Львы, Рыбы, Козероги и Скорпионы в гороскопе Василисы Володиной на субботу 24 октября

Дело, которое Львы считали слишком трудным, в субботу, 24 октября 2026 года, окажется посильным. Скорпионам пригодится прежний опыт: он поможет оценить заманчивое предложение без лишних сомнений. Во многих вопросах полезнее будет попробовать самим, чем долго сравнивать чужие впечатления. В личном общении порадует взаимный интерес, хотя ближайшие планы не у всех определятся сразу. Ожидание ответа не помешает заняться тем, что нравится сейчас. Для хорошего отдыха подойдут и новые развлечения, и давно знакомые занятия. Важнее, с каким настроением вы к ним приступите и с кем захотите разделить удовольствие. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Дружеское соперничество увлечёт Овнов сильнее, чем они предполагали. Вам захочется попробовать свои силы, и обнаружится умение, которому прежде не придавали значения. Первый промах быстро забудется, когда станет понятнее, как действовать. Азарт добавит удовольствия, если победа не превратится в единственную причину участвовать. С обычными делами лучше разобраться до встречи, чтобы не отвлекаться на них посреди интересного занятия. Вы справитесь без больших усилий, особенно если не станете заодно всё улучшать. В близком общении приятно удивит нежность человека, который обычно сдержаннее. Ответить захочется так же открыто, без попытки перевести хороший момент в шутку.

🟣 ♉ Телец Тельцам захочется быстрее понять, как будет развиваться личное общение. Другой человек может отвечать медленнее, чем вам хотелось бы, но предложит конкретное продолжение. Это важнее скорости ответа. Не торопите его с подробностями: ближайшая встреча позволит узнать больше, чем попытка заранее обсудить все возможные варианты. Собственные планы при этом будут продвигаться уверенно. Удастся самостоятельно решить практический вопрос, который прежде вызывал сомнения. На давно выбранное удовольствие можно выделить посильную сумму, не дожидаясь, пока появится особый повод. К вечеру станет понятнее, когда получится увидеться с дорогим человеком.

🟣 ♊ Близнецы Близнецов обрадует новость, связанная с личным замыслом. Возможность выглядит привлекательно, однако некоторые условия ещё предстоит подтвердить. Пока лучше обдумать собственное участие, сохранив свободу выбора. Оплачивать приготовления или обещать что-то другим стоит после уточнения. Тогда приятное ожидание не осложнится обязательствами, которые вы взяли слишком рано. Текущие заботы получится закончить довольно быстро. Разговор с человеком, чей опыт заметно отличается от вашего, окажется неожиданно содержательным. Вы узнаете то, о чём прежде не задумывались, и захотите продолжить тему. Позднее понравится самостоятельное занятие, в котором результат зависит от вас. Оно поможет отвлечься от новостей, которые пока остаётся только ждать.

🟣 ♋ Рак Раки найдут более выгодные условия для выбранного отдыха. Предварительный расчёт окажется завышенным, и можно будет добавить что-нибудь приятное или просто сохранить часть суммы. Необязательно тратить всю разницу сразу. Вы хорошо поймёте, какое удобство действительно порадует, а без чего впечатления останутся такими же приятными. Домашняя забота решится благодаря чужой инициативе. Не потребуется напоминать о каждой мелочи: близкий сам предложит подходящий способ и выполнит обещанное. В личном общении станет больше юмора. Неожиданная идея о продолжении встречи понравится обоим, даже если утром вы представляли субботу совсем иначе.

🟣 ♌ Лев Львы решатся взяться за дело, которое считали слишком трудным. Когда приступите, выяснится, что многое уже знакомо, просто раньше вы не применяли свои умения таким образом. Одна подробность всё же потребует объяснения. Короткий вопрос сэкономит время и позволит продолжить увереннее. Доказывать, что вы способны во всём разобраться без помощи, незачем. Семейная новость тоже порадует. Вам захочется выслушать подробности и обсудить, что будет дальше. При выборе небольшой вещи пригодится собственный вкус: чужой восторг не собьёт вас с толку. Позднее оживлённое общение понравится больше самостоятельных занятий. Достаточно будет присоединиться к тем, с кем давно собирались увидеться.

🟣 ♍ Дева Девы обнаружат, что близкий иначе смотрит на вопрос, который казался им очевидным. Обсуждение поможет понять доводы друг друга, даже если никто не передумает. Когда общее решение не требуется, спор можно закончить на этом. Несогласие не помешает дальнейшим планам, и проводить остаток встречи в попытках переубедить собеседника не захочется. Практические дела пойдут быстро благодаря прежним приготовлениям. Найдётся время для небольшой собственной затеи, которую приятно будет довести до конца. Вечером совместное развлечение вернёт лёгкость общения. Не потребуется ни отдельного примирения, ни покупки, которая должна подтвердить ваше хорошее отношение.

🟣 ♎ Весы Весы привлекут больше внимания, чем ожидали. В компании станет проще начать разговор с человеком, к которому прежде было неловко подойти. Доброжелательность собеседника поможет освоиться, но стараться во всём с ним соглашаться не нужно. Ваше собственное мнение заинтересует его сильнее, чем безупречная учтивость. В обычном деле лучше не затягивать выбор. Подходящий вариант уже понятен, и дальнейшее сравнение мелочей вряд ли что-то изменит. На приятное приобретение хватит заранее отведённой суммы. К вечеру захочется продолжить удачное знакомство. Небольшая встреча окажется интереснее попытки успеть сразу на несколько развлечений.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионам пригодится опыт, который окружающие пока недооценивают. Вы заметите ограничения нового способа, который так хвалят другие. Сохраните проверенный порядок там, где он по-прежнему удобен. Результат позволит обойтись без долгого спора о преимуществах новинки. Испытать её можно позднее, когда станет ясно, зачем это нужно лично вам. В отношениях порадует прямое проявление симпатии. Не придётся искать объяснение чужой сдержанности: интерес будет заметен, и захочется ответить. Домашние планы получится согласовать быстрее обычного. Свободное время будет приятно провести вдвоём, выбрав занятие без сложных приготовлений.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам понравится больше слушать в привычной компании. Знакомые расскажут то, что раньше терялось в общей беседе, и вы увидите их интересы с новой стороны. Не потребуется каждую минуту поддерживать оживление. Внимательный вопрос поможет разговору продолжиться, а чужое увлечение может оказаться любопытным и для вас. В самостоятельном деле удастся быстро определиться и приступить к выбранному. Сомнений будет меньше, когда решение не нужно согласовывать со всеми. Приобретать всё для нового увлечения сразу не стоит: сначала полезно понять, хочется ли вам заниматься этим регулярно. К вечеру появится желание подвигаться. Составить компанию сможет человек, с которым за день нашлось больше общего, чем вы предполагали.

🟣 ♑ Козерог Козерогам неожиданно понравится знакомое занятие, которое они считали слишком обычным для хорошего отдыха. Вы заметите, что с удовольствием проводите за ним время и не ищете замены. Чужие рассказы о более впечатляющих развлечениях не испортят настроения. Сейчас будет легко понять, чего хочется именно вам, без сравнения с чужими планами. Дома удастся закончить небольшое дело с заметным результатом. В личном общении тоже станет проще: знакомый человек охотно поддержит непринуждённый разговор. Вам не придётся специально придумывать интересную программу. Возможность побыть вместе окажется приятной сама по себе.

🟣 ♒ Водолей Водолеи поймут, что один из прежних замыслов больше не вызывает интереса. Зато увлечёт другая идея, на которую раньше не обращали внимания. Необязательно доводить начатое до конца только потому, что на него уже потрачено время. Стоит лишь выполнить ту часть обещанного, на которую рассчитывает другой человек, или заранее договориться о замене. Новое желание найдёт отклик у знакомого. Он охотно обсудит вашу идею, хотя начинать лучше без больших покупок и долгосрочных договорённостей. Небольшая перестановка дома сделает привычное занятие удобнее. Вечером будет интересно делиться нынешними впечатлениями. Объяснять подробно, почему прежнее увлечение перестало нравиться, не понадобится: разговор быстро перейдёт к тому, что хочется попробовать сейчас.

🟣 ♓ Рыбы Рыбы попробуют занятие, которое со стороны казалось гораздо легче. Первая попытка покажет, какую подробность вы пока не освоили. После короткого объяснения станет понятнее, на что обратить внимание, а следующая попытка удастся лучше. Не стоит сравнивать своё начало с тем, что другой человек делает давно. Интерес сохранится, если дать себе время разобраться. Близкий предложит побыть вдвоём, и вам будет приятно его внимание. Разговор коснётся того, что сейчас интересно вам обоим. Домашние дела не займут много времени. На вечер лучше выбрать то, что уже хорошо получается и доставляет удовольствие.