Полнолуние 26 октября и двойной ретроград: прошлое напомнит о себе, а 3 знакам придётся пересмотреть планы

Особое внимание достанется темам любви, общения и самооценки. То, что раньше удавалось не замечать, может внезапно выйти на первый план. Иногда для перемен достаточно честно признать, что прежний порядок больше не устраивает.

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Охотничья луна в Тельце: время разобраться в собственных желаниях

Название октябрьского полнолуния появилось задолго до современных гороскопов. Осенью, после сбора урожая, люди готовились к зиме, охотились и делали запасы. Сегодня Охотничья луна фигурирует в астрономических и астрологических календарях, а её символическое значение связывают с завершением дел и подготовкой к новому этапу.

В астрологии Телец отвечает за стабильность, комфорт, материальную безопасность и удовольствие от привычных вещей. Полнолуние в этом знаке предлагает задуматься о том, что действительно даёт ощущение опоры, а что удерживает в давно знакомых, но уже неудобных обстоятельствах. Привычка сама по себе ещё не делает ситуацию хорошей.

Дополнительное напряжение, согласно астрологической интерпретации, создаёт квадрат полнолуния с Плутоном в Водолее. Он символически связывается с противоречием между стремлением всё контролировать и необходимостью что-то изменить. Даже самые надёжные конструкции иногда требуют пересмотра.

Однако речь не обязательно идёт о резких поворотах. Энергия Тельца ассоциируется с терпением, последовательностью и умением не торопить события. Спокойный анализ ситуации может оказаться полезнее эмоциональных решений.

Меркурий и Венера ретроградны одновременно: чего ждать от двойного периода

Меркурий начал ретроградное движение в Скорпионе 24 октября, и оно продлится до 13 ноября 2026 года. В астрологии эта планета связана с мышлением, общением и принятием решений, а Скорпион - с глубокими чувствами, тайнами и поиском правды. Такое сочетание традиционно трактуют как повод вернуться к вопросам, которые остались без ответа.

На поверхность могут выйти старые недоразумения, забытые договорённости и упущенные возможности. Иногда возвращение к прошлому помогает увидеть ситуацию иначе. Заодно появляется шанс пересмотреть собственные решения и обнаружить способности, которым прежде не уделяли внимания.

Венера остаётся ретроградной с 3 октября по 14 ноября. Её астрологическая сфера - любовь, отношения, желания и самооценка. Поэтому в центре внимания могут оказаться прежние привязанности, нерешённые конфликты и ожидания от близких людей.

Совпадение двух ретроградных периодов с полнолунием в Тельце астрологи рассматривают как символическую паузу перед важными решениями. Хочется сохранить привычную безопасность, но одновременно появляется потребность освободиться от того, что давно перестало приносить удовлетворение. В такой ситуации особенно полезны честные разговоры и ясное понимание собственных границ.

Необязательно немедленно ставить точку или начинать всё заново. Иногда достаточно разобраться, чего именно хочется и почему прежние договорённости больше не работают.

Гороскоп на полнолуние 26 октября: что ждёт каждый знак зодиака

Охотничья луна может стать поводом пересмотреть отношения, профессиональные планы и повседневные привычки. Для одних главной темой окажется личная независимость, для других - финансы или эмоциональное равновесие. Вот на что астрологи советуют обратить внимание каждому знаку.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овнам может захотеться немедленно навести порядок в делах и разобраться со всеми накопившимися противоречиями. Особенно остро способны проявиться вопросы, которые долго оставались без внимания в работе или личной жизни. Но попытка решить всё одним решительным разговором может только усилить напряжение.

Сейчас полезнее сохранять спокойствие и чётко обозначать свои границы. Не каждую ситуацию нужно превращать в соревнование за право оказаться правым.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Для Тельцов полнолуние приобретает особенно личный смысл. Может усилиться потребность в уважении, признании и уверенности в том, что окружающие действительно считаются с их желаниями. Привычное поведение близких, которое раньше казалось незначительным, теперь способно вызвать раздражение.

Стоит прямо говорить об ожиданиях, не дожидаясь, пока недовольство накопится. Честность не обязательно ведёт к ссоре - иногда именно она помогает сохранить отношения.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецам прошлое может напомнить о себе через старые разговоры, воспоминания или незавершённые дела. Некоторые ситуации, казавшиеся давно решёнными, снова потребуют внимания. При этом важно не торопиться с выводами.

Участники одного и того же события могут помнить его совершенно по-разному. Готовность выслушать чужую точку зрения поможет увидеть детали, которые раньше оставались незамеченными.

Рак (21 июня - 22 июля)

Ракам может понадобиться больше тишины и личного пространства. Желание отгородиться от проблем понятно, особенно если в последнее время пришлось слишком много сил отдавать окружающим. Но полная изоляция не всегда приносит облегчение.

Иногда полезнее поговорить с человеком, которому действительно доверяешь. Поддержка близких может помочь разобраться в переживаниях, которые в одиночестве кажутся особенно сложными.

Лев (23 июля - 22 августа)

Для Львов на первый план способны выйти карьера и профессиональные амбиции. Перспектива повышения, нового проекта или серьёзного вызова может выглядеть особенно привлекательной. Однако желание поскорее рассказать о планах не должно опережать реальные действия.

Лучше сначала укрепить свои позиции и продумать дальнейшие шаги. Последовательность сейчас может оказаться убедительнее громких заявлений.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девы могут почувствовать, что больше не хотят молчать о накопившемся недовольстве. Вопросы, которые долго откладывались ради спокойствия, потребуют честного обсуждения. Главное - не превращать каждый разговор в разбор старых претензий.

Перед тем как реагировать, стоит определить, что действительно нуждается в изменениях. Сохранённые силы пригодятся для решения более важных задач.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Для Весов конец октября может стать периодом укрепления самостоятельности. Привычка учитывать чужое мнение полезна, но постоянная потребность в одобрении способна мешать собственным решениям. Некоторые ответы придётся искать без подсказок со стороны.

Даже небольшой самостоятельный шаг поможет укрепить уверенность в себе. Необязательно всем нравиться, чтобы двигаться в правильном направлении.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионам может стать сложнее мириться с неопределённостью и недосказанностью. Полнолуние в противоположном Тельце символически акцентирует внимание на партнёрстве, взаимных обязательствах и ожиданиях. Вопросы, которые раньше удавалось обходить стороной, могут потребовать прямого ответа.

Это подходящее время, чтобы разобраться, где проходят личные границы и какие договорённости больше не устраивают. Честный разговор может оказаться непростым, но притворяться, что всё в порядке, тоже не выход.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцам стоит присмотреться к повседневным привычкам и тому, как распределяется время. Желание помогать другим может незаметно отодвигать собственные потребности на второй план. В результате даже привычный график начинает утомлять.

Необязательно оставаться доступным для всех круглосуточно. Чёткие приоритеты и более устойчивый распорядок помогут вернуть ощущение равновесия.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козерогам полнолуние предлагает навести порядок в профессиональных и финансовых вопросах. Неопределённость вокруг текущих проектов может вызвать желание резко изменить планы или отказаться от того, что перестало радовать. Но решение, принятое на волне разочарования, не всегда оказывается удачным.

Полезнее оценить перспективы на несколько шагов вперёд. Долгосрочные цели заслуживают большего внимания, чем временные трудности.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеи могут задуматься, соответствует ли выбранный путь их нынешним желаниям. Прежние амбиции и планы на будущее способны потребовать переоценки, особенно если привычные ориентиры больше не вдохновляют. Это не обязательно означает, что всё нужно начинать с нуля.

Стоит вспомнить, чего уже удалось добиться, и подумать, как использовать накопленный опыт. Иногда следующий этап начинается не с отказа от прошлого, а с нового взгляда на него.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы могут особенно остро реагировать на переживания близких. Желание помочь, поддержать и предложить решение будет сильным, но окружающие не всегда готовы принимать советы. Это может привести к ненужным разочарованиям.

Важно помнить, что чужие проблемы не всегда нужно решать самостоятельно. Иногда лучшая поддержка - дать человеку возможность разобраться в ситуации и сделать собственные выводы.