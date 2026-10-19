Львы, Козероги, Весы и Скорпионы в гороскопе Джорджии Николс на вторник 20 октября

По прогнозу Джорджии Николс, этот вторник располагает к тёплым встречам, романтике и щедрым жестам. Многим захочется порадовать близких, поделиться хорошим настроением или провести время в приятной компании.

Испортить день могут споры о деньгах и попытки настоять на своём любой ценой. Особенно осторожно стоит обсуждать совместное имущество и отношения, в которых один человек требует от другого слишком многого.

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Луна в Водолее. Астрологических ограничений для покупок и важных решений сегодня нет.

Оценка дня: 5 звёзд: очень активный день; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: не самый удачный; 1: сложный.

Овен (21 марта – 19 апреля)

★★★★☆

День обещает приятное общение и романтическое настроение, если вы не втянетесь в острые споры об общем имуществе, наследстве и всём, чем владеете совместно с другими. Сосредоточьтесь на том, что складывается удачно. С людьми, которые готовы учитывать только собственные желания, сегодня лучше держать дистанцию.

Телец (20 апреля – 20 мая)

★★★☆☆

Сегодня вас замечают чаще обычного, причём впечатление вы производите прекрасное. Окружающие видят в вас душевного, щедрого и вполне обеспеченного человека. Однако в отношениях с супругом, партнёром или близким другом возможна борьба за право решать всё по-своему. Не позволяйте ей испортить день: выяснять, кто здесь главный, сейчас совершенно ни к чему.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

★★★★☆

Вам хочется общаться, узнавать новое и делиться тем, что знаете сами. Особенно привлекательными покажутся короткие поездки и возможность объяснить кому-то что-нибудь интересное. Большинство разговоров пройдут легко и доброжелательно, но в рабочих обсуждениях стоит быть внимательнее. Если собеседнику важнее утвердить своё влияние, чем разобраться в вопросе, лучше не ввязываться.

Рак (21 июня – 22 июля)

★★★★☆

Сегодня вы особенно отзывчивы и щедры. Желание помочь может оказаться настолько сильным, что вы будете готовы отдать гораздо больше, чем собирались. Помните об этом, если что-то делите с другими или распоряжаетесь чужими средствами. Прежде чем соглашаться на условия или обещать помощь, спокойно оцените, сколько действительно можете себе позволить.

Лев (23 июля – 22 августа)

★★★☆☆

Тёплое общение с любимым человеком и близкими друзьями обещает поднять настроение. Но домашний спор, возможно, с кем-то из родственников, способен омрачить этот приятный день. Разногласия могут оказаться неожиданно бурными, особенно если каждый захочет оставить последнее слово за собой. Постарайтесь не превращать семейный разговор в борьбу за власть.

Дева (23 августа – 22 сентября)

★★★★☆

На работе сегодня будет немало приятного. Порадовать могут и дела, связанные со здоровьем или домашним питомцем. А вот разговоры с соседями, родственниками, братьями и сёстрами рискуют обернуться мелочными придирками или утомительными выяснениями. Если беседа становится неприятной, её вполне можно вовремя закончить.

Весы (23 сентября – 22 октября)

★★★★☆

Хороший день для свидания, встречи с друзьями или выхода в свет, особенно вместе с любимым человеком. Удовольствие принесут игры с детьми и спортивные мероприятия. Осторожности потребуют разговоры о деньгах: обсуждение финансов легко может перейти в попытку контролировать другого человека. Не позволяйте этой теме испортить приятное общение.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

★★★☆☆

Общение с родными обещает быть тёплым и приятным, особенно с женщинами в семье. Но кто-то может потребовать слишком много внимания, и тогда сохранить хорошее настроение будет сложнее. Не исключено, что вас тревожат перемены в отношениях. Если так, именно это беспокойство может мешать спокойно воспринимать происходящее.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

★★★★☆

Сегодня вы настроены оптимистично, и такое состояние вам особенно по душе. Привлекательно выглядят планы на поездки, а также перспективы в делах, связанных с издательской работой, СМИ, медициной и правом. Сложности возможны у тех, кто скрывает романтическую связь: сегодня эти отношения могут вызвать ощущение, что вы оказались в ловушке.

Козерог (22 декабря – 19 января)

★★★★☆

День благоприятен для деловых переговоров и обсуждения финансов. Договорённости могут улучшить материальное положение и вам, и другой стороне. Однако друг или кто-то из вашего круга общения способен предъявить требования, которые придётся учитывать. Действуйте осмотрительно и не торопитесь соглашаться на всё, о чём вас просят.

Водолей (20 января – 18 февраля)

★★★☆☆

Луна в вашем знаке благоприятно взаимодействует с Юпитером, добавляя оптимизма, душевного тепла и щедрости. Но у начальника, родителя или другого влиятельного человека могут оказаться собственные планы на ваше время. Возможно, от вас потребуют внимания именно тогда, когда вы рассчитывали заняться чем-то другим. Здесь пригодятся такт и умение найти подход к собеседнику.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

★★★★☆

Рабочие дела, вопросы здоровья и забота о питомце сегодня выглядят обнадёживающе и могут принести немало приятного. Сложнее придётся тем, у кого есть или был роман с человеком издалека либо из другой культурной среды. Его ожидания могут оказаться такими, что соответствовать им будет непросто.

Если у вас сегодня день рождения

Вы чувствительны, творчески одарены и умеете выражать свои чувства и мысли. Развитое образное мышление сочетается у вас со способностью внимательно анализировать происходящее.

Наступающий для вас год потребует труда и последовательности. Предстоит укреплять уверенность в себе и создавать более устойчивую основу в повседневной жизни. Не усложняйте то, что можно устроить проще. Уделите внимание здоровью и физической активности, сохраняйте практичность и трезво оценивайте свои возможности.