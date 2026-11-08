Гороскоп на неделю 9-15 ноября: Тельцы услышат долгожданное извинение, а Козерогов позовут на свидание

На неделе с 9 по 15 ноября Тельцам могут сказать то, что им хотелось услышать ещё в разгар давнего спора. Правда, когда извинение наконец прозвучит, окажется, что принять его проще, чем решить, какими теперь будут отношения. У Близнецов история приятнее: стоит им высказать своё предложение, как выяснится, что остальные давно ждали, кто заговорит первым. А Козерогам лучше не занимать делами все вечера: на один из них может найтись план на двоих.

Начало недели подойдёт для разговоров, в которых нужен ясный ответ. К четвергу станет понятнее, кто готов участвовать в общих делах и на кого действительно можно рассчитывать. Выходные порадуют тех, кто выберет занятие себе по вкусу. Овнам для этого придётся отказаться от одного из двух приглашений, а Стрельцам, возможно, впервые за долгое время купить билет только на себя.

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🟣 ♈ Овен

Овнов могут позвать сразу в два места на один вечер. В одной компании всё знакомо и вас точно ждут, в другой будет человек, с которым давно хотелось познакомиться. Попытка успеть везде грозит закончиться тем, что с первой встречи вы уйдёте в самый интересный момент, а на вторую опоздаете. Выберите ту, на которой хочется задержаться. С теми, кому откажете, лучше сразу назначить другой день.

Работа и дела. В начале недели пригодится ваша решительность. Пока остальные обсуждают несколько вариантов, предложите один, который можно проверить до пятницы. Разговор пойдёт быстрее, когда появится результат, о котором можно судить.

Отношения. Близкому человеку будет приятно встретиться с вами без обычной компании. Наедине у него найдётся новость, которую он до сих пор придерживал: при посторонних всё время казалось, что момент неподходящий.

Финансы. Не вносите деньги за оба мероприятия, пока не выбрали, куда пойдёте. Особенно это касается общих заказов: когда друзья посчитают вас в числе участников, отказаться без лишних расходов станет труднее.

Здоровье. Если несколько дней подряд вы возвращаетесь домой поздно, оставьте хотя бы один вечер без разъездов. К выходным захочется быть бодрыми именно тогда, когда появится повод повеселиться.

🟣 ♉ Телец

Тельцов может удивить человек, который прежде настаивал на своей правоте. На этой неделе он способен сам вернуться к разговору и признать, что обошёлся с вами несправедливо. Не торопитесь из вежливости уверять, что давно всё забыли, если это не так. Можно поблагодарить за извинение и дать себе несколько дней, чтобы понять, хочется ли снова общаться так же близко, как раньше.

Работа и дела. К середине недели вам будет легче сосредоточиться на задаче, где вы сами отвечаете за результат. Попросите заранее передать всё необходимое: тогда не придётся бросать работу на полпути и ждать чужого ответа.

Отношения. В паре приятным окажется разговор о том, что у вас получается вдвоём. В последнее время вы могли так часто обсуждать то, что не ладится, что давно не благодарили друг друга за обычные хорошие дни.

Финансы. Среди покупок особенно удачной обещает быть вещь для повседневного пользования. Если выбираете между двумя моделями, попробуйте обе в деле: удобная ручка или застёжка, с которой не надо возиться по утрам, могут значить для вас больше, чем разница в цене.

Здоровье. После эмоционального разговора не требуйте от себя немедленно включиться в работу. Выберите привычное дело, которое можно делать без спешки, и дайте себе немного времени прийти в себя.

🟣 ♊ Близнецы

У Близнецов неожиданно найдутся союзники. Вы можете предложить перенести неудобную встречу, изменить порядок работы или по-другому разделить общее дело, готовясь к долгим возражениям. А в ответ услышите, что прежний порядок давно не нравился ещё нескольким людям. Во второй половине недели останется приятная задача: договориться, с какого дня вы попробуете жить по-новому.

Работа и дела. Начните с одного изменения, которое облегчит жизнь всем участникам. Если после вашей идеи у вас самого прибавляется свободного времени, а коллегам достаётся лишняя работа, лучше заметить это до общего обсуждения.

Отношения. В новом знакомстве многое решит чувство юмора. Рядом с человеком, который понимает ваши шутки без пояснений, вы быстро освоитесь. Тем, кто в паре, стоит провести вечер с людьми, в чьей компании вы когда-то сблизились.

Финансы. На неделе могут предложить услугу с небольшой платой за месяц. Посчитайте, сколько она обойдётся за всё время, которое вы действительно собираетесь ею пользоваться. Решение может оказаться другим, когда перед глазами будет полная сумма.

Здоровье. После дня, полного разговоров, даже любимый подкаст может утомлять. Оставьте часть обратной дороги без наушников и посмотрите, не приятнее ли вам сегодня просто побыть в тишине.

🟣 ♋ Рак

Раков могут впервые пригласить туда, где все остальные давно знакомы. Это может быть компания друзей любимого человека, семейная встреча или небольшой круг людей с общим увлечением. Необязательно за один вечер запоминать все имена и разбираться в чужих шутках. Достаточно одного хорошего разговора, после которого в следующий раз вам уже будет к кому подойти.

Работа и дела. В начале недели задайте вопрос человеку, который будет пользоваться результатом вашей работы. Его ответ может сильно упростить дело: окажется, что для него особенно важна одна деталь, а над остальными вы зря собирались сидеть до вечера.

Отношения. Если знакомить предстоит вам, помогите двум дорогим людям найти общую тему. Расскажите, например, что оба недавно побывали в одном месте. Это избавит гостей от необходимости начинать с дежурных вопросов.

Финансы. Возможны расходы на выход в свет, но покупать новый наряд ради одного приглашения едва ли захочется. Если уж приобретать что-то к встрече, выбирайте вещь, которую с удовольствием наденете и на следующей неделе.

Здоровье. В волнительный день не оставляйте еду до самого мероприятия. Спокойно пообедав, вы сможете за ужином слушать людей и пробовать то, что нравится, вместо того чтобы выбирать первое, что подали.

🟣 ♌ Лев

Львам хорошую новость принесёт кто-то из близких. Человека могут принять туда, куда он давно стремился, у него получится важное дело или появится результат, которого вы ждали вместе. Вам наверняка захочется рассказать всем и немедленно что-нибудь устроить. Сначала узнайте, как он сам хочет это отметить. Возможно, ему дороже всего будет час вдвоём, чтобы рассказать вам всё с самого начала.

Работа и дела. Удачная неделя для первого показа своей работы. Даже если впереди ещё несколько доработок, уже можно узнать, правильно ли вы поняли задачу. Особенно полезным окажется замечание человека, который видит результат впервые.

Отношения. К пятнице найдётся место и для вашей собственной истории. Если давно нравится кто-то из общей компании, попробуйте продолжить знакомство без посредников. Прямое приглашение оставит меньше сомнений у обоих.

Финансы. Если хотите угостить близких по приятному поводу, заранее выберите, что именно берёте на себя. Можно пригласить всех на десерт или купить билеты виновнику торжества, не оплачивая целый вечер за большую компанию.

Здоровье. Не ставьте подряд несколько поздних встреч, если утром рано вставать. От удачного вечера останется больше удовольствия, когда на следующий день не придётся бороться со сном.

🟣 ♍ Дева

Девы могут впервые самостоятельно справиться с тем, для чего прежде обязательно звали кого-то на помощь. Выяснится, что больше всего пугала возможность ошибиться при свидетелях. Когда можно спокойно разобраться и попробовать ещё раз, многое даётся легче. К выходным появится приятная уверенность: по крайней мере в одном деле вам теперь не нужно ждать, пока у другого человека найдётся свободная минута.

Работа и дела. Соглашайтесь на самостоятельную часть общего проекта, если понятны задача и срок. Лучше задать два вопроса до начала работы, чем потом день за днём просить подтвердить каждый следующий шаг.

Отношения. Дайте и близкому человеку возможность сделать что-то по-своему. Особенно если он берётся за это впервые. Подсказка пригодится, когда её попросят, а до тех пор порой достаточно просто составить компанию.

Финансы. Не покупайте сразу полный набор для нового занятия. После первой самостоятельной попытки станет ясно, какой предмет нужен постоянно, а без чего вы прекрасно обошлись.

Здоровье. Найдите время для движения, в котором не нужно осваивать ещё одну технику. Привычный маршрут или несколько любимых упражнений помогут провести вечер без очередной задачи, которую непременно надо выполнить правильно.

🟣 ♎ Весы

Весы могут впервые услышать, что близкий человек уже учитывает их в своих планах на будущее. Повод окажется самым обыденным: семейный праздник, на который вас записали вдвоём, или предложение вместе провести несколько дней зимой. Если вам это приятно, скажите об этом. Для другого человека воспользоваться словом «мы» могло быть вовсе не так легко, как прозвучало.

Работа и дела. В начале недели избегайте двойных договорённостей. Если две просьбы требуют вашего участия в одно время, сразу назовите, что уже обещали. Пока до назначенного дня есть запас, расписание можно изменить без обид.

Отношения. В паре захочется поговорить о чём-то подальше ближайших выходных. Необязательно за один вечер принимать большое решение. Уже то, что вы одинаково представляете себе какую-то часть будущего, может очень обрадовать.

Финансы. Перед совместной поездкой или праздником обсудите расходы, которые каждый считает обязательными. Один готов заплатить за удобную дорогу, другому важнее хорошее место для ночлега. Такое различие проще учесть до бронирования.

Здоровье. Если напряжённая неделя оставила время только на одну приятную встречу, выбирайте компанию, в которой можно быть собой. После неё не понадобится ещё полвечера, чтобы мысленно разобрать каждую свою фразу.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионам могут доверить сразу две версии одной ссоры. Каждый из участников будет уверен, что вы лучше другого понимаете, как всё было. Не спешите становиться судьёй, особенно если обоими дорожите. Вы вправе посочувствовать тому, кому сейчас трудно, и при этом не пересказывать подробности второму. К концу недели друзья, возможно, уже помирятся, и вы будете рады, что не сказали лишнего ни одному из них.

Работа и дела. В рабочей задаче, напротив, стоит получить сведения из первых рук. Если два человека по-разному передают пожелания заказчика или руководителя, один прямой вопрос сэкономит вам несколько часов переделок.

Отношения. В собственной личной жизни порадует возможность побыть вдвоём и не обсуждать чужие неприятности. Если вы свободны, присмотритесь к человеку, с которым разговор легко переходит от серьёзного к смешному.

Финансы. На неделе можно сэкономить на доплате за срочность. Прежде чем платить больше, узнайте обычный срок: вполне вероятно, что он вам подходит и спешку предложил продавец, а не вы сами.

Здоровье. После тяжёлого разговора займитесь чем-то, что требует участия рук: приготовьте ужин, разберите растения, поиграйте на инструменте. Вам будет проще переключиться, если вечер займёт дело, которое вам действительно нравится.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцы могут перестать ждать попутчика и отправиться туда, куда давно хотелось попасть. Пока друзья сверяют свободные вечера, билеты заканчиваются, а интересное событие вот-вот пройдёт. Один поход в кино, на выставку или концерт вполне может оказаться в радость. Вы сами решите, где задержаться, во сколько уйти и хочется ли потом обсуждать увиденное.

Работа и дела. Во второй половине недели пригодится ваша способность говорить по существу. Если совещание затянулось, уточните, какое решение нужно принять сегодня. Возможно, по главному вы уже согласны, а спорите о подробностях, до которых ещё далеко.

Отношения. В паре спокойно отнеситесь к разнице увлечений. Провести один вечер порознь и потом с интересом рассказать друг другу, где побывали, порой приятнее, чем по очереди скучать на чужих мероприятиях.

Финансы. Оставьте небольшую сумму на то, что выбираете исключительно для себя. Так будет проще получить удовольствие от покупки, не оправдывая её пользой для работы или всей семьи.

Здоровье. Если выходные обещают быть деятельными, не берите на себя накануне ещё и все домашние дела. Лучше начать свободный день с нормального завтрака, чем с намерения сначала доделать всё за прошлую неделю.

🟣 ♑ Козерог

У Козерогов неделя может начаться с делового разговора, а запомниться свиданием. Человек, чью доброжелательность вы до сих пор принимали за обычную вежливость, найдёт повод пригласить вас куда-нибудь вдвоём. Если симпатия взаимна, не заставляйте его гадать, понравилось ли вам предложение. У тех, кто давно в паре, тоже будет случай снова назначить друг другу настоящее свидание, с выбранным местом и временем.

Работа и дела. На этой неделе вы сможете отстоять свою идею, если покажете, как она работает. Одного понятного примера хватит там, где длинные объяснения до сих пор никого не убедили. Самый полезный разговор вероятен ближе к четвергу.

Отношения. Обратите внимание, о чём вам хочется спросить человека, когда обычные новости уже рассказаны. Именно этот разговор может неожиданно вас сблизить. В давних отношениях тоже осталось то, чего вы ещё не знаете друг о друге.

Финансы. Хорошая покупка найдётся среди вещей, которые вы выбираете часто и знаете по опыту. А с дорогим приобретением в незнакомой для вас категории лучше повременить до тех пор, пока не сможете объяснить, за что именно доплачиваете.

Здоровье. В самые занятые дни оставляйте небольшой промежуток между окончанием работы и личными планами. Возможность спокойно переодеться, поесть и выйти без опоздания заметно меняет настроение, с которым начинается вечер.

🟣 ♒ Водолей

У Водолеев может появиться новая традиция. Всё начнётся с приятной встречи, после которой кто-то предложит повторить её, на этот раз назвав конкретный день. Воскресный завтрак, вечер настольных игр или совместный поход на рынок имеют больше шансов прижиться, если не требуют долгих сборов. Особенно порадует возможность чаще видеть людей, с которыми вы обычно встречаетесь всего пару раз в год.

Работа и дела. Не откладывайте интересную задачу до момента, когда освободятся сразу несколько часов. Для начала можно выбрать одну часть, которую легко закончить за сегодняшний день. Тогда завтра вы продолжите уже с понятного места.

Отношения. Если хотите свести двух важных для вас людей, на этой неделе найдётся естественный повод. Представляя их, расскажите, чем каждый сейчас увлечён. Общий знакомый порой видит сходство, которого они сами ещё не заметили.

Финансы. Для регулярных встреч лучше выбрать посильный для всех формат. Дома можно по очереди готовить одно любимое блюдо. Тогда удовольствие не будет зависеть от того, всем ли на этой неделе по карману ресторан.

Здоровье. Часть выходного стоит провести на улице, особенно если будни пройдут в помещении. Для этого подойдёт и обычное дело, ради которого приятно выйти из дома засветло.

🟣 ♓ Рыбы

Рыб может заинтересовать подробность семейной истории. Старая фотография, знакомый предмет или вскользь упомянутое имя дадут повод задать вопрос, который прежде не приходил в голову. Из ответа вы узнаете что-то новое о человеке, которого, казалось, знаете всю жизнь. Выберите для разговора минуту, когда оба никуда не спешите: самое интересное, вероятно, прозвучит уже после ответа на первый вопрос.

Работа и дела. В середине недели появится возможность заранее договориться об удобном для вас дне отдыха или перенести дело, дата которого пока не закреплена. Назовите подходящий вариант сейчас, пока остальные тоже могут выбирать.

Отношения. В близком общении полезнее всего окажется любопытство без готовых выводов. Если рассказ родного человека расходится с тем, как вы сами помните событие, дослушайте. Возможно, вы просто впервые узнаёте, каким тот день был для него.

Финансы. Заранее решите, сколько готовы потратить на выходные. Так спонтанное приглашение не заставит вас выбирать между приятной компанией и обязательными расходами следующей недели.

Здоровье. Если за семейной встречей время пролетит незаметно, оставьте следующее утро без сложной программы. Вам может понравиться спокойно позавтракать и дать впечатлениям улечься, прежде чем браться за новые дела.

К воскресенью некоторые планы наверняка будут выглядеть иначе, чем в понедельник. Одно приглашение захочется принять сразу, от другого вы откажетесь с облегчением. Важнее всего заметить, где решение приняли вы сами, а где просто согласились раньше, чем успели подумать.

И если за эти семь дней случится что-то хорошее, чему захочется продолжения, не прощайтесь на неопределённый срок. Предложить следующую встречу, пока вы ещё сидите за одним столом, гораздо проще, чем потом несколько недель искать повод написать.