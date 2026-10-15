Стрельцы, Тельцы, Водолеи и Девы в гороскопе Джорджии Николс на пятницу, 16 октября

По прогнозу Джорджии Николс, в пятницу будет легче справляться с делами, которые требуют терпения и внимания к мелочам. Разобраться в документах, закончить большую работу, заняться домом или наконец освоить сложный приём получится благодаря готовности спокойно повторять, проверять и исправлять.

При этом настойчивость стоит использовать осмотрительно. В работе она поможет добиться результата, а в разговоре с близкими может обернуться упрямством. Для покупок и важных решений астролог рекомендует дождаться окончания лунного предупреждения.

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Оценки дня указаны по пятибалльной шкале.

Овен (21 марта – 19 апреля)

★★★★☆

День хорошо подходит для тренировок и совершенствования навыков. Спорт, музыка, скульптура, керамика, сварочное дело: в любом занятии, где результат приходит через многократное повторение, сегодня пригодится ваше терпение. Вы сможете спокойно отрабатывать трудный приём, замечать ошибки и пробовать снова. Если раньше хотелось бросить упражнение после нескольких неудач, теперь будет проще продолжить и добиться большей точности.

Телец (20 апреля – 20 мая)

★★★★☆

Домашние улучшения будут продвигаться благодаря вашей аккуратности. Вы готовы работать основательно, проверять детали и уделять внимание тому, что обычно хочется закончить поскорее. Это хороший настрой для ремонта, переделок и других занятий, где небрежность потом приходится исправлять. Принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь» сегодня особенно вам близок.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

★★★☆☆

Сейчас вас тянет к развлечениям и приятному общению, но сегодня к словам вы отнесётесь серьёзнее обычного. Захочется говорить прямо, честно и по существу, при этом тщательно обдумывая свои формулировки. Умственная работа тоже пойдёт хорошо: вы сможете удерживать внимание на деталях и довести начатое до конца, даже если задача окажется довольно кропотливой.

Рак (21 июня – 22 июля)

★★★☆☆

Захочется привести в порядок вещи, которыми вы пользуетесь: что-то починить, почистить, проверить или обслужить, чтобы оно исправно работало дальше. На такие занятия сегодня найдётся и желание, и терпение. Если соберётесь за покупками, вас скорее привлекут практичные, добротные вещи, рассчитанные на долгую службу. Только учитывайте лунное предупреждение и отложите покупки, кроме продуктов и топлива, до 16:30 по Риге.

Лев (23 июля – 22 августа)

★★★★☆

Марс в вашем знаке получает поддержку Сатурна, и это сочетание, по прогнозу Николс, помогает действовать с большой выдержкой. Вы сможете долго заниматься выбранной задачей, сохранять темп и продолжать работу там, где обычно уже хочется переключиться. Особенно хорошо пойдут дела, для которых одного вдохновения мало: сегодня у вас есть упорство, чтобы довести их до результата.

Дева (23 августа – 22 сентября)

★★★★☆

Сложная или долгая работа сегодня вряд ли вас отпугнёт. Вы готовы последовательно разбираться с выбранной задачей, даже если она потребует немало усилий. Дополнительную мотивацию даёт интерес к заработку и тому, как распределяются деньги: сейчас эти вопросы занимают вас сильнее обычного. Но оставьте время и для удовольствий. После хорошей работы вполне можно позволить себе отдых без чувства вины.

Весы (23 сентября – 22 октября)

★★★☆☆

Совместная работа сегодня окажется особенно удачной. Вам будет проще учитывать чужой темп, дождаться своей очереди и спокойно выполнить свою часть, не перетягивая всё внимание на себя. Такая выдержка поможет договориться с людьми и приблизиться к общей цели. Вы готовы стараться всерьёз, и результат покажет, насколько полезным оказалось это сотрудничество.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

★★★☆☆

Вы умеете добиваться своего и браться за задачи, которые другим кажутся слишком трудными. Сегодня эта способность проявится через продуманные, аккуратные действия. Амбиции сохранятся, но торопиться ради быстрого эффекта не захочется. Вы будете двигаться постепенно, проверяя каждый этап. Такой подход позволит толково распорядиться своими силами и сделать именно то, что задумано.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

★★★★☆

Сосредоточенная учёба сегодня может дать хороший результат, особенно если тема требует усидчивости и внимания к подробностям. Подходящий момент и для завершения большой письменной работы: книги, сценария, рукописи или другого объёмного текста. Вам будет легче оставаться с одной задачей достаточно долго, чтобы разобраться в сложном месте и закончить то, что уже начато.

Козерог (22 декабря – 19 января)

★★★★☆

Бумаги, связанные с общими финансами, налогами, долгами, наследством, имуществом или завещанием, часто хочется отложить. Сегодня появится готовность спокойно в них разобраться. Вам хватит выдержки, чтобы пройти формальности, внимательно прочитать документы и не бросить дело на середине. При этом подготовительную работу стоит отличать от важных решений: с последними астролог советует подождать до окончания лунного предупреждения.

Водолей (20 января – 18 февраля)

★★★☆☆

В разговоре с супругом, партнёром или близким другом вы можете оказаться заметно несговорчивее обычного. Марс напротив вашего знака во взаимодействии с Сатурном усиливает склонность твёрдо стоять на своём. Переубедить вас сегодня будет непросто. Постарайтесь заметить момент, когда уверенность в своей позиции начинает мешать слышать другого человека: для близкого разговора готовность обсуждать вопрос тоже важна.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

★★★☆☆

Хороший день, чтобы взяться за работу, которую вы долго обходили стороной. Вам будет проще трудиться сосредоточенно и достаточно долго, не теряя аккуратности. Добросовестность, надёжность и внимание к деталям помогут справиться даже с утомительными задачами. Сегодня можно заметно продвинуться именно в тех делах, которые требуют терпеливого участия от начала до конца.

Если сегодня у вас день рождения

16 октября родился поэт и драматург Оскар Уайльд (1854–1900). Вам свойственны наблюдательность, эрудиция, остроумие и любознательность. Вы стремитесь помогать людям, хотя порой высказываетесь прямее, чем они готовы услышать.

По прогнозу Джорджии Николс, этот год завершает ваш девятилетний цикл. Пришло время пересмотреть связи, привычные места и вещи, которые мешают вам развиваться. Наведите порядок в своём окружении и мыслях, освободитесь от того, что давно тяготит. Чаще бывайте на природе и оставляйте себе возможность спокойно побыть наедине с собой.