Козероги, Весы, Тельцы и Скорпионы в гороскопе Тамары Глобы на вторник 27 октября

Близнецы упростят привычную работу, поменяв порядок действий, а Стрельцам чужой отказ подскажет другой способ решить вопрос. Во вторник, 27 октября, полезным окажется то, на что прежде не обращали внимания. Где-то пригодится уже имеющееся, где-то достаточно будет обратиться напрямую к нужному человеку.

Общение принесёт и приятные неожиданности. С человеком другого поколения найдётся общий интерес, а известие о будущей встрече поднимет настроение. В занятый день тоже останется время для личных желаний, если не превращать каждую удачную находку в повод немедленно заняться ещё десятком дел.

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🟣 ♈ Овен

Главный ход: Нужная вещь обнаружится среди уже имеющегося. Находка избавит от покупки, которую вы считали неизбежной, и позволит закончить задуманное.

Практично: Ограничьтесь поиском необходимого. Полная ревизия сейчас отнимет время у первоначального дела.

С людьми: Будет легко прямо сказать о симпатии. Вашу открытость оценят, а осторожные намёки могут остаться незамеченными.

Деньги: Освободившаяся сумма пригодится для другого намеченного расхода.

Вечер: Увлечёт собственное занятие, где можно быстро увидеть результат. Продолжать поиски и наведение порядка не захочется.

🟣 ♉ Телец

Главный ход: Начав знакомое дело немного раньше, вы избежите общей спешки. Получится спокойно разобраться с тем, что требует внимания.

Практично: Не меняйте удобный темп только потому, что окружающие торопятся.

С людьми: Близкий охотно расскажет о своих впечатлениях. За спокойной беседой вы узнаете больше, чем из короткого обмена новостями.

Деньги: Обычные расходы уложатся в намеченное, останется немного на вечернее удовольствие.

Вечер: Захочется оживлённой компании. После сосредоточенной работы будет приятно смеяться и свободно включаться в разговор.

🟣 ♊ Близнецы

Главный ход: Два привычных действия удастся поменять местами, и работа пойдёт проще. Польза станет заметна уже в первом законченном деле.

Практично: Проверьте, не затрагивает ли перемена чужую часть работы, прежде чем применять её постоянно.

С людьми: В личной беседе заинтересует новое мнение. Собеседнику будет приятно, что вы слушаете без готового возражения.

Деньги: Качественная необходимая вещь оправдает небольшую доплату.

Вечер: После дня за привычными занятиями порадуют движение и смена обстановки.

🟣 ♋ Рак

Главный ход: В компании оценят ваше чувство юмора. Удачная шутка оживит разговор и поможет разговориться тем, кто поначалу держался в стороне.

Практично: Работу, требующую внимания, лучше закончить до встречи, пока легко сосредоточиться.

С людьми: Знакомый расскажет о том, чего вы о нём не знали. Это добавит интереса к дальнейшему общению.

Деньги: Небольшое приобретение по собственному вкусу порадует без долгого сравнения.

Вечер: Понравится прогулка или подвижное развлечение: сил после встречи останется достаточно.

🟣 ♌ Лев

Главный ход: Вы исполните обещание, данное близкому, раньше намеченного срока. Человек приятно удивится, а вам больше не придётся постоянно напоминать себе об этом деле.

Практично: Проверьте сведения, которые передаёте коллегам: от их точности будет зависеть дальнейшая работа.

С людьми: Благодарность будет искренней. Не нужно сразу обещать ещё что-нибудь, чтобы продлить приятный разговор.

Деньги: После обязательных расходов можно будет позволить себе давно желанную покупку.

Вечер: Увлечёт личное занятие. Будет приятно закончить день без мысли о невыполненном обещании.

🟣 ♍ Дева

Главный ход: С человеком другого поколения обнаружится неожиданный общий интерес. Разговор окажется живым, на разницу в возрасте вы почти не обратите внимания.

Практично: Сначала закончите небольшое дело, обещанное на сегодня. После этого можно спокойно строить личные планы.

С людьми: Расспросите собеседника о его взгляде на общую тему. Разный жизненный опыт добавит любопытных подробностей.

Деньги: Нужное удобнее купить отдельно, если остальное в предлагаемом наборе вам не пригодится.

Вечер: Захочется самим предложить близкому развлечение. Простая затея получит доброжелательный отклик.

🟣 ♎ Весы

Главный ход: Выяснится, что посредник неточно передал вашу просьбу. Прямой разговор позволит объяснить, чего вы хотите, и получить ответ по существу.

Практично: Назовите саму потребность, не пересказывая всю историю прежних обращений.

С людьми: В личном разговоре порадует возможность открыто высказать своё желание. Категоричность здесь не потребуется.

Деньги: Уточнение стоимости избавит от лишних предположений о будущих расходах.

Вечер: Знакомая компания настроит на непринуждённое общение. Решать чужие вопросы больше не захочется.

🟣 ♏ Скорпион

Главный ход: Тихое начало дня позволит разобраться в сложном самостоятельном деле. Первые часы без отвлечений окажутся особенно полезными.

Практично: Закончите самую трудную часть, прежде чем переходить к переписке и обсуждениям.

С людьми: Позднее появится желание общаться. Чужой увлечённый рассказ заинтересует сильнее обычного.

Деньги: В повседневной покупке будет легко определиться с необходимым и уложиться в выбранную сумму.

Вечер: Живая встреча понравится больше продолжения уединения. Настроение уже изменится, и разговор получится оживлённым.

🟣 ♐ Стрелец

Главный ход: В просьбе могут отказать, но объяснение подскажет другой доступный способ решить вопрос. Полезная часть ответа окажется важнее того согласия, которого вы ждали.

Практично: Воспользуйтесь предложенной возможностью, вместо того чтобы продолжать уговоры.

С людьми: Приглашение примут с удовольствием, и договориться о личной встрече будет легко.

Деньги: Другое решение не потребует больших затрат. Обращаться за дорогой помощью не понадобится.

Вечер: Новое впечатление отвлечёт от дневных переговоров. Обсуждать его захочется с дорогим человеком.

🟣 ♑ Козерог

Главный ход: Новое приглашение заинтересует, однако полная стоимость участия станет понятна не сразу. Выяснив сумму, вы сможете выбрать приятный доступный вариант.

Практично: Собственную работу удобнее закончить последовательно, не отвлекаясь на каждую подробность будущего отдыха.

С людьми: Близкий спокойно отнесётся к вашему выбору, даже если сам предпочитает другой вариант.

Деньги: Проверьте, что входит в указанную цену, а за что придётся доплачивать.

Вечер: Удовольствие принесёт само общение. Более дорогой план не обязательно окажется интереснее.

🟣 ♒ Водолей

Главный ход: Из-за перемены чужих планов освободится удобное время для нужного вам дела. Получится воспользоваться возможностью, которой раньше не было.

Практично: Проверьте, успеваете ли подготовить необходимое. Если всё под рукой, можно соглашаться.

С людьми: Сообщите близким об изменении распорядка, если оно затрагивает ваши общие планы.

Деньги: Сама доступность предложения ещё не означает скидку. Уточните стоимость до окончательного согласия.

Вечер: После выполненного дела останется время для близкого человека. Особенно порадуют нежность и простое внимание.

🟣 ♓ Рыбы

Главный ход: Известие о будущей встрече или приезде дорогого человека поднимет настроение. Теперь ожидание будет связано с конкретными планами.

Практично: Закончите необходимые дела на сегодня, пока не увлеклись подробностями будущей встречи.

С людьми: Расскажите новость человеку, который поймёт вашу радость. Его искренний интерес будет особенно приятен.

Деньги: Для первых приготовлений хватит небольшой суммы, остальное понадобится позднее.

Вечер: Хорошее настроение сохранится и за обычными занятиями. Необязательно весь вечер обсуждать то, что ещё впереди.

Повседневные планы проще менять, когда остаётся немного свободного времени. Небольшая задержка тогда не заставляет торопиться весь оставшийся день, а интересный разговор можно продолжить, не поглядывая постоянно на часы. Не каждый свободный промежуток нужно заранее занимать делом.

То же относится к обычным расходам. Если не распределять всю доступную сумму до последней копейки, легче справиться с небольшой незапланированной тратой. Можно будет позволить себе удовольствие, которое не входило в утренние планы.