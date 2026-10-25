25 октября 2026, 10:05

Львы, Девы, Скорпионы и Тельцы в ультракоротком гороскопе на понедельник 26 октября (+совет)

Львы, Девы, Скорпионы и Тельцы в ультракоротком гороскопе на понедельник 26 октября (+совет)

Гороскоп на 26 октября: Тельцам - обозначить желания, Львам - выбрать приоритет

Понедельник может обострить вопросы денег, личного комфорта и ответственности. Не превращайте каждое разногласие в борьбу характеров: сегодня полезнее найти конкретное решение, чем добиться последнего слова.

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♈ Овен
Захочется согласиться на дополнительную работу, чтобы доказать свою незаменимость. Сначала оцените, что получите взамен.
Совет: уточните объём и условия задачи до того, как скажете «берусь».

♉ Телец
Станет понятнее, какая часть привычного распорядка вас больше не устраивает. Необязательно ждать, пока недовольство накопится.
Совет: назовите близким одно изменение, которое сделает вашу повседневную жизнь удобнее.

♊ Близнецы
Чужие новости и переживания могут занять всё внимание. Чтобы вернуться к собственным делам, понадобится немного тишины.
Совет: проведите первые двадцать минут работы без мессенджеров и разговоров.

♋ Рак
В общем проекте обнаружится разница между дружеским участием и реальной ответственностью. Лучше прояснить её сейчас.
Совет: выясните, кто принимает окончательное решение по спорному вопросу.

♌ Лев
Две важные задачи могут одновременно потребовать вашего присутствия. Попытка успеть везде лишь добавит напряжения.
Совет: согласуйте, какое дело должно быть выполнено первым, а какое может подождать.

♍ Дева
Неожиданная трудность в обучении может пошатнуть уверенность. Один непонятный фрагмент ещё не означает, что вся тема вам не даётся.
Совет: вернитесь к последнему понятному шагу и разберите следующий отдельно.

♎ Весы
Вопрос общей собственности или расходов потребует ясности. Предположения о том, что «и так всё понятно», могут не совпасть.
Совет: заранее обсудите, кому останется совместная покупка и кто отвечает за её обслуживание.

♏ Скорпион
Близкий человек может иначе оценивать ситуацию, в которой вы уверены. Попробуйте понять, какой опыт стоит за его позицией.
Совет: спросите: «Что для тебя здесь самое важное?» - и выслушайте ответ.

♐ Стрелец
Повседневная нагрузка покажет, где вы тратите силы впустую. Небольшое упрощение окажется полезнее очередного обещания собраться.
Совет: объедините однотипные поручения и выполните их за один подход.

♑ Козерог
Любимое занятие может незаметно превратиться в ещё одну область достижений. Сегодня стоит вспомнить, ради чего вы его начинали.
Совет: посвятите время хобби, не измеряя результат и не публикуя отчёт.

♒ Водолей
Домашняя обстановка сильнее обычного повлияет на настроение. Прежде чем затевать большую перестановку, устраните конкретное неудобство.
Совет: отрегулируйте свет или положение рабочего кресла под себя.

♓ Рыбы
Слова, сказанные с раздражением, могут надолго определить тон разговора. Если хотите решить вопрос, начните с нейтрального описания.
Совет: замените «ты всегда» на точное указание того, что случилось сегодня.

 

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