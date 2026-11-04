Новолуние в Скорпионе 9 ноября подтолкнет к обсуждению личных тайн, чувств и отношений

В общем, ноябрь обещает быть насыщенным. Самое время разобраться с тем, что давно беспокоило, поговорить начистоту и освободить место для чего-то нового. А теперь посмотрим, что звезды приготовили каждому знаку зодиака.

После 13 ноября станет полегче. Меркурий закончит свое ретроградное движение, и дела, которые застряли на полпути, начнут потихоньку продвигаться. Договариваться станет проще, старые планы снова обретут смысл, а некоторые вопросы наконец получат ответы. С 22 ноября начнется сезон Стрельца, а вместе с ним появится больше желания куда-то двигаться, знакомиться, пробовать новое и строить планы. Полнолуние в Близнецах 24 ноября может подкинуть интересные идеи и неожиданные возможности. А 25 ноября Марс перейдет в Деву и напомнит, что одних планов мало - пора уже браться за дела.

Овен (21 марта – 19 апреля)

9 ноября может стать подходящим моментом, чтобы наконец разобраться с денежными вопросами, которые долго откладывались. Совместные финансы, долги, инвестиции и обязательства потребуют честного разговора. Чем конкретнее будут договоренности, тем меньше неприятных сюрпризов впереди.

25 ноября Марс, ваша управляющая планета, перейдет в Деву и добавит энергии для наведения порядка в повседневной жизни. Самое время пересмотреть привычки, разобраться с накопившимися обязанностями и понять, на что действительно стоит тратить силы. Лишнее можно смело вычеркивать из расписания.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В ноябре привычные отношения могут открыться с неожиданной стороны. Станет проще замечать чувства и потребности близких, а заодно разбираться в собственных желаниях. Новолуние 9 ноября особенно располагает к разговорам, которые давно откладывались из-за нехватки доверия или страха услышать неприятную правду.

Полнолуние в Близнецах 24 ноября поможет укрепить вновь обретенную близость и задуматься о совместных планах. Возможно, захочется отправиться в путешествие, попробовать что-то новое или просто чаще проводить время вместе. Перспективы 2027 года могут оказаться гораздо приятнее, чем ожидалось.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

13 ноября Меркурий завершит ретроградное движение, и для Близнецов это особенно хорошая новость. Планета управляет вашим знаком, а значит, ее разворот способен заметно облегчить многие процессы. Вопросы, связанные с работой, бизнесом, путешествиями и общением, постепенно начнут решаться, а прежние препятствия отступят.

24 ноября полнолуние пройдет непосредственно в вашем знаке. Оно поможет оценить, насколько сильно вы изменились за последний год и какие цели теперь действительно важны. Возможно, пришло время обновить привычный образ жизни, пересмотреть круг общения или даже решиться на перемены во внешности. Необязательно оставаться прежним человеком только потому, что окружающие к этому привыкли.

Рак (21 июня – 22 июля)

После 13 ноября станет легче договариваться с близкими и решать вопросы, связанные с домом и семьей. Недоразумения начнут проясняться, а повседневные заботы перестанут казаться такими запутанными. С наступлением сезона Стрельца 22 ноября появится желание выбраться из привычной рутины и запланировать совместное приключение.

Правда, сначала придется немного разобраться с делами. 25 ноября Марс перейдет в Деву, помогая лучше распределять время и обязанности. Если получится навести порядок в расписании, останется больше места для отдыха, встреч и приятных занятий. Последние недели года выглядят многообещающе.

Лев (23 июля – 22 августа)

С 22 ноября начнется период, когда захочется больше общаться, встречаться с друзьями и соглашаться на интересные приглашения. Сезон Стрельца особенно хорошо сочетается с энергией Львов: оба знака относятся к огненной стихии. Вокруг может оказаться немало оптимистичных людей и поводов выбраться куда-нибудь из дома.

Полнолуние в Близнецах 24 ноября заставит внимательнее присмотреться к своему окружению. Вы сможете лучше понять, кто действительно готов поддерживать вас, а какие отношения держатся скорее по привычке. Возможно, некоторым людям придется уделять меньше внимания, зато другие станут гораздо ближе. Время - слишком ценный ресурс, чтобы раздавать его без разбора.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Ноябрь принесет долгожданную ясность в вопросах общения и важных договоренностей. После 13 ноября, когда Меркурий завершит ретроградное движение, начнут разрешаться недоразумения, связанные с документами, контрактами и принятыми решениями. Ответы, которых вы так долго ждали, наконец могут появиться. Главное - не упустить момент и не откладывать следующие шаги.

24 ноября полнолуние способно принести важное открытие, связанное с карьерой или жизненным призванием. А уже 25 ноября Марс войдет в ваш знак, добавив энергии, решительности и желания действовать. Появится ощущение, что ситуация снова под контролем, а поставленные задачи вполне по силам.

Весы (23 сентября – 22 октября)

9 ноября новолуние в Скорпионе переключит внимание на деньги и собственную самооценку. Стоит задуматься, насколько вас устраивает нынешний заработок, разумно ли распределяются расходы и получается ли откладывать на будущее. Финансовые привычки могут многое рассказать о том, как вы оцениваете собственные возможности. Не стоит соглашаться на условия, при которых ваши усилия остаются незамеченными.

После 22 ноября жизнь заметно ускорится. С началом сезона Стрельца появятся новые приглашения, интересные идеи и поводы расширить привычные горизонты. Возможно, вы увидите возможности для дополнительного заработка или поймете, какой новый опыт давно хотелось получить. Главное - не ограничивать себя привычными сценариями.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Ноябрь - ваш месяц, и новолуние в Скорпионе 9 ноября может стать хорошим поводом начать новую главу. Подумайте, от каких привычек, переживаний и обстоятельств давно пора отказаться. Возможно, вы уже переросли прежние цели, но все еще продолжаете держаться за них по инерции. Сейчас самое время честно ответить себе, чего хочется на самом деле.

Полнолуние в Близнецах 24 ноября может вывести на поверхность непростой разговор об отношениях и обязательствах. Стремление к независимости будет особенно сильным, но какие-то обстоятельства или люди все еще способны вас сдерживать. Не исключено, что раскроется информация, которая долго оставалась тайной. Она поможет наконец разобраться в происходящем и понять, куда двигаться дальше.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Начало месяца располагает к спокойствию и внутренней работе. До дня рождения может появиться желание разобраться с тревогами, страхами и переживаниями, о которых обычно не хочется говорить даже с близкими. Новолуние 9 ноября поможет вернуться к проблеме, которая давно не давала покоя, и наконец найти способ оставить ее в прошлом.

С 22 ноября, когда Солнце войдет в ваш знак, настроение заметно изменится. Впереди встречи, приглашения, новые знакомства, флирт и неожиданные открытия. А переход Марса в Деву 25 ноября добавит решительности в профессиональных вопросах и усилит карьерные амбиции. Похоже, конец месяца будет куда динамичнее его начала.

Козерог (22 декабря – 19 января)

После 13 ноября, когда Меркурий завершит ретроградное движение, может оживиться ваша социальная жизнь. Есть шанс восстановить старые дружеские связи, наладить отношения в привычном кругу или познакомиться с людьми, которые окажутся полезными в профессиональном плане. Некоторые контакты могут неожиданно приобрести большое значение для будущего.

При этом важно внимательно относиться к своему окружению. Подумайте, кому действительно хочется уделять время и с кем можно рассчитывать на взаимную поддержку. 25 ноября Марс перейдет в Деву, пробуждая интерес к обучению, путешествиям и новым знаниям. Хороший период, чтобы освоить полезный навык, познакомиться с другой культурой или задуматься о более масштабных планах.

Водолей (20 января – 18 февраля)

13 ноября Венера завершит ретроградное движение, и в отношениях постепенно начнет восстанавливаться равновесие. Вопросы, которые долго вызывали сомнения, могут наконец получить ответы. Станет проще понимать намерения близких и договариваться о том, что раньше вызывало напряжение. Появится возможность выдохнуть и просто наслаждаться общением с дорогими людьми.

Сезон Стрельца, который начнется 22 ноября, способен открыть новую страницу и в профессиональной жизни. Возможно интересное предложение, перспективный проект или цель, о которой вы раньше даже не задумывались. Не стоит сразу отказываться от непривычных вариантов. Проявляйте инициативу и не упускайте возможности заявить о себе.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Новолуние в Скорпионе 9 ноября может неожиданно вернуть в вашу жизнь людей, места и занятия из прошлого. Всплывут старые идеи, от которых когда-то пришлось отказаться, или появятся возможности, которые раньше оставались незамеченными. Не спешите отмахиваться от таких совпадений. Возможно, среди них найдется что-то действительно интересное.

Полнолуние в Близнецах 24 ноября привлечет внимание к дому и семейным отношениям. Информация, которую вы давно ждали, наконец может прояснить ситуацию, вызывавшую беспокойство. В разговорах с близкими особенно пригодятся честность и сочувствие. Важно услышать правду, но при этом помнить, что у каждого человека есть собственные переживания и причины поступать определенным образом.