Близнецы, Девы, Весы и Раки в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 23 октября

В пятницу, 23 октября 2026 года, Львы смогут прояснить вопрос оплаты, а Водолеев порадует готовность друзей поддержать их предложение. Важные разговоры лучше начать самим. Одним понадобится напомнить о договорённости, другим достаточно предложить конкретное время встречи.
Выполнить всё накопившееся за неделю вряд ли получится. Однако часть дел займёт меньше времени, чем вы предполагали, а некоторые приготовления и вовсе окажутся лишними. Освободившимися часами захочется распорядиться по-своему, особенно если личное занятие давно приходилось откладывать.
🟣 ♈ Овен
Главный ход: Нужную вещь лучше оценить лично. При покупке удобство окажется важнее привлекательного описания.
Практично: Проверьте то, чем будете пользоваться ежедневно. Незначительные отличия можно оставить без внимания.
С людьми: Разница во вкусах не помешает договориться о совместном вечере. Каждый предложит то, что ему интересно.
Деньги: Покупка останется посильной, если не добавлять к ней необязательный набор принадлежностей.
Вечер: Захочется подвигаться после спокойных дневных дел. Активное занятие с друзьями придётся кстати.
🟣 ♉ Телец
Главный ход: Близкий объяснит, почему был сдержан в последние дни. Причина окажется проще, чем вы предполагали.
Практично: Самостоятельная работа потребует точности. Внимательно выполните трудную часть, остальное пойдёт легко.
С людьми: Дайте человеку договорить. Вам станет проще понять, какого участия он ждёт.
Деньги: Не обещайте оплатить чужие расходы, пока не выяснили, нужна ли такая помощь.
Вечер: Появится желание побыть вместе. Вы быстро договоритесь о встрече без долгих приготовлений.
🟣 ♊ Близнецы
Главный ход: Необязательную встречу отменят, и вторая половина дня освободится для того, что интересует лично вас.
Практично: Завершите обещанную часть работы. Не старайтесь сразу заняться всем, что оставалось недоделанным.
С людьми: Знакомый сам проявит инициативу. Его интерес порадует, хотя немедленный ответ не потребуется.
Деньги: Сумму, отложенную на отменённую встречу, можно сохранить для другой покупки.
Вечер: Спокойное занятие без компании увлечёт. Прерываться на частые разговоры не захочется.
🟣 ♋ Рак
Главный ход: В непривычной обстановке вы быстро освоитесь. Первоначальная растерянность пройдёт после нескольких уточнений.
Практично: Узнайте обязательные требования. Дальше получится действовать уверенно, не уточняя каждую мелочь у окружающих.
С людьми: Новое деловое знакомство окажется полезным. Собеседник объяснит то, о чём обычно узнают только на практике.
Деньги: Небольшая доплата за удобство оправдается, если избавит от лишних поездок или ожидания.
Вечер: Захочется домашнего общения. Среди близких будет приятно обсудить впечатления без спешки.
🟣 ♌ Лев
Главный ход: Разговор об оплате выполненной работы устранит неясность. Вы узнаете, когда и на какую сумму рассчитывать.
Практично: Сошлитесь на условия и сделанное. Дополнительных доказательств вашей добросовестности не понадобится.
С людьми: Близкому захочется поделиться новостями. Найдите время спокойно его выслушать.
Деньги: Полученные сведения помогут составить бюджет. Крупную покупку лучше совершить после получения денег.
Вечер: Старые друзья охотно согласятся встретиться. Будет приятно поговорить о том, что волнует всех сейчас.
🟣 ♍ Дева
Главный ход: Найдётся время для личного дела, которое постоянно откладывалось. Начать захочется без долгой подготовки.
Практично: Хорошо выполненную работу не переделывайте ради несущественных дополнений. Обязательную часть вы успеете закончить.
С людьми: Человеку будет интересно узнать, почему вы выбрали именно это занятие. Расскажите, что привлекает вас больше всего.
Деньги: Чтобы начать, не понадобится много денег. Приобретите только то, без чего нельзя приступить.
Вечер: Начатое увлечёт. Вы с удовольствием продолжите, даже если за один раз получится сделать немного.
🟣 ♎ Весы
Главный ход: Знакомый объяснит недавнее недоразумение. После его рассказа станет понятно, где вы неверно поняли друг друга.
Практично: В рабочем вопросе уже достаточно сведений. Вы сможете принять решение самостоятельно и приступить к делу.
С людьми: Обсуждайте нынешнюю причину размолвки. Старые претензии только помешают возможному примирению.
Деньги: Совместную трату согласуйте до оплаты. Приемлемую сумму лучше назвать сразу.
Вечер: Общаться станет легче. Не ждите немедленной прежней близости, доброжелательности пока будет достаточно.
🟣 ♏ Скорпион
Главный ход: Поездка или встреча по делу пройдёт удачно. Пригодится то, что вы подготовили заранее.
Практично: Проверьте только изменившиеся подробности. Повторять все приготовления не потребуется.
С людьми: С незнакомым человеком будет легко договориться. Он охотно ответит на прямые вопросы.
Деньги: При выборе дороги учитывайте и время. Самый дешёвый вариант может потребовать ненужного ожидания.
Вечер: Собственное увлечение поможет отвлечься. Возвращаться к деловому разговору сегодня уже незачем.
🟣 ♐ Стрелец
Главный ход: Семейный вопрос прояснится. Вы узнаете, что затруднение уже устранили и сложные приготовления больше не нужны.
Практично: В работе пригодится простой способ. Предложите его, объяснив, какие действия можно сократить.
С людьми: Близкий обрадуется вашему вниманию. Ему захочется рассказать больше о своих нынешних планах.
Деньги: Расходы на общие дела удастся уменьшить после уточнения нынешних потребностей.
Вечер: Приятно будет побыть среди своих. Шутки помогут отвлечься от того, что тревожило утром.
🟣 ♑ Козерог
Главный ход: Вас попросят показать, как вы справляетесь со знакомой задачей. Умение окажется востребованным.
Практично: Объясните последовательность действий на понятном примере. Длинное вступление только затруднит понимание.
С людьми: В личном разговоре полезнее спросить мнение собеседника. Он тоже охотно поделится своим опытом.
Деньги: Не соглашайтесь на новую трату между делом. Сначала спокойно оцените её необходимость.
Вечер: Понравится занятие, в котором вы пока мало разбираетесь. Будет интересно самим задавать вопросы.
🟣 ♒ Водолей
Главный ход: Друзья с энтузиазмом поддержат ваше предложение. Общее занятие получится устроить без долгих уговоров.
Практично: Назначьте время и вернитесь к текущей работе. Все возможные подробности можно обсудить позднее.
С людьми: В непривычной обстановке знакомые расскажут о себе больше. Найдётся интерес, который вас объединяет.
Деньги: Покупайте необходимое для выбранного плана. Готовиться одновременно к нескольким вариантам незачем.
Вечер: Совместная затея удастся. Вам понравится участвовать наравне со всеми, оставив часть забот другим.
🟣 ♓ Рыбы
Главный ход: Привычная работа станет легче, когда вы откажетесь от ненужного промежуточного действия.
Практично: Сначала убедитесь, что оно не влияет на результат. Небольшая проверка подтвердит вашу догадку.
С людьми: Опытный человек одобрит предложенное упрощение. Дальше вы сможете продолжить самостоятельно.
Деньги: Небольшая экономия пригодится для покупки, о которой давно думали.
Вечер: Появится желание выбраться из дома. Новое впечатление порадует больше привычного занятия.
Перед перерывом полезно понять, как вы продолжите незавершённое дело. Когда известно, что уже готово и чего ещё не хватает, меньше причин возвращаться к нему мысленно. После выходных не придётся заново вспоминать порядок действий.
Достаточно оставить себе короткое пояснение, если подробности трудно удержать в памяти. Оно поможет спокойно отвлечься и позже вернуться к работе без лишних поисков. Завершать всё за пятницу только ради уверенности, что ничего не забыто, необязательно.