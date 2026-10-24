Тельцы, Стрельцы, Девы и Рыбы в гороскопе Джорджии Лукас на воскресенье 25 октября

Воскресенье располагает к встречам, небольшим поездкам и отдыху в хорошей компании. В прогнозе Джорджии Николс на 25 октября найдётся время и для домашних удовольствий, и для новых впечатлений. Особенно приятно будет провести утро без спешки и строгого расписания.

К вечеру настроение может измениться: разговоры о деньгах, семейных обязанностях и отношениях потребуют больше терпения. Астролог связывает это с приближающимся полнолунием и советует внимательнее выбирать слова, даже если поначалу беседа кажется совершенно безобидной.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Оценка дня по версии астролога: 5 звёзд: активный и насыщенный день; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: не самый удачный; 1: сложный.

🟣 ♈ Овен

21 марта - 19 апреля · ★★★★

Сегодня будет немало возможностей встретиться с людьми, с которыми вам приятно проводить время. Спортивные события, развлечения и совместные занятия с детьми тоже обещают порадовать. Выбирайте то, что позволит отдохнуть и побыть в хорошей компании.

При этом денежные вопросы способны вызвать беспокойство или стать поводом для спора. Особенно осторожно стоит обсуждать возврат долгов. Постарайтесь не позволить одному неприятному разговору испортить весь день.

🟣 ♉ Телец

20 апреля - 20 мая · ★★★

Начало дня обещает быть приятным. Захочется расслабиться дома или немного заняться обстановкой, чтобы всё было удобнее и лучше организовано. Даже простые домашние дела могут доставить удовольствие.

Ближе к вечеру отношения с любимым человеком или близким другом потребуют большей выдержки. Приближающееся полнолуние в вашем знаке может усилить чувствительность к чужим словам. Терпение сегодня поможет больше, чем попытка немедленно выяснить, кто прав.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая - 20 июня · ★★★★

Хороший день для общения с друзьями и участия в общих делах. Вам будет интересно среди людей, с которыми есть что обсудить и чем заняться. Возможно, вы поможете человеку старше или опытнее вас. Не исключено, что поддержка, наоборот, понадобится вам.

Даже на фоне приятных встреч может ощущаться внутреннее напряжение. По прогнозу Николс, к концу дня оно способно усилиться. Старайтесь сохранять спокойствие и не принимать каждую перемену настроения слишком близко к сердцу.

🟣 ♋ Рак

21 июня - 22 июля · ★★★

Сегодня вы будете на виду, и окружающие станут замечать вас чаще обычного. Причём некоторые могут оказаться в курсе подробностей вашей личной жизни. Учитывайте это, если предстоит общение в компании или публичный разговор.

В отношениях с детьми, любимым человеком, друзьями и единомышленниками возможны разногласия. Такт особенно пригодится там, где хочется высказаться сразу и без оговорок. Прежде чем отвечать, убедитесь, что правильно поняли собеседника.

🟣 ♌ Лев

23 июля - 22 августа · ★★★

Вам нужны новые впечатления, поэтому стоит немного изменить привычные планы. Небольшая поездка, незнакомое место или возможность чему-нибудь научиться помогут удовлетворить интерес к новому. Необязательно отправляться далеко, чтобы день запомнился.

В общении с родителями, руководителями и другими авторитетными для вас людьми понадобится терпение. Даже если ваши взгляды расходятся, постарайтесь обойтись без резких ответов.

🟣 ♍ Дева

23 августа - 22 сентября · ★★★

Могут порадовать новости, связанные с деньгами, особенно с наследством, общим имуществом или долгами. Возможно, в вопросе, который вас занимал, появится благоприятный поворот.

При этом Николс советует сегодня быть осторожнее: на фоне напряжения легче отвлечься и допустить досадную оплошность. Следите за тем, что говорите и делаете, не торопитесь и уделяйте больше внимания происходящему вокруг.

🟣 ♎ Весы

23 сентября - 22 октября · ★★★

Первая половина дня располагает к лёгкому, весёлому общению с любимым человеком и друзьями. Можно приятно провести время вместе, не обсуждая ничего сложного и не пытаясь решить все накопившиеся вопросы за один выходной.

К вечеру разговоры об общем имуществе и долгах могут стать напряжённее. Вопросы о том, кому что принадлежит и кто кому должен, лучше обсуждать спокойно и с опорой на конкретные договорённости.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября - 21 ноября · ★★★

У некоторых Скорпионов воскресенье будет связано с рабочей поездкой. Если вам предстоит трудиться, отношения с коллегами обещают быть доброжелательными. Договориться и найти общий язык окажется легче, чем вы ожидали.

Однако приближающееся полнолуние в противоположном вам знаке может добавить напряжения в общение. Сохраняйте спокойствие, если кто-то реагирует острее обычного, и не спешите отвечать тем же.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября - 21 декабря · ★★★★

Вы настроены общаться, развлекаться и получать удовольствие от дня. Порадуют спортивные события и занятия с детьми. Для романтических встреч время тоже благоприятное, поэтому не стоит откладывать приятные планы без необходимости.

Ближе к вечеру возможны разногласия с коллегами или беспокойство из-за вопросов, связанных со здоровьем и домашними животными. Постарайтесь спокойно разобраться в том, что требует внимания, не усиливая тревогу поспешными выводами.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря - 19 января · ★★★

Утро стоит провести неторопливо. Позвольте себе подольше посидеть за завтраком, выпить ещё чашку кофе и почитать. Настроение располагает к отдыху, а к окружающим вы будете относиться особенно доброжелательно и щедро.

По мере того как день подходит к концу, общение с детьми или любимым человеком может становиться сложнее. Если почувствуете, что начинаете раздражаться, не торопитесь продолжать спор. Спокойный тон сейчас особенно важен.

🟣 ♒ Водолей

20 января - 18 февраля · ★★★

Сегодня вы настроены позитивно и с удовольствием пообщаетесь с соседями, братьями, сёстрами и другими родственниками. Небольшая поездка тоже может оказаться приятной и удачно дополнить планы на выходной.

Сложнее будет совместить семейные потребности с рабочими обязанностями. Возможно ощущение, что от вас одновременно ждут слишком многого и дома, и на работе. В разговорах с родителями и руководством постарайтесь сохранять терпение, даже если быстро найти подходящее всем решение не получается.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля - 20 марта · ★★★★

Финансовые перспективы сегодня выглядят благоприятно. Возможно, вы заметите способ увеличить доход или поймёте, как лучше использовать уже имеющиеся возможности.

При этом день требует внимательности. Николс рекомендует не спешить, следить за своими действиями и осторожнее выбирать слова. Постарайтесь не отвлекаться там, где от вашей собранности зависит безопасность.

Если ваш день рождения 25 октября

Вы честолюбивы, организованны и решительны. При этом умеете заботиться о близких, защищать тех, кто вам дорог, и щедро делиться тем, что имеете.

По прогнозу Джорджии Николс, наступающий личный год будет связан с завершением прежних дел и подведением итогов. Стоит пересмотреть, какие отношения, привычки и обстоятельства мешают вам двигаться дальше. Наведите порядок и вокруг себя, и в собственных планах. Больше внимания уделяйте сочувствию, заботе и любви.