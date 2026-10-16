Раки, Рыбы, Львы и Девы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 17 октября

В субботу, 17 октября 2026 года, удастся уделить время тому, что откладывалось в течение недели. Захочется продолжить знакомство, заняться собственным замыслом или выбрать полезную вещь. Часть планов получится осуществить самостоятельно, для других понадобится договориться с близкими.
Лучше заранее решить, чего вы больше всего ждёте от выходного. Тогда неожиданное предложение не заставит отказаться от самого желанного. Обязательные заботы займут меньше времени, если не добавлять к ним всё, что давно хотелось переделать.
🟣 ♈ Овен
Главный ход: Желанная покупка окажется доступнее, чем представлялось. Получится подобрать подходящий вариант без ущерба обычным расходам.
Практично: Сравните два предложения по нужным вам свойствам. Разница в цене станет понятнее.
С людьми: Знакомый охотно поможет советом. Ваш опыт тоже пригодится.
Деньги: Не дополняйте удачную покупку случайными мелочами, иначе экономия окажется незаметной.
Вечер: В совместном занятии найдётся повод посмеяться. Получится вдоволь пообщаться и отвлечься от забот.
🟣 ♉ Телец
Главный ход: После неторопливого утра вернётся бодрость. Захочется взяться за дело, которое прежде казалось слишком хлопотным.
Практично: Начните с лёгкой части. Первые результаты помогут продолжить без долгих сборов.
С людьми: Близкий подскажет удобный способ справиться. Попробуйте его, даже если привыкли действовать иначе.
Деньги: Вещь для любимого занятия оправдает расход, если пользоваться ею будете регулярно.
Вечер: Останется желание подвигаться. Выберите занятие, от которого не слишком устанете.
🟣 ♊ Близнецы
Главный ход: Удастся довести до конца собственный замысел. Захочется показать результат близкому человеку.
Практично: Не усложняйте задуманное новыми подробностями. На выбранный объём работы хватит и времени, и терпения.
С людьми: Похвала окажется искренней. Не перечисляйте недочёты в ответ на комплимент.
Деньги: Покупка недостающей вещи поможет закончить начатое. Прочие покупки подождут.
Вечер: Домашний отдых принесёт удовольствие. К переделкам возвращаться уже не захочется.
🟣 ♋ Рак
Главный ход: Взаимная симпатия станет заметнее. Появится желание продолжить знакомство или устроить свидание близкому человеку.
Практично: С обязательными делами справитесь быстро, если не отвлекаться на приготовления к встрече.
С людьми: Интерес к увлечениям собеседника сблизит. Обнаружится тема, на которую оба давно хотели поговорить.
Деньги: Небольшого угощения или приятного развлечения будет достаточно. Впечатлять стоимостью подарка незачем.
Вечер: Вдвоём будет особенно хорошо. Не приглашайте компанию, если хочется личного общения.
🟣 ♌ Лев
Главный ход: Найдётся простой способ устранить неудобство в привычном занятии. Собственная находчивость заметно улучшит настроение.
Практично: Испытайте новый приём на небольшой задаче. Станет ясно, где он пригодится ещё.
С людьми: Захочется поделиться открытием. Выслушайте и близкого, которому тоже есть что рассказать.
Деньги: Для выбранного решения понадобится меньше покупок, чем ожидалось. Не берите лишнее про запас.
Вечер: На встрече будет легче проявить нежность. Расставаться долго не захочется.
🟣 ♍ Дева
Главный ход: Получится договориться о совместной покупке. Сходство вкусов приятно удивит и заметно сократит поиски.
Практично: Отберите несколько подходящих вариантов. Бесконечное сравнение всех предложений утомит раньше окончательного выбора.
С людьми: Спросите о пожеланиях другого человека, прежде чем показывать свой вариант. Так легче услышать независимое мнение.
Деньги: Общая трата окажется посильной, если заранее обсудить, сколько готов потратить каждый.
Вечер: Встреча с друзьями позволит отвлечься от расчётов. Найдутся новости, которые порадуют всех собравшихся.
🟣 ♎ Весы
Главный ход: Среди новых знакомых найдётся человек со схожими интересами. Беседа может стать началом дружбы.
Практично: Оставьте немного свободного времени после встречи. Возможно, захочется задержаться.
С людьми: Спрашивайте о том, что вам действительно любопытно. Поддерживать интерес только из вежливости не потребуется.
Деньги: Не торопитесь платить за всю компанию. Равное участие никого не смутит.
Вечер: Разговор продолжится легко. Новые собеседники предложат развлечение, которое придётся вам по вкусу.
🟣 ♏ Скорпион
Главный ход: Получится спокойно объяснить, чем вы недовольны. Собеседник отнесётся к сказанному внимательнее, чем ожидалось.
Практично: Займитесь своим делом, пока ждёте удобного момента для беседы. Это поможет не накручивать себя.
С людьми: Обсудите нынешнюю ситуацию. Прежние обиды только затруднят договорённость, которая уже близка.
Деньги: Покупка ради улучшения настроения вряд ли понадобится. Решите, нужна ли вам выбранная вещь без нынешнего повода.
Вечер: После объяснения совместный отдых принесёт облегчение. Появится желание снова пошутить друг с другом.
🟣 ♐ Стрелец
Главный ход: Давнее увлечение вновь заинтересует. Вы быстро вспомните забытые приёмы и порадуетесь собственной сноровке.
Практично: Возьмитесь за то, что доступно сейчас. Долгие приготовления необязательны для удачного возвращения к занятию.
С людьми: Покажите близким, что получилось. Они охотнее разделят радость, если не требовать подробной оценки.
Деньги: Сначала воспользуйтесь тем, что сохранилось. Дорогое оснащение стоит покупать после нескольких занятий.
Вечер: Бодрости хватит и на выход из дома. Захочется впечатлений, которыми можно поделиться.
🟣 ♑ Козерог
Главный ход: Решение домашнего вопроса окажется проще ожидаемого. Обойдётся без долгой переделки.
Практично: Узнайте стоимость ремонта и замены. Сравнение покажет, какой вариант оправдан.
С людьми: Учтите удобство домашних. Их замечание поможет не упустить существенную деталь.
Деньги: Расход на нужное улучшение можно будет вписать в бюджет. Декоративные дополнения необязательны.
Вечер: После домашних хлопот захочется прогуляться. На свежем воздухе будет приятно обсудить совсем другие планы.
🟣 ♒ Водолей
Главный ход: Ваш опыт пригодится знакомому. Объясняя ему порядок действий, вы и сами заметите полезную подробность.
Практично: Покажите трудный приём, затем дайте человеку попробовать самостоятельно. Так он быстрее разберётся.
С людьми: Благодарность прибавит уверенности. Личное предложение, с которым прежде медлили, теперь будет легче высказать.
Деньги: Обмен опытом поможет и вам сэкономить. Возможно, часть работ вы сможете выполнить самостоятельно, без платной помощи.
Вечер: Неожиданное приглашение заинтересует. Соглашайтесь, если предложенное занятие действительно вам нравится.
🟣 ♓ Рыбы
Главный ход: Известие о предстоящем событии оживит субботу. Захочется узнать подробности и начать готовиться.
Практично: Для начала достаточно небольших приготовлений. Остальным можно заняться, когда станут известны подробности.
С людьми: Поделитесь хорошим известием с близкими. Их отклик окажется тёплым и заинтересованным.
Деньги: Не покупайте всё заранее. Позже будет проще понять, что действительно понадобится.
Вечер: Обсуждение предстоящего доставит удовольствие. Захочется подольше побыть рядом с дорогим человеком.
Свободное время ценно и без ощутимой пользы. Понравившееся занятие необязательно превращать в постоянное увлечение с обязательной программой и целью. Можно просто вернуться к нему, когда вновь появится желание.