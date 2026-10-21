Козероги, Овны, Раки и Львы в гороскопе Джорджии Николс на четверг 22 октября

По прогнозу Джорджии Николс, четверг хорошо подойдёт для творчества и общения. Будет проще поделиться идеей, заинтересовать собеседника и получить поддержку. При этом желание провести несколько часов дома или наедине с собой тоже заслуживает внимания.

В рабочих и домашних делах пригодится готовность обсуждать планы. Кто-то подскажет удачное решение, кто-то поддержит ваше предложение, а обычный разговор поможет лучше понять близкого человека. Главное, оставить собеседнику возможность высказаться.

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Оценки дня: 5: динамичный; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: так себе; 1: сложный.

🟣 ♈ Овен

21 марта–19 апреля · ★★★☆☆

Хороший день для творчества, особенно если вам нравится что-то делать своими руками. Многие Овны умеют быстро освоиться в таком занятии даже без специальной подготовки. Найдите время побыть наедине с собой, спокойно увлечься интересным делом и получить удовольствие от самого процесса. Сегодня можно позволить себе заняться тем, чем хочется именно вам.

🟣 ♉ Телец

20 апреля–20 мая · ★★★★☆

Общение обещает быть тёплым и непринуждённым. Это касается и встреч с друзьями, и совместных занятий, и разговоров с любимым человеком. Вам захочется поделиться своими мыслями, обсудить новости и узнать, что происходит у других. Подходящий день, чтобы провести время вместе и поговорить без спешки.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая–20 июня · ★★★☆☆

Вы заметнее обычного, а к вашим словам прислушиваются внимательнее. Пользуйтесь случаем, если хотите объяснить свою идею или привлечь внимание к важному для вас вопросу. Желание быть в курсе событий тоже пригодится: чем лучше вы понимаете происходящее, тем содержательнее получится разговор. В работе делайте ставку на сотрудничество с коллегами.

🟣 ♋ Рак

21 июня–22 июля · ★★★★☆

При всей любви к дому и привычному укладу сегодня вам захочется сменить обстановку. Поездка, новое место или интересное занятие помогут разнообразить день. Особенно привлекает возможность чему-то научиться и получить свежие впечатления. Не исключено, что вы и сами окажетесь в роли наставника, например объясните что-то детям или тем, кто младше вас.

🟣 ♌ Лев

23 июля–22 августа · ★★★☆☆

Домашние дела потребуют практического подхода. Подумайте, что можно улучшить в квартире или доме, что нуждается в ремонте и какие вопросы стоит обсудить с семьёй. Сегодня полезно заняться удобством собственного жилья и вместе решить, с чего начать. Усилия, вложенные в домашний уют, будут радовать вас и после того, как дело закончится.

🟣 ♍ Дева

23 августа–22 сентября · ★★★☆☆

Луна находится напротив вашего знака, поэтому в общении, возможно, придётся чаще идти навстречу другим. При этом вы умеете объяснять свою позицию убедительно и понятно. Если нужно о чём-то договориться, спокойный обстоятельный разговор будет кстати. День также подходит для учёбы и обмена знаниями: новая информация может дать вам немало пищи для размышлений.

🟣 ♎ Весы

23 сентября–22 октября · ★★★☆☆

Пора браться за дела. Это могут быть рабочие задачи, забота о здоровье, хлопоты с питомцем или личный проект, которому вы хотите уделить внимание. В последнее время вы чаще размышляете о заработке, но и тратите деньги охотнее. Солнце в вашем знаке добавляет энергии, поэтому используйте этот настрой, чтобы продвинуться в том, что для вас важно.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября–21 ноября · ★★★★☆

Творческие занятия сегодня особенно привлекательны. Можно вернуться к любимому увлечению, заняться рукоделием или попробовать выразить свои идеи по-новому. Общение тоже обещает порадовать, особенно если в нём найдётся место флирту. Хороший день для знакомства, приятной встречи и поиска вещей, которые удачно дополнят ваш гардероб.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября–21 декабря · ★★★☆☆

Вам интересно общаться, встречаться с людьми и участвовать в общих делах. Но возможность отдохнуть дома, в знакомой обстановке, сегодня будет не менее привлекательной. Постарайтесь оставить время и для встреч, и для спокойного вечера. Мысли о путешествиях тоже не отпускают, так что можно присмотреть направление и начать планировать будущую поездку.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря–19 января · ★★★★☆

Сейчас вы производите хорошее впечатление, и этим стоит воспользоваться. Представьте свою идею, расскажите о планах или предложите то, что давно хотели обсудить. Особенно удачно могут пройти разговоры с людьми младше вас и представителями творческой среды. Окружающие расположены к вам и готовы поддержать ваше начинание.

🟣 ♒ Водолей

20 января–18 февраля · ★★★☆☆

Не отмахивайтесь от собственных идей о заработке: среди них вполне может оказаться стоящая. Разговоры с руководством, родителями и влиятельными людьми обещают пройти хорошо. Вам помогает умение расположить к себе собеседника и общаться без лишнего напряжения. В отношениях с партнёром и близкими, однако, понадобится терпение, даже если с остальными сегодня легко договориться.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля–20 марта · ★★★★☆

Творческие проекты и занятия, которые расширяют кругозор, принесут удовольствие. Вы открыты новым впечатлениям и готовы пробовать то, что помогает лучше понять мир. Если появится возможность кому-то помочь, это тоже окажется важной частью дня. Сейчас вам хочется быть полезными, а участие в чужих делах может дать приятное чувство, что ваши усилия были нужны.

Если у вас день рождения 22 октября

Вас отличают богатое воображение, отзывчивость и добродушная эксцентричность. Вам нравится внимание, и вы умеете сочувствовать другим.

По прогнозу Джорджии Николс, в ближайший год важное место займёт забота о людях, возможно, прежде всего о семье. Помните и о собственных потребностях: силы понадобятся, чтобы поддерживать тех, кто обращается к вам за советом, утешением и помощью. Уделите внимание дому, сделайте его более личным, созвучным вашему вкусу и привычкам.