Козероги, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на воскресенье 18 октября

Овны получат ответ, без которого не могли определиться с личными планами, а Козероги с удовольствием выберутся из привычной обстановки. В воскресенье, 18 октября 2026 года, появится больше определённости в вопросах, зависевших от других людей. Не всё совпадёт с ожиданиями, но подходящий вариант найдётся. В семейном кругу найдётся немало поводов для разговора. Кто-то поделится важной новостью, кто-то расскажет о давнем замысле, к которому теперь готов приступить. При этом не всем захочется одинаково насыщенного выходного. Кому-то будет достаточно встречи вдвоём, кто-то увлечётся своим делом и отложит общение до вечера. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Полученный ответ позволит определиться с личными планами. Предложение окажется немного скромнее того, что вы представляли, зато его условия будут понятны. Не отказывайтесь сразу: среди доступных вариантов найдётся вполне подходящий. Уточните расходы уже для него, чтобы не сравнивать реальную стоимость с прежними приблизительными подсчётами. Дома ваши намерения встретят доброжелательно, но присоединиться захотят не все. Это не помешает отношениям, если каждому оставить время на собственные интересы. Позже будет приятно рассказать друг другу, как всё прошло. Вечером вы охотнее поддержите лёгкий разговор, чем обсуждение далёких перспектив: ближайшее уже определилось, а остальные решения могут подождать. Подсказка дня: Оцените доступный вариант сам по себе, прежде чем сравнивать его с идеальным.

🟣 ♉ Телец Разговор о ближайших общих планах окажется откровеннее, чем вы рассчитывали. Близкий ответит прямо, и станет понятно, в чём ваши желания совпадают. Разница в отдельных предпочтениях не помешает выбрать то, что радует обоих. После этого вы перестанете угадывать чужое настроение и сможете свободнее говорить о своём. Начатое домашнее дело потребует терпения. Вы охотно займётесь подробностями, которые прежде хотелось пропустить, и останетесь довольны качеством работы. Не спешите покупать всё, что может пригодиться: часть необходимого найдётся дома. Вечер получится тёплым без долгих приготовлений. Привычное совместное занятие принесёт удовольствие, потому что важный вопрос уже не будет отвлекать. Подсказка дня: Обсуждая общие планы, говорите и о том, что вам уже нравится.

🟣 ♊ Близнецы Ваше участие в общем деле оценят, причём напоминать о своих стараниях не придётся. Благодарность будет особенно приятной, если вы считали прежнюю помощь почти незаметной. Может последовать и новое предложение. Согласиться стоит лишь в том случае, если оно вам интересно: хорошее отношение к человеку сохранится и без немедленной готовности снова взяться за дело. Свободные часы захочется посвятить собственному увлечению. Вы быстро включитесь и продвинетесь дальше, чем предполагали. В личном общении возможна вспышка ревности, когда внимание дорогого человека достанется кому-то ещё. От колких замечаний лучше воздержаться, чтобы минутная обида не переросла в ссору. Привычная нежность вскоре убедит вас, что повода для соперничества не было. Подсказка дня: Не соглашайтесь на новое поручение только потому, что вас похвалили.

🟣 ♋ Рак Дела за пределами дома займут меньше времени, чем вы ожидали, и появится соблазн немного изменить маршрут. Поддержите это желание: по пути может обнаружиться место или занятие, ради которого стоит задержаться. Новые впечатления доставят удовольствие, если не пытаться заодно выполнить все поручения, отложенные за неделю. В разговоре со знакомым найдётся полезная подсказка по повседневному вопросу. Расспросите о подробностях, но покупать предложенное только из вежливости незачем. Вам подойдёт не всё, от чего он в восторге. Близкие охотно выслушают ваши новости; о позднем возвращении лучше предупредить заранее, чтобы встречу дома не испортило ненужное ожидание. Подсказка дня: Оставьте время на то, что заинтересовало по дороге, без дополнительных обязательных остановок.

🟣 ♌ Лев Получится возобновить общение с человеком, с которым вы давно не могли найти время друг для друга. Разговор пойдёт легко, хотя выяснится, что за время разлуки изменились и интересы, и обстоятельства. Именно новые подробности сделают встречу интересной. Необязательно возвращаться к прежним темам, чтобы почувствовать знакомую симпатию. Практическое дело будет продвигаться медленнее, чем хочется. Одну из его частей придётся выполнять особенно аккуратно, не отвлекаясь каждые несколько минут. Лучше закончить её до встречи или отложить целиком. Тогда вы не станете торопить ни себя, ни собеседника. После встречи останется хорошее настроение, даже если никаких больших совместных планов вы пока не построите. Подсказка дня: Расспросите давнего знакомого о нынешней жизни, не ограничиваясь общими воспоминаниями.

🟣 ♍ Дева Порадует новость о личных планах родственника. Захочется чаще общаться и подробнее узнать, как он пришёл к своему решению. Ваше участие примут с благодарностью, особенно если сначала вы проявите интерес, а уже потом предложите совет. Чужой выбор может отличаться от того, который сделали бы вы сами, и всё же оказаться удачным для этого человека. Собственное дело продвинется после нескольких попыток. Вы заметите, где прежде ошибались, и сумеете обойти затруднение. В домашних хлопотах тоже найдётся решение проще прежнего, благодаря которому не придётся заниматься ими до вечера. Освободившееся время будет приятно провести за знакомым развлечением. Больших расходов оно не потребует, а настроение заметно улучшит. Подсказка дня: Прежде чем советовать близкому, узнайте, что в своём решении он считает главным.

🟣 ♎ Весы Вы приблизитесь к завершению дела, в котором недавно сомневались. Терпения хватит и на трудную часть, и на необходимые поправки. Когда увидите результат целиком, станет ясно, что усилия были оправданны. Возможно, показать его другим получится не сразу, но собственное удовлетворение от этого не станет меньше. В личной жизни потребуется ваша инициатива. Близкий пока не понимает, чего вы ждёте от совместного времени, и потому предлагает привычный вариант. Расскажите о желаемом занятии подробнее: у него найдутся идеи, как устроить всё удобнее. С расходами вы быстро определитесь. Встреча порадует обоих, если каждый успеет добавить к общему замыслу что-то своё. Подсказка дня: Заметьте, что получилось хорошо, прежде чем искать следующую недоработку.

🟣 ♏ Скорпион Взаимный интерес станет заметнее. Человек, который вам нравится, охотнее задержится рядом, поддержит разговор и сам найдёт повод продолжить знакомство. Вам будет легко ответить на эту симпатию. Не торопитесь выяснять все дальнейшие намерения. Пока достаточно встречаться чаще и узнавать друг друга. В давней паре захочется снова побыть вдвоём, выбравшись из привычных домашних забот. С обязательными делами удастся справиться без особого напряжения, поэтому времени на свидание хватит. Денежный вопрос стоит решить до того, как вы увлечётесь приготовлениями. Подарок порадует, если вы вспомните, что нравится любимому человеку. Выбирать самое дорогое необязательно. Подсказка дня: Выберите для двоих то, чему обрадуется человек рядом с вами.

🟣 ♐ Стрелец То, что вы собирались осуществить когда-нибудь позже, начнёт выглядеть вполне посильным. Появятся сведения о времени, подготовке и расходах, которых раньше не хватало. Часть предстоящей работы окажется вам знакома, поэтому подготовка займёт меньше времени. Длительный срок перестанет пугать, когда станет понятно, из каких этапов состоит задуманное. Родные охотно выслушают рассказ о вашей затее. Их вопросы помогут заметить, что вы уже знаете достаточно для начала, хотя пока не разобрались со всеми подробностями. Не спешите подтверждать серьёзность намерений оплатой: сначала полезно сравнить условия и понять, что понадобится в ближайшее время. Вечером найдётся повод отвлечься и провести несколько приятных часов без дальнейших расчётов. Подсказка дня: Выясните, что потребуется вначале, прежде чем готовиться ко всему сразу.

🟣 ♑ Козерог Поездка или встреча в непривычном месте окажется удачным выбором. Вам понравится и сама перемена обстановки, и возможность остаться немного дольше намеченного. Обычные заботы не потребуют срочного возвращения, если заранее разобраться с необходимым. Уже решённое можно оставить без повторной проверки. В компании вы заметите человека, который редко первым вступает в разговор. Его наблюдения заинтересуют вас и дадут общению неожиданное продолжение. Беседа увлечёт, даже если окажется далека от ваших повседневных интересов. Покупки могут совсем не привлечь внимания: потратиться захочется скорее на развлечение, чем на вещь. Возвращаться домой будет приятно с ощущением, что удалось по-настоящему отвлечься. Подсказка дня: Дайте высказаться тому, кто пока больше слушает: ему тоже есть чем поделиться.

🟣 ♒ Водолей В общем денежном вопросе найдётся решение, которое устроит участников лучше прежнего. Выяснится, что одинаковые суммы не всегда означают одинаковое участие: кто-то выбирает больше, кто-то пользуется лишь частью предложенного. Когда учтёте эту разницу, обсуждать совместный план станет заметно приятнее. Исчезнет неловкость, мешавшая прямо высказать пожелания. В собственном занятии вы решитесь на более смелый вариант. Особенно удачно получится то, где важны вкус и способность представить результат заранее. Близкий поддержит ваш выбор и не станет убеждать вернуться к привычному. Его интерес вдохновит, но торопиться с дальнейшими переменами не понадобится: сначала стоит посмотреть, как вам понравится уже сделанное. Подсказка дня: Уточните, чем каждый собирается пользоваться, прежде чем делить общий расход.

🟣 ♓ Рыбы У домашних окажутся разные планы, но согласовать необходимое будет нетрудно. Кто-то охотно уступит в одной подробности, если вы учтёте другую, важную именно для него. После разговора не придётся возвращаться к одним и тем же возражениям. У каждого останется возможность заняться тем, что нравится лично ему. Вам захочется уделить время небольшому удовольствию, которое обычно откладывается ради более серьёзных планов. Друг подскажет интересное продолжение вашей затеи. Возможно, вы захотите попробовать её вместе, чтобы потом сравнить впечатления. С покупкой для себя не спешите. Если вещь не подходит, спокойно продолжайте выбор или вернитесь к нему позднее, даже когда остальные уже определились. Подсказка дня: Не отказывайтесь от небольшого желания только потому, что оно кажется слишком простым.

Воскресный отдых редко проходит совсем без накладок. Но небольшая неловкость может остаться смешным воспоминанием, если не искать в ней повод для обвинений. Когда ошибку легко исправить, доброжелательный юмор поможет быстрее вернуться к тому, ради чего вы собрались вместе. Приятно общаться с людьми, рядом с которыми не приходится постоянно следить за каждым словом и поступком. Посмеяться вместе легко, когда никто не чувствует себя мишенью. Если же шутка задевает одного из собеседников, отказаться от неё будет гораздо полезнее для общего настроения, чем доказывать, что обижаться было не на что.