Финансовый гороскоп на неделю 9–15 ноября: Овнам разговор о прибавке, Тельцам долгожданная покупка

С понедельника, 9 ноября, у нескольких знаков появится повод заговорить о деньгах, хотя раньше они предпочли бы промолчать. Овнам предстоит обсудить, сколько теперь стоит их работа. Львам, возможно, впервые придётся назвать цену за то, что они до сих пор делали просто в своё удовольствие. А Водолеям пора будет вспомнить о деньгах, которые им давно обещали вернуть.

Будут у недели и приятные расходы. Кому-то наконец хватит на покупку, ради которой приходилось откладывать понемногу. Другие обнаружат, что поездка, которую они считали слишком дорогой, вполне им по карману. А ближе к выходным особенно удачно потратят деньги те, кто хорошо понимает, чего ему сейчас больше всего не хватает: новой вещи, смены обстановки или хотя бы одного свободного дня.

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🟣 ♈ Овен

У Овнов может представиться удобный случай обсудить прибавку на нынешнем месте работы. С тех пор как вы в последний раз говорили о зарплате, многое изменилось. Вопросы, с которыми вы прежде шли к руководителю, теперь решаете сами, а за советом коллеги всё чаще обращаются уже к вам. Если в начале недели зайдёт разговор о ваших дальнейших обязанностях, стоит заодно поднять и вопрос об оплате.

Убедительнее всего прозвучит один хороший пример. Напомните, за какое дело теперь отвечаете целиком и почему считаете, что прежнюю сумму пора пересмотреть. Если сразу получить ответ не удастся, договоритесь, когда вернётесь к разговору. Так у вас хотя бы будет дата, до которой не придётся гадать, помнят ли о вашей просьбе.

🟣 ♉ Телец

Тельцы могут обнаружить, что уже накопили на вещь, которую всё ещё по привычке считают слишком дорогой. Деньги вы откладывали понемногу, поэтому расстаться со всей суммой сразу окажется неожиданно трудно. Прежде чем снова переносить покупку, вспомните, для чего именно вы копили и чего вам всё это время не хватало.

На этой неделе лучше всего выбирать лично. Может выясниться, что модель, красивее всех выглядевшая на экране, на деле уступает той, что попроще. Если покупка вам подходит, а деньги на обычные расходы остаются, разрешите себе наконец ею пользоваться. Вы ведь для этого и откладывали.

🟣 ♊ Близнецы

За обучение, на которое Близнецы собирались потратить собственные деньги, возможно, согласится заплатить работодатель. Особенно если на работе как раз некому взяться за задачу, которую вы давно хотели освоить. Прежде чем вносить плату за курс, покажите программу руководителю и объясните, какое дело после обучения сможете вести самостоятельно.

Для вас важна и вторая сторона предложения: останется ли на занятия время. Одно дело, если несколько часов освободят в рабочем расписании, и совсем другое, если придётся отдать учёбе все вечера. Хороший итог недели для Близнецов вполне конкретен: договориться и об оплате, и о возможности спокойно доучиться.

🟣 ♋ Рак

У Раков назревает семейный разговор о том, на что потратить общие накопления. Может оказаться, что каждый уже мысленно ими распорядился: один приценивался к отпуску, другой всерьёз рассчитывал обновить кухню. Обе идеи обсуждались, только никто не заметил, что деньги на них отложены одни и те же.

Договориться будет легче, когда выяснится, во сколько на самом деле обойдётся каждый план и что из него важнее всего. Возможно, дома давно пора заменить только плиту, а остальное вполне устраивает. А для поездки принципиальны даты, пока у обоих совпадает отпуск. Тогда семья сможет решить, за что платить в ноябре, и никто не останется с ощущением, что его желания опять отодвинули на потом.

🟣 ♌ Лев

Львам могут предложить первые деньги за любимое занятие. Кто-то попробовал ваш торт, увидел сделанные вами фотографии или получил в подарок вещь вашей работы, а теперь хочет заказать такую же. На этот раз речь пойдёт об оплате. Самым непривычным окажется назвать цену человеку, который знает вас лично.

Прежде чем отвечать, прикиньте, сколько времени заняла предыдущая работа и что пришлось купить для неё. Иначе за заказ заплатят, а вы по привычке покроете из своего кармана половину расходов. Браться сразу за несколько заказов необязательно. Попробуйте выполнить один: к концу недели станет понятнее, нравится ли вам зарабатывать тем, что прежде вы делали только для души.

🟣 ♍ Дева

У Дев, которые несколько месяцев выплачивали деньги за крупную покупку, очередной взнос может оказаться последним. Особенно приятной эта новость будет для тех, кто так привык вычитать платёж из зарплаты, что уже плохо помнит, как распоряжался этой суммой раньше. Загляните в график выплат: возможно, до конца осталось меньше, чем вам казалось.

Не спешите ещё до последнего платежа присматривать следующую вещь в рассрочку. Попробуйте хотя бы месяц пожить с теми деньгами, которые теперь останутся у вас. У кого-то их как раз хватит, чтобы спокойнее покупать продукты перед зарплатой. Другим будет приятно впервые за долгое время самим решить, на что пойдёт эта часть заработка.

🟣 ♎ Весы

У Весов повод сберечь деньги появится там, где обычно неловко говорить о цене: друзья предложат куда-нибудь сходить на выходных. Компания вам по душе, а вот стоимость вечера может неприятно удивить. Прежде чем отказываться от встречи или соглашаться на заведомо дорогой вариант, предложите место, куда сами пошли бы с удовольствием.

Вполне возможно, что вас поддержат сразу несколько человек. Часто в компании никто особенно не настаивает на дорогом ресторане, просто его назвали первым, а остальные согласились. На этот раз благодаря вам встреча может состояться в месте, где за ужином не придётся мысленно подсчитывать стоимость каждого блюда.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионам пригодится готовый ответ на вопрос, что им подарить. Особенно это касается тех, чей день рождения ещё впереди. Если есть одна вещь, о которой вы давно мечтаете, скажите об этом близким. Вполне вероятно, они будут рады объединиться и выбрать именно её, вместо того чтобы по отдельности покупать несколько подарков наугад.

Назовите конкретную вещь, если для вас важны размер, модель или цвет. При этом оставьте близким возможность решить, сколько каждому удобно потратить. Есть шанс, что уже к выходным у вас окажется то, что вы долго не решались купить себе сами, а родные будут довольны тем, что угадали с подарком.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцам стоит ещё раз посчитать стоимость поездки, от которой они отказались из-за цены. Когда вы смотрели билеты в первый раз, то, скорее всего, проверяли одни определённые даты. На этой неделе может выясниться, что выехать получится на день раньше или вернуться чуть позже. Такой сдвиг способен сделать поездку вполне доступной.

Сравните расходы на всю дорогу. Дешёвый билет с неудобным прибытием может потребовать ночёвки, зато соседняя дата позволит без спешки добраться до места. Лучшим окажется вариант, при котором вы и уложитесь в намеченную сумму, и проведёте свободные дни так, как хотели с самого начала.

🟣 ♑ Козерог

Козерогам могут предложить подменить коллегу или взять на себя срочную работу к концу недели. Если дополнительные деньги сейчас пришлись бы кстати, предложение стоит выслушать. Только выясните сразу, что вам предлагают за занятый выходной: отдельную оплату или свободный день позднее. Вы и человек, который обратился за помощью, можете совершенно по-разному понимать эту договорённость.

Когда сумма известна, решить будет проще. Если несколько часов работы позволят оплатить то, на что пока не хватало, подмена окажется удачной. Если же ради неё придётся отменить собственные планы, за которые вы уже заплатили, посчитайте, сколько в итоге действительно заработаете.

🟣 ♒ Водолей

Водолеям на этой неделе могут вернуть старый долг. Возможно, с человеком вы по-прежнему общаетесь как ни в чём не бывало, но чем больше времени проходит, тем неловче спрашивать о деньгах. Сейчас представится удобный случай поговорить наедине. Вполне достаточно напомнить о вашей договорённости и сказать, когда сумма понадобится вам самим.

Приятной неожиданностью может стать первый перевод уже после разговора. Даже если вернуть всё сразу человеку трудно, конкретная сумма и понятный срок помогут вам строить собственные планы. А при следующей встрече уже не придётся весь вечер решать, стоит ли наконец заговорить о долге.

🟣 ♓ Рыбы

Для Рыб самой удачной тратой недели могут стать несколько свободных часов. Если впереди опять выходной, почти целиком занятый домашними делами, узнайте, сколько будет стоить помощь хотя бы с одним из них. Возможно, вы по привычке отводите на тяжёлую уборку всю субботу, хотя вполне можете позволить себе время от времени за неё платить.

Решение зависит от того, как вам хотелось бы провести освободившееся время. Когда появляется возможность навестить родных, выбраться куда-то вдвоём или просто отдохнуть после трудной недели, у такой траты есть понятный смысл. Постоянного расхода она за собой не влечёт: можно один раз попробовать и решить, стоило ли оно того.

Две самые неловкие темы этой недели лучше обсуждать до того, как всё уже решено: сколько вам заплатят за работу и сколько вы сами готовы потратить. Назвать сумму заранее гораздо легче, чем потом весь выходной жалеть, что согласились на невыгодные условия или на слишком дорогую встречу.

А если деньги уже отложены на то, чего вы давно хотели, к воскресенью можно позволить себе и удовольствие от покупки. У накоплений бывает вполне счастливый конец: вещью начинают пользоваться, в поездку отправляются, а свободный день проводят с теми, на кого вечно не хватало времени.