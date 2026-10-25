Близнецы, Козероги, Рыбы и Девы в гороскопе Тамары Глобы на понедельник 26 октября

В понедельник, 26 октября, Львы дождутся ответа, после которого можно заняться подготовкой к важному делу. Рыбам пригодится внимательность в общем обсуждении: они заметят то, что остальные пока упустили. Начинать неделю с полной определённостью во всём не получится, зато отдельные вопросы удастся решить уже сегодня.
При этом захочется сохранить время для себя и близких. Предстоящая встреча или любимое занятие станут поводом закончить работу вовремя. В личных отношениях многое будет зависеть от первой реакции: поспешное недовольство лучше не превращать в длинный спор.
🟣 ♈ Овен
Главный ход: Похвалу за общий результат могут адресовать только вам. Если упомянете участие другого человека, отношения с ним станут крепче.
Практично: Следующую задачу начинайте с той части, которую можете выполнить самостоятельно.
С людьми: В личном общении захочется больше непосредственности. Добродушная шутка поможет отвлечься от серьёзных тем.
Деньги: Обычные расходы окажутся предсказуемыми, небольшое удовольствие вполне доступно.
Вечер: Понравится занятие руками, позволяющее ненадолго отвлечься от разговоров.
🟣 ♉ Телец
Главный ход: Привычный домашний распорядок окажется неудобным именно сегодня. Более простой вариант позволит справиться с необходимым и вовремя освободиться.
Практично: К сложной рабочей части лучше вернуться после короткого перерыва.
С людьми: Близкому будет приятно, если вы расспросите о его дне и выслушаете подробности.
Деньги: Разовая услуга, которая сэкономит время, может оказаться полезнее покупки.
Вечер: Захочется выйти из дома. Даже недолгая прогулка доставит удовольствие.
🟣 ♊ Близнецы
Главный ход: Из двух личных замыслов станет проще выбрать тот, которым пора заняться первым. Ориентируйтесь на уже сделанную подготовку.
Практично: В текущем деле понадобится короткий ответ по существу, без дополнительных обещаний.
С людьми: Собеседник охотно расскажет о своих намерениях, если не переводить разговор сразу на ваши.
Деньги: Часть свободной суммы можно оставить для выбранного занятия.
Вечер: Порадует дружеское общение, в котором никто не ждёт окончательных решений.
🟣 ♋ Рак
Главный ход: Мелкая бытовая задержка способна испортить утро, но настроение быстро изменится после оживлённого разговора. Не отказывайтесь из-за раздражения от приятных планов.
Практично: Самостоятельная работа пойдёт удачно, когда сможете сосредоточиться без постоянных переключений.
С людьми: Ласка и внимание близкого окажутся особенно кстати. Отвечайте на них открыто.
Деньги: Нужную покупку лучше выбрать, когда перестанете торопиться.
Вечер: Совместное развлечение даст повод посмеяться и забыть утреннюю досаду.
🟣 ♌ Лев
Главный ход: Долгожданный деловой ответ позволит перейти к подготовке. Времени окажется достаточно, поэтому хвататься за всё сразу не понадобится.
Практично: Сначала соберите необходимое для ближайшей части работы, остальное пока может подождать.
С людьми: Личный разговор порадует интересом к вам, который не связан с вашими достижениями.
Деньги: Ясные сроки помогут распределить предстоящие расходы без спешки.
Вечер: Будет приятно провести время с близким человеком и услышать его новости.
🟣 ♍ Дева
Главный ход: Ожидание приятной встречи поможет легче справиться с повседневными заботами. Текущие дела пойдут быстрее, если не отвлекаться на бесконечные приготовления.
Практично: Дома ограничьтесь обычными делами: необязательную переделку можно отложить.
С людьми: Проявить чувство юмора будет легче обычного, разговор получится живым.
Деньги: На совместный отдых хватит суммы, о которой договорились раньше.
Вечер: Встреча порадует неожиданными подробностями. Не пытайтесь заранее придумать её развитие.
🟣 ♎ Весы
Главный ход: К прежней рабочей просьбе могут добавиться новые пожелания. Назовите, что успеете сегодня, и предложите срок для остального.
Практично: Не откладывайте уже готовую часть дела из-за обсуждения дополнений.
С людьми: Дома порадует чужая инициатива. В близком общении захочется нежности и внимания без практического повода.
Деньги: Дополнительные затраты стоит обсудить отдельно от прежней договорённости.
Вечер: Собственное увлечение быстро заинтересует и поможет переключиться после работы.
🟣 ♏ Скорпион
Главный ход: Близкий может неожиданно приревновать вас к обычному общению. Спокойно поясните, что вас связывает с человеком, не отвечая встречными подозрениями.
Практично: На работе удастся продвинуться в вопросе, который требует последовательности и терпения.
С людьми: После объяснения возвращайтесь к привычному общению. Повторные оправдания только продлят неловкость.
Деньги: В повседневном выборе пригодится собственный опыт, дорогая новинка необязательна.
Вечер: Найдётся время и для самостоятельного отдыха, и для тёплого разговора.
🟣 ♐ Стрелец
Главный ход: Захочется потратить на себя больше обычного. Одно действительно желанное приобретение порадует сильнее нескольких вещей, выбранных в порыве.
Практично: Рабочую задачу получится закончить привычным способом, без долгой подготовки.
С людьми: В разговоре будет легко поддержать увлечённость другого человека, не сравнивая его выбор со своим.
Деньги: Определите свободную сумму после обязательных расходов и выбирайте в этих пределах.
Вечер: Захочется сразу воспользоваться покупкой или выбраться на намеченное развлечение.
🟣 ♑ Козерог
Главный ход: Предложение взять больше ответственности заинтересует. Прежде чем согласиться, выясните, какие решения сможете принимать сами и кто поможет в сложной части.
Практично: Обычное дело надёжнее закончить уже знакомым способом.
С людьми: Близкий предложит приятный вечер. Дайте ему возможность самому заняться приготовлениями.
Деньги: Предполагаемый заработок пока не стоит включать в нынешний бюджет.
Вечер: Общее развлечение понравится больше, если рабочие вопросы обсудить заранее.
🟣 ♒ Водолей
Главный ход: Личный замысел захочется сначала обдумать самостоятельно. Когда поймёте собственное желание, чужие советы будет легче оценивать по существу.
Практично: Привычная обязанность потребует аккуратности, особенно в самом начале.
С людьми: Рассказ близкого увлечёт и даст повод узнать больше о его нынешних интересах.
Деньги: На новый замысел пока рано тратиться: сначала решите, что именно хотите попробовать.
Вечер: Смена привычной обстановки освежит впечатления и сделает разговор оживлённее.
🟣 ♓ Рыбы
Главный ход: В общем обсуждении вы заметите важное требование, которое пока не учли. Если сразу предложите поправку, сбережёте время всем участникам.
Практично: На личное дело потребуется время, поэтому не обещайте закончить его между делом.
С людьми: Лёгкий флирт или добрая шутка порадуют больше серьёзного разбора отношений.
Деньги: Перед покупкой вещи для дома проверьте её удобство лично, одного описания недостаточно.
Вечер: Отдохнуть будет приятно с человеком, рядом с которым легко смеяться.
После общего обсуждения полезно коротко назвать, на чём вы остановились и что собираетесь делать дальше. Иногда люди заканчивают приятный разговор с разными представлениями об итоге, хотя в процессе казалось, что все согласны.
Короткая запись поможет каждому спокойно заняться своей частью. Позднее не придётся заново вспоминать, какой вариант выбрали, и возвращаться к вопросу, на который уже ответили.