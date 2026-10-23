23 октября 2026, 10:10

Рыбы, Весы, Скорпионы и Тельцы в ультракоротком гороскопе на субботу 24 октября (+совет)

Рыбы, Весы, Скорпионы и Тельцы в ультракоротком гороскопе на субботу 24 октября (+совет)

Гороскоп на 24 октября: Овнам - выпустить пар, Весам - уточнить планы

Суббота даст желание действовать, но спешка может добавить ненужной суеты. Лучше всего пойдут небольшие дела с понятным результатом. Встречи и поездки стоит подтвердить заранее, а в разговорах - обходиться без допросов и поспешных выводов.

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♈ Овен
Избыток энергии может сделать вас нетерпеливыми даже к обычным домашним разговорам. Дайте этой силе полезный выход.
Совет: начните день с быстрой ходьбы или привычной тренировки.

♉ Телец
Невысказанный вопрос способен испортить настроение сильнее самого ответа. Однако обсуждать его лучше без попытки поймать человека на противоречии.
Совет: задайте один вопрос и дайте собеседнику спокойно ответить.

♊ Близнецы
Мелкая бытовая неисправность напомнит о себе в неподходящий момент. Сегодня получится хотя бы выяснить, что нужно для её устранения.
Совет: запишите модель вещи и сфотографируйте деталь перед поиском замены.

♋ Рак
Планы на отдых могут измениться из-за чужой занятости. Это возможность устроить себе приятный день без долгих согласований.
Совет: сходите самостоятельно туда, куда давно хотели, - в кино, кафе или музей.

♌ Лев
При разборе домашних бумаг может найтись документ, который вы считали потерянным. Небольшая ревизия избавит от будущих поисков.
Совет: соберите гарантии и инструкции к технике в одну папку.

♍ Дева
В знакомом маршруте легко действовать автоматически и пропустить изменение расписания или места встречи.
Совет: перед выходом проверьте адрес, часы работы и время в пути.

♎ Весы
Участники общей встречи могут по-разному помнить договорённости. Лучше выяснить это до того, как кто-то окажется у закрытой двери.
Совет: подтвердите время и место одним сообщением всем приглашённым.

♏ Скорпион
Захочется пересмотреть недавнее решение. Новые сомнения заслуживают внимания, но не требуют немедленно всё отменять.
Совет: запишите, какая именно новая информация изменила ваше мнение.

♐ Стрелец
Суббота подойдёт для самостоятельного дела, которое постоянно откладывалось в ожидании компании. Начать будет проще, чем казалось.
Совет: выполните первый этап без помощников, если задача вам по силам.

♑ Козерог
Дружеская просьба может потребовать участия, которого от вас на самом деле не ждут. Уточнение сбережёт и силы, и отношения.
Совет: спросите, какой конкретно помощи человеку сейчас не хватает.

♒ Водолей
Небольшая ошибка может вызвать желание незаметно её исправить. Но если она затрагивает других, короткое признание упростит дело.
Совет: сообщите, что произошло и как вы собираетесь это исправить.

♓ Рыбы
Удачную идею для выходного легко перегрузить дополнительными остановками и поручениями. Сохраните удовольствие от самого занятия.
Совет: отправляясь отдыхать, не добавляйте по дороге список обязательных дел.

 

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