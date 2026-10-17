Козероги, Водолеи, Раки и Тельцы в гороскопе на воскресенье 18 октября

В воскресенье, 18 октября 2026 года, захочется поговорить о том, что прежде вы не решались обсуждать. Тельцы поделятся личным планом и найдут поддержку, Водолеи убедятся во взаимности симпатии. Близкие будут охотнее рассказывать о желаниях, если почувствуют, что их слушают с интересом и не собираются сразу объяснять, как нужно поступить. При этом весь день проводить в разговорах не захочется. Свободное время пригодится для собственных занятий, небольших приготовлений и встреч, которых вы ждали. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овны могут начать воскресенье со сравнения своих достижений с чужими. Чья-то хорошая новость сначала заставит пожалеть об упущенном времени. Но, вернувшись к собственному делу, вы заметите, как много уже умеете. С тем, что прежде давалось с трудом, на этот раз справитесь легче. Интерес к продолжению окажется сильнее желания поскорее догнать кого-то другого. Близкий порадуется за вас и предложит вместе отдохнуть. Позвольте ему выбрать занятие: сегодня будет приятно присоединиться без необходимости всё организовывать. Небольшие домашние заботы удастся распределить по ходу дня. Для совместного удовольствия найдётся вариант без расходов, о которых пришлось бы потом жалеть.

🟣 ♉ Телец Тельцам захочется рассказать, чему они собираются научиться или на что давно откладывают деньги. Вы обнаружите, что можете обсуждать личную цель без неловкости. Собеседник задаст несколько вопросов и поможет заметить подробность, о которой вы пока не думали. Его взгляд не во всём совпадёт с вашим, но заинтересованность будет очевидной, и оправдывать свой выбор не понадобится. После разговора вы охотно займётесь приготовлениями. Удастся найти полезные сведения, сравнить подходящие варианты и понять, с чего начинать. Крупная трата на этом этапе вряд ли потребуется. В отношениях появится больше доверия: вы станете свободнее говорить о будущем, не требуя, чтобы близкий немедленно принял участие во всех ваших планах.

🟣 ♊ Близнецы Близнецов будет радовать ожидание встречи или события, к которому они готовятся. Ради него обычные заботы захочется закончить вовремя, поэтому даже скучное дело не вызовет прежнего раздражения. Вы спокойно разберётесь с необходимым и найдёте время продумать приятные подробности. Если часть программы изменится, новый вариант может оказаться удобнее первоначального, особенно по времени и расходам. Близкий не сразу разделит ваш энтузиазм: возможно, ему пока трудно представить, что именно вы задумали. Попробуйте вместе выбрать то, что понравится обоим. Разговор быстро станет оживлённее, когда появится конкретное предложение.

🟣 ♋ Рак Раки с удовольствием присоединятся к семейному занятию, которое прежде оставляли другим. Кто-то из близких удивит вас своими умениями, и окажется приятно на время стать учеником. Привычные роли немного изменятся: теперь вы будете задавать вопросы и принимать подсказки. Общение получится живым, поскольку у каждого найдётся возможность показать то, что ему хорошо знакомо. На собственные планы тоже хватит времени. После небольшой паузы станет понятнее, как продолжить дело, в котором вы застопорились. Покупать новое приспособление пока не потребуется: сначала стоит попробовать другой способ с тем, что уже есть. К вечеру захочется рассказать близкому о результате. Его внимание порадует, даже если он не сразу разберётся во всех подробностях.

🟣 ♌ Лев Львам удастся отвлечься от вопроса, к которому они мысленно возвращались несколько дней. Интересное событие или разговор займёт внимание настолько, что привычная забота ненадолго забудется. Вы снова начнёте замечать смешное, задавать вопросы, охотно откликаться на предложения. Перемена настроения произойдёт постепенно, без необходимости убеждать себя, что прежняя трудность уже исчезла. В личном общении станет больше лёгкости. Комплимент порадует, а флирт не покажется неуместным среди других забот. Если вы давно вместе, понравится обсуждать что-нибудь помимо повседневных обязанностей. К практическому делу можно будет вернуться позднее: после передышки проще увидеть, с какой частью справитесь сейчас, а чему понадобится больше времени.

🟣 ♍ Дева Девы решатся сказать, что предложенное занятие им не нравится. Близкий отнесётся к этому спокойнее, чем вы ожидали, и не станет принимать отказ на свой счёт. Окажется, что ради хороших отношений совсем необязательно соглашаться на каждый вариант отдыха. Предложите то, что привлекает вас: возможно, об этом просто никто не подумал. В разговоре будет место и вашим желаниям. В практическом деле внимательность поможет избежать лишней работы. Вы вовремя заметите неточность и исправите её, пока она не повлияла на результат. Удачно завершённое занятие прибавит уверенности, а к вечеру появится охота пообщаться. С человеком, чьё общество вам приятно, будет легко договориться о встрече без долгих приготовлений.

🟣 ♎ Весы Весам понравится провести часть воскресенья наедине с собой. После общения, в котором приходилось учитывать множество пожеланий, будет приятно самостоятельно выбирать занятие и его продолжительность. Вы увлечётесь тем, что раньше прерывали ради чужих планов, и перестанете следить за временем. Нужное домашнее дело тоже получится выполнить без привычного раздражения, если не торопить себя с самого утра. Позднее близкий поделится хорошей новостью. Захочется узнать подробности, и вы сами предложите поговорить или встретиться. Общение порадует именно потому, что до него удалось побыть в одиночестве.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионы узнают об успехе близкого человека и искренне порадуются за него. Особенно тронет то, как много ему удалось сделать самостоятельно, хотя поначалу он сомневался. Захочется поздравить, расспросить о подробностях и услышать, что он собирается делать дальше. Разговор доставит удовольствие вам обоим, если дать собеседнику поделиться впечатлениями без непрошеных наставлений. Собственными планами вы тоже займётесь охотнее. Найдётся способ упростить подготовку к давно намеченному делу, и начало уже не будет казаться таким хлопотным. Если потребуются покупки, удастся обойтись небольшой суммой. К вечеру понравится побыть дома: привычные заботы не займут много времени, а продолжать серьёзные обсуждения уже не захочется.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцы заметят, насколько приятно, когда другой человек берёт на себя часть забот. Он проявит инициативу в деле, которым вы обычно занимаетесь сами, и справится без подробных указаний. Привычный порядок может немного измениться, зато результат вас устроит. Удастся вернуться к занятию, для которого всю неделю не находилось свободного часа. Поблагодарить можно просто и тепло, без обязательного ответного подарка. Если решите продолжить день вместе, заранее обсудите расходы на отдых: так у каждого останется возможность выбирать без неловкости. Общение порадует: не придётся торопиться домой ради оставшихся поручений.

🟣 ♑ Козерог Козероги заметят, что старая обида уже не вызывает прежнего желания всё объяснить заново. Вы увлечётесь нынешними планами и будете реже мысленно возвращаться к давнему спору. Необязательно решать прямо сегодня, готовы ли вы к примирению. Гораздо приятнее окажется заняться тем, что зависит от вас и даёт ощутимый результат уже сейчас. В самостоятельном деле удастся продвинуться дальше ожидаемого. Захочется обсудить продолжение с человеком, которому доверяете, и разговор получится обнадёживающим. Небольшое удовольствие для себя тоже будет кстати: его не понадобится оправдывать заслугами или долгим отказом от других покупок.

🟣 ♒ Водолей Водолеи захотят первыми проявить внимание к человеку, с которым прежде не решались сблизиться. Станет понятно, что ждать особого повода для встречи больше незачем. Ваше предложение примут тепло, хотя с удобным временем, возможно, определятся не сразу. Отсрочка не испортит настроение: ответ покажет, что интерес взаимный. В разговоре исчезнет неловкость, мешавшая говорить о личном. Повседневные дела потребуют участия, но не займут всё воскресенье. Вы сумеете найти время и для давнего увлечения. Вернувшись к нему, заметите, что успели соскучиться по самому процессу. Маленькая удача прибавит хорошего настроения, которым захочется поделиться. К вечеру планы на ближайшие дни станут приятнее благодаря предстоящей встрече.

🟣 ♓ Рыбы Рыбы могут огорчиться из-за отмены встречи, которой ждали. Вскоре вы найдёте другое занятие, которое понравится больше, чем представлялось сначала. Не пытайтесь повторить прежний план с другим человеком: сейчас интереснее будет попробовать что-нибудь ещё. Впечатлений окажется достаточно, чтобы перестать жалеть о перемене. С необходимыми домашними делами поможет близкий. Совместные хлопоты дадут повод поговорить о том, до чего в будни никак не доходило дело. Вы услышите пожелание, которое легко учесть без больших расходов. Вечер пройдёт спокойно; скорее захочется поделиться тем, что удалось за день, чем обсуждать его неудачное начало.

Рассказывая о приятном, люди обычно хотят разделить удовольствие. Чужая хорошая новость не требует немедленно вспоминать собственное достижение, а небольшой успех незачем преувеличивать, чтобы он прозвучал убедительно. Внимательный собеседник поймёт, почему даже скромное событие оказалось важным для того, кто о нём рассказывает. Разговор становится теплее, когда находится время на подробности: что получилось, чего человек ждал, чему обрадовался сильнее всего. Необязательно испытывать такой же восторг или сравнивать его с собственным опытом. Достаточно искреннего интереса, чтобы другой почувствовал, что его радость вам небезразлична.