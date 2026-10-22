Овны, Скорпионы, Козероги и Рыбы в гороскопе на пятницу 23 октября

В пятницу, 23 октября 2026 года, личные новости будут занимать вас не меньше, чем текущие дела. Захочется узнать подробности, ответить на внимание, выбраться куда-нибудь с людьми, которых давно не видели. Некоторые встречи сложатся без долгих сборов: достаточно окажется одного предложения, сделанного вовремя. Весы получат весть от дорогого человека и смогут определиться с ближайшими планами. Стрельцы сами соберут небольшую компанию. Некоторые знакомые окажутся внимательнее, чем вы думали. Это станет понятно по подробностям, которые они запомнили, и по готовности выслушать вас без спешки. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овнов заинтересует новый знакомый, рядом с которым не придётся постоянно искать тему или стараться произвести впечатление. Его спокойствие поможет разговориться. Вы заметите, что он внимательно слушает и возвращается к подробностям, которые другие обычно пропускают. Захочется узнать о нём больше, но торопить знакомство незачем: общего интереса уже хватит для продолжения. В собственных делах понадобится настойчивость. Первая попытка может не дать желаемого результата, зато покажет, что именно следует изменить. Во второй раз вы будете действовать увереннее и не станете торопиться. Небольшая покупка для личного удобства окажется удачной. Вы выберете то, чем приятно пользоваться каждый день, даже если вещь совсем неприметная.

🟣 ♉ Телец Тельцы снова с удовольствием займутся тем, от чего недавно уставали. Вы возьмётесь за небольшую часть и не станете требовать от себя прежней скорости. Интерес к самому занятию вернётся постепенно. Захочется довести начатое до результата и понять, что ещё можно сделать по-своему. С повседневными расходами получится разобраться без долгих сомнений. Вы ясно увидите, на что стоит потратиться сейчас, а какая покупка ещё подождёт. Близкий предложит составить компанию или взять на себя обычную заботу. Его участие будет кстати, особенно если вы увлечётесь и не сразу заметите, сколько прошло времени. Вечер останется спокойным, но скучать не придётся.

🟣 ♊ Близнецы Близнецам захочется открыто высказать своё предпочтение там, где прежде было проще согласиться с остальными. Вы объясните, почему вам интересен другой вариант, и встретите доброжелательный отклик. Окажется, что ваше мнение давно хотели услышать. Участвовать в общем выборе станет приятнее, когда не нужно будет скрывать собственное желание. Прежде чем соглашаться на новые предложения, закончите намеченную работу. Лишнее обещание сейчас заставит торопиться. Позднее увлечёт собственный творческий замысел. Его можно попробовать самостоятельно, пользуясь тем, что есть под рукой. Серьёзных приготовлений не понадобится, а первый результат подскажет интересное продолжение.

🟣 ♋ Рак Раки оценят домашнюю перемену, к которой поначалу отнеслись с сомнением. Вы заметите, что обычные дела требуют меньше усилий, а у каждого появилось немного больше свободы. Не придётся сразу переделывать всё остальное. Небольшого изменения будет достаточно, чтобы иначе посмотреть на идею близкого, которую вы прежде не поддерживали. В личном разговоре захочется больше откровенности. Начните с того, чего вам не хватает сейчас: так собеседнику будет проще понять вас без перечисления старых обид. Работа ненадолго потребует полной сосредоточенности. После неё останутся силы на встречу, которую вы откладывали. Вам понравится возможность поговорить о чём-нибудь помимо повседневных забот.

🟣 ♌ Лев Близкий человек расскажет Львам о переживании, которое прежде скрывал. Вы лучше поймёте его недавнюю реакцию и перестанете воспринимать её как безразличие. Он не обязательно будет ждать совета. Ему будет важно договорить и убедиться, что вы поняли, почему случившееся его задело. Позднее разговор сможет продолжиться уже спокойнее. Деловое предложение, напротив, потребует ясного ответа. Выделите главное условие, от которого зависит ваше участие, и уточните его до согласия. Вечером будет приятно присоединиться к занятию, которое придумал кто-то другой. Можно поучаствовать без ответственности за приготовления и обнаружить, что такой отдых вам очень подходит.

🟣 ♍ Дева Девам захочется порадовать человека, чьё участие они давно ценят. Вы вспомните его пожелание и найдёте подходящий способ проявить внимание. Вам удастся выбрать небольшой подарок по его вкусу или пригласить его туда, где ему давно хотелось побывать. Его реакция покажет, как много для него значат подробности, которые вы запомнили. В работе появится ясный результат, и сомнений в выбранном способе станет меньше. Получится объяснить свою мысль тому, кто прежде понимал её иначе. Домашние заботы удастся распределить заранее. Позднее захочется посмотреть что-нибудь смешное и вдоволь посмеяться вместе, не отвлекаясь на забытые поручения.

🟣 ♎ Весы Весы получат долгожданную весть от дорогого человека. Появится возможность обсудить ближайшую встречу или общее дело, которое пока оставалось под вопросом. Вы почувствуете облегчение и сможете думать о подробностях, не возвращаясь к одним и тем же предположениям. Собеседник тоже захочет поскорее определиться, поэтому договориться будет нетрудно. В собственной работе придётся терпеливо разобраться с одной сложной частью. Она займёт время, но затем продолжить станет проще. На вечер захочется выбрать занятие по своему настроению. Вы предпочтёте провести время с одним человеком, с которым легко договориться. Если обоим захочется другого, план будет нетрудно изменить.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионы мягче отнесутся к неудачной фразе человека, который им симпатичен. Станет понятно, что он хотел поддержать разговор, хотя выразился неловко. Если не придавать промаху чрезмерного значения, общение быстро станет свободнее. Вы услышите то, что действительно хотели узнать, и перестанете искать в его словах скрытое недовольство. В делах один из вариантов сразу покажется удачным, но перед решением всё же стоит проверить условия. После этого сомнений останется меньше. Не торопитесь покупать вещь, которая внезапно понравится вам по дороге: позже она может показаться менее нужной. Вечером будет приятно отвлечься от разборов и увлечённо заняться чем-нибудь вместе.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам захочется позвать нескольких друзей, с которыми давно не удавалось увидеться всем вместе. Простого предложения окажется достаточно: кто-то охотно присоединится и возьмёт часть приготовлений на себя. Не нужно превращать встречу в большое событие. Участникам будет интереснее поговорить друг с другом, чем следовать подробной программе. В работе получится довести до конца нынешний этап. Вы будете точно понимать, с чего начать на следующей неделе. Общие расходы на встречу лучше обсудить без стеснения, чтобы выбранный вариант подходил каждому. Вечером компания окажется оживлённее, чем вы ожидали. Разговор может неожиданно перейти к идее, которую всем захочется осуществить позже.

🟣 ♑ Козерог Козерогов приятно удивит внимание человека, которого они считали слишком занятым для общения. Он вспомнит важную для вас подробность или сам вернётся к теме прежнего разговора. Захочется ответить теплее и рассказать, что изменилось с тех пор. Вы заметите, что интерес сохранялся даже в то время, когда виделись редко. Вы сможете приступить к своему замыслу, хотя ещё не решили, как будете развивать его дальше. Сейчас достаточно выбрать ближайшее действие. На работе понадобится ясно объяснить условие, при котором вы готовы участвовать в новой задаче. В свободное время понравится смена обстановки: непривычное место даст впечатления, которыми будет интересно поделиться.

🟣 ♒ Водолей Водолеи увлекутся работой, которую давно хотели выполнить по-своему. Неспешный темп позволит заметить подробности, на которые прежде не хватало терпения. Вам понравится, что выбранный способ даёт именно тот результат, на который вы рассчитывали. Показывать сделанное пока не захочется, вы предпочтёте сначала довести до конца то, что уже решили изменить. Личный разговор потребует такого же внимания. Собеседник расскажет о своём опыте и поможет иначе взглянуть на знакомую ситуацию. Не спешите отвечать похожей историей: продолжение может оказаться интереснее первого впечатления. Обычная семейная забота ненадолго отвлечёт от своих планов. Вы справитесь с ней без раздражения и спокойно вернётесь к выбранному занятию.

🟣 ♓ Рыбы Приглашение давнего знакомого заинтересует Рыб, хотя сначала новая компания вызовет сомнения. Будет проще согласиться, когда вы узнаете, чем собираются заняться. Один знакомый человек поможет освоиться, а общая тема избавит от необходимости специально искать повод для разговора. Вскоре появится желание узнать остальных получше. До встречи удастся выполнить обязательные дела без лишней суеты. Покупку для себя вы выберете по собственному вкусу и не станете долго сверяться с чужими мнениями. Вечером новые темы увлекут сильнее, чем ожидали. Если кто-то окажется особенно близок по интересам, найдётся повод увидеться ещё раз.