Тельцы, Девы, Водолеи и Львы в гороскопе Джорджии Николс на воскресенье 8 ноября

В воскресенье, 8 ноября, Джорджия Николс советует Овнам наконец разобрать бумаги, которые они давно откладывают. Тельцам полезно взглянуть со стороны на свои привычки в отношениях, а Козерогам вспомнить, по кому из старых друзей они скучают. Водолеям астролог предлагает заглянуть чуть дальше: какой они хотят видеть свою жизнь через пять лет?

5 звёзд: динамичный день; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: так себе; 1: непростой.

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🟣 ♈ Овен

Оценка дня: 3 из 5.

Если среди ваших бумаг есть письмо из страховой, уведомление о налогах или документы о наследстве, до которых никак не доходят руки, достаньте их сегодня. Николс считает это воскресенье одним из самых удачных дней в году для подобных дел. То же касается долгов: вместо того чтобы по памяти прикидывать, сколько осталось выплатить, сверьтесь с документами.

🟣 ♉ Телец

Оценка дня: 4 из 5.

Вы наверняка знаете привычки близкого человека, а вот собственные со стороны видны хуже. Вспомните, например, как вы обычно просите о поддержке. Говорите прямо, что вам нужно, или ждёте, пока партнёр сам заметит ваше настроение? Сегодня легче понять, почему вы порой не слышите друг друга, хотя оба хотите как лучше.

🟣 ♊ Близнецы

Оценка дня: 3 из 5.

Присмотритесь к делу, на которое у вас каждый раз уходит больше времени, чем хотелось бы. Возможно, вы дважды проверяете одно и то же или начинаете с мелочей, а самое важное оставляете напоследок. Воскресенье подойдёт, чтобы попробовать другой порядок. Есть смысл подумать и о здоровье: какую полезную привычку вам было бы легко поддерживать изо дня в день?

🟣 ♋ Рак

Оценка дня: 4 из 5.

Свидание, время с детьми, любимое занятие: вспомните, что из этого вы в последнее время чаще всего откладывали. Особого внимания заслуживает творчество. Если вы с удовольствием рисуете, поёте или что-то мастерите, а на похвалу привычно отвечаете, что это баловство, прислушайтесь к тем, кому нравятся ваши работы. Возможно, свой талант вы цените меньше, чем он того заслуживает.

🟣 ♌ Лев

Оценка дня: 3 из 5.

Нынешнее новолуние Николс считает лучшим в году поводом подумать, что сделало бы вас счастливее дома. Кому-то давно хочется устроить удобное место для себя, а кому-то больше всего не хватает ужинов, за которыми семья никуда не спешит. Если вы скучаете по прежней близости с кем-то из родных, стоит начать именно с этого человека. Найдите время побыть вдвоём.

🟣 ♍ Дева

Оценка дня: 4 из 5.

Даже внимательный собеседник может неверно понять, чего вы от него ждёте. Вы рассказываете о неприятности, чтобы выговориться, а в ответ получаете советы и огорчаетесь, что вас не услышали. Если такое бывало, попробуйте в начале разговора сказать, какая поддержка вам сейчас нужна. А когда близкий сам захочет чем-то поделиться, дайте ему договорить, прежде чем предлагать решение.

🟣 ♎ Весы

Оценка дня: 3 из 5.

Деньги в последнее время занимают вас больше обычного. Сегодня есть смысл посмотреть, на что они уходят в действительности. Какие покупки за последний месяц вас до сих пор радуют? За что вы продолжаете платить, хотя давно этим не пользуетесь? Ответы подскажут, какие расходы можно сократить без особых сожалений и на что хотелось бы оставить больше денег.

🟣 ♏ Скорпион

Оценка дня: 4 из 5.

Новолуние в вашем знаке бывает раз в году. На этот раз Николс советует обратить внимание на впечатление, которое вы производите. Спросите кого-нибудь из близких, что ему запомнилось при первой встрече с вами. Разговор может получиться любопытным: например, то, что человек сперва принял за холодность, вы сами считали обычным смущением. Так проще понять, что вам хотелось бы изменить в общении.

🟣 ♐ Стрелец

Оценка дня: 3 из 5.

В воскресенье может напомнить о себе вопрос, о котором вы до сих пор предпочитали не думать. Почему дело, которого вам так хочется, всякий раз останавливается на одном и том же месте? Вспомните, что происходит именно в этот момент. Возможно, вы заранее решаете, что ещё не готовы, и сами отказываетесь от следующего шага. Если узнаёте свою привычку, с неё и стоит начать.

🟣 ♑ Козерог

Оценка дня: 4 из 5.

У вас наверняка есть друзья, с которыми когда-то виделись чуть ли не каждый день, а теперь редко даже созваниваетесь. По чьей компании вы скучаете? И кому из тех, кто по-прежнему рядом, давно хотите уделить больше времени? Это новолуние в вашем гороскопе связано с дружбой. Вспомните и о собственной роли в ней: когда вы в последний раз сами предложили встретиться?

🟣 ♒ Водолей

Оценка дня: 3 из 5.

Представьте свой обычный день через пять лет. Чем вы заняты, кто рядом, на что у вас хватает времени? Сравните эту картину с планами, которым сейчас отдаёте больше всего сил. Одни действительно приближают вас к желаемому, другие, возможно, остались от тех времён, когда вы хотели совсем другого. Воскресенье подойдёт, чтобы решить, куда двигаться дальше.

🟣 ♓ Рыбы

Оценка дня: 4 из 5.

Подумайте, чему вы давно хотели научиться и куда хотели бы поехать. В работе может пригодиться навык, за которым пока приходится обращаться к другим. А любимое занятие способно подсказать маршрут поездки: одно дело читать о том, что вас увлекает, и совсем другое увидеть это своими глазами. Хороший день, чтобы выбрать, с чего начать.

Если вы родились 8 ноября

По характеристике Джорджии Николс, у именинников этого дня много энергии и богатое воображение. Вы изобретательны, порой эксцентричны, а окружающим нравятся ваш оптимизм и способность посмотреть на знакомые вещи по-своему.

Предстоящий год пройдёт в более спокойном темпе. Позвольте себе отдохнуть и восстановить силы. Чаще бывайте с теми, кто к вам добр и на кого можно положиться. Выбирая, чему посвятить свободное время, вспомните и о собственных желаниях: что доставляет удовольствие лично вам?