Козероги, Овны, Львы и Стрельцы в гороскопе Василисы Володиной на понедельник 26 октября

В понедельник, 26 октября, Девы смогут действовать самостоятельнее, чем привыкли, а Скорпионы решатся на откровенный разговор. Одним понадобится уверенность в собственном опыте, другим будет важнее знать, что их понимают. Отложенные вопросы удастся обсудить прямо, без долгих предварительных объяснений.

Рабочие вопросы потребуют внимания, но интересных событий хватит и за пределами привычных обязанностей. Можно будет заняться своим увлечением или провести вечер с приятным собеседником. Порадуют и новости от близких. Постарайтесь не растратить свободное время на повторное обсуждение уже решённого.

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🟣 ♈ Овен

Овнам захочется понять, насколько их намерения совпадают с планами дорогого человека. Сначала определитесь, чего ждёте сами: большей близости, совместного занятия или участия в важном решении. Тогда и разговор получится предметным. Ответ на вопрос о ближайшем общем шаге скажет больше, чем попытка получить обещание на несколько лет вперёд. Собеседник отнесётся к вашей откровенности серьёзно.

В работе понадобится настойчивость: первоначальный результат ещё придётся доработать. Сил на это хватит, если не отвлекаться при каждой небольшой заминке. С нужной покупкой определитесь быстро и останетесь довольны выбором. К вечеру захочется движения, особенно после долгого сидения за одним делом.

🟣 ♉ Телец

У Тельцов прояснится денежный вопрос, который мешал определиться с ближайшими расходами. Станет понятно, сколько вам должны перечислить или вернуть, и можно будет вернуться к намеченной покупке. Дождитесь подтверждения суммы, прежде чем окончательно решать, что приобретать. Хорошая новость порадует, но не обязательно сразу находить применение всем деньгам: часть пригодится позже.

Работа потребует терпения там, где приходится повторять знакомые действия. Зато в личном общении не понадобится ничего доказывать. Близкий сам проявит внимание, поинтересуется вашим настроением и предложит приятное занятие. Вечером захочется вернуться к любимому развлечению, не тратя время на поиски чего-нибудь нового.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецам пойдёт на пользу смена привычного окружения. Рабочая встреча в другом месте или участие новых людей оживят понедельник, появятся интересные темы для разговора. Вы быстро освоитесь и сумеете поддержать общение без долгой подготовки. При этом самостоятельная часть работы потребует сосредоточенности: её лучше закончить отдельно, когда никто не ждёт немедленного ответа.

В семье можно будет опереться на прежнюю договорённость, не проверяя её заново в каждой подробности. Нужную вещь для дома выбирайте с учётом того, чем уже пользуетесь. Позднее захочется рассказать близкому о новых впечатлениях, и разговор увлечёт вас обоих.

🟣 ♋ Рак

Ракам удастся провести разговор, который долго казался неприятным. Начните с самого вопроса, без подробного объяснения того, почему до сих пор его откладывали. Собеседнику будет легче ответить по существу, и вы поймёте, на каких условиях можно продолжать общее дело. Необязательно добиться согласия во всём, чтобы получить нужную определённость.

Домашние заботы удастся распределить без спора: каждый возьмётся за посильную часть, и останется больше свободного времени. В личной жизни захочется больше непринуждённости, и близкий охотно поддержит лёгкий разговор. Вечером выберите развлечение, которое увлекает само по себе и не требует новых серьёзных обсуждений.

🟣 ♌ Лев

Львы найдут время для занятия, которое постоянно уступало место обязательным делам. Сегодня появится решимость действительно им заняться, вместо того чтобы снова ждать свободного выходного. Даже за короткое время вы успеете увлечься и получите удовольствие от собственного результата. Приятно будет убедиться, что любимому делу нашлось место в обычный понедельник.

С рабочими обязанностями удастся справиться без постоянных задержек, если не добавлять необязательные поручения. Дома простой вопрос решится быстрее, чем ожидалось. Ваша увлечённость понравится человеку, которому вы симпатичны: разговор станет живее и личнее. Поделитесь тем, что вас радует, и поинтересуйтесь его нынешними желаниями.

🟣 ♍ Дева

Девам дадут больше свободы в работе. Прежнего опыта достаточно, чтобы самим выбрать подходящий способ и не обращаться за одобрением каждой подробности. Уточните, каким должен быть готовый результат, затем спокойно приступайте. Первое удачное действие укрепит уверенность, и дальше получится работать без ненужной оглядки на чужие предпочтения.

Дома стоит предоставить близкому такую же самостоятельность, особенно если вы уже договорились об общем результате. В личном общении станет легче отвечать на симпатию: излишняя сдержанность больше не покажется необходимой. Вечером небольшая компания порадует хорошим разговором. Вы с удовольствием задержитесь, если заранее закончите срочное.

🟣 ♎ Весы

Весам предложат два привлекательных плана, которые трудно совместить. Решите, что вам сейчас интереснее, и вовремя дайте ответ. Попытка успеть везде оставит меньше удовольствия, чем полноценное участие в одной встрече. Выбор получится сделать самостоятельно, хотя сначала захочется спросить у нескольких знакомых, какой вариант лучше.

Рабочие дела продвинутся после короткого уточнения исходных условий. Дальше можно будет действовать уверенно, не возвращаясь к первоначальным сомнениям. Покупку для дома пока можно отложить. В выбранной компании найдётся человек, с которым захочется поговорить подробнее; общая тема заинтересует сильнее, чем вы ожидали, и даст повод встретиться снова.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионы решатся спросить близкого, как он вспоминает общее прошлое. Ответ может удивить: событие, которое вы считали незначительным, для него оказалось важным. Собственные впечатления тоже захочется описать подробнее. Откровенность поможет лучше понять друг друга, даже если в оценках вы разойдётесь. Спорить о том, кто помнит правильнее, вряд ли понадобится.

В работе получится самостоятельно разобраться с существенной деталью и вернуться к задаче, которую приходилось откладывать. Домашняя задача потребует терпения, зато результат надолго избавит от небольшой заботы. Вечером будет приятно заняться чем-нибудь вместе с близким. После откровенности обычное общение станет свободнее, без необходимости вновь разбирать сказанное.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцы столкнутся с рабочей задачей, для которой понадобится новое знание. Вы быстро поймёте, чего именно не хватает, и сумеете задать точный вопрос опытному человеку. Полученные сведения сразу пригодятся в деле. Небольшой успех придаст уверенности и покажет, какую тему действительно стоит изучить подробнее.

С оплатой длительного курса можно не торопиться, пока достаточно объяснения для текущей задачи. В личном общении ваша увлечённость будет привлекательной, особенно если разговор не превратится в односторонний рассказ об успехах. Близкий тоже захочет поделиться новостями. Вечером движение и смена обстановки понравятся больше продолжения работы.

🟣 ♑ Козерог

Козерогам могут по-разному объяснить срок или условие общего дела. Уточните вопрос у того, кто принимает решение: короткий ответ избавит от долгого обсуждения чужих версий. После этого работа пойдёт увереннее. Вы сумеете закончить значительную часть начатого, если не станете одновременно переделывать то, что уже соответствует требованиям.

В семейном разговоре, напротив, не стоит торопиться с уточнениями на каждом слове. Дайте человеку сначала рассказать, чего ему хочется. С обычными расходами вы разберётесь быстро, сохранив деньги на небольшое удовольствие. Вечером приятная встреча настроит на более лёгкое общение; чувство юмора сблизит вас быстрее, чем подробный разбор прошедшего дня.

🟣 ♒ Водолей

Водолеев порадует успех близкого человека, который самостоятельно справится с важным вопросом. Он захочет поделиться результатом, и вы с удовольствием выслушаете подробности. Даже если когда-то давали ему полезный совет, сейчас лучше расспросить, как он действовал сам. Так вы лучше поймёте, что ему удалось и почему этот успех для него важен.

В своих делах тоже появится повод для удовлетворения: трудная часть работы наконец получится. Для дома найдётся удобная вещь по посильной цене. К вечеру захочется лёгкого общения. За шутками и обменом новостями время пройдёт незаметно.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбы найдут удачный способ показать или объяснить результат знакомой работы. Другим будет проще оценить вашу идею, если представить её на конкретном примере. По первому отклику станет понятно, что получилось особенно убедительно. Это придаст уверенности, и вы охотнее займётесь оставшейся частью.

В личном разговоре порадует общее чувство юмора. После серьёзных вопросов захочется посмеяться и обсудить что-нибудь далёкое от обязанностей. Домашние заботы займут меньше времени благодаря прежним приготовлениям. Вечером можно выбраться куда-нибудь вдвоём, не превращая короткий выход в большое мероприятие.

Планы, принятые утром, могут потребовать пересмотра, если в течение дня выяснятся существенные обстоятельства. Прежде чем менять решение, отделите новые факты от обычной усталости или временного неудобства. Если прежний вариант действительно перестал подходить, упрямство не сделает его полезнее.

Людям, которые рассчитывают на ваше участие, важно вовремя узнать, что изменилось. Объясните причину и предложите обсудить продолжение. Надёжность проявляется и в готовности честно пересмотреть договорённость, когда прежние условия больше не подходят.