Гороскоп здоровья на неделю 26 октября - 1 ноября: Девам отдохнуть от экрана, Ракам разнообразить меню

В расписании легко найти место для встречи, поездки или домашних дел. С обедом, разминкой после долгого сидения и спокойным вечером бывает сложнее: их оставляют на потом. Забота о здоровье начинается и с этих обычных потребностей. Для неё не всегда требуется новый абонемент или большой список покупок.

На неделе с 26 октября по 1 ноября Близнецам захочется больше общения, Тельцам будет приятно заняться домашним уютом, а Стрельцов потянет сменить обстановку. У каждого знака найдутся свои поводы присмотреться к привычкам. Среди них есть и неочевидные: тренировка не отменяет необходимости двигаться в течение дня, а чай тоже учитывается в общем количестве выпитой жидкости.

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Овен

Овны охотно возьмутся за дела, до которых раньше не доходили руки. В первые дни особенно легко согласиться сразу на несколько предложений, поэтому оставляйте промежутки между встречами и поездками. Если предстоит надолго уйти из дома, заранее решите, где пообедаете. Подходящий перекус в сумке тоже пригодится: не придётся откладывать еду до возвращения.

При долгой работе за столом делайте короткие перерывы, в которые можно встать и немного пройтись. Лучше устраивать их регулярно, чем несколько часов сидеть без движения в ожидании обеда. Если во время паузы вы продолжаете смотреть в телефон, стоит хотя бы сменить позу и оторваться от экрана.

Ближе к выходным появится желание заняться чем-нибудь увлекательным. Подойдёт игра, танцы или прогулка с приятной целью, если нагрузка вам по силам. А для разговоров, в которых вы легко заводитесь, выбирайте время, когда оба собеседника могут спокойно обсудить вопрос. Перед самым сном выяснять всё до конца необязательно.

Телец

Тельцам захочется устроиться поудобнее, и на этой неделе имеет смысл заняться тем, что вы обычно терпите. Неподходящий свет для чтения, тесное место за столом, вещи, за которыми приходится постоянно тянуться: выберите одно неудобство и устраните его. Домашние перемены могут оказаться приятнее, чем очередная покупка для настроения.

В спальне проверьте, не мешают ли отдыху свет, шум или слишком высокая температура. Для сна обычно лучше подходит тихая, тёмная и умеренно прохладная комната. Если вечером долго не хочется спать, обратите внимание и на напитки: кофеин содержится в обычном чёрном и зелёном чае, а не только в кофе.

На кухне захочется попробовать что-нибудь новое. Добавьте к знакомому блюду другой овощной гарнир или приготовьте суп с фасолью. В выходной найдётся повод выйти из дома днём. Можно неспешно пройтись по любимому району и зайти туда, куда давно собирались.

Близнецы

У Близнецов будет много общения, новостей и интересных находок. Часть разговоров захочется продолжить сразу, хотя собственные дела ещё не закончены. Попробуйте выделять время, когда вы занимаетесь только одной задачей, а сообщения проверяете после неё. Так будет проще довести начатое до результата и освободить вечер.

Если часто пользуетесь наушниками, не повышайте громкость ради того, чтобы перекрыть шум вокруг, и устраивайте паузы в прослушивании. Для слуха важны и громкость, и продолжительность: даже любимая музыка не должна звучать громко часами. По возможности слушайте её там, где потише.

Выбравшись на тренировку, оставьте время на разминку: начинайте с лёгких движений, постепенно переходя к основной нагрузке. Для спокойного досуга попробуйте разучить мелодию или освоить интересный приём в любимом занятии. Особенно порадует момент, когда то, что не получалось, вдруг начнёт удаваться.

Рак

Ракам эта неделя может вернуть интерес к давно отложенному домашнему занятию. Достаньте материалы для рукоделия, книгу или настольную игру, которую всё никак не удавалось открыть. Хорошо, если для этого найдётся отдельное время, когда не нужно параллельно готовить ужин и отвечать на все сообщения.

Привычное меню тоже можно сделать интереснее без сложных рецептов. Замороженные овощи подходят для повседневного рациона, как и свежие; их удобно добавлять в суп, омлет или гарнир. Если к вечеру обычно не остаётся желания что-либо чистить и резать, такой запас заметно облегчает приготовление еды.

Для движения выберите приятную цель: пройтись до парка, посмотреть выставку, встретить близкого по дороге домой. Длительность и темп подбирайте по своим возможностям. А перед долгим чтением или рукоделием устройтесь так, чтобы было достаточно света и не приходилось всё время наклоняться. Увлечься легче, когда удобно сидеть и можно делать перерывы.

Лев

Львам захочется чаще бывать среди людей. Приглашение на встречу, совместное занятие или вечернее мероприятие может оказаться очень кстати. Продумайте удобство заранее: обувь, в которой предстоит провести несколько часов, способ возвращения домой и время на еду. Тогда приятный выход не потребует терпеть лишний дискомфорт.

На шумном концерте или вечеринке отходите от колонок и делайте перерывы в более тихом месте; для громких мероприятий пригодятся беруши. Если для разговора с человеком на расстоянии вытянутой руки приходится повышать голос, вокруг уже слишком громко. На следующий день после насыщенного вечера оставьте себе возможность начать утро без спешки.

В занятиях спортом сейчас может особенно понравиться компания. Договорённость с приятелем поможет собраться, однако подстраиваться под его скорость и выносливость не нужно. В конце недели захочется поделиться своими успехами. Похвала будет приятна, но выбирать нагрузку всё равно стоит по собственным возможностям.

Дева

Девы заметят несколько мелочей, которые давно мешали удобному распорядку. Неделя подходит для небольших изменений с понятным результатом: подготовить продукты для быстрого завтрака, переставить лампу, освободить место, где вы обычно работаете. Выберите то, чем пользуетесь каждый день, и не превращайте улучшение быта в генеральную переделку.

Если приходится много читать с экрана, увеличьте шрифт до удобного размера, уберите блики и делайте паузы с переключением на другие занятия. Короткий перерыв поможет и сменить положение тела. Это относится не только к работе: увлекательная переписка и вечерний сериал тоже надолго удерживают перед экраном.

В меню пригодятся обычные источники клетчатки: овсянка, цельнозерновой хлеб, овощи, бобовые. Попробуйте добавить подходящий продукт к знакомому блюду. А к выходным станет проще отказаться от ненужных переделок. Если всё уже работает и вам удобно, можно закончить дело и спокойно заняться чем-нибудь приятным.

Весы

Весам будет проще выбраться на приятную встречу, чем заставить себя выполнить ещё один обязательный пункт расписания. Предложите знакомому пройтись вместе или сходите на занятие, которое давно вызывало интерес. Так для движения найдётся естественный повод, даже если отдельная тренировка пока не привлекает.

За едой попробуйте обходиться без параллельного просмотра новостей и разбора неприятных вопросов. Можно спокойно пообедать, а к обсуждению вернуться позже. Если обычную воду постоянно заменяют сладкие напитки, часть из них стоит заменить водой или несладким напитком, который вам нравится. Начать можно с одного привычного заказа.

К выходным захочется больше свободы в планах. Не соглашайтесь на все приглашения заранее, оставьте вечер для решения по настроению. А если встреча затянется, учитывайте утренние обязательства: приятнее закончить общение вовремя, чем весь следующий день сожалеть, что почти не поспали.

Скорпион

Скорпионы настроятся довести до конца то, что долго откладывали. Такая собранность пригодится, если не пытаться уместить все дела в один свободный день. При работе по дому чередуйте занятия: после долгого сидения за бумагами можно немного подвигаться, а после физически тяжёлой задачи дать себе передышку.

Вечером обратите внимание на привычку ещё несколько раз проверять новости или вступать в обсуждения, от которых трудно оторваться. Если после этого мысли долго не успокаиваются, перенесите чтение на более раннее время. Перед сном попробуйте привычное спокойное занятие и уберите уведомления, которые не требуют немедленного ответа.

В питании поможет небольшой запас простых продуктов, из которых легко собрать ужин. Крупа, яйца или бобовые, овощи не требуют каждый раз придумывать сложное меню. К концу недели появится повод порадоваться завершённому делу. Не заполняйте освободившееся время следующей обязанностью автоматически: им можно распорядиться и для собственного удовольствия.

Стрелец

Стрельцам захочется сменить обстановку, и даже короткая поездка или новый маршрут могут оказаться интересными. Если впереди много ходьбы, выбирайте знакомую удобную обувь и посильную дистанцию. Оставьте возможность сократить маршрут, если устали, вместо того чтобы непременно добираться до каждой намеченной точки.

Пересмотрите напитки, которые берёте с собой по привычке. Фруктовый сок или смузи не стоит пить весь день вместо воды: даже без добавленного сахара в них остаётся сахар из фруктов, поэтому такие напитки лучше ограничивать. Можно взять воду, а фрукт съесть отдельно во время перекуса. Если поездки займут весь день, найдите время и для обычного обеда.

Выходные могут получиться насыщенными, особенно если вас пригласят туда, где давно хотелось побывать. Постарайтесь при этом не сдвигать время сна и подъёма на несколько часов: постоянный распорядок помогает наладить сон. Для сборов и подготовки к понедельнику оставьте время заранее, чтобы не заниматься всем глубокой ночью.

Козерог

Козерогам удастся освободить время, если заранее выбрать несколько главных дел и отказаться от необязательных дополнений. Появившийся промежуток пригодится для личного занятия, до которого обычно не доходят руки. Особенно порадует то, где вы можете быть начинающим и не отвечать за чужой результат.

Посмотрите, сколько часов за день проходит почти без движения. Даже при регулярных тренировках полезно прерывать долгое сидение: пройтись, изменить позу, сделать доступную вам разминку. Спортивное занятие и подвижность в обычных делах дополняют друг друга. Необязательно ждать свободного часа, чтобы встать из-за стола.

Пейте регулярно в течение дня, учитывая свои потребности и назначенные врачом ограничения, если они есть. В общий объём жидкости входят и чай, и другие напитки, а не только чистая вода. Потребность в ней меняется, например при жаре и длительной физической активности. Чужая норма в приложении не обязательно подходит вашему дню.

Водолей

Водолеям может понравиться занятие, которое раньше казалось совсем не своим. Сходите на открытую встречу или попробуйте мастер-класс. Общее дело даст повод познакомиться и поговорить, даже если обычно трудно придумать тему для первого разговора. Достаточно прийти один раз и посмотреть, нравится ли вам эта компания.

В магазине любопытство тоже пригодится. У двух привычных йогуртов или соусов может заметно различаться количество сахаров или соли. Сравнивайте значения на 100 граммов: порции, указанные производителями, бывают разными. Так легче разобраться в знакомых продуктах, чем судить о составе по красивой лицевой стороне упаковки.

Физическую активность на этой неделе удобно распределить между несколькими днями. Короткая прогулка или посильное домашнее занятие тоже имеют смысл. В конце недели лучше оставить в расписании время без обязательной компании: после новых впечатлений может захотеться спокойно побыть дома и заняться своим.

Рыбы

Рыбам захочется внимательнее выбирать, чем заполнять свободное время. Большое мероприятие может заинтересовать меньше, чем встреча с человеком, рядом с которым легко. Если давно собирались вместе прогуляться или поужинать, предложите конкретный день. В общении будет особенно ценно отсутствие спешки: возможность договорить и спокойно выслушать ответ.

Среди дня попробуйте ненадолго выходить из помещения, когда это возможно. Прогулка даст и движение, и смену обстановки, особенно если вы долго заняты одним делом. С едой поможет простой ориентир: заранее оставить время на обычный полноценный приём пищи, чтобы к вечеру не выяснялось, что весь день прошёл на случайных перекусах.

Если перед сном вы снова и снова перебираете завтрашние задачи, запишите их заранее и отметьте, с чего начнёте утром. Такой список может помочь оставить размышления до следующего дня. В выходные вернитесь к любимому спокойному занятию: музыке, рисованию, чтению.

Что оставить на следующую неделю

Выберите изменения, для которых есть место в вашей обычной жизни. Если новая привычка требует каждый день отменять все остальные планы, попробуйте упростить её: найти более доступное занятие, подходящее время или способ подготовиться заранее. Через неделю станет понятнее, что хочется продолжать.

Если самочувствие долго не улучшается, недомогание повторяется или мешает обычной жизни, не пытайтесь объяснить это прогнозом. В такой ситуации стоит обсудить симптомы с врачом. Повседневные привычки помогают заботиться о себе, но не дают ответа на любой вопрос о здоровье.

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