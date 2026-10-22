Близнецы, Весы, Скорпионы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на пятницу 23 октября

Пятница располагает к свиданиям, флирту и встречам с теми, кто вам дорог. В прогнозе Джорджии Николс много внимания уделено отношениям, в том числе людям из прошлого. Кто-то действительно напомнит о себе, а кого-то вы просто неожиданно вспомните.

День подходит и для обсуждения планов: домашних, рабочих, финансовых. Однако разговоры и окончательные решения сегодня лучше разделить. В лунном предупреждении астролог отмечает ограничения на покупки и важные шаги почти на весь день.

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Оценка дня: 5 звёзд: динамичный; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: непростой; 1: трудный.

🟣 ♈ Овен

21 марта – 19 апреля · ★★★★

Чувства сегодня будут сильными, а желание сблизиться с человеком, который вам нравится, особенно заметным. По мнению Николс, это лучший день недели для свидания. Встречайтесь, проявляйте симпатию, уделяйте друг другу время. Хорошо могут пройти и разговоры об общих деньгах, имуществе, наследстве, налогах или долгах. Обсудить условия можно уже сейчас, а окончательное решение стоит отложить до окончания лунных ограничений.

🟣 ♉ Телец

20 апреля – 20 мая · ★★★★

В ближайшие четыре недели вам понадобится больше отдыха: Солнце переходит в противоположный вашему знак. Учитывайте это, когда будете распределять силы и строить планы. Сегодня отношения с любимым человеком и близкими друзьями порадуют теплотой и взаимным вниманием. Могут напомнить о себе бывшие партнёры: кто-то появится лично или напишет, а кто-то вернётся только в воспоминаниях или снах.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая – 20 июня · ★★★

На работе возможна симпатия, из которой начнётся роман. Впрочем, дело может ограничиться коротким флиртом, после которого останется приятное волнение. В делах коллеги готовы вас поддержать, особенно когда видят, что вы сами активно включаетесь в работу. Впереди четыре довольно занятые недели, поэтому помощь и хорошее взаимопонимание с окружающими будут кстати.

🟣 ♋ Рак

21 июня – 22 июля · ★★★★

Удачный день для романтической встречи. Договоритесь о свидании с любимым человеком, а если сейчас вы свободны, проведите время с тем, чья компания вам приятна. Спортивные события и развлечения с детьми тоже принесут удовольствие. Возможны встречи или переписка с прежней любовью. Но возвращение прошлого может оказаться и совсем личным: воспоминанием, мыслью или сном.

🟣 ♌ Лев

23 июля – 22 августа · ★★★★

Дом и семья займут больше места в вашей жизни в ближайшие четыре недели. Захочется обсудить с близкими общие планы, заняться ремонтом или сделать жильё уютнее. При этом именно сегодня привычных домашних занятий может оказаться мало: потянет на что-нибудь новое и увлекательное. Оставьте в расписании время для смены обстановки, даже если бытовых дел накопилось достаточно.

🟣 ♍ Дева

23 августа – 22 сентября · ★★★★

Готовьтесь к более насыщенному расписанию. В следующие четыре недели прибавится поездок, встреч и дел, которые потребуют вашего участия. Возможно, вы станете больше читать, писать или учиться. Сегодня при этом получится заметить красоту в привычном окружении. Даже знакомые места могут порадовать деталями, на которые прежде вы не обращали внимания.

🟣 ♎ Весы

23 сентября – 22 октября · ★★★

Денежные вопросы выйдут на первый план на ближайшие четыре недели. Вы будете внимательнее относиться к заработку, расходам и тому, чем уже владеете. Захочется яснее понимать, сколько поступает и куда уходит. При этом ожидаемые выплаты или переводы могут задерживаться. Учитывайте возможные сдвиги по срокам, особенно если уже рассчитываете потратить эти деньги.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября – 21 ноября · ★★★★

Солнце входит в ваш знак и останется здесь примерно на четыре недели. В астрологическом календаре это ваш ежегодный период обновления сил и повышенного внимания к себе. Смелее показывайте свои способности, встречайтесь с людьми, занимайтесь внешностью. Можно присмотреть вещи для гардероба, учитывая сегодняшние ограничения на покупки. Люди из прошлого могут появиться неожиданно, и вам захочется хорошо выглядеть при встрече.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября – 21 декабря · ★★★★

До дня рождения остаётся всё меньше времени, ваш личный год постепенно подходит к концу. Но сегодняшний день вполне располагает к общению, нежности и романтике. Предложите встречу тому, с кем вам хочется побыть вдвоём. Необязательно ждать особого повода, чтобы устроить приятный вечер и уделить человеку больше внимания.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря – 19 января · ★★★★

В течение ближайших четырёх недель вас будут чаще приглашать, искать вашего общества и вовлекать в общие дела. Возможно, среди собеседников станет больше людей младше вас. Дружба может приобрести романтический оттенок, а старые знакомые вновь появятся в вашей жизни. Это также подходящий период, чтобы подумать о будущих целях и понять, к чему вы хотите двигаться дальше.

🟣 ♒ Водолей

20 января – 18 февраля · ★★★

Солнце на четыре недели занимает верхнюю точку вашей астрологической карты. Николс связывает этот ежегодный период с повышенным вниманием и благоприятным впечатлением, которое вы производите на окружающих. Используйте возможность рассказать о своей работе, представить предложение или обозначить то, чего хотите добиться. Сейчас людям будет проще заметить ваши достоинства и заинтересоваться вашими идеями.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля – 20 марта · ★★★★

В ближайшие четыре недели усилится желание путешествовать, учиться и узнавать больше о том, что находится за пределами привычного круга интересов. Поддержите это любопытство. Для новых впечатлений необязательно сразу отправляться далеко: можно посетить незнакомое место, погулять в другом парке или выбраться туда, где давно хотелось побывать. А если есть возможность для поездки, интерес к ней будет особенно сильным.

Если 23 октября у вас день рождения

По характеристике Николс, вы умеете рассуждать здраво и смотреть на происходящее достаточно объективно. У вас много интеллектуальной и физической энергии, поэтому вам нужны интересные задачи, движение и новые впечатления.

Наступающий личный год располагает к размышлениям. Найдите время для философии, духовных вопросов и изучения убеждений, которые вам близки. Это поможет лучше понять собственные мотивы, ценности и то, какой смысл вы хотите придавать своей жизни.