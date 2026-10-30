Ноябрь меняет правила: какие астрологические события зададут тон последнему месяцу осени

Меркурий и Венера завершат ретроградное движение с разницей меньше суток. В астрологических трактовках это момент, когда можно вернуться к зависшим разговорам, пересмотреть отношения и дать ход планам, которые долго откладывались.

Ноябрь делится на два этапа: сначала разобраться с накопившимся, затем решить, с чем двигаться дальше. Границей в астрологическом календаре станут 13 и 14 ноября.

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Ретроградность - видимое с Земли обратное движение планеты на фоне звёзд. Планета не разворачивается на орбите. Астрологические трактовки - повод для размышлений, а не научно доказанный прогноз.

Четыре поворота ноября

13 ноября: Меркурий завершает ретроградность

Меркурий начинает прямое движение в Скорпионе. В астрологии его связывают с общением и договорённостями. Середина месяца - повод вернуться к переписке, уточнить условия сотрудничества или закончить разговор, который заходил в тупик.

14 ноября: Венера начинает двигаться прямо

Венера завершает ретроградность в Весах - примерно в 02:28 по Риге. Её темы - отношения, взаимность, деньги. Главный вопрос: устраивает ли вас то, на что вы соглашаетесь? Прежде чем вернуться к старой связи или покупке, вспомните причину сомнений.

16 ноября: Марс встречается с Юпитером во Льве

Соединение символически объединяет инициативу и стремление к большему. Тема середины ноября - показать свою работу, предложить идею, достать из ящика творческий проект. Главное - не обещать больше, чем позволяют силы и календарь.

22 ноября: начинается сезон Стрельца

Переход Солнца в Стрелец переводит внимание на перспективы: обучение, поездки, новые интересы. Вместо вопроса «что меня не устраивает?» появляется другой: «чего я хочу вместо этого?». Подкрепите ответ выполнимым первым шагом.

Дополнительные даты месяца - новолуние в Скорпионе 9 ноября и полнолуние в Близнецах 24 ноября. В астрологической традиции первое связывают с обновлением намерений, второе - с прояснением информации и подведением итогов разговоров.

Что ноябрь предлагает каждому знаку

Ниже - авторские подсказки для солнечных знаков на основе общих тем месяца.

Овен

В отношениях стоит вернуться к вопросу, который вы однажды решили за двоих. На работе полезно уточнить, кто за что отвечает, прежде чем брать новый объём. Личный проект получит больше шансов, если вы перестанете ждать идеального старта.

Совет: направьте напор на конкретную задачу, а близкому оставьте право на собственный ответ.

Телец

Ноябрь предлагает проверить привычные соглашения: кому удобно, что вы всегда уступаете? В работе пересмотрите нагрузку и условия, которые давно принимаете автоматически. Для личных планов освободите хотя бы один вечер без чужих поручений.

Совет: прежде чем согласиться, посчитайте не только расходы, но и своё время.

Близнецы

В отношениях пригодится разговор без шуток, которыми вы обычно сглаживаете неловкость. На работе соберите разрозненные замечания в понятный список. Из нескольких личных замыслов выберите тот, к которому готовы возвращаться и после первого увлечения.

Совет: завершённое дело сейчас полезнее ещё одной блестящей идеи.

Рак

Близким может понадобиться ясная просьба вместо намёков. В рабочих вопросах обозначьте, какая помощь вам нужна и к какому сроку. Собственные желания тоже заслуживают места в расписании, даже если они не приносят пользы всей семье.

Совет: не превращайте заботу в молчаливый договор, об условиях которого знаете только вы.

Лев

Соединение Марса и Юпитера в вашем знаке делает инициативу центральной темой прогноза. В отношениях оставьте пространство для чужих желаний, в работе покажите результат без лишних оправданий. Личный замысел пора перевести из красивого рассказа в действие.

Совет: выберите одну сцену, на которой хотите выступить, - на все сразу сил не хватит.

Дева

В отношениях отделите реальную проблему от привычки всё улучшать. На работе закройте мелкие недоделки, которые каждый день забирают внимание. Личные планы стоит упростить: удобная система выдержит ноябрь лучше безупречной, но утомительной.

Совет: заранее определите, какой результат будет достаточно хорошим.

Весы

Разворот Венеры в вашем знаке предлагает заново оценить собственные предпочтения. В отношениях скажите, что вам подходит, не дожидаясь удобного момента. В работе обсудите условия обмена, а личную покупку оцените без скидки на чужое одобрение.

Совет: спокойное несогласие тоже помогает сохранять отношения.

Скорпион

Меркурий завершает ретроградность в вашем знаке: символическая тема месяца - точные слова о важном. В отношениях назовите причину недовольства, на работе проверьте, одинаково ли вы поняли договорённость. Личные перемены начните с решения, которое зависит от вас.

Совет: не устраивайте проверку на догадливость там, где возможен прямой вопрос.

Стрелец

В отношениях объясните желание перемен, прежде чем менять общий план. В работе пригодится подготовка к будущему предложению: факты, сроки, расчёты. После 22 ноября можно вернуться к идее обучения или поездки и проверить её осуществимость.

Совет: вдохновение закрепите датой первого шага.

Козерог

Личные отношения требуют внимания, которое нельзя заменить выполненными обязанностями. В работе пересмотрите свою роль в общем проекте: не держится ли он на вашей неоплаченной инициативе? Для собственных планов определите предел вложений.

Совет: надёжность не обязывает вас бесконечно подхватывать чужие задачи.

Водолей

В отношениях обсудите, сколько свободы и участия нужно каждому. На работе сделайте понятнее свою идею тем, кто должен её поддержать. В личных планах найдите союзника для конкретного дела, а не только собеседника для обсуждения.

Совет: договоритесь о следующем действии сразу после хорошего разговора.

Рыбы

В отношениях проверьте, не принимаете ли вы надежду за обещание. Рабочие задачи лучше подтвердить письменно, особенно если сроки уже менялись. Личные планы выиграют от простого бюджета и реалистичного расписания.

Совет: ясные условия помогают сохранить и доверие, и душевные силы.

Решения ноября стоит сверять с поступками людей, понятными условиями и собственными возможностями.

Источники

AstroOly, The Astro Academy, Cosmopolitan.