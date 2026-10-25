Близнецы, Скорпиоы, Овны и Козероги в гороскопе Джорджии Лукас на понедельник на 26 октября

Полнолуние в Тельце приходится на понедельник, 26 октября. В прогнозе Джорджии Николс этот день отмечен напряжёнными разговорами: споры могут возникать из-за денег, общих обязательств и отношений с близкими. Особенно трудно будет договориться там, где каждый уверен в своей правоте.

Сегодня стоит внимательнее выбирать, в какие обсуждения вступать. Просьбы к руководству, разделение расходов и семейные разногласия потребуют терпения. Возможность спокойно закончить разговор окажется полезнее, чем ещё один убедительный аргумент.

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Оценка дня по версии астролога: 5 звёзд: активный и насыщенный день; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: не самый удачный; 1: сложный.

🟣 ♈ Овен

21 марта - 19 апреля · ★★★

Родителям сегодня понадобится больше терпения в общении с детьми. Остальным Овнам выдержка пригодится в разговорах об общем имуществе, налогах, долгах и наследстве. Даже обсуждение встречи с друзьями или совместного мероприятия может неожиданно перейти в спор.

Людям сейчас непросто соглашаться друг с другом. Если ваша реплика ничего не изменит, кроме накала разговора, лучше лишний раз промолчать.

🟣 ♉ Телец

20 апреля - 20 мая · ★★

День непростой. Полнолуние происходит в вашем знаке, а напряжённые аспекты Луны с Марсом и Плутоном могут усиливать раздражение. Возможно ощущение, что подходящего решения нет: любой ответ вызывает возражения, а попытка настоять на своём только осложняет разговор.

Постарайтесь не ввязываться в противостояние. Иногда разумнее переждать обострение и вернуться к вопросу, когда собеседники будут готовы слушать друг друга.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая - 20 июня · ★★★

Сегодня легко оказаться участником спора, даже если вы этого совсем не планировали. Полнолуние и напряжённые отношения между планетами, по прогнозу Николс, делают людей менее уступчивыми. Не стоит проверять чужое терпение или намеренно поднимать тему, которая наверняка вызовет разногласия.

В работе возможны задержки и ошибки. Учитывайте это, если дело продвигается медленнее, чем хотелось бы, и не спешите превращать рабочую накладку в выяснение отношений.

🟣 ♋ Рак

21 июня - 22 июля · ★★★

Луна считается покровительницей вашего знака, поэтому сегодняшнее полнолуние может ощущаться особенно заметно. Напряжённые аспекты с Плутоном и Марсом добавляют соперничества, склонности к противостоянию и ревности.

Поводом для ссоры способны стать деньги или личные вещи. Старайтесь обсуждать конкретный вопрос, не переходя к взаимным обвинениям: сейчас разговор легко становится резче, чем вы намеревались.

🟣 ♌ Лев

23 июля - 22 августа · ★★

Сегодня окружающие могут раздражать вас сильнее обычного. Полнолуние образует напряжённый аспект к вашему знаку, и ситуация, которая давно назревала, способна дойти до острой фазы. Не исключено, что избежать неприятного разговора уже не получится.

Но у происходящего может оказаться и полезная сторона: станет известно то, что прежде оставалось скрытым. Новая информация не обязательно будет приятной, зато может помочь лучше разобраться в обстоятельствах.

🟣 ♍ Дева

23 августа - 22 сентября · ★★★

Сегодня вы можете ответить резче, чем собирались. При этом собеседники тоже будут чувствительны к замечаниям, поэтому даже короткая перепалка рискует затянуться.

Само полнолуние благоприятно для вашего знака, но терпение всё равно понадобится. Спокойная реакция поможет пройти этот день с меньшим количеством лишних споров.

🟣 ♎ Весы

23 сентября - 22 октября · ★★★

Вы умеете подбирать убедительные аргументы, хотя открытого противостояния обычно предпочитаете избегать. Сегодня эта привычка пригодится: поводы для разногласий могут возникнуть в разговорах о деньгах, имуществе, детях и совместных планах.

Не исключены споры и в организациях или сообществах, в делах которых вы участвуете. Сохраняйте сдержанность и не торопитесь отвечать на каждый выпад. Не всё требует немедленного вмешательства.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября - 21 ноября · ★★

Не требуйте от себя слишком многого. Полнолуние происходит в противоположном вам знаке, а напряжённые аспекты Луны с Марсом и Плутоном могут осложнить отношения с руководством, родителями и другими членами семьи.

В разговорах понадобится осторожность. Если чувствуете, что обычное обсуждение превращается в борьбу характеров, постарайтесь снизить напряжение, прежде чем продолжать.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября - 21 декабря · ★★★

Сегодня лучше обходить темы, по которым вы заведомо не согласны с собеседником. Разговоры с братьями, сёстрами, другими родственниками и соседями могут оказаться непростыми: перейти от обсуждения к спору будет легче, чем обычно.

Полнолуние также способно добавить сложностей в общение с коллегами или в дела, связанные с домашним питомцем. По возможности не торопите события и оставьте себе время спокойно разобраться с возникающими вопросами.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря - 19 января · ★★★

Сейчас вы востребованы в своём кругу общения. В жизнь возвращаются давние друзья и знакомые, появляются поводы восстановить прежние связи. Это может быть приятно, если не перегружать встречи сложными обсуждениями.

Сегодня особенно важно терпеливо относиться к детям и не обострять споры об общем имуществе, расходах и долгах. Для общения лучше выбирать темы, которые позволяют сохранить доброжелательный настрой.

🟣 ♒ Водолей

20 января - 18 февраля · ★★

Общение с родителями и руководством сегодня потребует выдержки. День не слишком подходит для просьб о разрешении или одобрении: добиться понимания может быть сложнее, чем вы рассчитываете.

В отношениях с любимым человеком и близкими друзьями тоже возможно напряжение. Терпение и дипломатичность помогут больше, чем попытка настоять на немедленном ответе. Дайте собеседнику время обдумать ваши слова.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля - 20 марта · ★★★

Сегодня лучше не затрагивать болезненные темы, включая политику, религию и межнациональные отношения. В рабочем общении тоже стоит снизить требовательность: спор может вспыхнуть быстрее, чем удастся объяснить, что именно вы имели в виду.

По возможности составьте щадящее расписание и не перегружайте себя встречами. Общение с людьми, после которого вы обычно чувствуете себя вымотанными, разумнее перенести.

Если ваш день рождения 26 октября

Вы целеустремлённы, организованны и умеете уверенно руководить. Способность сосредоточиться на главном помогает вам добиваться результата и вести за собой других.

По прогнозу Джорджии Николс, наступающий личный год принесёт новые начинания, приключения и значительные перемены. Определитесь с целями, замечайте открывающиеся возможности и будьте готовы действовать. То, за что вы возьмётесь сейчас, может дать хорошие результаты в будущем.