Львы, Раки, Скорпионы и Близнецы в гороскопе Джорджии Лукас на субботу 31 октября

В субботу многое будет зависеть от того, с кем вы решите провести время. В прогнозе Джорджии Николс на 31 октября есть встречи с бывшими партнёрами, возвращение родственников, с которыми давно не общались, и неожиданные вести издалека. Одним захочется оказаться в центре внимания, другим будет приятнее остаться дома.

Хэллоуин добавит поводов для встреч и перевоплощений, но участвовать во всех развлечениях необязательно. Выбирайте то, что вам действительно нравится, и не позволяйте спорам о деньгах или мелкому раздражению испортить выходные.

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Оценка дня: 5 звёзд: энергичный и насыщенный; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: не самый удачный; 1: сложный.

🟣 ♈ Овен

Оценка дня: 3 из 5.

Солнце и ретроградный Меркурий сейчас находятся в той части вашей карты, которая связана со страстью, тайнами и вопросами жизни и смерти. Для Хэллоуина вполне подходящие темы: есть повод вспомнить и о секретах, и о скелетах в шкафу. Однако сегодняшнее положение Луны скорее располагает к домашнему отдыху. Если шумной вечеринке вы предпочтёте спокойный вечер, ничего удивительного. Решать вам.

🟣 ♉ Телец

Оценка дня: 4 из 5.

На этих выходных вполне вероятна встреча с бывшим партнёром, причём наличие карнавальной маски мало что меняет. Позаботьтесь о своём внешнем виде и вспомните старую мысль: лучшая месть после расставания состоит в том, чтобы хорошо жить. Впрочем, дома тоже будет чем заняться. Повышенная активность и некоторая неразбериха потребуют внимания, поэтому полностью расслабиться получится не сразу.

🟣 ♊ Близнецы

Оценка дня: 3 из 5.

Сегодня вы будете чаще обычного думать о деньгах. У тех, кто ждёт пополнения в семье в этом или следующем году, финансовые вопросы могут быть связаны с близкими и предстоящими семейными событиями. Впрочем, поводом для подсчётов вполне способны стать и расходы на развлечения. Если работаете, терпеливее относитесь к нелепым ошибкам и путанице: в прогнозе они связаны с ретроградным Меркурием.

🟣 ♋ Рак

Оценка дня: 4 из 5.

Общение доставит удовольствие, а получить желаемое сегодня будет немного легче, чем обычно. Луна находится в вашем знаке, поэтому эмоции тоже могут оказаться сильнее привычного. Постарайтесь не обострять ситуацию, если что-то пойдёт не совсем по вашему плану. Договориться и поддержать хорошую атмосферу сейчас выгоднее, чем настоять на каждой мелочи. По прогнозу, удачи у вас сегодня чуть больше, чем у остальных знаков.

🟣 ♌ Лев

Оценка дня: 3 из 5.

Вы любите яркие появления и умеете привлечь внимание, но сегодня можете сознательно выбрать более спокойный отдых. Семья занимает больше места в вашей жизни, в том числе благодаря родственникам, с которыми вы давно не виделись или не общались. Такие встречи потребуют времени и участия. К счастью, энергии хватит, поэтому общение с близкими не обязательно помешает остальным планам.

🟣 ♍ Дева

Оценка дня: 4 из 5.

Сегодня вам будут рады, а вы сами охотно выберетесь куда-нибудь, чтобы увидеть новые места и познакомиться с людьми. Небольшая поездка или интересный разговор способны доставить немало удовольствия. Единственное, что лучше оставить в стороне, это споры о деньгах и вещах. Не стоит тратить на них день, в котором так много возможностей приятно провести время. Уделите внимание тому, что уже складывается хорошо.

🟣 ♎ Весы

Оценка дня: 3 из 5.

Сегодня вас будут замечать чаще обычного, даже если вы не собираетесь надевать костюм и отмечать Хэллоуин. Окружающие могут обратить особое внимание на вашу одежду, манеру держаться или отдельные детали образа. А вот в денежных вопросах вероятны задержки. Ожидаемая выплата или перевод могут поступить позже, чем вы рассчитывали, поэтому лучше не строить планы на деньги, которых пока нет на счёте.

🟣 ♏ Скорпион

Оценка дня: 4 из 5.

Многим Скорпионам нравится Хэллоуин с его тайнами, страстями, скелетами и декоративной паутиной. Желательно, конечно, без настоящих пауков. Если захотите произвести впечатление, сегодня для этого достаточно энергии и уверенности: Солнце находится в вашем знаке, а Марс занимает высокое положение в карте. Можно позволить себе яркий образ и заметное появление. Особенно если вам самим давно хотелось чего-нибудь подобного.

🟣 ♐ Стрелец

Оценка дня: 4 из 5.

Сегодня вам может одновременно хотеться тишины и приключений. С одной стороны, приятно остаться в стороне от общей суеты и никому ничего не объяснять. С другой, возможность попробовать что-то новое выглядит весьма заманчиво. Хорошая новость в том, что оба варианта способны вас порадовать. Выбирайте по настроению: спокойный вечер не обязательно окажется скучным, а необычная затея вполне может прийтись кстати.

🟣 ♑ Козерог

Оценка дня: 3 из 5.

Луна находится напротив вашего знака, поэтому сегодня особенно полезно сотрудничать и учитывать чужие пожелания. Возможно, ради договорённости придётся уступить немного больше, чем вы собирались. Это поможет избежать ненужного напряжения. В разговорах с родителями, начальством и другими авторитетными людьми лучше не провоцировать спор. Продумайте, какого результата хотите добиться, и выбирайте слова с учётом этой цели.

🟣 ♒ Водолей

Оценка дня: 3 из 5.

Солнце сейчас находится в верхней части вашей карты, благодаря чему вы производите благоприятное впечатление. Причём праздничный костюм для этого совершенно необязателен. Вам понравится возможность куда-нибудь съездить, увидеть новое место или просто выйти за пределы привычного маршрута. В отношениях с партнёром понадобится терпение: некоторые его слова или привычки могут раздражать сильнее обычного. Постарайтесь не превращать это в ссору.

🟣 ♓ Рыбы

Оценка дня: 4 из 5.

Хэллоуин может вас увлечь самой возможностью перевоплощения. Вы умеете создать узнаваемый образ буквально с помощью нескольких деталей и хорошо чувствуете, что оставить воображению зрителя. Сегодня этот талант пригодится, если решите присоединиться к празднику. Общение обещает быть приятным, а ещё возможна неожиданная весточка от человека, который находится далеко. Повод удивиться, похоже, найдётся и без сложного костюма.

Если у вас день рождения 31 октября

Вы умеете действовать по собственной инициативе и брать на себя руководство. Проницательность сочетается у вас с рациональностью и настойчивостью, а сложная задача скорее побуждает собраться, чем отступить.

В этом году заметное место займёт помощь другим, возможно, прежде всего семье. Заботьтесь и о себе: чтобы поддерживать тех, кто приходит за советом, утешением или ободрением, нужны собственные силы. Уделите внимание дому, сделайте его более удобным и близким именно вашему вкусу.