Раки, Весы, Овны и Козероги в гороскопе Джорджии Лукас на среду 4 ноября

Среда обещает тёплое общение, поддержку близких и немало поводов для романтики. По прогнозу Джорджии Николс, дружеская симпатия может получить неожиданное продолжение, а семейные встречи и совместные занятия принесут удовольствие.

При этом с серьёзными решениями астролог советует подождать до завтра. Сегодня можно обсуждать идеи, собирать информацию и обдумывать планы, оставляя окончательный выбор на потом.

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Шкала автора: 5 звёзд: динамичный день; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: так себе; 1: сложный.

🟣 ♈ Овен

21 марта - 19 апреля

★★★★

Отношения с партнёром, супругом и близкими друзьями складываются прекрасно. Даже связь, которая до сих пор оставалась исключительно дружеской, может приобрести романтический оттенок. День располагает к свиданиям и приятному общению, в том числе с людьми, с которыми вы сталкиваетесь по работе. Спорт, встречи в хорошей компании и занятия с детьми тоже принесут удовольствие.

🟣 ♉ Телец

20 апреля - 20 мая

★★★

У некоторых Тельцов может завязаться служебный роман. У других появятся идеи, как направить связанные с работой доходы и возможности на улучшение рабочих условий и обустройство дома. Позвольте себе заняться тем, что нравится, без постоянной оглядки на чужие ожидания. И отпустите то, в чём больше не нуждаетесь.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая - 20 июня

★★★★

Встречи, свидания и весёлые занятия с детьми хорошо впишутся в этот день. Вы будете охотно общаться, знакомиться и поддерживать разговор, а энтузиазма хватит и на личные, и на рабочие дела. В профессиональных обсуждениях ваша позиция прозвучит особенно уверенно: сегодня вам есть что сказать и хватает убеждённости, чтобы это донести.

🟣 ♋ Рак

21 июня - 22 июля

★★★

Общение доставит удовольствие, особенно в компании людей младше вас. Захочется пригласить гостей или сделать что-нибудь приятное для дома, чтобы он выглядел уютнее и привлекательнее. В отношениях с родными будет много тепла и взаимной щедрости. Возможно, появится и удачная мысль о том, как увеличить доход. Пока её достаточно обдумать.

🟣 ♌ Лев

23 июля - 22 августа

★★★★

Вас будут радовать и окружающая обстановка, и общение с людьми. Сил и хорошего настроения прибавит контакт с родственниками, которых вы давно не видели. День благоприятен для романтики, а семейные дела и заботы о доме принесут удовлетворение. Даже обсуждение того, что хочется изменить в квартире или доме, окажется приятным занятием.

🟣 ♍ Дева

23 августа - 22 сентября

★★★

Луна находится в вашем знаке, поэтому обстоятельства чаще складываются в вашу пользу. Разговоры о деньгах и имуществе могут пройти удачно, однако брать на себя серьёзные обязательства сегодня не стоит: лунное предупреждение действует весь день. Разберитесь в деталях, соберите нужную информацию и подготовьтесь к действиям завтра.

🟣 ♎ Весы

23 сентября - 22 октября

★★★★

Хорошее настроение и воодушевление делают вас особенно обаятельными. Расположить к себе собеседника будет легко. При этом в денежных вопросах могут появиться вполне определённые идеи, особенно если речь идёт о делах, связанных с прошлым. Пока лучше привести мысли в порядок, а озвучить предложения завтра, когда закончится лунное предупреждение.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября - 21 ноября

★★★★

Вам есть чем поделиться, и вы с удовольствием вступаете в разговоры. Окружающие воспринимают вас благожелательно, причём хорошее впечатление удастся произвести и на руководителей или влиятельных людей. Общайтесь, обсуждайте, проявляйте себя. А вот важные решения перенесите на завтра: сегодняшнее лунное предупреждение требует осторожности, даже если всё выглядит многообещающе.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября - 21 декабря

★★★★

Вы по-прежнему на виду и можете рассчитывать на поддержку друзей и людей, с которыми вас объединяют общие интересы. Благоприятно складываются дела, связанные с высшим образованием, издательской работой, СМИ, медициной и правом. Полезные результаты способен принести и самостоятельный поиск информации без лишней огласки. Найденное обдумайте сегодня, а делиться идеями лучше завтра.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря - 19 января

★★★★

Вам нравится впечатление, которое вы производите на окружающих. Порадует и поддержка со стороны: супруг, партнёр или другой человек может помочь деньгами либо конкретным делом. Попробуйте сегодня что-нибудь непривычное, чтобы расширить кругозор и получить новые впечатления. При этом помните о лунном предупреждении и не торопитесь с серьёзными решениями.

🟣 ♒ Водолей

20 января - 18 февраля

★★★★

Вы производите хорошее впечатление и умеете расположить к себе людей, что придаёт уверенности. Общение складывается удачно и с близкими, и с теми, кого вы знаете лишь поверхностно. День благоприятен для поездок. Роман с человеком издалека или с тем, кто во многом на вас не похож, может приобрести особое значение.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля - 20 марта

★★★

Финансовая помощь и поддержка в делах придадут уверенности. Особенно приятно будет почувствовать, что и в рабочих вопросах есть на кого рассчитывать. В отношениях с другим человеком сегодня стоит проявить больше уступчивости и сделать чуть больше для взаимопонимания. Готовность пойти навстречу поможет сохранить доброжелательный разговор.

Если ваш день рождения 4 ноября

Вы умеете располагать к себе людей и ясно выражать мысли. Вам свойственны объективность, проницательность и способность быстро понимать суть происходящего.

Для вас это год учёбы и передачи знаний другим. Найдите время, чтобы заново осмыслить свои духовные или религиозные убеждения. Медитация, молитва или знакомство с философскими учениями могут помочь лучше понять себя и то, что придаёт смысл вашей жизни.