Овны, Раки, Весы и Козероги в гороскопе на выходные 24–25 октября

В субботу, 24 октября, особенно удачно будут складываться дела, в которых нужен первый шаг. Получится обратиться с просьбой, попробовать новое занятие или принять приглашение, от которого ещё вчера готовы были отказаться. Помощь может найтись быстрее, чем ожидалось, а знакомство оказаться интереснее, чем представлялось заранее. Лучше оставить в планах немного свободного времени, чтобы удачное начало получило продолжение.

Воскресенье, 25 октября, располагает к более спокойному темпу. Получится прояснить небольшое недоразумение, сделать дом удобнее или провести время с человеком, по которому вы успели соскучиться. В покупках пригодится умеренность, а в отношениях больше пользы принесёт прямое предложение, чем попытка угадать чужое настроение. Приятные события вероятнее там, где вы сами готовы проявить немного инициативы.

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♈ Овен

Суббота. Попросить о поддержке окажется легче, чем вы ожидали. Человек, к которому вы долго не решались обратиться, может охотно поделиться опытом, составить компанию или помочь с тем, что в одиночку даётся трудно. Объясните, что именно вам нужно, без длинного вступления о том, почему вы до сих пор не справились сами. Это освободит время и для других планов. Во второй половине дня появится желание куда-нибудь выбраться, особенно если утро пройдёт удачно и без спешки.

Воскресенье. Ваш темп может оказаться слишком быстрым для близких. Пока вы уже готовы выходить, другой человек ещё только решает, чем хочет заняться. Постарайтесь не превратить сборы в проверку его отношения к вам. Часть дня вполне можно провести порознь, а затем встретиться за ужином или отправиться на прогулку вместе. Такая договорённость избавит от взаимного раздражения. К вечеру станет легче обсуждать и более серьёзные вопросы, поскольку никому не придётся начинать разговор с накопившихся претензий.

♉ Телец

Суббота. Вы охотно вернётесь к занятию, которое в последнее время постоянно уступало место чему-то срочному. Стоит только достать нужные материалы или открыть отложенную книгу, и быстро выяснится, как вам этого не хватало. Лучше заранее выделить себе несколько свободных часов: заниматься любимым делом урывками сегодня будет особенно досадно. Близкие легче поймут ваше желание побыть в одиночестве, если вы скажете о нём прямо. К вечеру появится приятное ощущение, что выходной удалось провести и для себя.

Воскресенье. Небольшая покупка доставит удовольствие, особенно если вы давно присматривались к вещи и точно знаете, как будете ею пользоваться. Сложнее окажется вовремя остановиться, когда вслед за ней захочется приобрести ещё несколько дополнений. Определите удобную для себя сумму до похода по магазинам. Тогда и выбирать будет спокойнее, и впечатление от покупки не испортят поздние подсчёты. В совместных тратах полезно заранее договориться, что сегодня действительно нужно обоим, а что может подождать.

♊ Близнецы

Суббота. День может начаться с нескольких интересных предложений сразу. Захочется успеть и на встречу, и за покупками, и туда, куда вас позвали буквально час назад. Выбирайте с учётом дороги и собственной усталости: попытка ненадолго заглянуть повсюду способна отнять больше сил, чем один насыщенный день в приятной компании. Самой удачной окажется встреча, на которой не нужно постоянно смотреть на часы. Именно после первых общих новостей разговор станет по-настоящему интересным, и уходить сразу уже не захочется.

Воскресенье. Вспомнится небольшое обещание, которое вы пока не выполнили: прислать адрес, вернуть вещь, поделиться нужным контактом. Сейчас выполнить его будет совсем нетрудно, а для другого человека ваше участие окажется важнее, чем вы думали. Заодно появится повод возобновить общение. Необязательно объяснять паузу длинным рассказом о занятости. Достаточно сделать обещанное и поинтересоваться, как идут дела. Во второй половине дня лучше оставить время без обязательных встреч: впечатлений за выходные уже наберётся достаточно.

♋ Рак

Суббота. Домашние хлопоты пойдут легче, если вы сразу поделите их с теми, кто рядом. До сих пор часть дел могла доставаться вам просто потому, что вы замечали их первыми и принимались за работу. Сегодня получится изменить этот порядок. Назовите, какая помощь нужна, и дайте человеку выполнить свою часть самостоятельно. Освободившееся время лучше сразу занять чем-нибудь приятным, иначе быстро найдётся следующая забота. Вечер принесёт больше удовольствия, если к нему у всех останутся силы на общение.

Воскресенье. Вам будет проще проявить симпатию и дать человеку понять, что вы рады его обществу. Предложение встретиться, приглашение на прогулку или искренний комплимент могут получить тёплый отклик. Не стоит заранее продумывать продолжение знакомства на несколько шагов вперёд. Сегодня достаточно посмотреть, насколько вам легко и интересно рядом. В сложившихся отношениях удачной окажется ваша инициатива провести время вдвоём. Партнёру будет приятно почувствовать, что вам хочется побыть с ним даже после многих лет вместе.

♌ Лев

Суббота. В компании вас могут познакомить с человеком, с которым быстро найдётся общая тема. Поначалу встреча покажется обычной, но вскоре выяснится, что вас увлекает одно и то же. О некоторых подробностях вы давно хотели поговорить с тем, кто тоже в этом разбирается. Собеседник подскажет, где найти нужную информацию или посмотреть то, о чём вы прежде только слышали. Не спешите возвращаться к привычному кругу общения. Это знакомство способно приятно разнообразить ваши планы, особенно если вы давно хотели выбраться куда-нибудь с людьми, которым нравится то же самое.

Воскресенье. Хорошее настроение способно сделать вас щедрее на обещания. Прежде чем соглашаться помочь с большим делом, выясните, сколько времени оно займёт и чего от вас ждут. Особенно осторожно относитесь к просьбам, сопровождаемым похвалой вашим способностям: справиться вы, возможно, сумеете, но свободных часов от этого не прибавится. Для собственных занятий день складывается удачно. Получится продвинуть замысел, который вы держали при себе, и понять, какой результат хотите получить, прежде чем рассказывать о нём другим.

♍ Дева

Суббота. Подготовка к небольшой поездке может незаметно отнять половину дня. Захочется проверить погоду, сравнить маршруты и заранее предусмотреть все остановки. Ограничьтесь необходимым и оставьте возможность выбрать что-нибудь уже на месте. День обещает приятные открытия именно там, куда вы заглянете без долгой подготовки. Попутчики охотно поддержат удачную перемену планов. Вы и сами удивитесь, насколько легко проходит выходной, когда небольшое отклонение от первоначального замысла не приходится считать ошибкой.

Воскресенье. Получится прояснить недоразумение, возникшее из-за короткого сообщения или ответа, который показался вам слишком холодным. При личном разговоре могут обнаружиться обстоятельства, о которых вы не знали: человек спешил, отвлёкся или иначе понял ваш вопрос. Начните с уточнения, что он имел в виду. Это избавит обоих от ненужных оправданий и позволит вернуться к общим планам. Особенно хорошо может пройти встреча, которую вы уже собирались отменить, решив, что собеседнику она совсем неинтересна.

♎ Весы

Суббота. Общее решение получится принять быстрее, если сначала договориться о главном. При выборе отдыха, покупки или ближайших семейных планов один человек может думать об удобстве, другой о цене, а третий о том, сколько времени всё займёт. Пока это не произнесено вслух, обсуждение будет ходить по кругу. Вам удастся сопоставить пожелания и предложить подходящий вариант. При этом собственное предпочтение тоже стоит назвать сразу. Не нужно сначала соглашаться со всеми, а затем надеяться, что кто-нибудь сам о нём догадается.

Воскресенье. Может найтись вещь, которую вы уже почти перестали искать. Стоит проверить непривычное место: другую сумку, давно закрытую коробку или полку, куда что-то убрали на время. Вместе с находкой вернётся возможность закончить небольшое дело, остановившееся из-за её пропажи. Помогут и близкие, если объяснить им, что именно вы ищете. Вечером будет приятно обойтись без покупки замены и воспользоваться тем, что, как оказалось, всё это время находилось рядом.

♏ Скорпион

Суббота. Лёгкое соперничество в компании может незаметно стать неприятным. Кто-то начнёт сравнивать достижения или настойчиво выяснять, у кого лучше получается привычное дело. Вам хватит выдержки, чтобы не включаться в соревнование только ради последнего слова. Гораздо приятнее окажется общение с людьми, рядом с которыми не нужно постоянно подтверждать собственную состоятельность. По ходу встречи вы быстро почувствуете разницу. Держитесь ближе к тем, с кем можно спокойно говорить об интересах и планах, не ожидая очередной оценки.

Воскресенье. Терпения хватит на дело, которое вы несколько раз начинали и бросали из-за неудобной мелочи. Теперь получится разобраться, почему не подходит крепление, не соединяются детали или не работает привычная настройка. Удачно пойдут небольшие починки и занятия, требующие внимательности. Оставьте достаточно времени, чтобы не торопиться на последнем этапе. За помощью тоже можно обратиться: конкретная подсказка окажется полезнее нескольких новых попыток наугад. К вечеру будет особенно приятно пользоваться тем, что удалось привести в порядок.

♐ Стрелец

Суббота. Новое занятие увлечёт вас быстрее, чем ожидалось. Хорошо пойдёт первая проба в деле, к которому вы давно присматривались, но откладывали из-за отсутствия опыта. Сегодня незнание будет скорее подталкивать к вопросам, чем смущать. Выберите занятие, где можно сразу что-нибудь попробовать самому и увидеть результат. Необязательно покупать полный набор принадлежностей или обещать себе заниматься весь год. Нескольких часов хватит, чтобы понять, нравится ли вам сам процесс и хочется ли к нему вернуться.

Воскресенье. Приятный повод выйти из дома может появиться в последний момент. Небольшая выставка, ярмарка или открытое мероприятие окажутся увлекательнее, чем выглядели в объявлении. Особенно порадует возможность задержаться там, где понравилось, без жёсткой программы на весь день. Перед выходом стоит проверить время работы и условия посещения. Впечатлений хватит на весь вечер, а среди увиденного найдётся что-нибудь, что захочется попробовать или изучить подробнее уже дома.

♑ Козерог

Суббота. Приглашение встретиться может поступить раньше, чем вы управитесь со всеми намеченными делами. Не торопитесь отказываться: часть домашних забот можно отложить на несколько часов. В компании удастся быстро отвлечься от привычной ответственности и включиться в разговор, который интересен вам самому. Особенно порадует возможность провести время с человеком, с которым в последнее время удавалось только обмениваться короткими новостями. Возвращаться к оставшимся делам будет легче, если выходной не окажется целиком посвящён их выполнению.

Воскресенье. Захочется сделать дом удобнее, и удачное решение может обойтись без серьёзных покупок. Переставить кресло ближе к свету, освободить место для любимого занятия или перенести нужную вещь туда, где ею действительно пользуются, окажется достаточно. Прежде чем что-то менять, присмотритесь к тому, что ежедневно доставляет мелкое неудобство. Если живёте с близкими, спросите и об их привычках. Особенно порадует перемена, благодаря которой всем станет удобнее пользоваться общей комнатой.

♒ Водолей

Суббота. Удастся разобраться в вопросе, о котором вы получали противоречивые сведения. То, что знакомые описывали как сложное или неудобное, при проверке может оказаться вполне доступным. Поможет подробное описание условий или ответ человека, который непосредственно этим занимается. Теперь станет понятно, как воспользоваться нужной услугой, оформить заявку или попасть на интересующее занятие. Сохраните найденную информацию. Она пригодится и вам, и тому, кто прежде отказался от той же идеи, не выяснив всех подробностей.

Воскресенье. Личный разговор получится теплее, если вы позволите себе говорить без привычной иронии. Шутка легко снимает неловкость, но иногда мешает человеку понять, насколько серьёзно вы к нему относитесь. Сегодня можно прямо сказать, что вы скучали, обрадовались встрече или хотели бы увидеться снова. Не требуется превращать это в большое признание. Важнее выбрать момент, когда вас спокойно выслушают. Особенно удачно пройдёт вечер вдвоём, в котором останется время для разговора без посторонних.

♓ Рыбы

Суббота. Чужой увлекательный рассказ о планах на выходной может на время заслонить ваши собственные желания. Прежде чем соглашаться на долгую поездку или насыщенную программу, представьте весь день: дорогу, компанию, время возвращения. Возможно, вам захочется присоединиться лишь к части задуманного. Такой вариант вполне стоит предложить. Сегодня лучше получится отдых, для которого хватает и интереса, и сил. Тогда вы сможете с удовольствием общаться, вместо того чтобы уже через час думать о том, как незаметно уйти домой.

Воскресенье. Разговор с человеком другого поколения окажется неожиданно лёгким. Обнаружится общее увлечение или похожий взгляд на ситуацию, хотя раньше казалось, что вам трудно найти подходящую тему. Не спешите переводить беседу в советы и объяснения, даже если хорошо разбираетесь в предмете. Собеседнику захочется рассказать больше, когда он почувствует настоящий интерес. У вас тоже появится возможность поделиться тем, о чём редко спрашивают близкие. После такой встречи может возникнуть желание чаще общаться без семейных поводов и обязательных праздников.

За эти выходные вы сможете вернуться к замыслу, который долго откладывали. Найдётся подходящая компания, нужная информация или возможность наконец попробовать. К воскресному вечеру станет понятнее, что вас по-прежнему увлекает, а что привлекало главным образом своей новизной.

Если захочется продолжить, сохраните нужный адрес, договоритесь о следующей встрече или запишите, что нужно сделать в первую очередь. В будничной суете эти подробности легко забываются. А главное впечатление от двух дней вполне может быть связано с человеком, от знакомства с которым вы поначалу ничего особенного не ждали.