Весы, Тельцы, Скорпионы и Рыбы в ультракоротком гороскопе на воскресенье 1 ноября (+совет)

Гороскоп на 1 ноября: Львам - позволить себе праздник, Водолеям - принять комплимент
Первый день ноября подойдёт для встреч, любимых занятий и небольших радостей. Не стремитесь заполнить каждую минуту: даже скромные планы запомнятся, если провести день с удовольствием.
♈ Овен
Захочется попробовать что-то новое, но большой замысел может потребовать больше времени, чем есть сегодня.
Совет: начните с короткого пробного занятия, не покупая заранее всё необходимое.
♉ Телец
В доме может найтись вещь, которая напоминает о приятном событии. Не прячьте её обратно только потому, что она не приносит практической пользы.
Совет: найдите для памятной фотографии или сувенира заметное место.
♊ Близнецы
Неожиданная встреча или звонок оживят день. Разговор получится интереснее, если не торопиться перескакивать с темы на тему.
Совет: расспросите собеседника о том, что увлекает его сейчас.
♋ Рак
Планы на неделю могут вызвать беспокойство ещё до её начала. Сегодня достаточно подготовить самое необходимое.
Совет: соберите сумку или документы на завтра, а остальной вечер оставьте свободным.
♌ Лев
Захочется ярких впечатлений и внимания. Не ждите, пока кто-то догадается устроить вам праздник.
Совет: предложите близким занятие, которое поднимет настроение именно вам.
♍ Дева
Мысль о незавершённом деле может мешать отдыху. Однако решение придёт быстрее, если ненадолго отвлечься.
Совет: отложите задачу на вечер и займитесь чем-то, где не нужен идеальный результат.
♎ Весы
Общение с друзьями напомнит о давней совместной затее. Возможно, теперь она стала вполне осуществимой.
Совет: выберите конкретную дату для первого шага, если интерес сохранился у всех.
♏ Скорпион
Сравнение с чужими успехами может испортить впечатление от собственных достижений. У вас другой темп и свои обстоятельства.
Совет: отметьте одно дело, которое стало получаться лучше за последний месяц.
♐ Стрелец
День порадует, если добавить в него немного движения и новых впечатлений. Для этого не нужна дальняя поездка.
Совет: выберите незнакомую часть города и пройдитесь по ней пешком.
♑ Козерог
Общий план может потребовать участия, которое каждый представлял по-своему. Уточнения помогут избежать лишних хлопот.
Совет: обсудите заранее, кто что приносит или подготавливает.
♒ Водолей
Кто-то может заметить ваше умение или качество, которое вы сами считаете обычным. Не торопитесь переводить разговор на другую тему.
Совет: примите комплимент и запомните, за что именно вас похвалили.
♓ Рыбы
Творческое настроение поможет по-новому взглянуть на привычное занятие. Небольшой эксперимент сделает день интереснее.
Совет: попробуйте новый способ подачи любимого блюда или напитка.
Астрологическая основа - переход Луны во Льва 1 ноября. Прогнозы и советы для знаков - авторская интерпретация.