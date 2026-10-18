Тельцы, Львы, Девы и Рыбы в гороскопе на неделю 19–25 октября

На неделе с 19 по 25 октября найдутся поводы порадоваться и за себя, и за близких. Хорошая новость из семьи, взаимная симпатия или удачно выполненная работа помогут почувствовать себя увереннее. Некоторые события окажутся приятнее, чем вы ожидали, особенно если в последнее время заранее готовились к трудностям. Но торопиться с выводами всё же не стоит: чужие слова могут дойти до вас в пересказе, а за первым обещанием не всегда последует действие.

Овны смогут приступить к делу, которое долго зависело от чужого ответа. Тельцов порадует успех близкого человека, Львы получат возможность убедиться во взаимности чувств, а Девы справятся с задачей, из-за которой заметно нервничали. Весам предложат попробовать себя в новой роли. Рыб удивит, что близкие помнят о желаниях, которые они высказали мимоходом.

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В первые дни недели больше внимания потребуют работа и новости, способные повлиять на ближайшие планы. К среде станет понятнее, какие договорённости действительно выполняются. Во второй половине недели захочется вернуться к любимому занятию, обсудить будущее с партнёром или провести вечер с людьми, по которым успели соскучиться. На выходные лучше не назначать всё сразу: некоторые встречи захочется продлить.

♈ Овен

Начало недели. Наконец появится возможность заняться делом, которое приходилось откладывать в ожидании чужого решения. Придёт ответ, подтвердятся сроки, другой участник выполнит свою часть работы. Овны быстро включатся в происходящее и захотят наверстать упущенное. Важно лишь проверить, всё ли из прежнего плана ещё нужно: за время ожидания обстоятельства могли измениться. Сейчас особенно удачно пойдут задачи, в которых вы сами принимаете решения и сразу видите результат.

Вторая половина недели. Первые успехи прибавят энергии, но окружающие не всегда будут поспевать за вами. Дома возможен спор из-за того, что вы уже всё решили, а близкие ещё обсуждают варианты. Объясните, почему вам хочется действовать именно сейчас. Там, где удастся договориться, дело пойдёт быстро и без постоянных напоминаний. К выходным будет что показать и обсудить с людьми, которые знали, как долго вы этого ждали.

♉ Телец

Начало недели. Порадуют новости от человека, за которого вы переживали. У него получится справиться со сложным делом, получить нужный ответ или сделать важный для себя шаг. Тельцам захочется расспросить обо всём и тут же подсказать, как поступать дальше. Однако близкому сейчас особенно нужно, чтобы вы разделили его радость. Даже если вы бы выбрали другой путь, дайте ему рассказать, почему он доволен своим решением.

Вторая половина недели. Появится повод отметить хорошую новость, пусть даже обычным ужином. Общение станет спокойнее, когда выяснится, что человек уверенно справляется с тем, о чём вы столько думали. Теперь можно будет расспрашивать о его планах без привычного желания всё проверить. Впрочем, удержаться от советов получится не сразу. Самим Тельцам тоже захочется поделиться чем-то хорошим, о чём они пока не рассказывали. В семье прибавится тем для разговоров, помимо повседневных забот.

♊ Близнецы

Начало недели. Чьи-то слова могут неприятно задеть, особенно если вы услышите их от третьего лица. Прежде чем отвечать резко, выясните, что было сказано на самом деле. В пересказе способна потеряться важная подробность, а короткое сообщение легко принять за недовольство, хотя человек просто торопился. Близнецам пригодится привычная лёгкость в общении: прямой вопрос быстро прояснит ситуацию. Не исключено, что вы оба удивитесь, насколько далеко успело зайти недоразумение.

Вторая половина недели. После объяснения удастся вернуться к делу, которое застопорилось, потому что вы неверно поняли друг друга. В личных разговорах лучше обойтись без намёков, особенно если вы предлагаете встретиться или рассчитываете на помощь. Чем понятнее прозвучит просьба, тем меньше останется поводов гадать по чужой интонации. Неловкость пройдёт не сразу. Однако к выходным вы уже сможете спокойно созвониться по обычному поводу, не возвращаясь каждый раз к неприятному эпизоду.

♋ Рак

Начало недели. Захочется всерьёз заняться собственным планом, который вы откладывали, предполагая, что близкие будут против. Это может быть учёба, перемена в работе или занятие, для которого придётся выделять несколько вечеров. Расскажите, что именно вам интересно и почему вы готовы на это тратить время. Ракам будет легче объяснить своё желание, если они сами перестанут относиться к нему как к необязательной прихоти.

Вторая половина недели. Сдержанную реакцию не стоит принимать за неодобрение. Когда близкие поймут, как изменится привычное расписание, вы сможете обсудить, как всё устроить. Получится договориться о повседневных делах и сделать первый шаг без ощущения, что подводите остальных. В паре это добавит уважения к интересам друг друга. Практических хлопот прибавится, но желание продолжать окажется сильнее неудобств нового расписания.

♌ Лев

Начало недели. Человек, который вам нравится, начнёт чаще искать встречи и сам предложит провести время вместе. Львам будет приятно почувствовать, что им не приходится в одиночку поддерживать общение. Если вы пока свободны, новое знакомство может развиваться быстрее, чем ожидалось. А в устойчивой паре партнёр проявит инициативу, которой вы давно от него ждали: предложит куда-то сходить вдвоём или устроит свидание после обычного рабочего дня.

Вторая половина недели. Встреча покажет больше, чем переписка: станет понятнее, легко ли вам разговаривать, совпадает ли чувство юмора, хочется ли задержаться ещё. Не обязательно сразу решать, насколько далеко зайдёт знакомство. Уже взаимного желания увидеться снова будет достаточно для хорошего настроения. Львам в паре понравится вечер, в котором найдётся место нежности и флирту. Бытовые темы никуда не исчезнут, но на этот раз разговор не сведётся только к ним.

♍ Дева

Начало недели. Предстоит дело, в котором ваши знания или результат работы будут оценивать другие. Проверка, собеседование, важная встреча или сдача задания вызовут больше волнений, чем обычно. При этом подготовлены вы лучше, чем вам кажется. Девам стоит перечитать условия и освежить главное, сохранив время на нормальный сон. Попытка переделать всё в последний момент скорее добавит тревоги, чем улучшит результат.

Вторая половина недели. Самое напряжённое останется позади, и вы сможете оценить случившееся спокойнее. Вы заметите, что справились с тем, чего боялись, а небольшая заминка не испортила общего впечатления. Хороший отзыв или одобрение помогут увереннее говорить о дальнейших планах. Дома вы перестанете мысленно возвращаться к проверке и снова заинтересуетесь делами близких. На выходных особенно порадует занятие, в котором никто не ставит оценок и не ждёт от вас безупречного исполнения.

♎ Весы

Начало недели. Ваше имя могут назвать, когда будут искать человека для более ответственного дела. Предложение поступит по рекомендации или благодаря работе, которую вы уже успели сделать. Приятно будет узнать, что о вас помнят и вам доверяют. При этом соглашаться сразу необязательно. Весам важно понять, что именно предстоит делать, кто будет рядом и насколько новая роль сочетается с остальными обязательствами.

Вторая половина недели. После подробного разговора предложение станет понятнее. Возможно, вас привлечёт сама задача, хотя поначалу смущала ответственность, или обнаружится удобный способ начать с небольшой части. Обсуждение с близким человеком поможет оценить, сколько времени займёт работа и как изменятся ваши общие планы. Если решите согласиться, появится приятное волнение перед новым делом. При отказе достаточно спокойно объяснить своё решение. Возвращаться к предложению только из чувства неловкости не потребуется.

♏ Скорпион

Начало недели. Вернётся интерес к занятию, которое вы оставили, когда не хватало времени или не устраивали собственные результаты. Сейчас прежняя неудача уже не будет казаться окончательной. Захочется снова взять в руки инструмент, вернуться к тренировкам или продолжить начатое когда-то обучение. Скорпионов удивит, сколько сохранилось в памяти. Сам процесс увлечёт настолько, что вы забудете сравнивать себя с теми, кто умеет больше.

Вторая половина недели. Для любимого занятия удастся выделить один-два вечера. После перерыва вы иначе отнесётесь к ошибкам и охотнее возьмётесь за то, что прежде не получалось. Близкие проявят интерес к вашему увлечению, и среди них может найтись хорошая компания. При этом часть времени будет приятно провести одному. Воскресенье можно посвятить именно этому занятию, не пытаясь заодно получить от него пользу для работы или заработка.

♐ Стрелец

Начало недели. Одна из договорённостей потребует пересмотра: человек снова перенесёт встречу, изменит условия или не сможет выполнить обещанное в срок. Раздражать будет прежде всего то, что вы уже подстроили под него свои планы. Стрельцам лучше сразу выяснить, на что теперь можно рассчитывать. Если точного ответа по-прежнему нет, придётся организовать ближайшие дни иначе. Это позволит заниматься своими делами, не проверяя постоянно, не пришло ли наконец сообщение.

Вторая половина недели. Вы обнаружите, что часть задуманного вполне можно осуществить самостоятельно или в другой компании. В личных отношениях станет заметнее, кто действительно находит время для встречи, а кто пока ограничивается обещаниями. Вы сохраните общение, но уже не будете заранее освобождать весь вечер ради неопределённого обещания. Выходные сложатся свободнее, чем начало недели. Особенно порадует возможность выбрать занятие по настроению и не ждать, пока все определятся.

♑ Козерог

Начало недели. В отношениях назреет разговор о ближайшем будущем. Вопрос, который раньше обсуждали вскользь, потребует более ясного ответа: чего вы оба ждёте, насколько ваши планы совпадают, готовы ли вы учитывать друг друга в важных решениях. Козерогам стоит рассказать о своих желаниях, не требуя немедленного решения. Партнёру будет легче ответить, если он сначала услышит о ваших чувствах, а уже потом о сроках и подробностях.

Вторая половина недели. Появится конкретный общий план: например, провести новогодние праздники вместе и заранее договориться об этом с родными. Некоторые подробности ещё придётся обсуждать, но вы уже поймёте, чего хочется обоим. Свободные Козероги внимательнее присмотрятся к человеку, который последователен в общении и выполняет обещания. Спокойная манера проявлять интерес окажется привлекательнее ярких жестов. На выходных захочется побыть вдвоём и поговорить о том, что пока не хочется обсуждать с другими.

♒ Водолей

Начало недели. Появится повод познакомить людей, которые до сих пор общались с вами по отдельности. Друзья встретятся с семьёй, партнёр присоединится к вашей компании или коллега окажется рядом в нерабочей обстановке. Водолеи поначалу будут переживать, найдутся ли общие темы. Но поддерживать каждый разговор не придётся: люди сами проявят интерес друг к другу. Кто-то из знакомых раскроется в этом общении иначе, чем в привычной компании.

Вторая половина недели. В общих делах вы сможете чаще уступать инициативу другим. Кто-то сам предложит удобный план и возьмёт на себя организацию, которой обычно занимаетесь вы. Понравится возможность просто участвовать, не отвечая за настроение всей компании. В личных отношениях захочется подробнее рассказывать о том, чем живёте за пределами пары. А с человеком, с которым не получилось толком поговорить среди остальных, вы договоритесь встретиться отдельно.

♓ Рыбы

Начало недели. Близкие внимательнее отнесутся к вашим желаниям. При обсуждении общих планов поддержат предложение, которое раньше откладывали, или сами вспомнят о том, что вам нравится. Рыбы могут удивиться: они уже приготовились согласиться с привычным вариантом и не настаивать на своём. Особенно тронет, что сказанное когда-то вскользь оказалось услышано. Вы с удовольствием включитесь в подготовку встречи или поездки, которую давно представляли себе.

Вторая половина недели. Захочется чаще предлагать что-то от себя. Не каждая идея встретит одинаковый отклик, но это уже не испортит настроения. В паре можно будет обсудить, какого отдыха и общения вам обоим не хватает. Выходные дадут возможность осуществить хотя бы одно из этих желаний. Рыбам запомнится удовольствие от дня, который сложился с учётом их вкусов: вы побываете там, где хотели, и проведёте время так, как давно собирались.

К 25 октября часть решений ещё останется открытой. Весам понадобится подробнее обсудить предложение, Козерогам согласовать планы с партнёром, а Ракам привыкнуть к новому расписанию. На некоторые перемены потребуется чуть больше времени, чем казалось вначале.

А хорошие события захочется отметить сразу. Семейная новость, удачная встреча и собственный небольшой успех заслуживают вечера, который не сводится к подготовке к следующему понедельнику. Особенно если есть кому позвонить и предложить разделить с вами эту радость.