Раки, Рыбы, Львы и Девы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 17 октября

В субботу, 17 октября 2026 года, удастся уделить время тому, что откладывалось в течение недели. Захочется продолжить знакомство, заняться собственным замыслом или выбрать полезную вещь. Часть планов получится осуществить самостоятельно, для других понадобится договориться с близкими. Лучше заранее решить, чего вы больше всего ждёте от выходного. Тогда неожиданное предложение не заставит отказаться от самого желанного. Обязательные заботы займут меньше времени, если не добавлять к ним всё, что давно хотелось переделать. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Главный ход: Желанная покупка окажется доступнее, чем представлялось. Получится подобрать подходящий вариант без ущерба обычным расходам. Практично: Сравните два предложения по нужным вам свойствам. Разница в цене станет понятнее. С людьми: Знакомый охотно поможет советом. Ваш опыт тоже пригодится. Деньги: Не дополняйте удачную покупку случайными мелочами, иначе экономия окажется незаметной. Вечер: В совместном занятии найдётся повод посмеяться. Получится вдоволь пообщаться и отвлечься от забот.

🟣 ♉ Телец Главный ход: После неторопливого утра вернётся бодрость. Захочется взяться за дело, которое прежде казалось слишком хлопотным. Практично: Начните с лёгкой части. Первые результаты помогут продолжить без долгих сборов. С людьми: Близкий подскажет удобный способ справиться. Попробуйте его, даже если привыкли действовать иначе. Деньги: Вещь для любимого занятия оправдает расход, если пользоваться ею будете регулярно. Вечер: Останется желание подвигаться. Выберите занятие, от которого не слишком устанете.

🟣 ♊ Близнецы Главный ход: Удастся довести до конца собственный замысел. Захочется показать результат близкому человеку. Практично: Не усложняйте задуманное новыми подробностями. На выбранный объём работы хватит и времени, и терпения. С людьми: Похвала окажется искренней. Не перечисляйте недочёты в ответ на комплимент. Деньги: Покупка недостающей вещи поможет закончить начатое. Прочие покупки подождут. Вечер: Домашний отдых принесёт удовольствие. К переделкам возвращаться уже не захочется.

🟣 ♋ Рак Главный ход: Взаимная симпатия станет заметнее. Появится желание продолжить знакомство или устроить свидание близкому человеку. Практично: С обязательными делами справитесь быстро, если не отвлекаться на приготовления к встрече. С людьми: Интерес к увлечениям собеседника сблизит. Обнаружится тема, на которую оба давно хотели поговорить. Деньги: Небольшого угощения или приятного развлечения будет достаточно. Впечатлять стоимостью подарка незачем. Вечер: Вдвоём будет особенно хорошо. Не приглашайте компанию, если хочется личного общения.

🟣 ♌ Лев Главный ход: Найдётся простой способ устранить неудобство в привычном занятии. Собственная находчивость заметно улучшит настроение. Практично: Испытайте новый приём на небольшой задаче. Станет ясно, где он пригодится ещё. С людьми: Захочется поделиться открытием. Выслушайте и близкого, которому тоже есть что рассказать. Деньги: Для выбранного решения понадобится меньше покупок, чем ожидалось. Не берите лишнее про запас. Вечер: На встрече будет легче проявить нежность. Расставаться долго не захочется.

🟣 ♍ Дева Главный ход: Получится договориться о совместной покупке. Сходство вкусов приятно удивит и заметно сократит поиски. Практично: Отберите несколько подходящих вариантов. Бесконечное сравнение всех предложений утомит раньше окончательного выбора. С людьми: Спросите о пожеланиях другого человека, прежде чем показывать свой вариант. Так легче услышать независимое мнение. Деньги: Общая трата окажется посильной, если заранее обсудить, сколько готов потратить каждый. Вечер: Встреча с друзьями позволит отвлечься от расчётов. Найдутся новости, которые порадуют всех собравшихся.

🟣 ♎ Весы Главный ход: Среди новых знакомых найдётся человек со схожими интересами. Беседа может стать началом дружбы. Практично: Оставьте немного свободного времени после встречи. Возможно, захочется задержаться. С людьми: Спрашивайте о том, что вам действительно любопытно. Поддерживать интерес только из вежливости не потребуется. Деньги: Не торопитесь платить за всю компанию. Равное участие никого не смутит. Вечер: Разговор продолжится легко. Новые собеседники предложат развлечение, которое придётся вам по вкусу.

🟣 ♏ Скорпион Главный ход: Получится спокойно объяснить, чем вы недовольны. Собеседник отнесётся к сказанному внимательнее, чем ожидалось. Практично: Займитесь своим делом, пока ждёте удобного момента для беседы. Это поможет не накручивать себя. С людьми: Обсудите нынешнюю ситуацию. Прежние обиды только затруднят договорённость, которая уже близка. Деньги: Покупка ради улучшения настроения вряд ли понадобится. Решите, нужна ли вам выбранная вещь без нынешнего повода. Вечер: После объяснения совместный отдых принесёт облегчение. Появится желание снова пошутить друг с другом.

🟣 ♐ Стрелец Главный ход: Давнее увлечение вновь заинтересует. Вы быстро вспомните забытые приёмы и порадуетесь собственной сноровке. Практично: Возьмитесь за то, что доступно сейчас. Долгие приготовления необязательны для удачного возвращения к занятию. С людьми: Покажите близким, что получилось. Они охотнее разделят радость, если не требовать подробной оценки. Деньги: Сначала воспользуйтесь тем, что сохранилось. Дорогое оснащение стоит покупать после нескольких занятий. Вечер: Бодрости хватит и на выход из дома. Захочется впечатлений, которыми можно поделиться.

🟣 ♑ Козерог Главный ход: Решение домашнего вопроса окажется проще ожидаемого. Обойдётся без долгой переделки. Практично: Узнайте стоимость ремонта и замены. Сравнение покажет, какой вариант оправдан. С людьми: Учтите удобство домашних. Их замечание поможет не упустить существенную деталь. Деньги: Расход на нужное улучшение можно будет вписать в бюджет. Декоративные дополнения необязательны. Вечер: После домашних хлопот захочется прогуляться. На свежем воздухе будет приятно обсудить совсем другие планы.

🟣 ♒ Водолей Главный ход: Ваш опыт пригодится знакомому. Объясняя ему порядок действий, вы и сами заметите полезную подробность. Практично: Покажите трудный приём, затем дайте человеку попробовать самостоятельно. Так он быстрее разберётся. С людьми: Благодарность прибавит уверенности. Личное предложение, с которым прежде медлили, теперь будет легче высказать. Деньги: Обмен опытом поможет и вам сэкономить. Возможно, часть работ вы сможете выполнить самостоятельно, без платной помощи. Вечер: Неожиданное приглашение заинтересует. Соглашайтесь, если предложенное занятие действительно вам нравится.

🟣 ♓ Рыбы Главный ход: Известие о предстоящем событии оживит субботу. Захочется узнать подробности и начать готовиться. Практично: Для начала достаточно небольших приготовлений. Остальным можно заняться, когда станут известны подробности. С людьми: Поделитесь хорошим известием с близкими. Их отклик окажется тёплым и заинтересованным. Деньги: Не покупайте всё заранее. Позже будет проще понять, что действительно понадобится. Вечер: Обсуждение предстоящего доставит удовольствие. Захочется подольше побыть рядом с дорогим человеком.

Попробовать другой способ отдыха можно и без поездки или серьёзных расходов. Достаточно выбрать непривычное занятие, присоединиться к новой компании или побывать там, куда давно собирались. По первым впечатлениям будет понятно, хочется ли продолжения. Свободное время ценно и без ощутимой пользы. Понравившееся занятие необязательно превращать в постоянное увлечение с обязательной программой и целью. Можно просто вернуться к нему, когда вновь появится желание.