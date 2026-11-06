Близнецы, Козероги, Овны и Весы в гороскопе на выходные 7 и 8 ноября

В субботу, 7 ноября, у Овнов может появиться свободный билет туда, куда они уже не рассчитывали попасть. Близнецы найдут человека, с которым можно часами говорить о любимом увлечении, а Весам захочется задержаться на встрече, от которой они поначалу мало чего ждали. Козерогам, чтобы увидеться со старыми друзьями, придётся отказаться всего от одного условия: ждать, пока смогут собраться абсолютно все.

В воскресенье, 8 ноября, Львам представится случай задать личный вопрос, который давно вертится на языке. Стрельцам пригодится совет человека, уже побывавшего там, куда они только собираются. А у Раков вечер может сложиться и вовсе без приготовлений: кто-то из близких окажется неподалёку и предложит зайти.

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🟣 ♈ Овен

Суббота. Среди знакомых может освободиться место в поездке или появиться лишний билет на концерт. Если позовут вас, не придавайте большого значения тому, что приглашение пришло в последний момент. Как только стало известно, что кто-то не сможет пойти, вспомнили именно о вас. Если вам хочется присоединиться, соглашайтесь. На сборы, скорее всего, уйдёт меньше времени, чем на раздумья.

Воскресенье. Вы можете с удивлением обнаружить, что вас уже включили в чужие планы. Близкий человек привык, что по воскресеньям вы готовы помочь, и на этот раз даже не догадался спросить, свободны ли вы. Сразу скажите, когда сможете подъехать и сколько времени у вас есть. Тогда не придётся поглядывать на часы и сердиться на того, кто понятия не имеет, что вы торопитесь.

🟣 ♉ Телец

Суббота. Дома захочется кое-что переставить, и на этот раз вы быстро поймёте, что именно. Возможно, кресло у окна понравится вам больше, чем на прежнем месте: здесь хорошо читать при дневном свете или пить чай, глядя на улицу. Окончательно решать, где ему стоять, пока необязательно. К вечеру станет ясно, в каком уголке комнаты вы теперь чаще всего оказываетесь с книгой или чашкой в руке.

Воскресенье. У вас с любимым человеком могут разойтись планы на день. Один хочет выбраться из дома, другой мечтает о нескольких часах тишины. Прежде чем придумывать третий вариант, который никого особенно не радует, дайте друг другу возможность провести день по-своему. К вечеру вы с удовольствием снова соберётесь вместе, и на этот раз за ужином у каждого будет своя история.

🟣 ♊ Близнецы

Суббота. Разговор оживится, едва вы упомянете увлечение, о котором обычно помалкиваете: среди знакомых мало кто разделяет ваш интерес. На этот раз собеседник может оказаться таким же поклонником старого кино, необычной музыки или игры, которую вы любите с детства. Вполне вероятно, после этой встречи у вас появится компания для затеи, на которую в одиночку вы бы не решились.

Воскресенье. Вам захочется иначе распорядиться свободным вечером. Если сериал давно наскучил, вовсе не обязательно досматривать его из уважения к первым трём сезонам. Зато фильм, который вы давно отложили на потом, может увлечь с первых минут. Доверьтесь своему вкусу, особенно если у всех знакомых он сейчас совсем другой. Воскресенье слишком коротко, чтобы тратить его на скучную вам историю.

🟣 ♋ Рак

Суббота. Кто-то из семьи может рассказать о своей молодости такое, чего вы совсем не ожидали. В человеке, которого вы с детства знаете как маму, дядю или бабушку, вдруг обнаружится юный авантюрист. Расспросите, как всё было: кто подбил на поездку, куда в итоге добрались, чем закончилось то знакомство. Сегодня у вас есть шанс впервые услышать целиком историю, которую раньше взрослые почему-то обрывали на самом интересном месте.

Воскресенье. Внезапный визит может порадовать вас больше, чем встреча, к которой вы готовились неделю. Если близкий человек окажется рядом и предложит заглянуть, соглашайтесь, если соскучились. Чай на двоих найдётся, а до стопки неглаженого белья гостю едва ли будет дело. Зато у вас останется весь вечер на разговор, ради которого вы и хотели увидеться.

🟣 ♌ Лев

Суббота. Если давно хочется на выставку, в кино или на выступление любимой группы, сегодня стоит пойти, даже если никто не составит компанию. У понравившейся картины можно будет задержаться, а с неудачного фильма уйти, ни с кем не совещаясь. Вероятно, уже на обратном пути вы вспомните, куда ещё давно собирались и всё ждали, пока у кого-нибудь освободится вечер.

Воскресенье. В личной жизни захочется ясности. Возможно, вы давно встречаетесь с человеком и до сих пор не знаете, считает ли он вас парой. У тех, кто вместе уже много лет, вопрос будет другим: одинаково ли вы представляете себе ближайшее будущее. Выберите то, что действительно хочется узнать, и спросите прямо. Один спокойный ответ расскажет больше, чем намёки, которые вы до сих пор пытались разгадать.

🟣 ♍ Дева

Суббота. В занятии, которое вам нравится, но пока даётся с трудом, возможен заметный прогресс. Кто-то покажет один приём, упущенный в самом начале, и вы поймёте, почему каждый раз застревали в одном месте. Попробуйте повторить самостоятельно, пока помните подробности. Особенно приятно будет собственными глазами увидеть, как получается то, к чему вы ещё вчера считали себя неспособными.

Воскресенье. Дома станет заметно, сколько мелких обязанностей достаётся тому, кто первым о них вспоминает. Если этим человеком обычно оказываетесь вы, договоритесь с близкими об одной конкретной вещи: кто, например, теперь сам следит за тем, что нужно купить на неделю. Когда не приходится составлять другому список, напоминать о нём и проверять, ничего ли не забыто, действительно становится легче.

🟣 ♎ Весы

Суббота. Новое знакомство может начаться с долгих пауз и довольно сухих ответов. Не спешите решать, что человеку с вами скучно. Когда вокруг станет тише и вам больше не придётся говорить так, чтобы слышали все за столом, собеседник раскроется с неожиданной стороны. Не исключено, что на прощание вы уже будете договариваться о следующей встрече, на этот раз вдвоём.

Воскресенье. Если друзья доверят вам выбрать место для общей встречи, пригодится ваша деликатность. Кому-то в компании может оказаться дороговато то, что остальным вполне по карману, а признаваться в этом при всех неловко. Предложите сразу несколько мест с разными ценами. Так у каждого будет выбор, и никому не придётся объяснять, почему именно сегодня он предпочёл бы обойтись без большого счёта.

🟣 ♏ Скорпион

Суббота. Близкие могут спросить, как вы хотите отметить день рождения, или предложить собраться, если он уже прошёл. Вот тут лучше говорить начистоту. Вполне можно любить всех своих друзей и всё же хотеть провести вечер вдвоём. Или, наоборот, признаться, что по большой шумной компании вы соскучились. Тем, кто собирается устроить вам праздник, ваши пожелания сильно облегчат дело.

Воскресенье. Есть шанс найти вещь, которую вы уже считали потерянной. Подсказка придёт от человека, который был рядом, когда вы в последний раз ею пользовались. Он мог запомнить совсем другую подробность: куда вы потом собирались или что перекладывали из сумки в сумку. Прежде чем снова проверять знакомые ящики и карманы, восстановите тот день вместе.

🟣 ♐ Стрелец

Суббота. Может потянуть к занятию, которое когда-то занимало у вас целые вечера, а потом постепенно сошло на нет. Если сохранились гитара, альбом для рисунков или записи любимых мелодий, достаньте их. Руки, вполне возможно, вспомнят больше, чем вы ожидали. Первую же попытку захочется продолжить, особенно если позволить себе удовольствие играть или рисовать просто так, никому не показывая результат.

Воскресенье. Если присматриваете место для отдыха или короткой поездки, поговорите с человеком, который недавно там побывал. Полезной окажется подробность, о которой редко пишут в описаниях: где стоит задержаться на лишний вечер, а на что жалко целого дня. После такого рассказа будет проще выбрать свой маршрут. Вполне возможно, больше всего вас заинтересует как раз то, куда знакомый попал случайно.

🟣 ♑ Козерог

Суббота. Старую компанию удастся собрать быстрее, если не искать дату, которая устроит абсолютно всех. Предложите встретиться сегодня тем, кто может. Даже если за столом окажутся всего трое, вам хватит тем для разговора. А человека, с которым на больших праздниках обычно удавалось только поздороваться, вы, возможно, впервые за долгое время толком расспросите о его жизни.

Воскресенье. Вы можете неожиданно узнать, чем закончилась давняя история, к которой когда-то имели отношение. Возможно, знакомый в своё время советовался с вами перед переездом или вы помогли ему найти первую работу, а потом потеряли друг друга из виду. С тех пор в его жизни многое изменилось. Особенно приятно будет услышать, что он до сих пор помнит ваше участие, хотя для вас тогда это было совсем небольшое дело.

🟣 ♒ Водолей

Суббота. В компании людей разного возраста именно вы можете предложить занятие, которое придётся по душе всем. Подойдёт даже старая настольная игра, правила которой, казалось бы, каждый знает с детства. Самое весёлое начнётся, когда выяснится, что в каждой семье играли по-своему. Первую партию лучше считать пробной, особенно если за одним столом окажутся два азартных соперника.

Воскресенье. Вас может увлечь вопрос, на который вы рассчитывали потратить не больше минуты. Захочется, к примеру, выяснить, кто первым исполнил знакомую песню. В поисках старой записи вы можете открыть для себя музыканта, которого раньше совсем не слушали. Дайте себе время дослушать песню до конца, даже если ответ уже нашли. Так в воскресный вечер у вас появится кое-что поинтереснее имени исполнителя.

🟣 ♓ Рыбы

Суббота. В ваших силах устроить встречу, которую вы с другим человеком давно и безуспешно друг другу обещаете. Предложите конкретный вечер и место. Может выясниться, что оба вы хотели увидеться гораздо раньше, но каждый считал другого слишком занятым. Для тех, кто пока только присматривается друг к другу, такое приглашение вполне может стать первым настоящим свиданием.

Воскресенье. К вечеру вы можете почувствовать, что устали общаться, даже если вокруг люди, которых вы любите. Необязательно дожидаться раздражения, чтобы ненадолго остаться в одиночестве. Скажите близким, что вам нужен час для себя. Тогда никто не примет вашу молчаливость за обиду, а вы вернётесь к разговору, когда действительно захочется узнать, что вам рассказывают.

Эти выходные стоит хотя бы отчасти оставить свободными. У двух давних друзей может неожиданно совпасть свободный час, а визит к родным затянется, потому что впервые за долгое время никому из вас не нужно спешить. Именно ради таких встреч обиднее всего уходить посреди разговора.

Если к вечеру воскресенья захочется продолжения, назначьте его сами: договоритесь, когда снова сыграете вместе, куда сходите вдвоём или какую книгу принесёте в следующий раз. Тогда после выходных у вас останется ещё и дата, которой приятно ждать.