Скорпионы, Близнецы, Козероги и Раки в гороскопе Джорджии Николс на четверг, 15 октября

Четверг, 15 октября, в прогнозе Джорджии Николс располагает к общению, творчеству и небольшим удовольствиям. Разговор с близким человеком может ободрить, рабочие усилия принесут удовлетворение, а приглашение куда-нибудь выбраться окажется очень кстати. У многих появится желание поделиться хорошим настроением и сделать что-то приятное для других.

Помощь сегодня может прийти от партнёра, родственника или знакомого. Кому-то предложат полезную идею, кому-то окажут материальную поддержку, а кому-то дадут почувствовать, что рядом есть надёжные люди. При обсуждении покупок и важных договорённостей стоит учитывать лунное предупреждение и разницу во времени.

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Оценка дня: 5 звёзд: динамичный день; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: не самый удачный; 1: трудный.

Овен

21 марта - 19 апреля · ★★★★★

Сегодня стоит узнать что-нибудь увлекательное, способное изменить ваш взгляд на привычные вещи. Новые впечатления придутся особенно кстати. Если вы в отпуске, день обещает быть приятным, но почувствовать себя отдыхающими можно и без поездки. Занятия с детьми, спортивные события и искусство доставят удовольствие.

Телец

20 апреля - 20 мая · ★★★★

Финансовые разговоры могут пройти удачно. Однако во время лунного предупреждения лучше не закреплять важные договорённости, учитывайте указанное выше время. Сегодня вам захочется проявить щедрость по отношению к кому-то из родных. Помощь партнёра или другого человека тоже может оказаться полезной для дома и семьи.

Близнецы

21 мая - 20 июня · ★★★★

День располагает к приятному, непринуждённому общению. Договоритесь о свидании с любимым человеком или проведите время с супругом, партнёром, близким другом. Такие встречи принесут радость. Если появится возможность кому-то помочь, вы охотно откликнетесь: поделитесь знаниями, чему-то научите или поддержите добрым словом.

Рак

21 июня - 22 июля · ★★★★

Усилия в работе, заботе о здоровье или о домашнем питомце могут принести особенно приятный результат. Не исключено и денежное вознаграждение. В любом случае вы почувствуете, что занимаетесь чем-то важным. Дополнительное удовлетворение принесёт понимание, что ваши действия полезны и вам, и другим людям.

Лев

23 июля - 22 августа · ★★★★★

Сегодня хочется веселиться, общаться и получать удовольствие от жизни. Принимайте приглашения, проводите время с детьми, выбирайтесь на спортивные мероприятия. Искусство тоже порадует, причём можно как оценить чужую работу, так и попробовать свои силы в творчестве. В любви день благоприятен. Вам будет легко чувствовать себя собой и ценить собственную жизнь.

Дева

23 августа - 22 сентября · ★★★★

Отдых дома и общение с родными сегодня доставят удовольствие. Особенно приятным может оказаться время, проведённое с женщинами из вашей семьи. Вам будет легко проявлять щедрость, делиться вниманием и заботой. По прогнозу Николс, близкие ответят тем же: то, что вы отдаёте другим, вернётся к вам.

Весы

23 сентября - 22 октября · ★★★★★

Сегодня рядом с вами, скорее всего, окажутся доброжелательные, жизнерадостные люди. Общаться будет легко: появится ощущение, что вас понимают и принимают, что вы среди своих. Помогая другому человеку, вы можете заметить, что и сами чувствуете себя лучше. Такое участие укрепит вашу связь с окружающими.

Скорпион

23 октября - 21 ноября · ★★★★

Возможны удачные идеи заработка. Вы можете задуматься о смене работы, рассмотреть вариант небольшой подработки или заметить другой способ улучшить своё материальное положение. Не исключена и покупка, которой захочется себя порадовать. Если решите потратить деньги, сверьтесь со временем лунного предупреждения, указанным выше.

Стрелец

22 ноября - 21 декабря · ★★★★★

Луна в вашем знаке благоприятно взаимодействует с Юпитером, помогая почувствовать себя довольнее и спокойнее. Вам будет легко относиться к людям с теплом, знакомиться и поддерживать разговор. Если кто-то рядом нуждается в помощи, вы охотно откликнетесь. Это может быть и эмоциональная поддержка, и вполне конкретное участие в чужих делах.

Козерог

22 декабря - 19 января · ★★★★

Сегодня вы можете почувствовать больше удовлетворения и уверенности, чем обычно. Во многом этому поможет понимание, что вы можете рассчитывать на поддержку: помощь делом, деньгами или вниманием. Приятно знать, что справляться со всем в одиночку не придётся. Разговоры с творческими людьми младше вас вызовут интерес.

Водолей

20 января - 18 февраля · ★★★★★

Дружба много для вас значит, и сегодня встреча с другом или общение в компании может особенно порадовать. Не исключено и участие в каком-то деле, связанном с широкой публикой. Поделитесь с собеседником своими надеждами и планами на будущее. Такой разговор способен принести пользу вам обоим.

Рыбы

19 февраля - 20 марта · ★★★★

Сегодня вы производите прекрасное впечатление. Окружающие видят в вас успешного, даже обеспеченного человека, хотя сами вы можете оценивать своё положение скромнее. Возможна поездка по работе. Отношения с коллегами, а также дела, связанные со здоровьем, могут дать повод почувствовать облегчение и приободриться.

Если вы родились 15 октября

Вы организованны, решительны и самостоятельны, цените порядок. При этом вам присущи ум, общительность и тесная связь с близкими. По прогнозу Джорджии Николс, наступающий год жизни принесёт отдачу от прежних усилий. Возможны повышение, награды и признание ваших заслуг. Ваше влияние может вырасти, появится возможность проявить себя в роли руководителя. Впереди время важных решений.