Львы, Рыбы, Овны и Девы в гороскопе на неделю 12-18 октября

На неделе с 12 по 18 октября многое прояснится благодаря поступкам окружающих. Коллега поддержит там, где вы привыкли рассчитывать только на себя, приятель начнёт заметно выделять вас среди остальных, а близкий человек с неожиданным энтузиазмом включится в ваши планы. Некоторые отношения станут теплее после вполне обычного события: совместного завтрака, рабочего обсуждения или нескольких дней под одной крышей.

Львам предстоит заступиться за человека, чьи заслуги остались незамеченными. Овнов увлечёт дружеское соревнование, Девам пригодится помощь в восстановлении общей работы, а Рыбам могут доверить разговор от имени нескольких людей.

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Понедельник и вторник потребуют внимания к людям, с которыми вы связаны повседневными делами. К середине недели станет понятнее, на кого можно положиться и что лучше обсудить лично. Четверг и пятница подойдут для встреч, на которых важно спокойно выслушать друг друга. На выходных захочется больше времени проводить с теми, рядом с кем легко быть собой, без необходимости постоянно развлекать компанию.

🟣 ♈ Овен

Начало недели. Приятель или коллега может в шутку предложить посоревноваться в том, что вы оба хорошо умеете. Спортивный матч, привычная игра или сравнение результатов быстро разбудят азарт. Появится желание собраться, потренироваться, уделить внимание тому, что в последнее время делалось вполсилы. Овнам понравится ощущение живого соперничества, особенно если обычно приходится оценивать свои успехи самостоятельно.

Вторая половина недели. Поддержка близкого человека может растрогать сильнее самого результата. Вас порадует, что он помнит даже небольшие подробности подготовки. После соревнования найдите время побыть вместе. В паре прибавится тем для разговоров, а свободные Овны могут заметить особенно тёплое внимание человека, который пришёл их поддержать. К выходным захочется сохранить эту активность, уже без необходимости каждый раз что-то выигрывать.

🟣 ♉ Телец

Начало недели. У вас может на несколько дней остановиться родственник или друг. Придётся немного изменить домашний распорядок, и поначалу это вызовет опасения: хватит ли всем места, удобно ли будет по утрам, не окажутся ли ваши привычки слишком разными. Лучше заранее обсудить самые простые вещи, от времени подъёма до самостоятельных планов гостя. Тельцам будет гораздо легче принимать гостя, когда не нужно каждую свободную минуту придумывать для него занятие.

Вторая половина недели. Общение станет теплее благодаря обычным домашним эпизодам. Совместный завтрак или разговор во время приготовления ужина позволят узнать больше, чем редкие праздничные встречи. Возможно, выяснится, что у вас совпадают вкусы или что человек давно хотел расспросить о чём-то личном, но при всех не решался. Тельцы удивятся, насколько естественно гость вписался в их жизнь. После его отъезда захочется общаться чаще, не дожидаясь следующего большого повода.

🟣 ♊ Близнецы

Начало недели. Может найтись вещь, которую вы давно считали потерянной: знакомый обнаружит её у себя или она попадётся при разборе старой сумки. Особенно приятной окажется находка, связанная с поездкой, встречей или важным для вас периодом. Вспомнятся подробности, о которых вы почти забыли. Близнецам захочется восстановить всю историю, найти снимки, уточнить, кто тогда был рядом. Обычная вещь даст повод для разговора, который иначе вряд ли состоялся бы.

Вторая половина недели. Удачно пойдёт работа с личным архивом: получится собрать разрозненные фотографии, выяснить имена людей на старых снимках, сохранить рассказ родственника. Для начала выберите одно событие, о котором особенно хочется узнать больше. В семье тёплым станет вечер, когда каждый вспомнит свою версию произошедшего. Близнецы могут с удивлением обнаружить, что один и тот же день запомнился близким совсем по-разному.

🟣 ♋ Рак

Начало недели. Несовпадающие расписания могут дать о себе знать в отношениях. Вы постоянно обмениваетесь нужными сведениями, но почти не успеваете поговорить без спешки. На этой неделе найдётся удобное время, которое раньше просто не замечали: раннее утро, дорога до работы или короткий промежуток перед вечерними делами. Ракам стоит предложить провести его вместе. Даже получаса окажется достаточно, если не пытаться одновременно решить все бытовые вопросы.

Вторая половина недели. Удачную встречу захочется повторить, и у вас постепенно появится небольшая общая привычка. Возможно, это будет завтрак вдвоём или прогулка, которую уже не хочется пропускать. Не превращайте её сразу в обязательное правило на каждый день. Приятнее, когда оба ждут следующего раза по собственному желанию. Тем, кто живёт один, похожее чувство близости даст регулярное общение с дорогим человеком. К выходным станет заметно, как много меняет уверенность, что для вас находят время.

🟣 ♌ Лев

Начало недели. На работе или в общем деле может возникнуть неловкость: удачную идею припишут другому участнику, а имя человека, который многое сделал, забудут упомянуть. Львы окажутся в положении, когда могут спокойно восстановить справедливость. Достаточно назвать конкретный вклад, без обвинений и громкого разбирательства. Такой поступок заметят даже те, кто промолчит. Особенно важно поддержать человека, которому самому трудно напомнить о себе перед всей группой.

Вторая половина недели. Отношения с этим человеком могут стать менее официальными. Появится доверие, которого раньше не хватало для совместной работы, и возможность обратиться друг к другу напрямую. Не стоит сразу ждать ответной услуги: приятнее будет само понимание, что вы теперь лучше знаете друг друга. В личной жизни тоже пригодится внимательность к чужому участию. Поблагодарите близкого за конкретное дело, которое обычно воспринимаете как само собой разумеющееся. Для него это может значить больше, чем кажется.

🟣 ♍ Дева

Начало недели. Технический сбой способен нарушить ход общей работы. Нужный файл не откроется, доступ к материалам временно исчезнет или выяснится, что у участников сохранились разные версии. Первое впечатление окажется тревожнее самой ситуации. Девам поможет привычка помнить подробности: у кого были последние записи, кому отправляли готовую часть, где осталась копия. Прежде чем заново делать большой объём работы, соберите то, что уже есть у остальных.

Вторая половина недели. Удастся восстановить значительную часть результата и увидеть, кто действительно готов помочь в неудобный момент. Человек, от которого вы мало ожидали, может найти нужный фрагмент или взять на себя самую кропотливую часть. После завершения дела договоритесь, где хранить итоговую версию. На выходных Девам будет приятно провести время с этими людьми уже вне рабочих обстоятельств. Пережитая вместе заминка даст больше поводов для сближения, чем привычные вежливые разговоры.

🟣 ♎ Весы

Начало недели. Внимание давнего приятеля может заметно измениться. Он начнёт чаще обращаться к вам отдельно, запоминать небольшие предпочтения, искать возможность задержаться рядом после общей встречи. Весам будет интересно понять, стоит ли за этим симпатия. Необязательно сразу требовать определённости. Если человек вам нравится, ответьте таким же личным вниманием и посмотрите, как дальше складывается общение. Важно, чтобы интерес был взаимным и вам обоим оставалось легко.

Вторая половина недели. Появится подходящий повод встретиться вдвоём. Привычное знакомство позволит миновать часть неловкости, но откроются и новые стороны человека, которые в компании оставались незаметными. Весам в паре неделя принесёт желание снова поухаживать друг за другом. Может вернуться небольшой знак внимания, знакомый с начала отношений. Особенно приятно будет увидеть, что партнёр помнит, как когда-то добивался вашей улыбки, и по-прежнему умеет это делать.

🟣 ♏ Скорпион

Начало недели. Двое знакомых могут поссориться и по очереди обратиться к вам за поддержкой. С каждым по отдельности будет легко согласиться, поскольку оба расскажут прежде всего о том, что задело лично их. Скорпионам не стоит торопиться с выводами или передавать другому услышанные претензии. Вы можете выслушать человека, не обещая решить спор за него. Особенно осторожно отнеситесь к просьбе подтвердить чужую версию событий, если не были свидетелем ссоры.

Вторая половина недели. Напряжение начнёт спадать, и выяснится, что участникам важнее сохранить отношения, чем добиться безоговорочной победы. Если они сами захотят поговорить, можно помочь выбрать удобное время, но вести беседу им лучше без посредника. Скорпионы почувствуют облегчение, когда перестанут быть единственным связующим звеном. На выходные выбирайте компанию, где общение доставляет удовольствие. После чужих переживаний особенно захочется разговора, в котором не нужно никого рассудить.

🟣 ♐ Стрелец

Начало недели. Может прийти приглашение на встречу выпускников или людей, с которыми вы когда-то вместе работали. Первая реакция будет неоднозначной: интересно увидеть знакомые лица, но совсем не хочется сравнивать достижения и пересказывать жизнь как резюме. Стрельцам стоит связаться с тем, по кому они действительно соскучились. Уже короткий разговор поможет понять, хочется ли идти и с кем будет особенно приятно провести время. Необязательно ждать одинаково тёплого отношения от всей компании.

Вторая половина недели. Встреча может оказаться гораздо спокойнее ожидаемого. Вы быстро вернётесь к знакомому чувству юмора и обнаружите темы, которые по-прежнему интересны обоим. Приятным будет и отсутствие необходимости подробно объяснять старые обстоятельства: собеседник многое помнит сам. После общего вечера захочется чаще видеться с кем-то из старых знакомых. Договоритесь о следующей встрече отдельно, пока желание увидеться снова не затерялось среди обычных дел.

🟣 ♑ Козерог

Начало недели. Предстоящая смена привычного места может вызвать больше чувств, чем вы ожидали. Переезд из рабочего кабинета, освобождение комнаты или последняя поездка на дачу перед её передачей другим людям заставят внимательнее посмотреть на знакомые вещи. Козерогам не обязательно сохранять всё, чтобы помнить важный период. Дайте себе время выбрать несколько предметов, которые хочется забрать с собой. Если место дорого и другим близким, спросите, что они хотели бы оставить на память.

Вторая половина недели. Станет легче говорить о том, что в этом месте было особенно хорошего. Возможно, захочется сохранить связанную с ним привычку: собираться определённым составом, вместе отмечать памятную дату, готовить любимое блюдо. Для этого уже не потребуется прежний адрес. К выходным Козероги почувствуют больше готовности к переменам. Появятся первые конкретные идеи для нового места, которые захочется обсудить с близкими.

🟣 ♒ Водолей

Начало недели. На несколько дней вам могут доверить домашнего питомца или попросить чаще навещать животное знакомых. В расписании появятся непривычные обязанности, а вместе с ними любопытные наблюдения за чужим характером. Водолеи быстро заметят, как настойчиво маленький гость сообщает о своих предпочтениях. Прежде чем соглашаться, узнайте привычный распорядок и убедитесь, что сможете его соблюдать. Тогда новая забота не станет неожиданной нагрузкой.

Вторая половина недели. Питомец освоится и может особенно привязаться к тому члену семьи, который сначала держался в стороне. Общие смешные истории сделают домашнее общение живее. Вы с удовольствием расскажете хозяевам о привычках, которые успели заметить, и удивитесь, как быстро привыкли к компании животного. Необязательно сразу решать, нужен ли вам собственный питомец. Пока Водолеям будет достаточно этого опыта и тепла, которое он добавит в обычные дни.

🟣 ♓ Рыбы

Начало недели. Вас могут попросить поговорить от имени небольшой группы. Повод окажется вполне практическим: неудобное расписание занятий, доступ к общему помещению или вопрос, который каждый по отдельности уже пытался решить. Рыбам пригодится способность спокойно объяснять без лишнего нажима. До встречи соберите пожелания участников и отделите общую просьбу от личных предпочтений. Тогда будет легче сказать, какого результата вы добиваетесь и почему он нужен нескольким людям.

Вторая половина недели. Разговор может привести к решению, которое устроит большинство, хотя кому-то придётся немного изменить привычки. Расскажите остальным, о чём именно удалось договориться, не оставляя места для разных ожиданий. Рыб порадует доверие, с которым люди отнеслись к их участию. Этот опыт пригодится и в личных делах: станет проще обращаться с просьбой, не ожидая заранее отказа. Выходные хорошо провести среди тех, с кем можно спокойно обсуждать даже различия во вкусах и планах.

К концу недели некоторые отношения могут стать заметно ближе. За это время вы успеете увидеть человека в непривычной роли: увлечённым болельщиком, внимательным гостем, надёжным помощником. Такое впечатление сохранится дольше самой встречи или рабочего дела.

После насыщенной недели оставьте на воскресенье занятие, которое хочется продолжить без спешки. Собрать фотографии, встретиться с понравившимся человеком, обдумать обустройство нового места. Не всё потребует окончательного решения к 18 октября. Некоторым событиям будет полезно дать время, чтобы понять, какое продолжение вам действительно нужно.