Водолеи, Близнецы, Рыбы и Тельцы в гороскопе Василисы Володиной на пятницу 23 октября

Тельцам в пятницу, 23 октября 2026 года, не стоит сразу следовать чужому совету, даже если он кажется удачным. Рыбы договорятся об участии в общих делах и сохранят время для личных планов. Во многом поможет знание собственных возможностей: станет легче выбирать, когда понятно, какие условия действительно подходят вам. Появятся поводы встретиться с дорогими людьми и порадовать себя удачным приобретением. В рабочих разговорах пригодятся конкретные предложения. В личном общении можно будет меньше заботиться о том, как произвести впечатление: взаимный интерес проявится в готовности найти время и придумать что-нибудь вместе. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овны наконец определятся с личным планом, который долго откладывали в ожидании идеальных условий. Подходящий вариант найдётся, хотя кое-что в нём захочется изменить. Проверьте, получаете ли вы то, ради чего всё задумали. Если главное устраивает, второстепенное неудобство не испортит удовольствия. На работе короткое конкретное предложение встретят с большим интересом, чем очередное обсуждение всех возможностей. Объясните, что вы сможете сделать и сколько времени на это потребуется. Близкие тоже будут рады заранее обсудить планы. Они охотно расскажут, что хотят сделать, и кое-что возьмут на себя без дополнительных просьб.

🟣 ♉ Телец Тельцам предложат способ, который помог другому человеку. Прежде чем следовать совету, выясните, при каких обстоятельствах он сработал. Разница в опыте, свободном времени или расходах окажется существенной. Вам подойдёт более простой вариант, и найти его получится самостоятельно. Сожалеть об отказе от первоначальной идеи не придётся. С человеком, который вам понравится, захочется общаться и без делового повода. Вас привлечёт его юмор или взгляд на знакомые вещи. Небольшая домашняя забота потребует участия, но не помешает встрече. Позднее увлечёт занятие, далёкое от повседневных обязанностей. Вы попробуете его из любопытства, без долгой подготовки.

🟣 ♊ Близнецы Близнецам предстоит обсудить общий расход. Выяснится, что участники по-разному представляют подходящую сумму и свою долю. Это поправимо, если каждый назовёт свои возможности до оплаты. Договориться получится без обвинений. Возможно, план немного упростится, зато никто не останется недоволен условиями, на которые согласился из вежливости. В рабочем деле достаточно выполнить обещанное. Новые дополнения лучше обсудить отдельно, чтобы не откладывать завершение. Отвлечься от серьёзных тем поможет общение с близким: вы легко рассмешите друг друга. Время вдвоём пройдёт приятно и без дорогого развлечения, особенно если выбрать занятие, которое давно нравится обоим.

🟣 ♋ Рак Раки сумеют добиться исправления ошибки, которая мешала продолжить дело. Пригодятся подтверждённые сведения и понятное объяснение, что именно должно измениться. Чем точнее вы сформулируете обращение, тем меньше времени уйдёт на уточнения. Раздражение быстро пройдёт, когда выяснится, что затруднение можно устранить без полного пересмотра договорённости. Личная встреча порадует неожиданным сходством взглядов. Вы обнаружите общую тему, о которой раньше просто не заходила речь. Захочется узнать о человеке больше, и вы найдёте время продолжить беседу. Нужную покупку выбирайте с учётом повседневного удобства. Поняв, чем именно будете пользоваться, вы спокойно определитесь с ценой.

🟣 ♌ Лев Львам стоит внимательнее оценить вещь, которую собираются приобрести надолго. Кроме её цены, имеют значение обычные расходы на использование. Узнайте, что придётся докупать или регулярно оплачивать. Понравившийся вариант вполне может остаться подходящим после расчёта. Так вы заранее будете знать, сколько готовы потратить. В рабочем обсуждении полезно прямо спросить о том, что осталось неясным. Окажется, что собеседник просто считал эту подробность известной всем. Близкий предложит собственный вариант отдыха, и вам захочется присоединиться. Не выбирайте заранее каждую мелочь: часть удовольствия принесёт возможность попробовать то, что обычно не приходит вам в голову.

🟣 ♍ Дева Девы заметят, что дорогой человек старается найти для них время. Его готовность встретиться расскажет о заинтересованности больше, чем выразительность слов. Не ждите безупречного приглашения, если само предложение вам нравится. Встреча поможет лучше понять настроение друг друга, а прежняя неловкость постепенно забудется. С делами вы справитесь самостоятельно. Знакомый порядок действий позволит спокойно закончить необходимое, не отвлекаясь на сравнение чужих способов. Небольшая трата на совместный план окажется уместной. При этом нет необходимости выбирать самое дорогое, чтобы показать серьёзность своих чувств: внимание к пожеланиям собеседника будет гораздо заметнее.

🟣 ♎ Весы Весы найдут применение идее, которую прежде считали слишком непривычной. Небольшая проверка покажет её пользу и поможет понять, что стоит сохранить из прежнего порядка. Переделывать всё сразу не понадобится. Полученный результат даст достаточно оснований для продолжения, хотя отдельные подробности ещё предстоит уточнить. Дома понадобится ясный ответ о вашем участии в ближайших планах. Лучше сразу назвать удобное время, чтобы остальные могли определиться со своей частью. Личный разговор будет тёплым, особенно если не пытаться заодно обсудить все накопившиеся вопросы. Вечером захочется движения. Недолгая прогулка понравится больше возвращения к рабочим расчётам и объяснениям.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионы смогут оценить понравившуюся вещь в деле и обнаружат, что дорогая дополнительная функция им не нужна. Внимание привлечёт другое: насколько удобно ею пользоваться в обычных обстоятельствах. В более простом варианте окажется всё необходимое. Покупка останется приятной, а переплачивать за красивое описание не придётся. Нужный ответ придёт вовремя, и вы сможете закончить текущую работу. Возвращаться к ней в выходные не придётся. Сдержанность знакомого пока ничего не говорит о его желании увидеться. Предложите встречу прямо и дайте ему возможность выбрать время. Вечером смена занятия поможет отвлечься от сравнений и расчётов.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцов пригласят к участию в деле, для которого их прежнего опыта вполне достаточно. Сравнение с теми, кто занимается этим дольше, может вызвать ненужные сомнения. Уточните, чего ждут именно от вас. Вы увидите знакомую задачу и сможете уверенно согласиться, честно назвав подробности, в которых ещё предстоит разобраться. Собственным временем удастся распорядиться свободнее, чем предполагали. Близкий спокойно отнесётся к вашему отдельному интересу, поэтому заранее готовить объяснения незачем. С друзьями получится пообщаться без долгих сборов. Недолгой встречи хватит, чтобы узнать новости и обсудить то, что вас сейчас занимает.

🟣 ♑ Козерог Козероги договорятся о важном с человеком, который говорит непривычно прямо. Первая реакция может быть настороженной, но смысл предложения окажется вполне разумным. Уточните важные подробности, прежде чем судить о готовности собеседника сотрудничать. Договорённость получится ясной, и возвращаться к одним вопросам по нескольку раз не понадобится. Дома захочется закончить небольшое дело до выходных. Вы быстро справитесь, если не добавите по ходу новые задачи. В личном общении вас приятно удивят. Нежность человека, которого вы хорошо знаете, или неожиданное романтическое внимание вызовут желание изменить привычный план вечера.

🟣 ♒ Водолей Водолеям удастся помочь человеку, если сначала выяснить, что именно ему нужно. Решение, которое кажется вам очевидным, может не подходить ему по времени или привычкам. После уточнения помощь окажется небольшой и своевременной. Не потребуется исправлять всё целиком: человек сможет продолжить сам и будет рад, что вы помогли. С покупками определиться будет проще. При сравнении вариантов станет ясно, за какое удобство готовы доплатить, а что вам безразлично. В отношениях захочется юмора и непринуждённости. Разговор с близким не ограничится обсуждением обязательных дел. У обоих найдутся забавные новости, которыми захочется поделиться.

🟣 ♓ Рыбы Рыбы найдут способ помочь в общем деле, не отказываясь от собственных планов. Для этого понадобится назвать, за что вы готовы взяться и в какое время. Остальные не обязательно знают ваше расписание, поэтому ясное объяснение будет полезнее ожидания, что они догадаются сами. Посильный вариант найдётся без долгого спора. В работе пригодится внимание к небольшой подробности. Вы заметите её вовремя и избежите ненужного повторения уже сделанного. Повседневную покупку тоже удастся выбрать без долгих поисков. В личном разговоре получится сказать о желании, которое раньше было трудно объяснить. Собеседник быстро поймёт, что вы имеете в виду, и охотно обсудит возможное продолжение.