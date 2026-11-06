Козероги, Овны, Львы и Близнецы в гороскопе Василисы Володиной на субботу 7 ноября

В субботу, 7 ноября, Львам лучше позвать в гости двух-трёх друзей. За большим столом с ними обычно едва удаётся поздороваться, а в тесной компании получится наконец поговорить. Девам предстоит выяснить, одинаково ли они с близким человеком понимают его обещание помочь.

В денежных вопросах многое решат личные предпочтения. Одна и та же покупка может оказаться находкой для знакомого и совершенно ненужной вещью для вас. Зато при обсуждении общих планов обнаружится приятное совпадение: самая дорогая часть задуманного, возможно, никому особенно и не нужна.

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🟣 ♈ Овен

Чужая удачная покупка заинтересует Овнов. Знакомый с таким удовольствием расскажет, сколько сэкономил, что вам тоже захочется поискать похожее предложение. Вспомните, собирались ли вы купить эту вещь до разговора. Вам вполне может понравиться чужая находка, от которой лично вам пользы мало.

Зато для прогулки найдётся отличный спутник. С ним легко свернуть с привычного маршрута, попробовать что-то впервые, а если окажется скучно, без сожаления пойти дальше. Вдвоём вы проведёте время гораздо интереснее, чем за поисками выгодного предложения.

🟣 ♉ Телец

Тельцы будут готовы поспорить о том, как взяться за общее дело. Однако стоит перейти от объяснений к первому совместному действию, как выяснится, что каждый имел в виду почти одно и то же. Вы употребляли разные слова и потому всё это время ждали друг от друга возражений. Дальше работа пойдёт дружно, а недавнее препирательство даже покажется смешным.

В домашнем разговоре тоже пригодится чувство юмора. Если родные иначе помнят старую историю, дайте им рассказать свою версию. В ней найдётся подробность, которую вы сами успели забыть. Есть шанс узнать о близком больше за полчаса такой беседы, чем за несколько дней обычного обмена новостями.

🟣 ♊ Близнецы

У Близнецов уже будут планы на выходной, когда кто-то обратится с деловой просьбой. Окружающим срочно понадобится только ваше решение, а остальную работу вполне можно оставить до будней. Скажите об этом сразу, иначе по вашей готовности быстро ответить могут заключить, что вы свободны на весь день.

Возвращаться к отдыху лучше с того места, где вас прервали. Если вы увлечённо читали, готовили что-нибудь вкусное или собирались на прогулку, не меняйте этот план на ходу только потому, что потеряли полчаса. И общество лучше выбрать такое, где никого не надо организовывать.

🟣 ♋ Рак

Раки могут взяться сразу за несколько давно задуманных перемен. С утра и сил хватит, и замысел понравится, но времени на всё явно не достанет. Выберите то, от чего радость будет уже сегодня. Можно, к примеру, обустроить любимое место в доме, оставив остальные комнаты до другого дня. Тогда суббота не закончится посреди большого беспорядка.

Появится и хороший повод выйти в люди. Знакомые позовут на прогулку, ради которой не придётся долго собираться. После нескольких часов дома перемена обстановки пойдёт на пользу, да и рассказать друг другу будет о чём.

🟣 ♌ Лев

Львам на этот раз подойдёт небольшая компания. Вы давно хотели расспросить одного человека о его делах, с другим поговорить о чём-то личном, а за большим столом разговор обычно уходит в сторону. Пригласите тех, с кем действительно собирались увидеться. Из этого не следует, что остальные друзья стали вам менее дороги.

Часть дня останется на себя. Львы, которые давно хотели что-то изменить во внешности, могут решиться на небольшую перемену: примерить непривычный цвет или по-другому уложить волосы. Вам самим понравится отражение в зеркале, а на встрече друзья сразу заметят перемену.

🟣 ♍ Дева

Девам пригодится помощь в деле, за которое они не решались взяться одни. Возможно, вы представляли, что человек проведёт с вами весь день, а он собирался лишь показать, с чего начать. Не отказывайтесь сгоряча: его подсказка поможет справиться с самой трудной частью работы. А если вам действительно нужны ещё одни руки, лучше честно это сказать, пока у обоих есть время поменять планы.

Для личных дел удачнее вторая половина дня. Вещь, к которой вы давно присматривались, окажется по карману. Показывать обновку всем подряд не захочется, зато с человеком, хорошо знающим ваш вкус, будет интересно обсудить, почему вы остановились именно на ней.

🟣 ♎ Весы

Весы увлекутся дружеским состязанием и неожиданно для себя всерьёз захотят победить. Ничего дурного в этом нет, пока соперник тоже играет на результат. Но кто-то пришёл ради компании и будет удивлён, если от него потребуют ещё одной попытки или продолжения спора. Закончите игру, пока и проигравшему весело.

Настойчивость гораздо больше пригодится в личном деле. Недавно вы бросили начатое при первых трудностях, а теперь обнаружите, что оставалось совсем немного. Захочется попробовать снова. И даже небольшой успех порадует: его не нужно будет ни с кем сравнивать.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионы обратят внимание, что за общую удачу похвалили далеко не всех, кто её заслужил. Вы знаете, кто придумал решение, которое так понравилось остальным, или взял на себя самую кропотливую часть. Достаточно назвать человека и рассказать, что он сделал. Тут пригодится ваша точность: обычное доброе слово прозвучит убедительнее громкой речи о справедливости.

Разговор продолжится и после того, как вы решите общие дела. Знакомый, который обычно держится подчёркнуто официально, разговорится и расскажет о себе. За деловым знакомством вполне может обнаружиться взаимная симпатия. Вам станет проще ответить на его внимание, не ломая голову над тем, к чему всё это ведёт.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцам удастся вернуть в обсуждение общий план, от которого чуть не отказались из-за цены. Вспомните, ради чего всё затевалось. Возможно, всем интересна сама поездка, а дорогая развлекательная программа оказалась в расчётах просто потому, что её предложили первой. Когда каждый назовёт то, чего ему по-настоящему хотелось бы, выбрать подходящий вариант станет легче.

После общего обсуждения найдите несколько минут, чтобы побыть вдвоём с дорогим вам человеком. Ему не терпится поделиться радостью. Он удивит вас новостью, которую пока почти никто не знает. На этот раз вы успеете поздравить его одним из первых.

🟣 ♑ Козерог

Люди, с которыми Козероги обычно проводят выходные, будут заняты своими делами. Вам это окажется на руку. Появится несколько свободных часов, когда можно пойти именно туда, куда давно хотелось, и задержаться столько, сколько интересно. В непривычной компании вам предложат прийти ещё. Не спешите записываться на каждую следующую субботу, пока впечатления от первой встречи совсем свежие.

Дома будет приятно заняться чем-то знакомым, на что обычно не хватает тишины. Вероятно, вы обнаружите, что за последнее время стали гораздо лучше справляться с любимым делом. Это порадует не меньше новых впечатлений, полученных днём.

🟣 ♒ Водолей

Водолеи выяснят, почему кто-то из знакомых так настойчиво напоминает им об обещании, которого они вроде бы не давали. Две разные беседы запомнились человеку как одна. Ваше согласие, данное по одному поводу, он принял за ответ на более позднюю просьбу. Стоит восстановить порядок событий, и недоразумение удастся уладить без взаимных обвинений.

При встрече с тем, кто вам нравится, всё окажется проще. Вас обрадует знак внимания, для которого трудно придумать два толкования: человек сам предложит увидеться вдвоём. Если интерес взаимный, не откладывайте ответ из желания выдержать положенную паузу. Живой отклик собеседник оценит.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбам могут неверно передать известие об отмене встречи или поездки. Стоит узнать у самих участников, что именно изменилось. Вероятно, отпал лишь один из вариантов, а тот, который вам больше нравился, по-прежнему доступен. Потерять его было бы обиднее, чем потратить несколько минут на расспросы.

В личном разговоре вас может задеть начало рассказа. Человеку понадобится время, чтобы объяснить, почему тогда он поступил именно так. Вы услышите о том, чего прежде не знали. Возможно, вы и останетесь при разных мнениях. Зато он будет знать, что с вами можно говорить начистоту.

К концу субботы станет ясно, что из намеченного стоило ваших хлопот. Скажем, вы долго выбирали, где поужинать, а в итоге собрались дома и каждый принёс любимое блюдо. Хозяевам не пришлось весь вечер стоять у плиты, да и гостям было о чём поговорить, пока накрывали на стол.

Такую договорённость можно сохранить и на следующий раз. Остальное решите ближе к делу: кто придёт, по чему все соскучатся и что захотят приготовить вместе.