Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы в гороскопе на выходные 17-18 октября

В субботу интересный разговор может начаться с того, в чём вы совершенно не согласны. Чужой опыт заставит усомниться в готовом ответе, а давний знакомый расскажет о работе или увлечении так, что захочется расспросить подробнее. При этом не каждый спор стоит доводить до единого мнения. Разница во вкусах способна сделать встречу интереснее, если собеседникам не приходится защищать своё право любить разные вещи.

Воскресенье принесёт удовольствие от подробностей: знакомой песни в живом исполнении, удачно вспомнившегося факта, точного замечания о вашей работе. В отношениях многое прояснится через совместные впечатления. Кто-то захочет изменить привычный способ проводить время вдвоём, а кто-то обнаружит, что небольшое событие из прошлого осталось важным для обоих. Хорошее настроение поддержат занятия, после которых есть что обсудить и приятно вспоминать.

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🟣 ♈ Овен

Суббота. После фильма, спектакля или прочитанной истории вы можете неожиданно разойтись во мнениях с близким человеком. Поступок, который вам покажется смелым, он назовёт безрассудным, а вы удивитесь его сочувствию совсем другому герою. Обсуждение обещает получиться увлекательным, если не пытаться доказать, что собеседник всё понял неправильно. Вы узнаете, на что каждый обращает внимание и почему. Для пары такой разговор может оказаться интереснее обычного обмена новостями, особенно если вы давно не обсуждали ничего за пределами повседневных дел.

Воскресенье. Встреча с бывшим коллегой или знакомым по учёбе даст неожиданную тему для размышлений. Человек расскажет о переменах в своей работе, и за красивым названием профессии обнаружатся обязанности, которые вам действительно интересны. Расспросите о том, как устроен его обычный день. Пока необязательно решать, подходит ли вам такой путь. Знакомство с чужим опытом поможет заметить, какие собственные способности вы редко используете и в каком направлении хотели бы развиваться.

🟣 ♉ Телец

Суббота. За семейным столом может выясниться, что привычное блюдо каждый готовит немного по-своему. Вместо спора о единственно правильном рецепте получится обменяться удачными находками. Особенно порадует простая подробность, благодаря которой знакомый вкус станет богаче. Если гостей не планировали, удовольствие принесёт приготовление чего-нибудь сезонного: запечённых яблок, тыквенного супа или любимого осеннего пирога. День располагает к такому домашнему занятию, результат которого хочется сразу разделить с теми, кто рядом.

Воскресенье. Живая музыка произведёт более сильное впечатление, чем вы рассчитывали. Даже хорошо знакомая композиция может прозвучать иначе, если услышать её в небольшом зале и заметить, как работают музыканты. Захочется узнать имя исполнителя, найти другие записи, обсудить понравившийся момент со спутником. Если выбираете между шумной компанией и камерным вечером, второй вариант сейчас обещает больше удовольствия. В нём хватит места и впечатлениям, и разговору, который не приходится вести через весь стол.

🟣 ♊ Близнецы

Суббота. В поездке или на прогулке могут пригодиться знания иностранного языка, которыми вы давно не пользовались. Поначалу нужные слова будут вспоминаться медленно, но интерес к собеседнику быстро поможет освоиться. Особенно приятно окажется понять шутку или суметь объяснить то, что не укладывается в заученную фразу. Не отказывайтесь от разговора только потому, что говорите с ошибками. Удачный обмен впечатлениями покажет, насколько много вы уже умеете, даже если до сих пор оценивали свои знания довольно скромно.

Воскресенье. Знакомый может попросить помочь с коротким объявлением, описанием услуги или рассказом о своей работе. Вы сразу услышите, где за общими словами теряется главное, и найдёте более точную формулировку. Заодно станет понятно, что и о собственных занятиях вы часто рассказываете слишком расплывчато. Полезно записать несколько простых предложений о том, что у вас хорошо получается. Они пригодятся при новом знакомстве, когда вместо длинного перечня обязанностей захочется объяснить, чем вы можете быть полезны.

🟣 ♋ Рак

Суббота. Родственник может снова заговорить с вами так, словно вы ещё нуждаетесь в постоянных наставлениях. Однако на этот раз у вас найдётся спокойный и убедительный ответ: вопрос, который его тревожит, уже решён. Расскажите, как вы с ним справились, не превращая разговор в перечень прежних обид. Человеку, привыкшему за вас беспокоиться, иногда требуется увидеть конкретный результат. После этого будет легче говорить на равных и обсуждать ваши решения без привычной проверки каждого шага.

Воскресенье. Всплывёт небольшая памятная дата или подробность общей истории, которую вы считали важной только для себя. Выяснится, что близкий человек тоже её помнит, хотя само событие запомнилось ему иначе. Одному дорога прогулка, другому то, как вы тогда поддержали друг друга. Не спешите устанавливать точную версию прошлого. Разница в воспоминаниях позволит узнать, что особенно ценно для каждого. Из такого разговора может родиться желание снова побывать в месте, связанном с приятным для вас обоих временем.

🟣 ♌ Лев

Суббота. На общей встрече вас могут попросить сказать несколько слов или представить человека, о котором остальные мало знают. Вместо привычных комплиментов вспомните конкретный поступок, за который вы ему благодарны. Такой рассказ привлечёт внимание без громких фраз и поможет другим увидеть его характер. Вам будет приятно порадовать человека, который редко оказывается в центре внимания. К вечеру особенно тёплыми окажутся отношения с теми, чьё участие вы прежде принимали как само собой разумеющееся.

Воскресенье. Чужое внимание к партнёру способно вызвать неожиданную ревность, даже если повода сомневаться в нём нет. Возможно, вы просто давно не видели его в компании и успели забыть, каким обаятельным он бывает с другими. Вместо проверки его реакции присмотритесь к тому, что когда-то привлекло вас самих. Вечер вдвоём получится чувственнее обычного. Если вы свободны, симпатия может возникнуть к человеку, которого раньше замечали лишь как приятного участника общей компании.

🟣 ♍ Дева

Суббота. Встреча с друзьями обещает получиться веселее, если вы позволите себе немного подурачиться. В игре на воображение или домашнем представлении пригодится способность замечать смешные подробности, которую вы редко показываете посторонним. Необязательно придумывать что-то выдающееся: удачная импровизация возникнет по ходу дела. Близких особенно развеселит контраст между вашей обычной серьёзностью и неожиданной ролью. После такого вечера станет легче общаться и с человеком, рядом с которым вы до сих пор чувствовали себя слишком скованно.

Воскресенье. Появится повод показать другим уже готовую работу: фотографии, текст, сшитую вещь или результат давнего проекта. Больше всего обрадует конкретный вопрос. По нему станет понятно, что человек внимательно рассмотрел сделанное и заинтересовался именно той подробностью, над которой вы особенно старались. Если попросят повторить работу на заказ, сначала выясните объём и сроки. Приятно получить признание, но это не обязывает сразу соглашаться на условия, которые оставят вас без выходных.

🟣 ♎ Весы

Суббота. В вопросах внешности стоит точнее объяснять, какого результата вы ждёте. То, что для вас означает мягкий оттенок или небольшую перемену, другой человек может понять совсем иначе. Если собираетесь к мастеру или обсуждаете образ для съёмки, покажите пример и отметьте, какая деталь в нём нравится. Такой разговор окажется полезнее длинного перечня модных названий. День позволит удачно подчеркнуть привычные достоинства, особенно если вы уже знаете, с чем чувствуете себя свободно и уверенно.

Воскресенье. Вы можете обнаружить, что привычный романтический ритуал давно нравится обоим меньше, чем принято считать. Один продолжает выбирать тот же ресторан, второй соглашается, чтобы не обидеть. Обсудить это окажется гораздо легче, если начать с того, что хочется попробовать теперь. Совместный вечер выиграет от перемены, даже если она совсем небольшая. У свободных Весов появится шанс точнее понять собственные ожидания от свиданий: что радует лично вас, а что вы делаете лишь потому, что так принято.

🟣 ♏ Скорпион

Суббота. Кто-то положительно отзовётся о вашем решении, в правильности которого вы до сих пор сомневались. Человек назовёт последствие, которого вы не заметили: ваша настойчивость помогла другим избежать лишней работы или отказаться от неудобной договорённости. Будет приятно узнать, что требовательность не обязательно воспринималась как желание всем помешать. Принимать такую оценку можно без оправданий. Она позволит спокойнее посмотреть на прежнюю ситуацию и перестать мысленно подбирать объяснения для тех, кто давно всё понял.

Воскресенье. Вас потянет к воде и неспешному отдыху. Плавание, прогулка вдоль берега или тёплая ванна принесут больше удовольствия, чем обычно. Захочется уделить больше внимания телесным ощущениям: выбрать приятный аромат, удобную одежду, любимую еду. В отношениях будет особенно заметна нежность, выраженная без долгих объяснений. Партнёр оценит ласковое прикосновение и возможность побыть рядом, когда от него не ждут решения очередного вопроса.

🟣 ♐ Стрелец

Суббота. Захочется провести день в движении, особенно если рабочая неделя прошла за столом. Танцы, занятие в спортивном зале или активная прогулка дадут больше удовольствия, чем долгое обсуждение планов. Вы быстро почувствуете подходящий темп, если не станете равняться на самого энергичного участника компании. После такого отдыха приятно будет собраться за ужином и позволить себе задержаться за разговором. Настроение улучшится уже от того, что день получился совсем не похожим на будни.

Воскресенье. В игре, викторине или дружеском обсуждении неожиданно пригодится факт, который вы запомнили много лет назад. Давнее увлечение напомнит о себе в подходящий момент и добавит уверенности. Приятно будет и то, как быстро оживится компания: у других тоже найдутся забавные истории о бесполезных на первый взгляд знаниях. Выходной хорошо подойдёт для общения, в котором можно увлечься общим вопросом и вместе добраться до ответа. Организовывать что-то сложное для этого не потребуется.

🟣 ♑ Козерог

Суббота. Общение с животными может неожиданно стать самым приятным событием дня. На прогулке с собакой друзей или в гостях у владельцев любопытного кота вы быстро забудете о желании выглядеть серьёзно. Понравится простота этого контакта: достаточно спокойно посидеть рядом или включиться в игру. Если у вас есть питомец, удачно получится придумать для него новое развлечение. Близким будет приятно увидеть, с каким увлечением вы занимаетесь тем, что просто радует вас.

Воскресенье. Совместное занятие покажет, что человек с непривычным для вас подходом способен получить прекрасный результат. Пока вы продумываете последовательность, он уже пробует и находит рабочее решение. Сначала это может раздражать, затем захочется присмотреться к его способу. Хорошо получится дело, в котором вам не придётся делать всё одинаково. Вы обеспечите надёжность там, где она нужна, а партнёр добавит находчивости. Уважения станет больше, если каждый сможет увидеть пользу чужого вклада.

🟣 ♒ Водолей

Суббота. Удачно пойдёт выбор подарка для человека, чьи вкусы заметно отличаются от ваших. Сначала захочется ориентироваться на собственное представление о красоте и пользе, но затем вспомнится его давняя радость от совсем другой вещи. Эта подробность поможет сузить поиск. Хорошим решением может стать небольшое дополнение к уже существующему увлечению, если вы точно знаете, чего человеку не хватает. Сам процесс выбора доставит удовольствие: вы заметите, сколько его привычек и предпочтений помните.

Воскресенье. Особенно понравится возможность увидеть, как устроено место, которое обычно видите только со стороны посетителя. Экскурсия по мастерской, знакомство с работой небольшой сцены или рассказ человека за прилавком откроют неожиданную сторону привычного дела. Вы заметите, сколько умения требуется для результата, который со стороны выглядит простым. Стоит расспросить о самой трудной части работы. Ответ запомнится лучше общих сведений и может заметно изменить ваше отношение к тому, чем вы регулярно пользуетесь.

🟣 ♓ Рыбы

Суббота. Близкий человек может открыть вам свой замысел раньше, чем расскажет о нём остальным. Вам доверят приятную тайну: подготовку поздравления, небольшой сюрприз или подарок для общего знакомого. Увлечёт возможность учесть его любимую мелочь: цвет, песню или сладость, о которой остальные не вспомнят. Лучше заранее договориться, какая помощь нужна, чтобы случайно не выдать задуманное излишним вниманием к виновнику события. Ожидание его реакции добавит выходному того радостного волнения, которое обычно возникает перед праздником.

Воскресенье. Несколько часов в гостях у человека с другим укладом жизни заставят иначе посмотреть на собственные привычки. Вы заметите, что многие вещи можно делать проще, а кое-что, наоборот, заслуживает большего внимания. Необязательно сразу перенимать весь чужой порядок. Достаточно выбрать одну подробность, которая действительно понравилась: способ встречать гостей, привычку гулять после обеда, умение обходиться без постоянного фона телевизора. После встречи захочется немного изменить и свой следующий выходной.

Проведённое вместе время запоминается по-разному. Вы можете считать главным событием вечерний концерт, а близкий человек будет с удовольствием вспоминать дорогу домой и разговор после него. Расспросите друг друга об этих подробностях: по ним легче понять, от чего каждый получает больше всего удовольствия.

Самим тоже стоит говорить о том, что понравилось. Благодарность за удачно выбранное место, интересный рассказ или заботливо приготовленный ужин помогает человеку понять, что его старания заметили. Приятно завершить выходные с таким ощущением, даже если в течение дня вы успели поспорить или не во всём сошлись во вкусах.