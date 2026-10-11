Скорпионы, Овны, Водолеи и Раки в гороскопе Джорджии Николс на понедельник, 12 октября

Разговоры о деньгах, домашних обязанностях и общих планах сегодня могут оказаться напряжённее, чем вы рассчитывали. По прогнозу Джорджии Николс, в понедельник, 12 октября 2026 года, особенно важно замечать момент, когда обсуждение перестаёт помогать делу и превращается в ссору.

Скорпионам пригодится выдержка в общении с руководителями и другими авторитетными людьми, Овнам стоит осторожнее обсуждать совместные расходы с близкими. Водолеям лучше обдумывать слова, сказанные в раздражении, а Ракам постараться не обострять семейные разногласия. Возможность приятно провести время тоже будет, особенно если не втягиваться в каждый спор.

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Оценка дня: 5 из 5: динамичный; 4: удачный; 3: обычный; 2: неоднозначный; 1: сложный.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Оценка дня: 3 из 5

В общении с детьми или любимым человеком сегодня легко перейти от обычного разговора к спору. Поводом могут стать совместные расходы, общее имущество или разные представления о том, что действительно важно. Даже если вопрос кажется вам очевидным, близкий человек может смотреть на него иначе. Постарайтесь не усиливать разногласия резкими замечаниями. Николс советует сделать всё возможное, чтобы сохранить мир в отношениях.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Оценка дня: 2 из 5

Домашние и семейные вопросы могут вызывать раздражение, а общение с близкими потребует выдержки. Старые претензии легко вспоминаются, напряжение нарастает, и даже незначительный повод способен привести к ненужной ссоре. Постарайтесь вовремя заметить, что разговор уже идёт по кругу и только усиливает недовольство. Если чувствуете, что начинаете отвечать резко, лучше ненадолго отойти от обсуждения и дать себе успокоиться.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Оценка дня: 3 из 5

Работа, вопросы здоровья или забота о домашнем питомце могут стать поводом для разногласий. Не исключены и споры о деньгах, поступлениях или принадлежащих вам вещах. Однако настроение вполне позволяет переключиться на что-то приятное, и Николс предлагает воспользоваться этой возможностью. Выбирайте занятия и общение, которые доставляют удовольствие. Не стоит отдавать весь день выяснению отношений, если уже понятно, что разговор пока ни к чему не ведёт.

Рак (21 июня - 22 июля)

Оценка дня: 3 из 5

На первом плане окажутся дом, семья и, возможно, общение с одним из родителей. При этом в отношениях с любимым человеком или детьми могут возникнуть отдельные разногласия о деньгах и вещах. Особенно чувствительным окажется вопрос, кто и за что должен платить. Старайтесь обсуждать его без взаимных обвинений. Даже если чужие слова вас задели, спокойный ответ поможет не превратить практический вопрос в семейную ссору.

Лев (23 июля - 22 августа)

Оценка дня: 2 из 5

Сегодня легко повздорить с кем-то из домашних. Зная об этом заранее, попробуйте внимательнее отнестись к собственной реакции на замечания и возражения. Николс предлагает считать этот день возможностью потренировать терпение: оно особенно нужно именно тогда, когда кто-то его испытывает. Необязательно отвечать сразу на каждую раздражающую фразу. Небольшая пауза позволит выбрать слова, о которых впоследствии не придётся жалеть.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Оценка дня: 3 из 5

Мелкие перепалки с братьями, сёстрами, другими родственниками и людьми, с которыми вы постоянно общаетесь, могут зайти слишком далеко. То, что началось с раздражённого замечания, рискует испортить настроение и вам, и окружающим. Не поддерживайте спор только потому, что вам есть что возразить. Николс советует обратить внимание на красоту повседневного окружения. Приятные подробности, которые обычно остаются незамеченными, помогут отвлечься от чужой резкости.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Оценка дня: 3 из 5

Денежные вопросы могут стать причиной спора с другом или человеком из вашего коллектива. Речь пойдёт о поступлениях, расходах либо имуществе, причём тема способна оказаться чувствительнее, чем представлялось сначала. Постарайтесь не воспринимать каждое возражение как личный выпад. Вам пригодится спокойный тон и готовность выслушать чужую позицию. Разговор о финансах не станет легче от взаимного раздражения, даже если каждый уверен в своей правоте.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Оценка дня: 2 из 5

Луна в вашем знаке образует напряжённый аспект с Марсом, и Николс связывает это с повышенной раздражительностью в общении с авторитетными людьми. Особенно непросто могут восприниматься слова родителей, руководителей, преподавателей, влиятельных знакомых или представителей полиции. Следите за тем, как выражаете несогласие. Резкий ответ способен осложнить разговор, который и без того даётся нелегко. Сейчас важно сохранять достоинство и выдержку, даже если внутри всё кипит.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оценка дня: 3 из 5

Обсуждения политики, религии и расовых вопросов сегодня легко превращаются в конфликты. Николс советует по возможности обходить спорные темы: такой разговор может испортить день сразу нескольким людям. Прежде чем включаться в дискуссию, оцените, готовы ли собеседники вообще слушать друг друга. Если каждый намерен только отстаивать своё, продолжение вряд ли порадует. Доброжелательность и менее острые темы помогут сохранить приятную атмосферу общения.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Оценка дня: 3 из 5

Вы производите хорошее впечатление, и окружающие обращают на вас внимание. Николс связывает это с положением Солнца в верхней части вашей карты. Тем обиднее было бы испортить впечатление мелкой перепалкой с друзьями или участниками коллектива. Разногласия могут касаться общих расходов и распределения обязанностей. Помните, что сейчас заметны не только ваши достоинства, но и манера вести себя в споре. Берегите репутацию, которая для вас так важна.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Оценка дня: 2 из 5

Главная задача сегодня может оказаться на удивление простой: не сказать в раздражении того, о чём позже придётся пожалеть. Возможны споры с партнёром, супругом или близким другом, а ваши слова и поведение будут заметны окружающим. Поэтому особенно важно не поддаваться желанию немедленно ответить побольнее. Подумайте, чего вы хотите добиться разговором. Эффектная резкость вряд ли приблизит к согласию с дорогим человеком.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Оценка дня: 2 из 5

Споры о политике, религии и расовых вопросах способны поставить вас в неловкое положение. Николс советует направить силы на то, что поможет разобраться с делами и навести порядок. Займитесь организационными вопросами, найдите время для поездки или знакомства с новыми идеями. День не обязательно посвящать борьбе за последнее слово. Любознательность пригодится гораздо больше, если собеседники не будут чувствовать, что их пытаются переубедить любой ценой.

Если у вас день рождения 12 октября

Николс описывает людей, родившихся 12 октября, как чувственных, независимых и любящих удовольствия. Вам нравится баловать себя, при этом воображение сочетается с организованностью и находчивостью.

По её прогнозу, предстоящие перемены принесут больше личной свободы. Астролог советует расставаться с тем, что мешает двигаться дальше, замечать новые возможности и быть готовыми быстро действовать. Возможны поездки и знакомства с тем, что расширит ваши представления о жизни.