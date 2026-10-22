Близнецы, Девы, Весы и Раки в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 23 октября

В пятницу, 23 октября 2026 года, Львы смогут прояснить вопрос оплаты, а Водолеев порадует готовность друзей поддержать их предложение. Важные разговоры лучше начать самим. Одним понадобится напомнить о договорённости, другим достаточно предложить конкретное время встречи. Выполнить всё накопившееся за неделю вряд ли получится. Однако часть дел займёт меньше времени, чем вы предполагали, а некоторые приготовления и вовсе окажутся лишними. Освободившимися часами захочется распорядиться по-своему, особенно если личное занятие давно приходилось откладывать. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Главный ход: Нужную вещь лучше оценить лично. При покупке удобство окажется важнее привлекательного описания. Практично: Проверьте то, чем будете пользоваться ежедневно. Незначительные отличия можно оставить без внимания. С людьми: Разница во вкусах не помешает договориться о совместном вечере. Каждый предложит то, что ему интересно. Деньги: Покупка останется посильной, если не добавлять к ней необязательный набор принадлежностей. Вечер: Захочется подвигаться после спокойных дневных дел. Активное занятие с друзьями придётся кстати.

🟣 ♉ Телец Главный ход: Близкий объяснит, почему был сдержан в последние дни. Причина окажется проще, чем вы предполагали. Практично: Самостоятельная работа потребует точности. Внимательно выполните трудную часть, остальное пойдёт легко. С людьми: Дайте человеку договорить. Вам станет проще понять, какого участия он ждёт. Деньги: Не обещайте оплатить чужие расходы, пока не выяснили, нужна ли такая помощь. Вечер: Появится желание побыть вместе. Вы быстро договоритесь о встрече без долгих приготовлений.

🟣 ♊ Близнецы Главный ход: Необязательную встречу отменят, и вторая половина дня освободится для того, что интересует лично вас. Практично: Завершите обещанную часть работы. Не старайтесь сразу заняться всем, что оставалось недоделанным. С людьми: Знакомый сам проявит инициативу. Его интерес порадует, хотя немедленный ответ не потребуется. Деньги: Сумму, отложенную на отменённую встречу, можно сохранить для другой покупки. Вечер: Спокойное занятие без компании увлечёт. Прерываться на частые разговоры не захочется.

🟣 ♋ Рак Главный ход: В непривычной обстановке вы быстро освоитесь. Первоначальная растерянность пройдёт после нескольких уточнений. Практично: Узнайте обязательные требования. Дальше получится действовать уверенно, не уточняя каждую мелочь у окружающих. С людьми: Новое деловое знакомство окажется полезным. Собеседник объяснит то, о чём обычно узнают только на практике. Деньги: Небольшая доплата за удобство оправдается, если избавит от лишних поездок или ожидания. Вечер: Захочется домашнего общения. Среди близких будет приятно обсудить впечатления без спешки.

🟣 ♌ Лев Главный ход: Разговор об оплате выполненной работы устранит неясность. Вы узнаете, когда и на какую сумму рассчитывать. Практично: Сошлитесь на условия и сделанное. Дополнительных доказательств вашей добросовестности не понадобится. С людьми: Близкому захочется поделиться новостями. Найдите время спокойно его выслушать. Деньги: Полученные сведения помогут составить бюджет. Крупную покупку лучше совершить после получения денег. Вечер: Старые друзья охотно согласятся встретиться. Будет приятно поговорить о том, что волнует всех сейчас.

🟣 ♍ Дева Главный ход: Найдётся время для личного дела, которое постоянно откладывалось. Начать захочется без долгой подготовки. Практично: Хорошо выполненную работу не переделывайте ради несущественных дополнений. Обязательную часть вы успеете закончить. С людьми: Человеку будет интересно узнать, почему вы выбрали именно это занятие. Расскажите, что привлекает вас больше всего. Деньги: Чтобы начать, не понадобится много денег. Приобретите только то, без чего нельзя приступить. Вечер: Начатое увлечёт. Вы с удовольствием продолжите, даже если за один раз получится сделать немного.

🟣 ♎ Весы Главный ход: Знакомый объяснит недавнее недоразумение. После его рассказа станет понятно, где вы неверно поняли друг друга. Практично: В рабочем вопросе уже достаточно сведений. Вы сможете принять решение самостоятельно и приступить к делу. С людьми: Обсуждайте нынешнюю причину размолвки. Старые претензии только помешают возможному примирению. Деньги: Совместную трату согласуйте до оплаты. Приемлемую сумму лучше назвать сразу. Вечер: Общаться станет легче. Не ждите немедленной прежней близости, доброжелательности пока будет достаточно.

🟣 ♏ Скорпион Главный ход: Поездка или встреча по делу пройдёт удачно. Пригодится то, что вы подготовили заранее. Практично: Проверьте только изменившиеся подробности. Повторять все приготовления не потребуется. С людьми: С незнакомым человеком будет легко договориться. Он охотно ответит на прямые вопросы. Деньги: При выборе дороги учитывайте и время. Самый дешёвый вариант может потребовать ненужного ожидания. Вечер: Собственное увлечение поможет отвлечься. Возвращаться к деловому разговору сегодня уже незачем.

🟣 ♐ Стрелец Главный ход: Семейный вопрос прояснится. Вы узнаете, что затруднение уже устранили и сложные приготовления больше не нужны. Практично: В работе пригодится простой способ. Предложите его, объяснив, какие действия можно сократить. С людьми: Близкий обрадуется вашему вниманию. Ему захочется рассказать больше о своих нынешних планах. Деньги: Расходы на общие дела удастся уменьшить после уточнения нынешних потребностей. Вечер: Приятно будет побыть среди своих. Шутки помогут отвлечься от того, что тревожило утром.

🟣 ♑ Козерог Главный ход: Вас попросят показать, как вы справляетесь со знакомой задачей. Умение окажется востребованным. Практично: Объясните последовательность действий на понятном примере. Длинное вступление только затруднит понимание. С людьми: В личном разговоре полезнее спросить мнение собеседника. Он тоже охотно поделится своим опытом. Деньги: Не соглашайтесь на новую трату между делом. Сначала спокойно оцените её необходимость. Вечер: Понравится занятие, в котором вы пока мало разбираетесь. Будет интересно самим задавать вопросы.

🟣 ♒ Водолей Главный ход: Друзья с энтузиазмом поддержат ваше предложение. Общее занятие получится устроить без долгих уговоров. Практично: Назначьте время и вернитесь к текущей работе. Все возможные подробности можно обсудить позднее. С людьми: В непривычной обстановке знакомые расскажут о себе больше. Найдётся интерес, который вас объединяет. Деньги: Покупайте необходимое для выбранного плана. Готовиться одновременно к нескольким вариантам незачем. Вечер: Совместная затея удастся. Вам понравится участвовать наравне со всеми, оставив часть забот другим.

🟣 ♓ Рыбы Главный ход: Привычная работа станет легче, когда вы откажетесь от ненужного промежуточного действия. Практично: Сначала убедитесь, что оно не влияет на результат. Небольшая проверка подтвердит вашу догадку. С людьми: Опытный человек одобрит предложенное упрощение. Дальше вы сможете продолжить самостоятельно. Деньги: Небольшая экономия пригодится для покупки, о которой давно думали. Вечер: Появится желание выбраться из дома. Новое впечатление порадует больше привычного занятия.