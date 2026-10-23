Раки, Девы, Овны и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 24 октября

В субботу, 24 октября 2026 года, Раки решатся осуществить личную затею самостоятельно, а Козероги воспользуются удобным временем для необходимого дела. Одно получится сделать раньше, чем рассчитывали, другое заинтересует уже в течение дня. При этом менять весь распорядок не понадобится: небольшие приготовления позволят сохранить и собственные планы, и договорённости с близкими.
Встречи тоже принесут пользу и удовольствие. Чужой опыт поможет справиться с домашней заботой, совместное занятие покажет знакомого с неожиданной стороны. С людьми, которых вы привыкли видеть в одной роли, найдутся новые темы и общие интересы.
🟣 ♈ Овен
Главный ход: Знакомый покажет умение, которого вы за ним не замечали. Вместе получится справиться быстрее.
Практично: Дайте человеку выполнить свою часть самостоятельно. Постоянные поправки помешают оценить результат.
С людьми: Общий интерес сделает разговор непринуждённее. Прежнее мнение о собеседнике изменится к лучшему.
Деньги: Для совместного дела приобретайте только необходимое. Дополнения можно выбрать позднее, если они понадобятся.
Вечер: Понравится время вдвоём. Обсуждение вашего личного плана заинтересует дорогого человека.
🟣 ♉ Телец
Главный ход: Обычный разговор подскажет решение домашнего вопроса. Чужой опыт избавит от ненужных хлопот.
Практично: Перед покупкой проверьте, подойдёт ли выбранная вещь. Тогда не придётся ехать в магазин ещё раз.
С людьми: Близкий охотно возьмёт на себя небольшую часть дела, если прямо попросить об участии.
Деньги: Надёжная вещь оправдает умеренную доплату. Дешёвая временная замена может обойтись дороже, если скоро понадобится ещё одна.
Вечер: После хлопот будет приятно почитать или посмотреть что-нибудь самостоятельно. Продолжать обсуждать хозяйство не захочется.
🟣 ♊ Близнецы
Главный ход: Собеседник заинтересуется вашим замыслом и предложит поучаствовать. Начать вместе окажется легче.
Практично: Договоритесь о ближайшем действии. Остальные подробности станут яснее, когда начнёте.
С людьми: Различие вкусов добавит интереса к общению. Вам не придётся убеждать друг друга во всём.
Деньги: Не оплачивайте приготовления за остальных, пока каждый не подтвердил своё участие.
Вечер: Беседа получится оживлённой. Помимо общего дела найдутся темы, которые захочется обсудить подробнее.
🟣 ♋ Рак
Главный ход: Вы решитесь на прогулку или поездку без компании. Возможность выбирать всё по своему вкусу порадует.
Практично: Сначала закончите необходимое дома. Остальное подождёт до возвращения.
С людьми: Близкие спокойно отнесутся к вашим планам. Позднее будет приятно поделиться впечатлениями.
Деньги: Определите посильную сумму на день. Тогда небольшое спонтанное удовольствие не помешает обязательным расходам.
Вечер: Появится романтическое настроение. Ваше приглашение встретят с интересом, даже если раньше инициатива исходила не от вас.
🟣 ♌ Лев
Главный ход: Разные пожелания близких удастся совместить. Вы сможете по очереди заняться тем, что нравится каждому.
Практично: После договорённости не усложняйте приготовления. Простого варианта будет достаточно, чтобы всё состоялось.
С людьми: Внимание к чужому вкусу получит ответ. Участники охотно поддержат и ваше предложение.
Деньги: Стоимость общей части отдыха лучше назвать заранее. Вы легко найдёте посильный вариант.
Вечер: После многолюдного дня особенно понравится спокойное общение вдвоём, без дальнейших сборов и поездок.
🟣 ♍ Дева
Главный ход: Вы найдёте простой способ быстрее справляться с домашними заботами. Польза будет заметна сразу.
Практично: Закончите намеченное, не добавляя новых улучшений. Для остального найдётся другой день.
С людьми: Близкому захочется поговорить о том, что увлекает лично его. Хозяйственные вопросы уже могут подождать.
Деньги: Подходящая вещь обнаружится среди имеющихся. Ненужную покупку можно будет отменить.
Вечер: Встреча вне дома подарит новые впечатления. Будет интересно узнать что-нибудь вместе с другими.
🟣 ♎ Весы
Главный ход: Человек, с которым вы редко сотрудничаете, окажется хорошим помощником. Ваши умения удачно дополнят друг друга.
Практично: Разделите задачу на понятные части. Проверять каждое чужое действие не потребуется.
С людьми: После совместных хлопот найдётся повод поговорить о личных интересах. Собеседник приятно удивит.
Деньги: Покупайте необходимое в нужном количестве. Запасы на всякий случай сейчас только увеличат расходы.
Вечер: Захочется движения. Активный отдых или прогулка понравятся больше продолжения домашних занятий.
🟣 ♏ Скорпион
Главный ход: В компании вы легко привлечёте внимание. Юмор поможет разговориться даже тем, кто поначалу молчал.
Практично: С необходимыми делами разберитесь до встречи. Тогда не придётся отвлекаться на оставленные поручения.
С людьми: Сдержанный знакомый поддержит разговор и проявит симпатию. Общаться станет свободнее.
Деньги: Хорошее настроение не требует дополнительных трат. Намеченной суммы хватит, чтобы приятно провести время.
Вечер: После оживлённого общения увлечёт самостоятельное занятие. Продлевать встречу только из вежливости незачем.
🟣 ♐ Стрелец
Главный ход: Прежний план перестанет привлекать, зато появится более подходящее занятие. Перемена вкуса не вызовет сожаления.
Практично: Предупредите тех, кто рассчитывал на ваше участие. Не меняйте общую договорённость молча.
С людьми: Друг предложит любопытную идею. Можно воспользоваться ею частично, сохранив собственный выбор.
Деньги: Уже потраченное на подготовку не обязывает продолжать расходы на то, что больше не нужно.
Вечер: Новое занятие увлечёт само по себе. Искать для него компанию специально не захочется.
🟣 ♑ Козерог
Главный ход: Для нужного дела найдётся неожиданно удобное время. Вы сможете закончить его раньше намеченного.
Практично: Уточните изменившиеся подробности. Остальной распорядок не придётся перестраивать из-за одной договорённости.
С людьми: Новое знакомство продолжится: кроме общего дела найдутся и другие темы. Появится желание узнать о человеке больше.
Деньги: Доплачивать за срочность не понадобится. Обычный срок окажется вполне подходящим.
Вечер: Любимое развлечение доставит удовольствие и без компании. Будет приятно посвятить ему столько времени, сколько хочется.
🟣 ♒ Водолей
Главный ход: Небольшая перемена в привычном образе окажется удачной. Понравится сочетание знакомых вещей, которое прежде не пробовали.
Практично: С незавершённым делом удастся справиться за один раз. Всё необходимое уже есть под рукой.
С людьми: Комплимент порадует, а собственная уверенность поможет завязать разговор. Всеобщего одобрения ждать незачем.
Деньги: Обновление не обязательно потребует покупок. Попробуйте иначе сочетать то, что уже есть.
Вечер: Захочется вернуться к занятию, на которое в будни не хватало терпения. Спешить с результатом не придётся.
🟣 ♓ Рыбы
Главный ход: Разговор наедине прояснит намерения человека, о которых вы только догадывались. Сразу решать всё наперёд необязательно.
Практично: Не назначайте дела вплотную друг к другу. Разговор может продлиться дольше, чем вы рассчитывали.
С людьми: После прямого вопроса станет легче рассказать и о собственном желании. Собеседник внимательно выслушает.
Деньги: Небольшая трата на удовольствие останется посильной, если заранее учесть обычные расходы.
Вечер: Знакомое занятие поможет спокойно обдумать услышанное. Приятных подробностей окажется больше, чем замечали вначале.
При нескольких заманчивых предложениях на выходной от чего-то приходится отказаться. Это ещё не означает, что выбор неудачен. Постоянно сравнивая происходящее с тем, что могло бы ждать в другом месте, легко упустить удовольствие от нынешнего занятия.
Второй план можно сохранить на потом, не переделывая ради него весь день. Если выбранное занятие увлекло, не спешите прерываться. Так будет проще заметить, что именно вам понравилось, и решить, хочется ли повторить.