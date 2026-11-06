Весы, Скорпионы, Козероги и Девы в гороскопе Анжелы Перл на субботу 7 ноября

В субботу, 7 ноября, Водолеям стоит узнать, кто ещё собирается прийти, прежде чем отказываться от приглашения. В одиночку они вряд ли выбрали бы такое развлечение, а вот ради компании охотно согласятся. Стрельцы сами предложат свернуть с привычного пути и по дороге найдут место, которое потом захотят кому-нибудь показать.

Дома тоже наметятся перемены. У близких найдутся пожелания насчёт того, как провести выходной. Некоторым захочется сохранить семейный обычай, другим он уже порядком наскучил. Выслушайте, что именно предлагают изменить: вполне возможно, что вас утомляло одно и то же, просто до сих пор никто не решался сказать об этом первым.

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🟣 ♈ Овен

Если первое знакомство вышло скомканным, в субботу представится случай поговорить ещё раз. Окажется, что вас с собеседником смешат одни и те же мелочи. Неловкость исчезнет сама собой, поэтому незачем объяснять, почему тогда не получилось как следует разговориться.

Домашние хлопоты послужат хорошим поводом позвать кого-нибудь на помощь. Вы удивитесь, как легко вдвоём справиться с тем, за что каждый по отдельности браться не хотел. Когда всё будет готово, предложите помощнику остаться на ужин.

Подсказка дня: Вспомните при встрече то, что вас обоих позабавило, и оставьте в покое прежнюю неловкость.

🟣 ♉ Телец

Заранее выбранная покупка при ближайшем знакомстве может разонравиться Тельцам. По описанию дорогая модель казалась лучшей, а в руках удобнее окажется другая, попроще. Не доплачивайте за функции, которыми вряд ли будете пользоваться.

В семейных делах тоже захочется выбирать самостоятельно. Скажите, куда вам самим было бы интересно пойти после покупок. Кто-то из домашних с радостью составит компанию, хотя прежде обычно предлагал совсем другое.

Подсказка дня: До покупки попробуйте сделать именно то, для чего вам понадобилась эта вещь.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецов попросят подсказать, с чего начать в деле, которое им хорошо знакомо. Здесь есть соблазн сразу перечислить всё самое лучшее. Сначала выясните, сколько у человека времени, что он уже пробовал и чего ему хочется. Тогда из десятка хороших вариантов вы легко выберете один, за который он сможет взяться уже сегодня.

Вспомните и о том, что с начала недели собирались рассказать друзьям. Не ждите, пока все закончат расспрашивать вас о своём. Переведите разговор на личное, когда подвернётся случай. Именно ваша новость может подсказать компании, чем заняться вместе вечером.

Подсказка дня: Вспомните, что пригодилось лично вам в самом начале, когда мало что умели и выбирали впервые.

🟣 ♋ Рак

Предложение изменить привычный порядок субботы поначалу заденет Раков. Особенно если речь пойдёт о семейном обычае, который дорог именно вам. Однако близкому, скорее всего, надоел один и тот же порядок развлечений, а провести время вместе он по-прежнему хочет. Оставьте ту часть дня, которую ждут все, и позвольте ему придумать продолжение.

Заодно появится возможность сделать кое-что для себя. Пока домашние увлечены своими планами, выберитесь туда, куда давно собирались, или повидайтесь с приятелем, которому обычно достаются несколько минут на бегу. К общему столу вы вернётесь в хорошем настроении и со свежими историями.

Подсказка дня: Спросите домашних, по какой части вашей обычной субботы они бы скучали, если бы её отменили.

🟣 ♌ Лев

Львов может удивить человек, которого они давно считают просто хорошим знакомым. Он предложит встретиться вдвоём или решится на комплимент, какого вы от него прежде не слышали. Одного знака внимания маловато для больших выводов, зато вполне достаточно, чтобы прислушаться к собственной реакции. Если вы обрадовались, пусть он об этом узнает.

Ради возможного продолжения не стоит отменять всё, что вы наметили на субботу. Занимайтесь своими делами, пока договорённости о встрече ещё нет. Львам, которые давно в паре, удастся порадовать любимого человека чуть более личным приглашением, чем обычное предложение вместе пройтись по делам.

Подсказка дня: Назначьте встречу на время, когда сможете побыть вдвоём и не смотреть на часы.

🟣 ♍ Дева

Оставшись без привычной компании, Девы обнаружат, что кое-что с удовольствием делают иначе. Можно идти медленнее, остановиться на понравившемся, пропустить то, что из раза в раз выбирали остальные. Поначалу такая свобода даже озадачит. Зато к середине дня у вас появится собственный ответ на вопрос, чего на самом деле хочется от выходных.

После нескольких часов наедине с собой встреча с друзьями окажется особенно кстати. Вы сможете предложить им что-то от себя, а не просто присоединиться к тому, что все давно обсудили. Даже если друзья выберут другое, у вас уже будет несколько приятных часов за плечами.

Подсказка дня: Попробуйте хотя бы раз самостоятельно выбрать то, о чём обычно спрашиваете других.

🟣 ♎ Весы

У Весов наконец появится случай задать вопрос, который давно оставался без ответа. Прежде мешали посторонние, спешка или неподходящее настроение собеседника. Теперь удастся поговорить наедине. Не тратьте первые минуты на обстоятельное предисловие: человек, к которому вы обращаетесь, и так поймёт, почему вам небезразличен его ответ.

После встречи потянет немного побыть в тишине. Вам захочется обдумать услышанное, особенно если оно подтвердит давнюю догадку. Не назначайте следом ещё одну серьёзную беседу. За любимым занятием вы отдохнёте и к вечеру решите, чем готовы поделиться с близкими.

Подсказка дня: Оставьте собеседнику время на ответ, даже если пауза продлится дольше, чем вы рассчитывали.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионам захочется обрадовать кого-то без особого повода. Вы вспомните, что человек недавно искал, на что засматривался или о чём вскользь упоминал. Этого хватит для хорошего подарка. Он может стоить совсем немного, зато получателю не придётся делать вид, что он давно мечтал именно о такой вещи.

После обычных трат останутся деньги, чтобы пообедать в городе или купить что-нибудь к домашнему вечеру. Приятно будет самому решить, кого пригласить и чем угостить. Вы умеете замечать чужие предпочтения; сегодня стоит вспомнить и о том, что нравится вам.

Подсказка дня: Если сомневаетесь между красивой и нужной вещью, припомните, чем человек действительно пользовался в последнее время.

🟣 ♐ Стрелец

Знакомая дорога может привести Стрельцов туда, куда они до сих пор не заглядывали. Вы заметите по пути интересное место и решите ненадолго свернуть. На этот раз не понадобится ни долгая подготовка, ни особый повод. Теперь у вас найдётся ответ, когда друзья спросят, куда бы выбраться.

Если вы идёте вдвоём, не берите на себя всю программу прогулки. У спутника тоже может оказаться любимое место поблизости. Пусть теперь он выберет дорогу, даже если придётся сделать небольшой крюк. Именно там разговор вполне может зайти о чём-то более личном, чем вы привыкли обсуждать на ходу.

Подсказка дня: Перед выходом решите только, во сколько нужно вернуться, а дорогу можно будет выбрать на месте.

🟣 ♑ Козерог

Чья-то решительность поможет Козерогам открыто выразить несогласие. Окажется, вы давно видите слабое место в общем замысле, но не хотите огорчать человека, который им так увлечён. Когда кто-то первым выскажется без обиняков, вам станет проще объяснить свою позицию. Добавьте то, чего остальные действительно могли не учесть, и предложите, как поступить.

Спор едва ли испортит вам вечер. Тот, с кем вы только что спорили, вполне может первым позвать вас присоединиться к компании. Примите приглашение, если вам хочется его видеть. За столом у вас, как и прежде, найдутся темы куда приятнее недавнего разногласия.

Подсказка дня: Если вас убедила часть чужих доводов, скажите, с чем вы готовы согласиться.

🟣 ♒ Водолей

Водолеям предложат сходить с компанией туда, куда они сами не купили бы билет. Прежде чем вежливо отказаться, узнайте, что именно люди собираются там делать. Возможно, вам предложат присоединиться к игре или познакомиться с человеком, с которым давно хотелось поговорить. Тогда и само место перестанет казаться таким уж неинтересным.

Для выхода не понадобится ничего срочно покупать. Гораздо важнее заранее уточнить время и место встречи, чтобы не разыскивать своих среди незнакомых людей. Освоившись, вы и сами поможете кому-то войти в компанию. Вполне возможно, что именно с этим человеком вы продолжите вечер.

Подсказка дня: Поинтересуйтесь у того, кто вас зовёт, за что он сам любит это место.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбам удастся раньше, чем они думали, разобраться с домашними делами. Вы помните о том, что осталось недоделанным, и почти забыли, сколько уже успели. Если, например, наводили порядок в шкафу, загляните в него ещё раз: там может остаться всего одна полка. С ней вы управитесь до обеда.

Совсем другое удовольствие доставит личный разговор. У дорогого вам человека накопились впечатления, которые плохо укладываются в короткий обмен новостями. Дайте ему рассказать подробности. В ответ вспомнится собственная история, которую вы почему-то до сих пор ему не рассказывали.

Подсказка дня: Посмотрите, на чём остановились в прошлый раз, и только потом решайте, сколько времени выделить.

Необязательно ждать следующей субботы, чтобы повторить то, что понравится в эту. Прогулке с другом, например, не всегда нужен свободный день: порой достаточно вместе пройти часть дороги после работы. А если запомнится обед в хорошей компании, можно в другой раз позавтракать вместе, даже если на вечер у каждого свои планы.

Подумайте, чего именно вам обычно недостаёт среди недели. Может быть, вовсе не нескольких свободных часов, а возможности самому выбрать, с кем их провести. Тогда вместо подробных планов на ноябрь достаточно будет одного приглашения конкретному человеку.