите встретиться сами. Короткий завтрак с любимым человеком может обрадовать сильнее, чем вечер, который долго планировали.

Что стоит взять с собой в следующую неделю

К воскресенью вспомните, после какого дня вам хорошо спалось и легко вставалось утром. Что в нём было: посильная нагрузка, разговор, которого давно не хватало, или редкая возможность закончить дела вовремя? Ответ будет полезнее, если вспомнить конкретный день, когда вам было хорошо, а не составлять очередной список того, как следовало бы жить.

И оставьте место для удовольствия. На прогулку с приятным человеком обычно не приходится себя уговаривать. За домашний стол, где вам рады, хочется сесть вовремя. Именно такие вещи чаще всего удаётся сохранить и после того, как неделя закончилась.

Гороскоп носит развлекательный характер. Знак зодиака не определяет состояние здоровья.