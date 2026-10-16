Скорпионы, Козероги, Весы и Львы в гороскопе Анжелы Перл на субботу 17 октября

В субботу, 17 октября 2026 года, будет проще понять, на что хочется потратить свободное время. Девам пойдут навстречу при обсуждении совместных планов, Скорпионы сумеют увлечь окружающих своей идеей. При этом даже у тех, кто собирался провести выходной дома, найдётся повод изменить первоначальный план. Встречи обещают новые темы для разговоров, а привычные дела потребуют меньше усилий, если подойти к ним с выдумкой. Материальные вопросы тоже станут понятнее: выяснится, какое желание уже можно исполнить и что для этого действительно нужно. Не всякая перемена окажется большой, но настроение заметно улучшится, когда появится возможность выбирать по своему вкусу. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Изменение расписания сначала покажется неудобным, зато вскоре вы обрадуетесь освободившемуся времени. Его хватит на личное дело, до которого никак не удавалось добраться. Сейчас вы сможете решить его самостоятельно, без долгого согласования с другими. Вы быстро сравните варианты и определитесь с выбором. Дома будет легко договориться, если рассказать о переменах сразу. Близкие поддержат вас, а общие заботы получится разделить. Вечером не захочется наверстывать все пропущенные развлечения. Знакомое занятие доставит удовольствие именно потому, что можно будет никуда не торопиться и закончить тогда, когда захочется. Подсказка дня: Прежде чем искать замену отменённому плану, вспомните о собственном отложенном желании.

🟣 ♉ Телец Встреча с друзьями окажется интереснее обычного. Вы обнаружите общую тему там, где прежде ваши увлечения почти не пересекались. Из разговора может получиться замысел поездки или другого совместного занятия. Найдётся человек, который уже знает, с чего начать, и поделится нужными подробностями. Энергии будет достаточно и для домашних дел, и для движения. Обязательное лучше сделать до встречи, иначе придётся прерывать разговор в самый интересный момент. Небольшие расходы на впечатления окажутся посильными. Выбирайте то, в чём сможете участвовать вместе, учитывая возможности каждого. В личном общении собеседник поддержит ваше оживление и предложит кое-что от себя. Подсказка дня: Услышав интересный рассказ, расспросите о том, как попробовать это самим.

🟣 ♊ Близнецы Прояснится семейное недоразумение, к которому вы не раз мысленно возвращались. Вы узнаете подробность, объясняющую чужую реакцию, и перестанете искать за ней то, чего человек не имел в виду. Нынешнего объяснения будет достаточно, чтобы общаться свободнее, не вспоминая все прежние обиды. С практическими планами тоже удастся продвинуться. Вы быстрее определите, что нужно купить или подготовить, и не потратите лишнего на запасные варианты. После домашних хлопот останется время для встречи вдвоём. Собеседник расскажет о том, что его увлекает, и вы с интересом выслушаете подробности. Подсказка дня: Если объяснение многое изменило, дайте близкому понять, что вы его услышали.

🟣 ♋ Рак Непривычное занятие увлечёт сильнее, чем вы ожидали. Удастся быстро понять главное и получить первый результат, хотя сначала задача покажется сложной. Особенно полезным окажется объяснение человека, который умеет показать ход работы без ненужных подробностей. Не стесняйтесь уточнять: один вопрос избавит от нескольких неудачных попыток и поможет сохранить интерес. Покупать всё необходимое на будущее пока не понадобится. Для начала хватит самого простого набора, а позднее вы точнее поймёте собственные предпочтения. Новые впечатления оживят общение: вам будет о чём рассказать, и найдётся тот, кому захочется присоединиться. Вечером будет приятно обменяться впечатлениями с близкими, даже если ваши увлечения не совпадут. Подсказка дня: Дайте себе право учиться постепенно, даже если начало получилось удачным.

🟣 ♌ Лев Вы яснее увидите, какую покупку или домашнюю перемену уже можете себе позволить. Обновление перестанет казаться слишком дорогим, когда удастся отделить необходимое от необязательных дополнений. Найдётся доступный вариант, который действительно сделает повседневную жизнь удобнее. Чужое мнение пригодится для сравнения, но окончательное решение стоит принимать с учётом собственных привычек. После практических забот захочется веселья. В отношениях станет больше юмора, а привычная тема перестанет вызывать раздражение, если не обсуждать её слишком серьёзно. Хорошо сложится встреча с людьми, рядом с которыми вы можете быть непосредственными. На развлечения не придётся много тратить: удовольствие принесёт само общение. Подсказка дня: При выборе представляйте обычное использование вещи, а не только первый восторг от покупки.

🟣 ♍ Дева Договориться о совместной поездке или другом желанном занятии окажется легче, чем представлялось. Если предложенное время или способ участия вам не подходят, найдётся возможность их изменить. Другой человек пойдёт навстречу, когда поймёт, что сам замысел вам по-прежнему интересен. Со своей стороны вы тоже будете готовы немного уступить. Так получится выбрать вариант, удобный для обоих. В отношениях станет больше непосредственности. Вы легче выразите симпатию, предложите встречу или сами выберете приятное занятие для двоих. Домашние хлопоты лучше распределить заранее, чтобы потом не возвращаться к ним мысленно. Вечером порадует возможность провести время именно так, как хотелось, без ощущения, что пришлось подстроиться под всех остальных. Подсказка дня: Объясните, какую подробность стоит изменить, прежде чем отказываться от всего предложения.

🟣 ♎ Весы Получится устранить домашнее неудобство, с которым вы давно мирились. Вы заметите простое решение и охотно возьмётесь за дело. Улучшение окажется заметным сразу и оправдает потраченные силы. Главное, не добавлять вслед за одной удачной переменой ещё десяток обязательных улучшений. Позднее захочется уделить внимание себе. Личная покупка порадует, если выбирать по своему вкусу, не пытаясь угодить чужому. Близкому будет приятно ваше участие: интерес к его делам, нежное прикосновение, готовность заняться чем-нибудь вместе. Вечер хорошо сложится без большого плана и серьёзных разговоров о будущем. Подсказка дня: Остановитесь, когда задуманное сделано, чтобы успеть воспользоваться появившимся удобством.

🟣 ♏ Скорпион Вам будет легко увлечь людей своей мыслью. Найдутся и понятное объяснение, и уместная шутка, благодаря которым обсуждение быстро оживится. Особенно заинтересует собеседников ваш недавний опыт. Такой отклик прибавит уверенности, но не потребует немедленно брать на себя организацию всех предложенных затей. С личной задачей вы справитесь благодаря находчивости. Вы сумеете обойти небольшое затруднение, использовав знакомый приём по-новому. В личной жизни внимание к вам станет заметнее, и отвечать на симпатию будет приятно. Если встреча продолжится дольше намеченного, следите за обычными расходами: щедрость не должна превращаться в обязанность оплачивать всё за компанию. Хорошее настроение сохранится и при более скромном выборе. Подсказка дня: Поддерживайте чужой интерес к вашей идее, не обещая сразу осуществить все её варианты.

🟣 ♐ Стрелец В незнакомой компании вы освоитесь довольно быстро. Люди окажутся дружелюбнее, чем представлялось, а разговор затронет тему, которая давно вас интересовала. Искреннего любопытства будет достаточно для полезного знакомства и следующей встречи. Дома вам тоже найдётся дело. Лучше заранее определить, сколько времени вы сможете ему уделить, чтобы близким не пришлось менять собственные планы. С обычными покупками удастся справиться без долгого выбора. К вечеру захочется вернуться к привычному занятию и немного отдохнуть от новых лиц. Это не уменьшит удовольствия от встречи, а позволит спокойно обдумать услышанное. Подсказка дня: Знакомясь, спрашивайте о том, что действительно интересно вам самим.

🟣 ♑ Козерог Близкие с интересом отнесутся к идее, которую вы давно считали слишком необычной для общего обсуждения. Выяснится, что долго убеждать никого не требуется. Люди готовы попробовать, если понимают, как именно будут участвовать. Вы быстро решите, кто за что возьмётся, а чьё-то практическое предложение заметно облегчит вашу часть дела. Совместное занятие сблизит и позволит увидеть, насколько хорошо вы дополняете друг друга. В личном общении порадует внимание к вашим вкусам и привычкам. Останется время и для собственного увлечения. Не тратьте все свободные часы на подготовку общего замысла: основное уже будет решено, остальное можно уточнить позднее, когда появится необходимость. Подсказка дня: Расскажите о желанной затее, не предполагая заранее, что близким она не понравится.

🟣 ♒ Водолей Собственная задумка наконец получит продолжение. Вы будете достаточно терпеливы, чтобы разобраться со сложной частью, на которой раньше останавливались. Первые попытки могут потребовать поправок, зато постепенно станет понятен удачный способ. Пока результат не готов, лучше самостоятельно проверить замысел, не отвлекаясь на обсуждения. Близкие с удовольствием посмотрят на то, что получилось. Их вопросы помогут заметить полезную подробность, которую вы сами упустили из-за увлечённости. После нескольких сосредоточенных часов захочется движения и перемены обстановки. Согласитесь на активное продолжение вечера, если чувствуете силы. Пауза не помешает дальнейшей работе, а возвращаться к ней будет интереснее после новых впечатлений. Подсказка дня: Сравнивайте очередную попытку с предыдущей, чтобы заметить, что уже стало получаться лучше.

🟣 ♓ Рыбы Разговор с давним знакомым заставит иначе оценить собственные возможности. Вы заметите, что часть прежних ограничений уже не действует: изменились обстоятельства, появилось больше опыта или свободного времени. Это вернёт интерес к желанию, которое когда-то пришлось отложить. Теперь можно попробовать осуществить небольшую часть, не дожидаясь идеальных условий для всего замысла. Дома ваше намерение встретят с пониманием. Близкому будет легче поддержать вас, если объяснить, что именно хочется попробовать в ближайшее время. Повседневные заботы не потребуют отменять личный план, а необходимые расходы окажутся понятными после простого подсчёта. К вечеру появится приятное ожидание продолжения. Начатое дело поможет поверить, что перемены вам по силам. Подсказка дня: Проверьте, остаётся ли в силе причина, по которой вы раньше отказывались от желанного.

После выходного часто спрашивают, где вы побывали и что успели. На такой вопрос легко ответить, если день получился насыщенным. Но удовольствие от неспешного домашнего занятия труднее передать в коротком рассказе, хотя для самого человека оно может оказаться ничуть не меньше, чем радость от поездки. Субботние впечатления не требуют сравнения с чужими. Достаточно заметить, что порадовало именно вас, и сохранить это ощущение, даже если о нём не хочется подробно рассказывать. Удачно проведённый день необязательно должен вызывать восхищение у тех, кто выбрал совсем другой отдых.