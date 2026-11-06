Новолуние в Скорпионе 9 ноября: что каждому знаку зодиака пора оставить в прошлом

Иногда для нового начала нужно не добавить что-то в свою жизнь, а наконец перестать тащить за собой старое. Новолуние 9 ноября предлагает именно такую ревизию - особенно честную, потому что происходит в Скорпионе. Разбираемся, с какой привычкой, установкой или давно исчерпавшим себя сценарием стоит попрощаться каждому знаку зодиака.

9 ноября наступит новолуние в Скорпионе - точное соединение Солнца и Луны произойдёт около 09:02 по времени Риги. В западной астрологии Скорпион связан с глубокими переменами, скрытыми эмоциями, доверием, контролем, привязанностями и способностью расставаться с тем, что больше не работает.

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Но у этого новолуния есть интересная особенность. В момент его наступления Меркурий всё ещё будет ретроградным в Скорпионе, а Венера - ретроградной в Весах. Меркурий развернётся в прямое движение 13 ноября, а Венера - следом за ним. Поэтому символический смысл этого новолуния можно сформулировать немного иначе, чем обычно: прежде чем открывать новую дверь, неплохо проверить, что мы собираемся протащить через неё из прошлого.

Астрологи связывают новолуние в Скорпионе с темами эмоциональной честности, отношений, власти и контроля, общих денег и зависимостей. Это скорее момент внутренней ревизии, чем громкого старта: что действительно стоит сохранить, а что существует только потому, что мы слишком давно к этому привыкли.

Итак, что символически пора оставить в прошлом каждому знаку?

Овен - необходимость всегда побеждать

Овен способен превратить в соревнование даже выбор очереди в супермаркете. Кто оказался прав? Кто сказал последнее слово? Кто первым понял, что всё идёт не так?

Новолуние в Скорпионе предлагает оставить в прошлом привычку воспринимать уступку как поражение. Иногда выиграть спор - значит потерять человека, возможность или собственный покой.

Что отпустить: желание непременно доказать свою правоту.

Что взять с собой: способность выбирать, какие битвы действительно стоят сил.

Телец - верность тому, что давно перестало радовать

Телец умеет хранить вещи, отношения, традиции и любимую кружку примерно одинаково долго. Даже если кружка треснула, отношения исчерпались, а традиция уже раздражает всех участников.

Скорпион - противоположный Тельцу знак, поэтому это новолуние особенно хорошо подходит для вопроса: «Я держусь за это потому, что оно мне дорого, или просто потому, что оно привычное?»

Что отпустить: привычку сохранять неизменным всё только ради стабильности.

Что взять с собой: умение отличать надёжность от застоя.

Близнецы - попытку оставить открытыми все двери

А вдруг пригодится? А вдруг передумаю? А вдруг через месяц захочется вернуться к варианту № 7?

Близнецам бывает трудно поставить окончательную точку именно потому, что они прекрасно видят альтернативы. Но иногда незаконченные разговоры, обещания и планы занимают в голове больше места, чем реальные дела.

Что отпустить: бесконечное «посмотрим».

Что взять с собой: право однажды сказать: «Нет, этот вариант мне больше не нужен».

Рак - старые обиды, которые уже стали частью семейного архива

Рак помнит не только, что произошло, но и погоду, интонацию собеседника и, возможно, цвет скатерти в тот роковой вечер.

Память - огромная сила этого знака. Но она превращается в груз, если прошлое постоянно получает право голоса в настоящем.

Новолуние предлагает не забыть всё плохое, а перестать ежедневно предъявлять ему пропуск в сегодняшний день.

Что отпустить: привычку мысленно возвращаться туда, где уже ничего нельзя исправить.

Что взять с собой: опыт - без обязательного приложения в виде обиды.

Лев - необходимость нравиться всем

Даже самый уверенный Лев иногда слишком внимательно прислушивается к аплодисментам. А если их нет, возникает неприятный вопрос: «Что со мной не так?»

Возможно, ничего.

Скорпионское новолуние предлагает отказаться от аудитории, перед которой приходится постоянно играть улучшенную версию самого себя.

Что отпустить: зависимость от чужого одобрения.

Что взять с собой: людей, рядом с которыми не приходится заслуживать любовь эффектным выходом на сцену.

Дева - идею, что сначала всё должно стать идеально

Дева знает, как правильно. Проблема начинается тогда, когда «правильно» превращается в обязательное условие для первого шага.

Ещё немного подготовиться. Ещё раз проверить. Подождать более подходящего момента. Исправить три мелочи. Потом ещё две.

Новолуние напоминает: некоторые вещи становятся хорошими только после того, как сначала были сделаны неидеально.

Что отпустить: ожидание безупречных условий.

Что взять с собой: разрешение начать с черновика.

Весы - согласие из чувства долга

Весы умеют сохранять мир так хорошо, что иногда первыми жертвами этого мира становятся они сами.

«Мне несложно». «Как вам удобнее». «Давайте так». А потом внезапно выясняется, что удобно было всем, кроме Весов.

Ретроградная Венера особенно хорошо вписывается в этот сюжет: астрологически этот период связывают с пересмотром отношений, ценностей и собственных желаний.

Что отпустить: автоматическое «да», когда внутри давно звучит «нет».

Что взять с собой: право быть неудобным человеком время от времени.

Скорпион - желание всё контролировать

Главное новолуние месяца происходит именно в вашем знаке, поэтому вопрос может оказаться особенно личным.

Скорпион часто чувствует себя спокойнее, когда понимает мотивы окружающих, возможные последствия и запасные выходы. Желательно ещё знать, кто что скрывает и почему странно замолчал после вашего вопроса.

Но существуют вещи, которые невозможно удержать под контролем.

Что отпустить: убеждение, что безопасность возможна только тогда, когда всё известно заранее.

Что взять с собой: доверие к собственной способности справиться с неожиданностью.

Стрелец - привычку убегать от неприятных разговоров вперёд

Стрелец прекрасно знает направление движения: дальше.

Новый проект, новая поездка, новая идея - прекрасный способ не задерживаться возле того, что стало тяжёлым. Но ретроградный Меркурий рядом со скорпионским новолунием символически предлагает сделать обратное: сначала вернуться к недосказанному.

Что отпустить: привычку объявлять проблему прошлым до того, как она действительно решена.

Что взять с собой: один честный разговор, который давно откладывался.

Козерог - убеждение, что отдых нужно заслужить

Сначала дело. Потом второе дело. Потом срочное дело, которого утром вообще не существовало. И вот уже отдых торжественно переносится на следующий квартал.

Козерогу новолуние предлагает оставить довольно опасную установку: собственную ценность нужно постоянно подтверждать полезностью.

Что отпустить: чувство вины за время, в которое вы ничего не производите и никого не спасаете.

Что взять с собой: мысль, что отдых - часть жизни, а не премия за выполнение плана.

Водолей - необходимость всё объяснять разумом

У Водолея почти всегда найдётся теория происходящего. Даже для того, что на самом деле называется гораздо проще: «Мне больно», «Я скучаю», «Я боюсь» или «Мне это важно».

Скорпион - знак эмоциональной глубины, поэтому его новолуние предлагает ненадолго прекратить составлять аналитический отчёт о собственных чувствах.

Что отпустить: привычку превращать эмоции в интеллектуальную задачу.

Что взять с собой: несколько чувств без сносок, графиков и презентации.

Рыбы - роль спасателя

Рыбы замечают чужую боль иногда раньше, чем человек, которому она принадлежит. Отсюда появляется опасный соблазн помочь, исправить, поддержать, понять и простить - желательно всех одновременно.

Но чужая жизнь всё-таки остаётся чужой.

Что отпустить: ответственность за людей, которые сами не собираются ничего менять.

Что взять с собой: сострадание, у которого наконец появились границы.

Главное правило этого новолуния: не спешить заполнять освободившееся место

Новолуние 9 ноября интересно именно тем, что происходит буквально за несколько дней до разворота Меркурия и Венеры в прямое движение. Поэтому в астрологической трактовке его можно воспринимать как промежуточную точку: решение внутри уже созрело, но внешние действия ещё могут немного подождать.

Необязательно 9 ноября увольняться, переезжать, объявлять кому-то окончательный приговор или выбрасывать половину шкафа.

Иногда достаточно заметить одну старую привычку и признать: «Вот это я больше не хочу брать с собой».

А дальше посмотреть, насколько легче окажется багаж.

Астрология не является наукой, а астрологические прогнозы не предсказывают события с доказанной точностью. Такой материал лучше воспринимать как развлекательный повод присмотреться к собственным привычкам и решениям.