Раки, Девы, Овны и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 24 октября

В субботу, 24 октября 2026 года, Раки решатся осуществить личную затею самостоятельно, а Козероги воспользуются удобным временем для необходимого дела. Одно получится сделать раньше, чем рассчитывали, другое заинтересует уже в течение дня. При этом менять весь распорядок не понадобится: небольшие приготовления позволят сохранить и собственные планы, и договорённости с близкими. Встречи тоже принесут пользу и удовольствие. Чужой опыт поможет справиться с домашней заботой, совместное занятие покажет знакомого с неожиданной стороны. С людьми, которых вы привыкли видеть в одной роли, найдутся новые темы и общие интересы. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Главный ход: Знакомый покажет умение, которого вы за ним не замечали. Вместе получится справиться быстрее. Практично: Дайте человеку выполнить свою часть самостоятельно. Постоянные поправки помешают оценить результат. С людьми: Общий интерес сделает разговор непринуждённее. Прежнее мнение о собеседнике изменится к лучшему. Деньги: Для совместного дела приобретайте только необходимое. Дополнения можно выбрать позднее, если они понадобятся. Вечер: Понравится время вдвоём. Обсуждение вашего личного плана заинтересует дорогого человека.

🟣 ♉ Телец Главный ход: Обычный разговор подскажет решение домашнего вопроса. Чужой опыт избавит от ненужных хлопот. Практично: Перед покупкой проверьте, подойдёт ли выбранная вещь. Тогда не придётся ехать в магазин ещё раз. С людьми: Близкий охотно возьмёт на себя небольшую часть дела, если прямо попросить об участии. Деньги: Надёжная вещь оправдает умеренную доплату. Дешёвая временная замена может обойтись дороже, если скоро понадобится ещё одна. Вечер: После хлопот будет приятно почитать или посмотреть что-нибудь самостоятельно. Продолжать обсуждать хозяйство не захочется.

🟣 ♊ Близнецы Главный ход: Собеседник заинтересуется вашим замыслом и предложит поучаствовать. Начать вместе окажется легче. Практично: Договоритесь о ближайшем действии. Остальные подробности станут яснее, когда начнёте. С людьми: Различие вкусов добавит интереса к общению. Вам не придётся убеждать друг друга во всём. Деньги: Не оплачивайте приготовления за остальных, пока каждый не подтвердил своё участие. Вечер: Беседа получится оживлённой. Помимо общего дела найдутся темы, которые захочется обсудить подробнее.

🟣 ♋ Рак Главный ход: Вы решитесь на прогулку или поездку без компании. Возможность выбирать всё по своему вкусу порадует. Практично: Сначала закончите необходимое дома. Остальное подождёт до возвращения. С людьми: Близкие спокойно отнесутся к вашим планам. Позднее будет приятно поделиться впечатлениями. Деньги: Определите посильную сумму на день. Тогда небольшое спонтанное удовольствие не помешает обязательным расходам. Вечер: Появится романтическое настроение. Ваше приглашение встретят с интересом, даже если раньше инициатива исходила не от вас.

🟣 ♌ Лев Главный ход: Разные пожелания близких удастся совместить. Вы сможете по очереди заняться тем, что нравится каждому. Практично: После договорённости не усложняйте приготовления. Простого варианта будет достаточно, чтобы всё состоялось. С людьми: Внимание к чужому вкусу получит ответ. Участники охотно поддержат и ваше предложение. Деньги: Стоимость общей части отдыха лучше назвать заранее. Вы легко найдёте посильный вариант. Вечер: После многолюдного дня особенно понравится спокойное общение вдвоём, без дальнейших сборов и поездок.

🟣 ♍ Дева Главный ход: Вы найдёте простой способ быстрее справляться с домашними заботами. Польза будет заметна сразу. Практично: Закончите намеченное, не добавляя новых улучшений. Для остального найдётся другой день. С людьми: Близкому захочется поговорить о том, что увлекает лично его. Хозяйственные вопросы уже могут подождать. Деньги: Подходящая вещь обнаружится среди имеющихся. Ненужную покупку можно будет отменить. Вечер: Встреча вне дома подарит новые впечатления. Будет интересно узнать что-нибудь вместе с другими.

🟣 ♎ Весы Главный ход: Человек, с которым вы редко сотрудничаете, окажется хорошим помощником. Ваши умения удачно дополнят друг друга. Практично: Разделите задачу на понятные части. Проверять каждое чужое действие не потребуется. С людьми: После совместных хлопот найдётся повод поговорить о личных интересах. Собеседник приятно удивит. Деньги: Покупайте необходимое в нужном количестве. Запасы на всякий случай сейчас только увеличат расходы. Вечер: Захочется движения. Активный отдых или прогулка понравятся больше продолжения домашних занятий.

🟣 ♏ Скорпион Главный ход: В компании вы легко привлечёте внимание. Юмор поможет разговориться даже тем, кто поначалу молчал. Практично: С необходимыми делами разберитесь до встречи. Тогда не придётся отвлекаться на оставленные поручения. С людьми: Сдержанный знакомый поддержит разговор и проявит симпатию. Общаться станет свободнее. Деньги: Хорошее настроение не требует дополнительных трат. Намеченной суммы хватит, чтобы приятно провести время. Вечер: После оживлённого общения увлечёт самостоятельное занятие. Продлевать встречу только из вежливости незачем.

🟣 ♐ Стрелец Главный ход: Прежний план перестанет привлекать, зато появится более подходящее занятие. Перемена вкуса не вызовет сожаления. Практично: Предупредите тех, кто рассчитывал на ваше участие. Не меняйте общую договорённость молча. С людьми: Друг предложит любопытную идею. Можно воспользоваться ею частично, сохранив собственный выбор. Деньги: Уже потраченное на подготовку не обязывает продолжать расходы на то, что больше не нужно. Вечер: Новое занятие увлечёт само по себе. Искать для него компанию специально не захочется.

🟣 ♑ Козерог Главный ход: Для нужного дела найдётся неожиданно удобное время. Вы сможете закончить его раньше намеченного. Практично: Уточните изменившиеся подробности. Остальной распорядок не придётся перестраивать из-за одной договорённости. С людьми: Новое знакомство продолжится: кроме общего дела найдутся и другие темы. Появится желание узнать о человеке больше. Деньги: Доплачивать за срочность не понадобится. Обычный срок окажется вполне подходящим. Вечер: Любимое развлечение доставит удовольствие и без компании. Будет приятно посвятить ему столько времени, сколько хочется.

🟣 ♒ Водолей Главный ход: Небольшая перемена в привычном образе окажется удачной. Понравится сочетание знакомых вещей, которое прежде не пробовали. Практично: С незавершённым делом удастся справиться за один раз. Всё необходимое уже есть под рукой. С людьми: Комплимент порадует, а собственная уверенность поможет завязать разговор. Всеобщего одобрения ждать незачем. Деньги: Обновление не обязательно потребует покупок. Попробуйте иначе сочетать то, что уже есть. Вечер: Захочется вернуться к занятию, на которое в будни не хватало терпения. Спешить с результатом не придётся.

🟣 ♓ Рыбы Главный ход: Разговор наедине прояснит намерения человека, о которых вы только догадывались. Сразу решать всё наперёд необязательно. Практично: Не назначайте дела вплотную друг к другу. Разговор может продлиться дольше, чем вы рассчитывали. С людьми: После прямого вопроса станет легче рассказать и о собственном желании. Собеседник внимательно выслушает. Деньги: Небольшая трата на удовольствие останется посильной, если заранее учесть обычные расходы. Вечер: Знакомое занятие поможет спокойно обдумать услышанное. Приятных подробностей окажется больше, чем замечали вначале.