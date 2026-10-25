Близнецы, Козероги, Рыбы и Девы в гороскопе Тамары Глобы на понедельник 26 октября

В понедельник, 26 октября, Львы дождутся ответа, после которого можно заняться подготовкой к важному делу. Рыбам пригодится внимательность в общем обсуждении: они заметят то, что остальные пока упустили. Начинать неделю с полной определённостью во всём не получится, зато отдельные вопросы удастся решить уже сегодня.

При этом захочется сохранить время для себя и близких. Предстоящая встреча или любимое занятие станут поводом закончить работу вовремя. В личных отношениях многое будет зависеть от первой реакции: поспешное недовольство лучше не превращать в длинный спор.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен

Главный ход: Похвалу за общий результат могут адресовать только вам. Если упомянете участие другого человека, отношения с ним станут крепче.

Практично: Следующую задачу начинайте с той части, которую можете выполнить самостоятельно.

С людьми: В личном общении захочется больше непосредственности. Добродушная шутка поможет отвлечься от серьёзных тем.

Деньги: Обычные расходы окажутся предсказуемыми, небольшое удовольствие вполне доступно.

Вечер: Понравится занятие руками, позволяющее ненадолго отвлечься от разговоров.

🟣 ♉ Телец

Главный ход: Привычный домашний распорядок окажется неудобным именно сегодня. Более простой вариант позволит справиться с необходимым и вовремя освободиться.

Практично: К сложной рабочей части лучше вернуться после короткого перерыва.

С людьми: Близкому будет приятно, если вы расспросите о его дне и выслушаете подробности.

Деньги: Разовая услуга, которая сэкономит время, может оказаться полезнее покупки.

Вечер: Захочется выйти из дома. Даже недолгая прогулка доставит удовольствие.

🟣 ♊ Близнецы

Главный ход: Из двух личных замыслов станет проще выбрать тот, которым пора заняться первым. Ориентируйтесь на уже сделанную подготовку.

Практично: В текущем деле понадобится короткий ответ по существу, без дополнительных обещаний.

С людьми: Собеседник охотно расскажет о своих намерениях, если не переводить разговор сразу на ваши.

Деньги: Часть свободной суммы можно оставить для выбранного занятия.

Вечер: Порадует дружеское общение, в котором никто не ждёт окончательных решений.

🟣 ♋ Рак

Главный ход: Мелкая бытовая задержка способна испортить утро, но настроение быстро изменится после оживлённого разговора. Не отказывайтесь из-за раздражения от приятных планов.

Практично: Самостоятельная работа пойдёт удачно, когда сможете сосредоточиться без постоянных переключений.

С людьми: Ласка и внимание близкого окажутся особенно кстати. Отвечайте на них открыто.

Деньги: Нужную покупку лучше выбрать, когда перестанете торопиться.

Вечер: Совместное развлечение даст повод посмеяться и забыть утреннюю досаду.

🟣 ♌ Лев

Главный ход: Долгожданный деловой ответ позволит перейти к подготовке. Времени окажется достаточно, поэтому хвататься за всё сразу не понадобится.

Практично: Сначала соберите необходимое для ближайшей части работы, остальное пока может подождать.

С людьми: Личный разговор порадует интересом к вам, который не связан с вашими достижениями.

Деньги: Ясные сроки помогут распределить предстоящие расходы без спешки.

Вечер: Будет приятно провести время с близким человеком и услышать его новости.

🟣 ♍ Дева

Главный ход: Ожидание приятной встречи поможет легче справиться с повседневными заботами. Текущие дела пойдут быстрее, если не отвлекаться на бесконечные приготовления.

Практично: Дома ограничьтесь обычными делами: необязательную переделку можно отложить.

С людьми: Проявить чувство юмора будет легче обычного, разговор получится живым.

Деньги: На совместный отдых хватит суммы, о которой договорились раньше.

Вечер: Встреча порадует неожиданными подробностями. Не пытайтесь заранее придумать её развитие.

🟣 ♎ Весы

Главный ход: К прежней рабочей просьбе могут добавиться новые пожелания. Назовите, что успеете сегодня, и предложите срок для остального.

Практично: Не откладывайте уже готовую часть дела из-за обсуждения дополнений.

С людьми: Дома порадует чужая инициатива. В близком общении захочется нежности и внимания без практического повода.

Деньги: Дополнительные затраты стоит обсудить отдельно от прежней договорённости.

Вечер: Собственное увлечение быстро заинтересует и поможет переключиться после работы.

🟣 ♏ Скорпион

Главный ход: Близкий может неожиданно приревновать вас к обычному общению. Спокойно поясните, что вас связывает с человеком, не отвечая встречными подозрениями.

Практично: На работе удастся продвинуться в вопросе, который требует последовательности и терпения.

С людьми: После объяснения возвращайтесь к привычному общению. Повторные оправдания только продлят неловкость.

Деньги: В повседневном выборе пригодится собственный опыт, дорогая новинка необязательна.

Вечер: Найдётся время и для самостоятельного отдыха, и для тёплого разговора.

🟣 ♐ Стрелец

Главный ход: Захочется потратить на себя больше обычного. Одно действительно желанное приобретение порадует сильнее нескольких вещей, выбранных в порыве.

Практично: Рабочую задачу получится закончить привычным способом, без долгой подготовки.

С людьми: В разговоре будет легко поддержать увлечённость другого человека, не сравнивая его выбор со своим.

Деньги: Определите свободную сумму после обязательных расходов и выбирайте в этих пределах.

Вечер: Захочется сразу воспользоваться покупкой или выбраться на намеченное развлечение.

🟣 ♑ Козерог

Главный ход: Предложение взять больше ответственности заинтересует. Прежде чем согласиться, выясните, какие решения сможете принимать сами и кто поможет в сложной части.

Практично: Обычное дело надёжнее закончить уже знакомым способом.

С людьми: Близкий предложит приятный вечер. Дайте ему возможность самому заняться приготовлениями.

Деньги: Предполагаемый заработок пока не стоит включать в нынешний бюджет.

Вечер: Общее развлечение понравится больше, если рабочие вопросы обсудить заранее.

🟣 ♒ Водолей

Главный ход: Личный замысел захочется сначала обдумать самостоятельно. Когда поймёте собственное желание, чужие советы будет легче оценивать по существу.

Практично: Привычная обязанность потребует аккуратности, особенно в самом начале.

С людьми: Рассказ близкого увлечёт и даст повод узнать больше о его нынешних интересах.

Деньги: На новый замысел пока рано тратиться: сначала решите, что именно хотите попробовать.

Вечер: Смена привычной обстановки освежит впечатления и сделает разговор оживлённее.

🟣 ♓ Рыбы

Главный ход: В общем обсуждении вы заметите важное требование, которое пока не учли. Если сразу предложите поправку, сбережёте время всем участникам.

Практично: На личное дело потребуется время, поэтому не обещайте закончить его между делом.

С людьми: Лёгкий флирт или добрая шутка порадуют больше серьёзного разбора отношений.

Деньги: Перед покупкой вещи для дома проверьте её удобство лично, одного описания недостаточно.

Вечер: Отдохнуть будет приятно с человеком, рядом с которым легко смеяться.

После общего обсуждения полезно коротко назвать, на чём вы остановились и что собираетесь делать дальше. Иногда люди заканчивают приятный разговор с разными представлениями об итоге, хотя в процессе казалось, что все согласны.

Короткая запись поможет каждому спокойно заняться своей частью. Позднее не придётся заново вспоминать, какой вариант выбрали, и возвращаться к вопросу, на который уже ответили.