Овны, Водолеи, Близнецы и Раки в гороскопе Тамары Глобы на субботу 7 ноября

Близнецам в субботу, 7 ноября 2026 года, предложат обмен: у знакомого найдётся как раз то, что они собирались купить. Козероги за нужную покупку заплатят заметно меньше, чем рассчитывали.

У кого-то окажется лишний билет, кому-то по дороге удастся повидаться с друзьями. А приглашение пройтись вместе по магазинам может и вовсе не иметь отношения к покупкам: человек соскучился и ищет повод провести с вами пару часов.

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🟣 ♈ Овен

Главный ход: Два дела, на которые вы отвели разные дни, удастся сделать за одну поездку.

Практично: Первым отправляйтесь туда, где вас ждут к определённому часу. Во втором месте можно будет задержаться.

С людьми: Приятелю, который живёт неподалёку, стоит дать знать, что будете в его краях.

Деньги: Сэкономленного на второй поездке хватит, чтобы угостить друга кофе.

Вечер: Вам понравится самим решать, когда вернуться домой. О долгих посиделках заранее лучше не договариваться.

🟣 ♉ Телец

Главный ход: У родных будет два предложения на выходные, и оба хороши. Похоже, выбирать придётся вам.

Практично: Сравните то, что существенно для всех: кому удобно добраться, сколько времени займёт дорога.

С людьми: Можно прямо сказать, какой вариант больше нравится вам лично. Семья оценит вашу откровенность.

Деньги: Поездка в непопулярное время может обойтись дешевле. В этом ваши интересы совпадут.

Вечер: Дома будет уютно даже тем, кто обычно первым предлагает куда-нибудь выбраться.

🟣 ♊ Близнецы

Главный ход: Знакомому пригодится вещь, которой вы редко пользуетесь. А у него есть как раз то, чего не хватает вам.

Практично: Сразу уточните, меняетесь ли насовсем. Если на время, договоритесь, когда вернёте вещи друг другу.

С людьми: Заодно узнаете, чем теперь увлекается приятель. Последние новости друг друга вы, кажется, пропустили.

Деньги: Одну покупку удастся вычеркнуть из списка. Доплачивать из неловкости незачем, если обмен устроил обоих.

Вечер: Будет любопытно опробовать обновку. Тут и пригодится подсказка прежнего владельца.

🟣 ♋ Рак

Главный ход: В общем деле одна часть давно готова, а над другой ещё придётся поработать. Уже сделанным можно воспользоваться сегодня.

Практично: Передайте готовую часть тому, кто её ждал, и спокойно беритесь за остальное.

С людьми: Домашним достаточно знать, когда вы освободитесь. Подробный отчёт об успехах им ни к чему.

Деньги: С расходами на продолжение пока повремените: объём оставшейся работы может измениться.

Вечер: В семейном разговоре больше всех расскажет тот, кто обычно только слушает.

🟣 ♌ Лев

Главный ход: У знакомых окажется лишний билет туда, куда вы давно хотели попасть. Соглашайтесь, если всё ещё хочется пойти.

Практично: Посмотрите, когда всё закончится. Возможно, останется время ещё и на свои дела.

С людьми: Если решите отказаться, вспомните, кто тоже очень хотел пойти. Знакомые будут рады его пригласить.

Деньги: Дорога туда и обратно может стоить больше билета. Учтите это до ответа.

Вечер: Тем, кто останется дома, тоже не придётся скучать. Позвоните человеку, с которым давно не смеялись вдвоём.

🟣 ♍ Дева

Главный ход: Вы с приятелем могли по-разному запомнить дату встречи. Короткое напоминание прояснит, увидитесь ли сегодня.

Практично: Пока ждёте ответа, займитесь чем-нибудь необременительным, чтобы потом легко собраться.

С людьми: Скорее всего, приятель удивится путанице, как и вы. Обиды не будет, если дать ему объясниться.

Деньги: Если на двоих нужно что-то купить заранее, сначала дождитесь окончательного ответа.

Вечер: В гостях вы задержитесь: хозяева припасли историю, которую захочется дослушать.

🟣 ♎ Весы

Главный ход: Вещь, которую дадут попробовать, поначалу покажется неудобной. Попросите владельца показать, как он ею пользуется: впечатление может измениться за минуту.

Практично: Теперь испытайте вещь самостоятельно: вам может подойти другая настройка или насадка.

С людьми: Вам удастся кое-чему научить и другого человека. Покажите приём один раз, дальше он справится сам.

Деньги: Дополнительные принадлежности пока не понадобятся. Позже выяснится, каких именно вам недостаёт.

Вечер: Разойдётесь с кем-то во вкусах, зато вдоволь посмеётесь, вспоминая прежние похожие споры.

🟣 ♏ Скорпион

Главный ход: К началу общей поездки вы успеете собраться и даже поможете тем, кто опаздывает.

Практично: Обратный маршрут удобнее выбрать ещё дома. Тогда не придётся отвлекать на это всю компанию.

С людьми: В дороге с вами разговорится человек, который в большой компании обычно отмалчивается.

Деньги: Возьмите из дома воду и что-нибудь перекусить: по пути за то же самое придётся переплатить.

Вечер: Теперь можно и пошуметь. В весёлой компании вам захочется остаться, даже если поначалу собирались ненадолго.

🟣 ♐ Стрелец

Главный ход: Вас позовут с собой по делам, хотя без вашей помощи вполне обошлись бы. Видимо, накопились новости.

Практично: За покупками вы управитесь быстро. А вот на обратную дорогу лучше оставить время.

С людьми: Пусть спутник сам решает, что ему подходит. Ему нужнее собеседник, чем советчик.

Деньги: Вы можете уйти без покупки, даже если у спутника полные руки пакетов.

Вечер: Дома будет хорошо посвятить час собственному увлечению. После прогулки появятся свежие идеи.

🟣 ♑ Козерог

Главный ход: На покупку, ради которой откладывали деньги, уйдёт меньше ожидаемого. Часть суммы останется у вас.

Практично: Прежде чем делать заказ, узнайте, сколько стоит доставка. Возможно, выгоднее забрать покупку самим.

С людьми: Расскажите близкому, на что ещё собираете. Его может увлечь та же затея.

Деньги: Не спешите тратить остаток в том же магазине. Он пригодится для следующей покупки.

Вечер: Понравится спокойный ужин с человеком, которого редко удаётся расспросить о его собственной жизни.

🟣 ♒ Водолей

Главный ход: Вы с товарищем будете действовать в разном темпе. Один быстро предложит ход, другой заметит, чем он хорош.

Практично: Попробуйте поменяться ролями хотя бы на один раунд. У партнёра найдётся чему поучиться.

С людьми: Когда товарищ окажется в шаге от победы, вы с удивлением поймёте, что болеете за него.

Деньги: Придумывать призы или играть на деньги необязательно. Реванша и без того захотят оба.

Вечер: После игры припомните самый смешной эпизод. Разговор запросто уйдёт далеко от подсчёта очков.

🟣 ♓ Рыбы

Главный ход: Новая подробность заставит вас пересмотреть мнение о человеке, которого вы поторопились осудить.

Практично: Если вы не пригласили его из-за недоразумения, ещё есть время позвать с собой.

С людьми: Извинение легче принять, когда вслед за ним не приходится выслушивать длинные оправдания.

Деньги: Подарок вряд ли поможет загладить неловкость. Важнее будет то, что вы скажете.

Вечер: После примирения останетесь в компании с лёгким сердцем. Предлог, чтобы уйти пораньше, больше не понадобится.

Даже если субботние покупки оказались удачными, запомниться может совсем другое. Скажем, дорога домой, когда наконец удалось вдоволь наговориться с другом. И домашняя игра, за которой вы засиделись допоздна, хотя собирались разойтись пораньше.

А может, запомнится как раз покупка, на которую долго было жалко денег. Одно удовольствие принести такую вещь домой, распаковать и наконец попробовать в деле, особенно когда никуда не надо спешить.