Овны, Раки, Весы и Водолеи в гороскопе Джорджии Николс на субботу 24 октября

Суббота обещает быть деятельной: захочется выбраться из дома, встретиться с друзьями, заняться спортом или наконец разобраться с домашними делами. В прогнозе Джорджии Николс на 24 октября много энергии и решимости, хотя не всё будет происходить с той скоростью, на которую вы рассчитываете.

Начавшийся ретроградный Меркурий может напомнить о прежних знакомых, отложенных разговорах и незавершённых делах. В ближайшие недели стоит внимательнее проверять договорённости, время встреч и расчёты. Особенно там, где ошибка обычно кажется маловероятной.

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Оценка дня по версии астролога: 5 звёзд: активный и насыщенный день; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: не самый удачный; 1: сложный.

🟣 ♈ Овен

21 марта - 19 апреля · ★★★★

Энергии сегодня много, а к своим планам вы относитесь вполне серьёзно. Возможно, даже захочется составить список дел и последовательно вычёркивать выполненное. День подходит для занятий, после которых можно увидеть конкретный результат.

Обязательно найдите время для движения. Тренировка, спортивная игра или небольшое соревнование придутся вам по душе. Порадуют и занятия с детьми, особенно если можно что-нибудь нарисовать, смастерить или придумать вместе.

🟣 ♉ Телец

20 апреля - 20 мая · ★★★

Сегодня вам могут помочь навести порядок дома и устроить всё удобнее. Поддержка будет ненавязчивой, но полезной, особенно если до каких-то домашних дел давно не доходили руки.

Ретроградный Меркурий находится напротив вашего знака, поэтому в жизни могут вновь появиться бывшие партнёры и старые друзья. Это не обязательно личная встреча: возможны переписка, неожиданные воспоминания или даже сон о человеке, с которым вы давно не общались.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая - 20 июня · ★★★★

Встречи с друзьями и общение с единомышленниками принесут удовольствие. В компании может оказаться человек старше или опытнее вас. Вы, в свою очередь, будете говорить прямо и с таким воодушевлением, что останетесь замечены.

В ближайшие недели ваша планета-покровитель Меркурий движется ретроградно. Возможны досадные ошибки и задержки на работе, а также накладки в делах, связанных со здоровьем, например путаница с записью на приём. Внимательная проверка деталей поможет избежать части этих неприятностей.

🟣 ♋ Рак

21 июня - 22 июля · ★★★

Разговоры с родителями, руководством, влиятельными людьми или сотрудниками полиции сегодня будут серьёзными и конкретными. Речь может зайти о вашем имуществе, личных вещах, деньгах или сбережениях. Постарайтесь придерживаться сути вопроса.

В личной жизни возможны совсем другие разговоры. Начавшийся период ретроградного Меркурия способен вернуть в ваше окружение человека, с которым когда-то связывали романтические чувства.

🟣 ♌ Лев

23 июля - 22 августа · ★★★★

Сегодня вам может понадобиться разобраться в правилах, требованиях или юридических тонкостях какой-то ситуации. При этом энергии хватит и на гораздо более подвижные занятия. Спорт, особенно с элементом соревнования, или активный отдых на свежем воздухе помогут снять накопившееся напряжение.

Стоит также пополнить запасы продуктов: возможны гости. Лучше заранее позаботиться о том, чем их угостить.

🟣 ♍ Дева

23 августа - 22 сентября · ★★★

В ближайшие недели ретроградный Меркурий, ваша планета-покровитель, может осложнять поездки и привычное общение. Возможны задержки в дороге, неправильно понятые сообщения и путаница со временем встреч. Даже простые дела порой будут требовать больше усилий, чем обычно.

Такие накладки раздражают, особенно когда вы всё предусмотрели. По возможности оставляйте запас времени и уточняйте договорённости. Если что-то приходится делать повторно, постарайтесь не тратить все силы ещё и на досаду.

🟣 ♎ Весы

23 сентября - 22 октября · ★★★

Ожидаемые выплаты и другие денежные поступления могут задерживаться. Ретроградный Меркурий также способен внести путаницу в финансовые вопросы, поэтому сейчас полезно перепроверять даже привычные расчёты.

Внимательно читайте счета и квитанции, уточняйте суммы и сроки оплаты. К расходам тоже стоит отнестись серьёзно: прежде чем платить, убедитесь, что правильно поняли условия покупки.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября - 21 ноября · ★★★

Меркурий движется ретроградно в вашем знаке до 13 ноября. В этот период возможны недоразумения в общении, задержки и поиски вещей, которые вы куда-то положили и теперь не можете найти.

Если планируете покупку автомобиля, другого транспорта, телефона или компьютера, Джорджия Николс советует подождать до конца ноября. Именно такой срок она называет для крупных приобретений, хотя сам ретроградный период завершится раньше.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября - 21 декабря · ★★★★

Сегодня хочется путешествовать, искать приключения и хотя бы немного отступить от привычного распорядка. Хороший день для компании и занятий, которые дают новые впечатления. Даже небольшая поездка может оказаться очень кстати.

Возможно общение с человеком, заметно отличающимся от вас по возрасту. Не исключена и романтическая симпатия. У некоторых Стрельцов сейчас развивается история, о которой они пока предпочитают никому не рассказывать.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря - 19 января · ★★★

Сегодня вы особенно хорошо помните о домашних обязанностях и ответственности перед родителями. Семейные дела могут потребовать вашего участия, даже если на выходной были совсем другие планы.

Человек моложе вас или кто-то с творческим складом ума способен помочь либо приятно отвлечь от забот. Если предложат деньги или практическую поддержку, примите их с благодарностью. Необязательно справляться со всем самостоятельно.

🟣 ♒ Водолей

20 января - 18 февраля · ★★★★

Тревожные мысли сегодня могут мешать взяться за дело. Постарайтесь не позволять беспокойству о возможных неприятностях останавливать вас. Помощь партнёра или близкого друга окажется кстати: вместе будет легче разобраться с тем, что требует внимания.

Ретроградный Меркурий может также напомнить о давних контактах. Не исключено известие от руководителя или кого-то из родителей, с кем вы давно не виделись.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля - 20 марта · ★★★

У вас достаточно энергии, чтобы работать и добиваться желаемого, хотя тратить деньги сегодня хочется осторожно. Такое сочетание позволит деятельно заняться своими планами, сохраняя внимание к расходам.

Не упускайте возможность чему-нибудь научиться: новые знания принесут удовольствие. У некоторых Рыб получат развитие романтические отношения с человеком из другой культуры или с тем, кто заметно отличается от привычного круга общения.

Если ваш день рождения 24 октября

Вы изобретательны, наделены богатым воображением и умеете организовать свою жизнь. Любите приключения и новые впечатления, но при этом стремитесь сделать всё как можно лучше.

По прогнозу Джорджии Николс, наступающий личный год принесёт результаты прежних усилий. Возможны повышение, награды, признание заслуг или предложение взять на себя руководящую роль. Дел будет много, поэтому важно замечать открывающиеся возможности и вовремя действовать.