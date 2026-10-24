Любовь, деньги и прошлое: Меркурий меняет ход 24 октября

С 24 октября по 13 ноября 2026 года Меркурий переходит в ретроградное движение. Астрологи называют этот период одним из самых эмоционально напряжённых в году: он проходит в Скорпионе и совпадает с ретроградной Венерой. На первый план могут выйти старые отношения, финансовые вопросы, недосказанность и решения, которые давно требовали пересмотра.

Разбираемся, чего ждать от ближайших трёх недель, какие дела лучше завершить, с чем не стоит спешить и что этот период обещает каждому знаку зодиака.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Что такое ретроградный Меркурий и почему о нём столько говорят

Ретроградный Меркурий давно стал одним из самых известных астрологических явлений. Его вспоминают, когда ломается телефон, теряется чемодан, срывается встреча или неожиданно пишет человек, с которым не общались несколько лет.

Но что в действительности происходит с планетой?

С точки зрения астрономии Меркурий никуда назад не движется. Он продолжает обращаться вокруг Солнца в обычном направлении. Просто из-за разницы в скорости и положении Земли и Меркурия относительно Солнца земному наблюдателю временами кажется, будто планета меняет направление движения на фоне звёзд.

Представьте два автомобиля, движущихся по соседним полосам с разной скоростью. В определённый момент из одной машины может показаться, что другая движется назад относительно окружающего пейзажа. С планетами происходит нечто похожее, хотя геометрия их орбит значительно сложнее.

Это и называют кажущимся ретроградным движением.

Обычно Меркурий становится ретроградным три-четыре раза в год. Каждый такой период продолжается приблизительно три недели.

Почему же именно он получил такую репутацию?

В астрологии Меркурий традиционно отвечает за мышление, общение, информацию, документы, обучение, поездки, торговлю и договорённости. Считается, что во время ретроградного движения привычные процессы в этих сферах требуют большего внимания.

Отсюда и популярные предупреждения: перечитывать договоры, проверять сообщения перед отправкой, не торопиться с крупными покупками и осторожнее относиться к обещаниям.

Разумеется, научных доказательств того, что положение Меркурия вызывает бытовые неприятности или влияет на судьбу человека, нет. Астрологические прогнозы предлагают символическую интерпретацию этого периода. Но многие советы, связанные с ним, полезны и без всякой астрологии.

Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий осенью 2026 года

Нынешний период станет третьим и последним ретроградным циклом Меркурия в 2026 году.

Главные даты:

4 октября : начало предварительного теневого периода.

: начало предварительного теневого периода. 24 октября : Меркурий переходит в ретроградное движение в знаке Скорпиона.

: Меркурий переходит в ретроградное движение в знаке Скорпиона. 4 ноября : соединение Меркурия с Солнцем, центральная точка цикла.

: соединение Меркурия с Солнцем, центральная точка цикла. 13 ноября : завершение ретроградного движения.

: завершение ретроградного движения. 30 ноября: окончание заключительного теневого периода.

Самая активная фаза, согласно астрологической трактовке, приходится на 24 октября – 13 ноября.

Однако некоторые астрологи рассматривают весь цикл значительно шире.

Что такое теневой период и почему он длится дольше

Теневым называют время, когда Меркурий проходит тот участок зодиака, к которому впоследствии возвращается во время ретроградного движения.

До 24 октября планета двигалась по этому участку в обычном направлении. Затем начинается её видимое возвращение назад. После 13 ноября Меркурий снова проходит знакомый отрезок, уже в прямом движении.

Поэтому в астрологии принято выделять три стадии: появление темы, её пересмотр и окончательное разрешение.

Если следовать этой трактовке, некоторые вопросы, возникшие после 4 октября, могут получить продолжение в конце октября или начале ноября. А окончательная ясность по ним придёт ближе к концу месяца.

Это не означает, что весь ноябрь нужно жить в ожидании неприятностей. Напротив, заключительный этап считается подходящим для реализации решений, которые удалось обдумать за предыдущие недели.

Чем ретроградный Меркурий в октябре 2026 года отличается от предыдущих

Главная особенность нынешнего периода связана со знаком Скорпиона.

В феврале и марте Меркурий был ретроградным в Рыбах, в июне и июле в Раке. Осенний цикл полностью проходит в Скорпионе. Таким образом, все три ретроградных периода 2026 года приходятся на водные знаки.

Стихию Воды в астрологии связывают с чувствами, памятью, привязанностями и внутренними переживаниями.

Но у Скорпиона свой характер.

Если Рыбы ассоциируются с мечтами и неопределённостью, а Рак с семьёй и прошлым, то Скорпион символизирует доверие, тайны, общие деньги, ревность, глубокую привязанность и всё, о чём люди предпочитают не говорить прямо.

По астрологической трактовке, ближайшие недели могут заставить внимательнее посмотреть на отношения, в которых накопилось слишком много вопросов.

Почему человек перестал звонить? Откуда взялась обида, о которой никто не говорит? Можно ли верить данному обещанию? Почему финансовая договорённость, казавшаяся выгодной, теперь вызывает сомнения?

В этот период астрологи советуют не довольствоваться поверхностными ответами. Но есть и обратная сторона: желание обязательно докопаться до истины способно превратиться в подозрительность.

Главный риск Скорпиона заключается не в том, что правда окажется неприятной, а в соблазне увидеть скрытый смысл даже там, где его нет.

Два ретроградных периода одновременно: почему отношения становятся главной темой

Есть ещё одно обстоятельство, которое делает осень 2026 года необычной.

С 3 октября ретроградное движение совершает также Венера. Оно продолжается до ночи с 13 на 14 ноября по европейскому времени.

Получается, что почти три недели Меркурий и Венера одновременно находятся в ретроградной фазе.

В астрологии Венера связана с любовью, симпатией, удовольствием, красотой, деньгами и представлениями человека о собственной ценности.

Меркурий отвечает за то, как мы думаем и разговариваем. Венера символически описывает то, кого мы любим и чего хотим.

Их одновременное ретроградное движение астрологи связывают с пересмотром личных отношений.

Могут ли вернуться бывшие партнёры?

Одна из самых популярных примет ретроградного Меркурия гласит, что в такие периоды люди из прошлого неожиданно напоминают о себе.

Нынешнее сочетание Меркурия и Венеры делает эту тему особенно заметной в астрологических прогнозах.

Но возвращение бывшего партнёра совсем не обязательно означает возобновление романа.

Иногда разговор нужен для примирения. Иногда для объяснения поступка, который много лет оставался непонятным. А порой достаточно одного сообщения, чтобы окончательно убедиться: прежние отношения закончились не случайно.

Астрологи советуют отличать тоску по человеку от тоски по тому времени, когда вы были вместе.

И ещё одно важное замечание: не стоит расценивать каждое молчание, случайное совпадение или сообщение в социальной сети как знак судьбы.

Что может происходить в существующих отношениях

В парах способны вновь возникнуть вопросы, которые прежде предпочитали обходить стороной.

Например, распределение семейных расходов, ревность, недостаток внимания, старые обиды или разное представление о совместном будущем.

При этом далеко не каждый серьёзный разговор должен заканчиваться драмой.

Если оба готовы слушать, а не только предъявлять претензии, разговор о давно накопившихся проблемах может оказаться полезнее очередной попытки сделать вид, что всё хорошо.

Что рекомендуется делать во время ретроградного Меркурия

Среди астрологических рекомендаций есть немало вполне разумных привычек. Особенно если не превращать их в строгие запреты.

1. Завершать давно отложенные дела. Разобрать накопившиеся документы, закончить проект, ответить на старые письма, исправить ошибки в работе. Такие задачи традиционно считаются подходящими для ретроградного периода.

2. Пересматривать расходы. Проверить банковские подписки, условия кредитов, семейный бюджет и платежи, о которых давно забыли. Особенно полезно выяснить, на что уходят небольшие, но регулярные суммы.

3. Возвращаться к перспективным идеям. Проект, который когда-то не получил развития, вполне может заслуживать второй попытки. Возможно, сейчас есть опыт, люди или возможности, которых раньше не хватало.

4. Наводить порядок в информации. Сделать резервные копии фотографий и документов, разобрать электронную почту, обновить важные контакты и проверить настройки устройств.

5. Спокойно обсуждать сложные вопросы. Если разговор давно назрел, бесконечно откладывать его не стоит. Важнее выбрать подходящий момент и заранее понять, чего вы хотите добиться.

6. Пересматривать личные границы. Иногда полезно честно признаться себе, что вы слишком часто соглашаетесь на неудобные условия, берёте на себя чужие обязанности или поддерживаете отношения исключительно по привычке.

7. Давать себе время на окончательное решение. Особенно когда предложение выглядит заманчивым, а внутри остаются сомнения.

Чего лучше избегать с 24 октября по 13 ноября

Вокруг ретроградного Меркурия сложилось немало запретов. Некоторые астрологи не советуют в этот период жениться, менять работу, покупать автомобиль, начинать отношения или подписывать договоры.

Но сам по себе ретроградный Меркурий не является основанием отменять важные события.

Если сделка подготовлена, документы проверены, а решение взвешено, никаких объективных причин ждать 14 ноября нет.

Тем не менее существуют действия, с которыми полезно быть осторожнее.

Пять вещей, с которыми не стоит торопиться

Крупные покупки под влиянием эмоций. Особенно если вещь дорогая, условия возврата непонятны, а продавец убеждает принять решение немедленно.

Увольнение после одной неприятной беседы. Иногда достаточно нескольких дней, чтобы оценить ситуацию без раздражения и понять, какие варианты действительно доступны.

Возобновление отношений исключительно из ностальгии. Прежде чем начинать всё заново, стоит вспомнить не только хорошие моменты, но и причины расставания.

Финансовые обещания друзьям и родственникам. Совместные расходы и одолженные деньги лучше обсуждать предельно конкретно: суммы, сроки и условия возврата.

Переписки на повышенных тонах. Написанное в раздражении сообщение можно удалить со своего телефона, но невозможно гарантировать, что его уже не прочитали или не сохранили.

Особенно нежелательно принимать решения с целью наказать другого человека, доказать свою правоту или вызвать ревность.

Ретроградность планет здесь ни при чём. Просто последствия подобных поступков могут оказаться гораздо неприятнее самой ситуации, которая их спровоцировала.

Самые важные дни ретроградного Меркурия

24 октября. Начало цикла. В астрологии дни разворота планеты считаются временем, когда лучше избегать лишней спешки. Подходящий момент проверить планы, сроки, документы и незавершённые дела.

30 октября. Напряжённый разговор. В астрологическом календаре Меркурий образует напряжённый аспект с Марсом. Его традиционно связывают с резкими высказываниями, спорами и желанием немедленно получить ответ. Главный совет: не вступать в конфликт ради последнего слова.

4 ноября. Возможность взглянуть иначе. Меркурий соединяется с Солнцем. Астрологи рассматривают эту точку как символический момент переосмысления: ранее непонятная ситуация может предстать в другом свете, а старая идея получить новое развитие.

13 ноября. Завершение ретроградной фазы. Меркурий возвращается к прямому движению. В астрологической трактовке начинается период, когда легче переходить от обсуждения к конкретным действиям.

30 ноября. Окончание теневого периода. Символическое завершение всего цикла, включая возвращение к вопросам, возникшим в начале октября.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 октября – 13 ноября 2026 года

В астрологическом прогнозе нынешний ретроградный Меркурий особенно связан с отношениями, обязательствами, личными решениями и финансовой самостоятельностью.

Каждому знаку он предлагает свою тему для размышлений. Общий прогноз составлен по солнечным знакам, поэтому индивидуальные обстоятельства могут сильно отличаться.

🟣 ♈ Овен

Главная тема: общие деньги, доверие и незакрытые обязательства.

Овнам стоит присмотреться к вопросам, которые зависят не только от них. Совместный бюджет, семейные расходы, долги, кредиты или финансовые обещания могут потребовать дополнительного обсуждения.

В личной жизни на первый план выйдет доверие. Если партнёр что-то недоговаривает, не пытайтесь выяснить всё одним разговором. Возможно, вы просто по-разному воспринимаете одну и ту же ситуацию.

У некоторых Овнов возникнет желание вернуться к старой финансовой идее. Имеет смысл проверить её заново: прежние обстоятельства могли измениться.

Что приветствуется: наводить порядок в совместных финансах, пересматривать условия договорённостей, откровенно обсуждать важное.

Чего избегать: давать деньги в долг из чувства вины, устраивать проверки партнёру, принимать решения из ревности.

Ваш главный совет: прежде чем требовать от другого человека полной открытости, определите, что именно вам необходимо знать и зачем.

🟣 ♉ Телец

Главная тема: любовь, брак и отношения, в которых назрели перемены.

Тельцы окажутся среди тех, кому этот ретроградный период может показаться особенно личным.

На первый план выйдут отношения с партнёром, супругом или человеком, с которым вас связывают важные обязательства. Разговоры, откладывавшиеся месяцами, способны вновь стать актуальными.

Свободные Тельцы могут вспомнить старую симпатию или вновь пересечься с человеком из прошлого. Не исключено и неожиданное признание, которое заставит посмотреть на знакомого иначе.

Однако не стоит путать сильные эмоции с готовностью строить отношения. Красивых слов бывает недостаточно, особенно если прежние проблемы никуда не исчезли.

В деловых союзах полезно пересмотреть распределение ответственности.

Что приветствуется: мириться после недоразумений, обсуждать совместные планы, уточнять ожидания друг от друга.

Чего избегать: проверять чувства ультиматумами, соглашаться на неудобные условия ради сохранения отношений.

Ваш главный совет: оценивайте не обещания, а то, насколько поступки человека им соответствуют.

🟣 ♊ Близнецы

Главная тема: работа, повседневные дела и привычки.

Близнецам придётся уделить больше внимания мелочам, которые обычно удаётся решать между делом.

Возможны возвращение старого рабочего задания, пересмотр графика, повторное обсуждение проекта или необходимость исправить то, что раньше сделали слишком быстро.

Не исключено, что привычный распорядок уже перестал вас устраивать. Возможно, вы берёте на себя слишком много, постоянно отвлекаетесь или тратите силы на задачи, которые могли бы выполнять другие люди.

Это подходящее время для упрощения повседневной жизни.

В отношениях с коллегами лучше выбирать конкретные формулировки: кто отвечает за результат, что нужно сделать и к какому сроку.

Что приветствуется: доводить дела до конца, пересматривать расписание, упорядочивать рабочие процессы, возвращаться к полезным привычкам.

Чего избегать: обещать больше, чем можете выполнить, соглашаться на новые обязанности без обсуждения условий.

Ваш главный совет: не пытайтесь стать ещё продуктивнее. Сначала избавьтесь от того, что мешает нормально работать и отдыхать.

🟣 ♋ Рак

Главная тема: романтика, чувства, дети и удовольствие от жизни.

Раков нынешний период может вернуть к тому, что когда-то приносило радость.

Возможно, вы снова захотите заняться давно забытым увлечением, восстановить дружеское общение или осуществить идею, которую постоянно откладывали.

В романтической жизни не исключено появление старой симпатии. Но прежде чем строить планы, постарайтесь понять, чем вас привлекает этот человек сейчас, а не несколько лет назад.

У Раков, состоящих в отношениях, может появиться желание вернуть близость и внимание, которых стало меньше из-за повседневных забот.

Тем, у кого есть дети, стоит уделить больше времени разговорам об их интересах и переживаниях.

Что приветствуется: возвращаться к творчеству, устраивать свидания, заниматься любимым делом, находить время для семьи.

Чего избегать: романтизировать прошлое, сравнивать нынешние отношения с прежними, требовать постоянных доказательств любви.

Ваш главный совет: иногда вернуть радость проще, чем кажется. Начните с того, от чего когда-то отказались исключительно из-за нехватки времени.

🟣 ♌ Лев

Главная тема: семья, дом и старые эмоциональные вопросы.

Львам предстоит внимательнее посмотреть на происходящее дома.

Разговор с родственником, необходимость пересмотреть семейные планы или решение жилищного вопроса могут занять больше времени, чем ожидалось.

У некоторых Львов появится желание изменить домашнюю обстановку, вернуться к отложенному ремонту или наконец разобраться с вещами, которые годами занимают место.

Но главные перемены могут касаться не квартиры, а атмосферы в семье.

Есть вероятность, что снова возникнет старый спор. Вместо поиска виноватых попробуйте выяснить, почему этот вопрос до сих пор остаётся болезненным.

В работе также полезно помнить о балансе: не всякая срочная задача требует жертвовать личным временем.

Что приветствуется: заниматься домом, разбирать семейные документы, обсуждать бытовые расходы, восстанавливать отношения с близкими.

Чего избегать: возвращаться к давним обидам ради упрёков, принимать решения за всех членов семьи.

Ваш главный совет: желание сохранить мир дома не должно означать, что ваши собственные потребности всегда стоят на последнем месте.

🟣 ♍ Дева

Главная тема: общение, документы и информация.

Девам этот период предлагает заняться тем, что они умеют особенно хорошо: замечать детали.

Но даже привычная внимательность может не спасти от недоразумений, если пытаться контролировать всё одновременно.

Старые договорённости, переписки, поездки и документы могут вновь потребовать вашего участия. Возможно, придётся уточнить сказанное ранее или вернуться к разговору, который обе стороны поняли по-разному.

В окружении может объявиться знакомый, с которым вы давно потеряли связь.

Хорошее время для повторного обучения, восстановления профессиональных контактов и работы над текстами или проектами, требующими редактирования.

Что приветствуется: перепроверять информацию, завершать оформление документов, возвращаться к обучению, восстанавливать полезные связи.

Чего избегать: критиковать людей за каждую неточность, делать выводы по обрывкам переписки.

Ваш главный совет: не всякое недоразумение нуждается в долгом разборе. Иногда достаточно просто переспросить.

🟣 ♎ Весы

Главная тема: личные деньги, самооценка и настоящие желания.

Весам предстоит разобраться с вопросом, который многие предпочитают не задавать себе прямо: сколько на самом деле стоит то, на что вы тратите время и силы?

Речь может идти о работе, услугах, неоплаченных обязательствах или покупках, которые обещали радость, но оказались бесполезными.

Ретроградная Венера, управляющая вашим знаком, делает тему личных ценностей особенно заметной в астрологической трактовке.

Возможен пересмотр условий сотрудничества, возвращение старого источника дохода или желание наконец обсудить оплату своего труда.

В личных отношениях может стать очевиднее, где вы слишком часто уступаете ради спокойствия.

Что приветствуется: пересчитывать бюджет, пересматривать условия оплаты, отказываться от лишних расходов, оценивать собственные возможности.

Чего избегать: покупать дорогие вещи ради впечатления на окружающих, соглашаться на несправедливые финансовые условия.

Ваш главный совет: хорошее отношение к людям не обязывает вас постоянно поступаться собственными интересами.

🟣 ♏ Скорпион

Главная тема: личные решения, отношения и новый взгляд на себя.

Скорпионы окажутся в центре нынешнего астрологического сюжета: Меркурий проходит ретроградный цикл именно в их знаке.

Могут вернуться вопросы, связанные с вашим выбором, репутацией, образом жизни или важными отношениями.

Не исключено, что человек из прошлого вновь появится в поле зрения. Возможно, захочется объяснить свой прежний поступок или получить ответ, которого когда-то не дождались.

Главная задача этого периода состоит не в том, чтобы восстановить всё утраченное. Гораздо важнее разобраться, какие желания действительно остаются вашими.

В профессиональной жизни полезно пересмотреть способы общения. Привычка говорить резко или проверять людей на прочность может давать совсем не тот результат, которого вы ожидаете.

Что приветствуется: возвращаться к личным целям, заканчивать старые дела, менять привычные реакции, спокойно обсуждать отношения.

Чего избегать: устраивать эмоциональные испытания, подозревать окружающих без оснований, стремиться контролировать чужие решения.

Ваш главный совет: вам не нужно возвращаться к прежней версии себя только потому, что другие люди к ней привыкли.

🟣 ♐ Стрелец

Главная тема: незавершённое прошлое и необходимость восстановить силы.

Стрельцам нынешний период может принести желание сократить общение и немного отдалиться от привычной суеты.

События последних месяцев могли накопить больше усталости, чем вы готовы признать.

Возможно, вспомнится история, с которой вы считали себя давно примирившимся. Или появится информация, заставляющая иначе оценить старое решение.

Не торопитесь обсуждать свои переживания со всеми подряд. Некоторые выводы полезнее сначала сделать самостоятельно.

В работе лучше сосредоточиться на незавершённых проектах. Идеи, которые пока не готовы к публичному представлению, можно спокойно доработать.

Что приветствуется: отдыхать, разбирать незаконченные дела, сокращать ненужные обязательства, возвращаться к планам, требующим подготовки.

Чего избегать: рассказывать чужие секреты, соглашаться на дополнительные нагрузки, игнорировать собственную усталость.

Ваш главный совет: пауза не означает, что вы отстали от жизни. Возможно, именно сейчас она поможет понять, куда двигаться дальше.

🟣 ♑ Козерог

Главная тема: друзья, окружение и планы на будущее.

Козерогам стоит внимательно посмотреть на людей, с которыми они связывают свои планы.

Кто-то из давних знакомых может предложить интересное сотрудничество. Возможно возвращение в старую команду, возобновление профессионального общения или совместного проекта.

Но есть и другая вероятность: вы обнаружите, что отношения с некоторыми людьми держатся исключительно на привычке.

Необязательно устраивать громкое выяснение отношений. Иногда достаточно перестать вкладывать силы туда, где ваши усилия давно воспринимают как должное.

В работе перспективной может оказаться идея, обсуждавшаяся ещё несколько месяцев назад. Теперь стоит оценить её с учётом реальных ресурсов.

Что приветствуется: восстанавливать профессиональные связи, пересматривать совместные планы, возвращаться к коллективным проектам.

Чего избегать: брать на себя чужие обязательства, соглашаться с большинством вопреки собственному мнению.

Ваш главный совет: надёжное окружение определяется не количеством знакомых, а тем, на кого действительно можно положиться.

🟣 ♒ Водолей

Главная тема: карьера, репутация и профессиональные решения.

Водолеям этот период может напомнить о незавершённой рабочей истории.

Возможно, придётся вернуться к старому проекту, обсудить прежнее предложение или уточнить договорённости с руководством.

Некоторым представится возможность исправить ошибку, которая прежде мешала продвижению.

В то же время может появиться желание резко изменить профессиональное направление. Не спешите отказываться от уже достигнутого. Сначала стоит выяснить, чего именно вам не хватает на нынешнем месте.

Важные переговоры лучше вести с конкретными цифрами, сроками и условиями.

Отдельное внимание уделите тому, как ваши слова воспринимают окружающие. В этот период астрологический прогноз советует избегать публичных конфликтов.

Что приветствуется: обновлять резюме, восстанавливать рабочие контакты, дорабатывать проекты, пересматривать карьерные цели.

Чего избегать: увольняться на эмоциях, спорить с начальством из принципа, давать публичные обещания без уверенности в результате.

Ваш главный совет: иногда профессиональный рост начинается не с новой должности, а с пересмотра правил, по которым вы привыкли работать.

🟣 ♓ Рыбы

Главная тема: поездки, обучение и пересмотр жизненных взглядов.

Рыбы могут вновь заинтересоваться идеей, которая раньше казалась слишком сложной или несвоевременной.

Это может быть поездка, образовательный курс, изучение иностранного языка, работа с зарубежными партнёрами или желание изменить профессиональную специализацию.

Если в планах есть путешествие, уделите внимание документам, бронированию и условиям возврата билетов.

В общении с людьми из другой культурной или профессиональной среды могут возникнуть интересные разговоры. Не исключено, что услышанная мысль заставит пересмотреть прежнее убеждение.

А ещё этот период способен напомнить о давней мечте, которую вы отложили из-за чужого мнения.

Что приветствуется: возвращаться к обучению, готовить поездки, проверять документы, заканчивать давно начатые интеллектуальные проекты.

Чего избегать: доверять непроверенным обещаниям, покупать дорогие образовательные программы без изучения условий, спорить ради доказательства своей правоты.

Ваш главный совет: перемена мнения не делает вас непоследовательным человеком. Иногда она означает, что вы узнали достаточно, чтобы увидеть больше возможностей.

Когда станет легче и чего ждать после 13 ноября

13 ноября Меркурий завершает ретроградную фазу. В традиционной астрологии этот момент связывают с постепенным возвращением ясности в общении и делах.

Однако астрологи не считают, что все вопросы обязательно решатся за один день. С 13 по 30 ноября продолжается заключительный теневой период, когда полезно проверить принятые решения и окончательно разобраться с тем, что осталось незавершённым.

Венера также возвращается к прямому движению в ночь с 13 на 14 ноября по европейскому времени. Это придаёт середине месяца дополнительное символическое значение для вопросов любви, доверия и личных ценностей.

И всё же ждать определённой даты, чтобы начать жить по-новому, совершенно необязательно.

Главная мысль нынешнего ретроградного Меркурия проста: прошлое не всегда возвращается для того, чтобы остаться. Порой оно напоминает о себе только затем, чтобы вы наконец поняли, почему когда-то решили двигаться дальше.

А если за эти три недели удастся завершить хотя бы одно давнее дело, разобраться с неприятным разговором или отказаться от ненужного обязательства, период уже можно будет считать проведённым с пользой.