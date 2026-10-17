Козероги, Раки, Львы и Скорпионы в гороскопе Джорджии Николс на воскресенье 18 октября

Воскресенье, 18 октября 2026 года, лучше провести без плотного расписания и завышенных требований к себе. В прогнозе Джорджии Николс на первый план выходят отдых, спокойное общение и любимые занятия. Если дела продвигаются медленнее, чем хотелось бы, не стоит пытаться наверстать всё за один день.

К вечеру потребуется больше осторожности с покупками и обещаниями: начинается период Луны без курса. Обсуждать идеи и собирать информацию можно, а окончательные решения и дополнительные обязательства астролог советует отложить.

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Оценка дня: 5 звёзд: динамичный; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: не самый удачный; 1: сложный.

Овен (21 марта – 19 апреля)

★★

Сегодня стоит быть к себе снисходительнее. Энергии и энтузиазма может оказаться меньше, чем вы рассчитывали, поэтому соизмеряйте планы с силами. Для общения выбирайте спокойную обстановку, в которой не придётся постоянно поддерживать разговор или кого-то развлекать. Любимое хобби и творческие занятия принесут больше удовольствия, чем попытка выполнить всё намеченное. Продвигайтесь понемногу, без спешки.

Телец (20 апреля – 20 мая)

★★★

Позвольте себе отдохнуть и провести день в удобном для вас темпе. Любопытство при этом никуда не денется: вам будет интересно узнать что-то новое или поближе познакомиться с местом, где вы живёте. К вечеру, с началом Луны без курса, отложите важные решения и покупки. Для продуктов и топлива в прогнозе сделано исключение.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

★★★

Особого внимания потребуют общие деньги и имущество, налоги, долги и наследственные вопросы. Период Луны без курса затрагивает именно эту область вашего гороскопа, поэтому вечером не стоит принимать окончательные решения по таким делам. Если ясности пока нет, дайте себе время разобраться. Спокойное отношение к происходящему сегодня полезнее попыток поскорее закрыть вопрос.

Рак (21 июня – 22 июля)

★★

Бывает трудно понять, за что браться в первую очередь, даже когда все дела хорошо знакомы. Сегодня возможна именно такая рассеянность. Она ещё не означает, что воскресенье будет неудачным, просто рассчитывать на высокую продуктивность не стоит. Подстраивайтесь под обстоятельства, будьте сговорчивее с близкими и не настаивайте на своём там, где легко договориться.

Лев (23 июля – 22 августа)

★★★

Сосредоточиться может быть сложнее обычного, особенно вечером, во время Луны без курса. Составьте короткий список дел и порадуйтесь тому, что удастся закончить. Три выполненных пункта уже хороший результат. Два или даже один тоже заслуживают внимания, если сил сегодня немного. Не придавайте мелким заминкам слишком большого значения и не требуйте от себя безупречной организованности.

Дева (23 августа – 22 сентября)

★★★

День располагает к творчеству и непринуждённому общению. Подойдут занятия спортом, игры с детьми, встреча с людьми, рядом с которыми легко и весело. А вот вызываться что-то организовать или брать на себя дополнительные обязанности сейчас не стоит. Оставьте время для собственных увлечений. Вечером, после начала Луны без курса, ограничьте покупки продуктами и топливом.

Весы (23 сентября – 22 октября)

★★

Самый подходящий план на сегодня связан с домашним отдыхом. Возможно, больше внимания понадобится кому-то из родителей или родственнице, поэтому не перегружайте день другими делами. Найдите время и для себя: побалуйте себя чем-нибудь приятным, устройтесь поудобнее, снизьте темп. Вечером не спешите принимать серьёзные решения, особенно если чувствуете усталость или сомневаетесь.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

★★★

Не сердитесь на себя, если сегодня трудно выбрать занятие или решить, что делать дальше. Короткая поездка ради удовольствия поможет сменить обстановку, а неспешные разговоры с братьями, сёстрами, другими родственниками или соседями могут оказаться особенно приятными. Необязательно искать для общения важный повод. К вечеру оставьте себе больше свободы и не торопитесь с решениями.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

★★

Желание что-нибудь купить или обсудить денежные условия сегодня может быть сильнее обычного. При этом Луна без курса затрагивает ваш сектор личных финансов, поэтому вечером особенно важно не действовать сгоряча. Изучайте предложения, уточняйте детали, собирайте нужную информацию. Покупки и окончательные договорённости лучше отложить до завершения этого периода.

Козерог (22 декабря – 19 января)

★★★

Луна находится в вашем знаке, а вечером начинается период Луны без курса. Возможны сомнения, рассеянность и ощущение, что вы никак не можете определиться с дальнейшими действиями. Не делайте из этого далеко идущих выводов: такое состояние ненадолго. Дайте себе возможность отдохнуть, не пытаясь немедленно найти ответы на все вопросы.

Водолей (20 января – 18 февраля)

★★

Сегодня вам будет комфортнее в уединении или за делами, которые можно спокойно выполнять самостоятельно. Разговор с кем-то из родителей или руководителем способен оказаться полезным, но не торопитесь превращать обсуждение в твёрдую договорённость. Особенно вечером, во время Луны без курса, лучше не брать на себя серьёзных обязательств и не вызываться выполнять дополнительную работу.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

★★★

Спокойная встреча с друзьями или общение с людьми, с которыми вас объединяют общие интересы, хорошо впишутся в этот день. Обменивайтесь идеями, обсуждайте возможные планы, но оставьте себе время на окончательное решение. Не спешите обещать помощь и брать на себя обязанности. Если захочется поработать, выбирайте посильную задачу: прилив энергии может оказаться недолгим.

Если у вас сегодня день рождения

По характеристике Джорджии Николс, вы самостоятельны, ответственны и неравнодушны к происходящему вокруг. Умеете проявлять тепло, поддерживать людей и вдохновлять их.

Наступающий для вас год предполагает более спокойный темп. Дайте себе время восстановить силы, уделите внимание личным отношениям и деловым связям. Проводите больше времени с доброжелательными людьми, на которых можно положиться. Собственные потребности и занятия, которые приносят удовольствие, тоже заслуживают места в ваших планах.