Рыбы, Девы, Стрельцы и Козероги в ультракоротком гороскопе на пятницу 23 октября (+совет)

Гороскоп на 23 октября: Близнецам - закончить лишнее, Скорпионам - выбрать себя
Пятница поможет разобраться, на что действительно хочется тратить время и силы. Необязательно начинать новую жизнь перед выходными: достаточно отказаться от одной ненужной обязанности и освободить место для чего-то приятного.
♈ Овен
К концу недели может обнаружиться дело, которое вы выполняете за другого по привычке. Пора вернуть ответственность тому, кому она принадлежит.
Совет: передайте задачу вместе с необходимой информацией, не оставляя её под своим контролем.
♉ Телец
В отношениях станет заметнее разница между привычкой и настоящим удовольствием от общения. Обратите внимание, какие совместные занятия радуют вас обоих.
Совет: предложите повторить удачное свидание или любимый вечерний ритуал.
♊ Близнецы
Некоторые дела продолжают занимать место в планах, хотя давно потеряли смысл. Сегодня можно перестать переносить их с недели на неделю.
Совет: удалите из списка один пункт, который больше не нужен.
♋ Рак
Старая творческая работа может показаться интереснее, чем в момент создания. Свежий взгляд поможет увидеть в ней удачную находку.
Совет: откройте прежний черновик и сохраните из него одну идею для продолжения.
♌ Лев
Домашний вечер получится приятнее, если никто не будет угадывать ваши ожидания. Заранее обсудите простые бытовые детали.
Совет: договоритесь, кто покупает продукты, а кто готовит ужин.
♍ Дева
Давно отложенный ответ потребует меньше усилий, чем постоянные мысли о нём. Идеальную формулировку искать необязательно.
Совет: ответьте на одно личное письмо, которое осталось без внимания.
♎ Весы
При выборе между двумя предложениями станет яснее, за что вы готовы платить. Привлекательное дополнение может оказаться совершенно ненужным.
Совет: сравните базовые варианты без дополнительных услуг.
♏ Скорпион
Начинается период более пристального внимания к собственным желаниям. Хороший момент заметить, где ваши планы подменились чужими ожиданиями.
Совет: забронируйте в календаре время для личной цели, которую постоянно отодвигаете.
♐ Стрелец
Желание оставаться в курсе всего может утомить сильнее самой работы. Сегодня полезно сократить поток необязательной информации.
Совет: отпишитесь от рассылки или канала, который давно читаете без интереса.
♑ Козерог
В компании появится возможность почувствовать себя участником, а не организатором. Позвольте другим позаботиться о программе.
Совет: примите приглашение, не предлагая сразу взять подготовку на себя.
♒ Водолей
Рабочая неделя заслуживает ясного завершения. Если оставить коллег в неведении, уточняющие вопросы могут настигнуть вас на выходных.
Совет: сообщите статус текущего дела и укажите, что будет сделано следующим.
♓ Рыбы
Захочется впечатлений, которые дадут пищу для размышлений. Хороший разговор или небольшое открытие запомнятся надолго.
Совет: выберите на выходные лекцию, выставку или экскурсию на незнакомую тему.