Девы, Стрельцы, Тельцы и Рыбы в гороскопе Джорджии Николс на вторник, 13 октября

Во вторник, 13 октября, Джорджия Николс советует не торопиться с покупками и серьёзными договорённостями. Из-за длительного периода Луны без курса астролог рекомендует ограничиться текущими делами, а важные решения перенести на другое время.

Зато для творчества, любимых занятий и непринуждённого общения день вполне подходит. Тем, кто намерен добиться важной цели, стоит заняться подготовкой: собрать сведения, обдумать варианты и пока не спешить с окончательным выбором.

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Шкала Николс: 5 баллов (динамичный день), 4 (благоприятный), 3 (обычный), 2 (не самый удачный), 1 (сложный).

Овен

21 марта - 19 апреля. Оценка дня: 3 из 5.

В центре внимания могут оказаться общие деньги, имущество, банковские вопросы, страховка или наследство. Луна в финансовом секторе побуждает вас обсуждать эти темы и добиваться определённости. Однако сегодня такое стремление лучше сдержать: из-за Луны без курса Николс советует перенести серьёзные переговоры на другое время.

Телец

20 апреля - 20 мая. Оценка дня: 3 из 5.

В общении с окружающими вам придётся проявить больше гибкости и чаще идти навстречу. Пока Луна находится напротив вашего знака, взаимопонимание может требовать от вас чуть больше усилий, чем от собеседника. Примерно через две недели, когда она окажется в Тельце, ситуация изменится в вашу пользу. А сегодня помните и об общем предупреждении: в период Луны без курса важные решения лучше отложить.

Близнецы

21 мая - 20 июня. Оценка дня: 3 из 5.

Захочется привести дела в порядок и лучше организовать работу. Коллеги будут готовы помочь, но возможны задержки, нехватка чего-то необходимого и снижение энергии. Не пытайтесь за один день разобраться со всем, что накопилось. Сейчас достаточно выполнить самое нужное и не требовать от себя привычной скорости.

Рак

21 июня - 22 июля. Оценка дня: 4 из 5.

Период Луны без курса Николс считает особенно удачным для проявления ваших творческих способностей. Посвятите время любимому увлечению, рисованию, рукоделию или другому занятию, которое приносит удовольствие. Общение тоже порадует: можно выбраться на спортивное мероприятие или придумать что-нибудь интересное для детей и провести время вместе.

Лев

23 июля - 22 августа. Оценка дня: 3 из 5.

Солнце располагает вас к общению, поездкам и новым знаниям, но именно сегодня может захотеться остаться дома и спокойно отдохнуть. Позвольте себе провести день без лишней суеты. Для покупок и важных решений время неудачное, особенно в часы Луны без курса. Если есть возможность немного снизить нагрузку, воспользуйтесь ею.

Дева

23 августа - 22 сентября. Оценка дня: 3 из 5.

Не отказывайте себе в удовольствии поговорить и поделиться идеями. Людям будет интересно вас слушать: вы многое знаете и умеете вспомнить любопытную подробность к месту. Даже обычный разговор может получиться увлекательным, особенно если вы любите рассказывать истории и удачно передаёте чужие интонации.

Весы

23 сентября - 22 октября. Оценка дня: 3 из 5.

Пока Солнце находится в вашем знаке, вы пополняете запас сил на оставшуюся часть года. При этом три планеты в денежном секторе усиливают желание покупать красивые вещи. Сегодня с покупками стоит повременить. Запишите, что понравилось, составьте список желаний и вернитесь к нему после окончания Луны без курса.

Скорпион

23 октября - 21 ноября. Оценка дня: 4 из 5.

Три планеты в вашем знаке придают вам уверенности, а Марс в верхней части гороскопа усиливает честолюбие. Кажется, самое время добиваться своего и переходить к решительным действиям. Однако Луна без курса меняет планы: сегодня полезнее собрать информацию, изучить детали и основательно подготовиться. Желание действовать пригодится, но с окончательными решениями лучше не торопиться.

Стрелец

22 ноября - 21 декабря. Оценка дня: 3 из 5.

Сегодня вам может хотеться и общения, и уединения. Вы пользуетесь популярностью, люди стремятся с вами поговорить, а участие в жизни коллективов и организаций становится заметнее обычного. При этом есть желание остаться в стороне от общей активности и провести день потише. Возможно, сейчас разумнее прислушаться именно к нему.

Козерог

22 декабря - 19 января. Оценка дня: 3 из 5.

Возможен разговор по душам со знакомой женщиной или с кем-то из вашего круга общения. Сейчас вы производите благоприятное впечатление: положение Солнца помогает окружающим замечать ваши сильные стороны. Но из-за Луны без курса Николс советует не придавать беседе излишней серьёзности. Постарайтесь сохранить лёгкий, непринуждённый тон.

Водолей

20 января - 18 февраля. Оценка дня: 3 из 5.

Сегодня вы заметнее, чем обычно. Более того, кому-то могут стать известны подробности вашей частной жизни. Учитывайте это, особенно если придётся что-то пояснять или исправлять неверное впечатление. Что касается расходов, в период Луны без курса Николс рекомендует ограничиться продуктами и топливом.

Рыбы

19 февраля - 20 марта. Оценка дня: 3 из 5.

Спорные темы сегодня лучше обходить стороной. Из-за Луны без курса обсуждения рискуют превратиться в долгий обмен мнениями без какого-либо результата. Зато в работе и повседневных делах можно заметно продвинуться. Займитесь конкретной задачей: здесь ваши усилия окажутся гораздо полезнее, чем в попытках кого-то переубедить.

Если вы родились 13 октября

По словам Николс, именинников этой даты отличают сосредоточенность, прямота, смелость и находчивость.

Ближайший год будет связан с заботой о других, возможно, прежде всего о семье. При этом важно следить и за собственным состоянием, чтобы хватало сил поддерживать тех, кто обращается к вам за советом, утешением и ободрением. Также может появиться желание изменить внешность или обновить свой образ.