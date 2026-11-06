Тельцы, Рыбы, Весы и Стрельцы в гороскопе на субботу 7 ноября

В субботу, 7 ноября 2026 года, Овны сумеют рассмешить человека, который всерьёз огорчён своей неудачей. Пригодится история о том, как они сами когда-то попали впросак. Скорпионов ждёт совсем другой разговор: знакомый, который обыкновенно умеет отшутиться от любого вопроса, сам заговорит о том, что его тревожит.

О планах на выходные тоже стоит поговорить откровенно. Может выясниться, что оба согласились пойти в гости исключительно ради другого, а мечтали остаться дома. Или, наоборот, человек, которого вы считали домоседом, уже неделю ждёт случая куда-нибудь с вами выбраться. Пока суббота только начинается, переменить планы ещё легко.

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🟣 ♈ Овен

Овны вспомнят историю, которую прежде постеснялись бы рассказывать. Теперь вам самим смешно, каким серьёзным казался тогда ваш промах. Рядом может оказаться человек, у которого что-то не получилось с первой попытки. Рассказ о вашем собственном конфузе поддержит его лучше самых убедительных заверений, что ничего страшного не произошло.

А вам будет чему порадоваться: взявшись за знакомое дело, вы без труда справитесь именно с тем, что когда-то казалось непосильным. Во второй половине дня вероятна встреча, где от вас не ждут ни помощи, ни наставлений. Там вы с удовольствием послушаете чужие истории и вдоволь посмеётесь вместе со всеми.

🟣 ♉ Телец

Тельцов похвалит человек, от которого обычно и одобрительного кивка непросто дождаться. Особенно приятно, что он вспомнит конкретный случай: вы сумели успокоить остальных, когда все растерялись, или довели до конца то, на что другим не хватило терпения. Вы сами об этом давно забыли, а кому-то до сих пор есть за что сказать вам спасибо.

Приободрившись, вы осмелитесь предложить давнюю затею тому, с кем хотелось бы провести время вдвоём. В субботу проще сразу назвать место или занятие по своему вкусу. Даже если у другого человека найдётся встречное предложение, выбирать вместе будет куда интереснее, чем снова ждать, пока за вас всё решат.

🟣 ♊ Близнецы

У Близнецов найдётся повод познакомить людей из двух разных компаний. Один ищет толкового совета, другой давно увлечён темой и редко находит благодарных слушателей. Вы легко заметите, что им есть о чём поговорить. А когда новые знакомые разговорятся, можно будет спокойно отойти: дальше они отлично справятся сами.

Вам же захочется ненадолго остаться наедине с тем, кого трудно о чём-то расспросить при всех. Разговор может свернуть с обычных новостей на гораздо более интересную тему. Тут пригодится свободное время: самое любопытное человек расскажет, когда уже не придётся одним глазом следить, не собирается ли кто-нибудь уходить.

🟣 ♋ Рак

Ракам не стоит заранее списывать со счетов самый обычный вечер дома. Кто-то из родных вдруг признается, чего ему в последнее время не хватает. Возможно, всё гораздо проще, чем вы думали: человек соскучился по вашим совместным вылазкам или по субботам, когда за ужином никто не торопился встать из-за стола.

Стоит заговорить и о собственных планах. Если вы давно хотели куда-нибудь съездить, назовите место: возможно, дома уже есть человек, готовый составить вам компанию. Вы обрадуетесь ещё и тому, что он предложит помочь с приготовлениями. За ужином можно заодно выбрать день, который устроит вас обоих.

🟣 ♌ Лев

Львам снова доверят то, с чем они однажды не справились. Меньше всего вам захочется подвести человека во второй раз, и тут есть риск сгоряча наобещать слишком много. Выберите одну вещь, которую точно успеете сделать. Вы уже знаете, в чём ошиблись прежде, поэтому сейчас исправить положение окажется проще, чем вы ожидали.

Когда обещание будет выполнено, прежний промах наконец перестанет мешать вашему общению. Появится охота увидеться ещё и просто так, без всяких обязательств. Вам снова будет легко смеяться вместе. Тратиться на примирительный подарок не понадобится: человек уже увидит, что на вас можно положиться.

🟣 ♍ Дева

Девам расскажут, чем закончилась история, в которой они когда-то помогли советом. Друг прислушался к вам, но сделал всё по-своему. Поначалу захочется уточнить, что вы имели в виду совсем другое. Дослушайте: есть шанс, что придуманное им решение вам самим понравится и даже пригодится.

Порадовавшись за другого, вы с охотой вернётесь к занятию, которое успели подзабросить. На этот раз у вас найдётся время не только попробовать знакомый приём, но и кое-что придумать самостоятельно. Первую попытку можно оставить при себе. Когда получится именно то, чего вы добивались, вам и без расспросов захочется показать, что вышло.

🟣 ♎ Весы

Весам утром хорошо поработать в одиночестве, особенно если осталось совсем немного до конца дела. Пока никто не заглядывает через плечо и не предлагает поправок, вам легче будет разглядеть, что удалось лучше всего. Такого удовольствия от собственного труда вы давно не получали. Позвольте себе рассмотреть сделанное прежде, чем спрашивать, нравится ли оно остальным.

После обеда друзья могут позвать вас туда, где найдётся занятие совсем иного рода. Если вы полдня просидели дома, особенно кстати придётся прогулка. До встречи вы успеете соскучиться по людям и по-настоящему обрадуетесь компании. О своих утренних занятиях вы расскажете, если спросят. Вы и так довольны тем, что успели сделать.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионов удивит откровенность человека, который обычно первым начинает шутить, едва речь заходит о серьёзном. Сегодня он сам затронет непростую для вас обоих тему. Просто выслушайте его, а затем расскажите, из-за чего переживали сами. Вполне может выясниться, что вас беспокоило одно и то же, только каждый стеснялся признаться первым.

Не все подробности удастся обсудить за один раз. Зато прояснится главное, и вы с гораздо большей охотой займётесь собственными планами на субботу. Вечером будет уместно и подурачиться: хорошая компания или смешной фильм теперь принесут настоящее удовольствие, когда больше не нужно делать вид, будто ничего не случилось.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцов позовут на большую вечеринку, которую приятели обсуждали всю неделю. Прежде чем тратиться, спросите спутника, так ли ему самому этого хочется. Окажется, что оба с гораздо большим удовольствием выбрались бы на прогулку в любимое место или остались дома и вдвоём приготовили что-нибудь вкусное.

Вы легко договоритесь, кто возьмётся за ужин, а кто подберёт фильм на вечер. За неделю у обоих накопилось столько новостей, что и за готовкой скучать не придётся. О несостоявшемся выходе в свет вряд ли кто-нибудь пожалеет, а сбережённые деньги пригодятся в другой раз.

🟣 ♑ Козерог

Козероги сумеют спокойно заговорить с человеком, на которого ещё недавно сердились. Повод окажется неожиданным: всплывёт забавное общее воспоминание, и вы оба охотно подхватите рассказ. Разногласия от этого никуда не денутся, но выяснится, что они не перечёркивают всего хорошего, что между вами было.

После разговора вы наконец сможете сосредоточиться на своём деле. До сих пор часть сил уходила на мысленные споры, а теперь вы быстро вспомните, на чём остановились. К вечеру в ваших планах освободится час-другой. Им захочется распорядиться по своему усмотрению, даже если собеседник готов общаться ещё долго.

🟣 ♒ Водолей

Водолеям понравится побыть в гостях. Привычные вещи в чужом доме устроены иначе, а кое-что хозяева наверняка делают проще, чем вы. Заинтересовавшую вас находку лучше обсудить сразу: окажется, до неё тоже додумались не с первого раза. Таким разговором легко будет увлечь и тех, кто сначала держался в стороне.

У себя дома вы, скорее всего, воспользуетесь только одной подсказкой. Копировать весь чужой уклад ни к чему. У вас и своих удачных решений хватает. К концу дня потянет к знакомым занятиям. Особенно приятно будет вернуться к тому, что вы сами умеете делать на редкость хорошо.

🟣 ♓ Рыбы

Рыб обрадует весточка от друга, с которым теперь редко получается видеться. Он вспомнит о вас, услышав песню или посмотрев фильм, и с выбором попадёт в точку. Появится ощущение, будто ни долгой паузы, ни расстояния между вами вовсе не было. Отвечать подробным отчётом за пропущенное время не понадобится: расскажите о том, чем живёте сейчас.

Остальные планы на выходные удастся обсудить дома. Вы сами первыми предложите занятие, которое обычно откладывали, пока не соберутся все. На этот раз небольшой компании вполне хватит. Чем меньше людей придётся уговаривать, тем быстрее вы отправитесь туда, где давно хотели побывать.

В субботней компании не всем хочется быть в центре внимания. Один с увлечением рассказывает, другой так заразительно смеётся, что история кажется ещё забавнее. А третий за весь вечер скажет всего несколько слов, зато потом вспомнит каждую подробность. Удовольствия он мог получить ничуть не меньше остальных.

Поэтому, если человек отказался что-то показывать или пробовать первым, вполне достаточно оставить ему место рядом. Как только его перестанут уговаривать, он охотнее останется с вами. Да и рассказчику обычно нужен хотя бы один слушатель, которому по-настоящему интересно, чем всё кончилось.